Yargıtay\'dan Faiz Başlangıcı Açıklaması

Kararın en can alıcı noktasının faiz başlangıç tarihi olduğunu belirten Olcay Santırcıoğlu, Yargıtay'ın çizdiği yasal sınırı aktardı.

Yargıtay, SGK'nın tahsis başvuru tarihini takip eden 3 aylık yasal işlem süresi bulunduğunu hatırlattı. Kurumun faiz bakımından temerrüde düşmüş sayılması için bu 3 aylık yasal sürenin tamamen dolması gerekiyor.