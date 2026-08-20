Yargıtay'dan Faiz Başlangıcı Açıklaması
Yargıtay, SGK'nın 3 aylık yasal işlem süresine dikkat çekti.
Kararın en can alıcı noktasının faiz başlangıç tarihi olduğunu belirten Olcay Santırcıoğlu, Yargıtay'ın çizdiği yasal sınırı aktardı.
Yargıtay, SGK'nın tahsis başvuru tarihini takip eden 3 aylık yasal işlem süresi bulunduğunu hatırlattı. Kurumun faiz bakımından temerrüde düşmüş sayılması için bu 3 aylık yasal sürenin tamamen dolması gerekiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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