OVP enflasyon tahmini tutarsa SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2027'de yüzde 9 zam alacak - Son Dakika
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OVP enflasyon tahmini tutarsa SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2027'de yüzde 9 zam alacak

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Hükümetin 2027-2029 OVP'si, 2026 yıl sonu enflasyonunu yüzde 28,4 olarak revize etti; bu oran tutarsa SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocakta yüzde 9, memurlar yüzde 7 zam alacak. Prof. Dr.

Hükümetin açıkladığı 2027-2029 Orta Vadeli Programı (OVP), 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28,4 olarak revize etti. Bu oranın tutması halinde, 2027 yılı ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 9, memur ve memur emeklileri ise yüzde 7 zam alacak. Taban maaş alan emeklilerin geliri 2 bin 119 TL artacak ve en düşük emekli aylığı 25 bin 671,68 TL'ye yükselecek.

Ekonomist Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz, saha verileri ve enerji fiyatlarındaki artışla yıl sonu enflasyonunun yüzde 31 olmasının daha gerçekçi olduğunu ifade etti. Bu alternatif senaryoda memur ve memur emeklilerinin zammı yüzde 9,3, işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı ise yüzde 11,3 olacak. Yılmaz ayrıca, yeni OVP'de 2027 enflasyon hedefinin yüzde 21 belirlendiğini ve önceki hedefe göre sapmanın yüzde 133 olduğunu belirtti.

Motorin ve benzin fiyatlarındaki yükselişin enflasyonu tetiklediğini söyleyen Yılmaz, olası elektrik ve doğalgaz zamlarının fiyatlama bozulmasını artıracağı uyarısında bulundu. Motorinin litre fiyatı birçok yerde 90 TL'ye ulaştı ve yılbaşından beri yüzde 67 arttı. Eşel mobil sistemi uygulanmazsa motorin 101 TL, yüzde 47 artan benzin ise 90 TL seviyelerine çıkabilir. Bu baskı, emeklilerin alım gücü ve maaş zamları üzerinde belirleyici olmayı sürdürüyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Ekonomi, Enerji, Zam, Ssk, OVP, Son Dakika

Son Dakika Emekli OVP enflasyon tahmini tutarsa SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2027'de yüzde 9 zam alacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: OVP enflasyon tahmini tutarsa SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2027'de yüzde 9 zam alacak - Son Dakika
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