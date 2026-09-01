SGK müjdesi: Emekliler için termal tesislerde kaplıca tedavisi ücretsiz olacak

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan önemli açıklama, emeklilerin yüzünü güldürdü. Yeni uygulama ile SGK, Bağ-Kur ve SSK'lı emekliler için termal tesislerde kaplıca tedavisi imkanı doğdu.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı termal tesislerde sunulan bu tedavilerden emekliler ücretsiz olarak yararlanabilecek.