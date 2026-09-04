SGK\'da emeklilik şartları; BES ile çifte emeklilik imkanı kazanılıyor

Türkiye'de emeklilik şartları sigorta giriş tarihine göre farklılaşıyor. 1999 ile 2008 yılları arasında SSK'ya sigortalı olanlar için prim şartı 7 bin gün; kadınlarda yaş 58, erkeklerde 60 olarak belirleniyor. 2008 sonrası girişlerde SSK'lılar için prim şartı 7 bin 200 güne çıkıyor ve erkeklerde yaş sınırı 61'e kadar yükseliyor. Bağ-Kur'lularda ise cinsiyet fark etmeksizin 9 bin gün prim ödeme zorunluluğu bulunuyor.

SGK sistemine ek olarak BES ve Otomatik Katılım Sistemi'ne dahil olanlar çifte emeklilik hakkı kazanabiliyor. BES'ten emekli olmak için sistemde en az 10 yıl kalmak ve 56 yaşını doldurmak gerekiyor. Örneğin 2000 yılında çalışma hayatına başlayan bir erkek, SGK'dan 60 yaşında emekli olurken; aynı yıl BES'e katılırsa, 10 yıllık süre ve 56 yaş şartını tamamladığında BES'ten emekliliğe hak kazanıyor. Bu yönüyle sistem, çalışanlar ve mevcut emekliler için ek gelir imkanı aralıyor.