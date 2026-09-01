SGK müjdesi: Emekliler için termal tesislerde kaplıca tedavisi ücretsiz olacak
Sosyal Güvenlik Kurumu, Bağ-Kur ve SSK'lı emeklilere yönelik yeni bir uygulama başlattı. Sağlık Bakanlığı'na bağlı termal tesislerde sunulan kaplıca tedavilerinden emekliler artık ücretsiz olarak yararlanabilecek.
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan önemli açıklama, emeklilerin yüzünü güldürdü. Yeni uygulama ile SGK, Bağ-Kur ve SSK'lı emekliler için termal tesislerde kaplıca tedavisi imkanı doğdu.
Sağlık Bakanlığı'na bağlı termal tesislerde sunulan bu tedavilerden emekliler ücretsiz olarak yararlanabilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
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