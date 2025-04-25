İstanbul'da Emlak Fiyatlarına Ceza - Son Dakika
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Emlak

İstanbul'da Emlak Fiyatlarına Ceza

İstanbul\'da Emlak Fiyatlarına Ceza

Ticaret Bakanlığı, deprem sonrası fiyat artışı yapan emlakçılara toplam 14.5 milyon lira ceza uyguladı.

25.04.2025 14:41
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TİCARET Bakanlığı, İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından satılık ve kiralık emlak ilanlarında fiyat artışı yaptığı belirlenen kişilere, toplam 14 milyon 500 bin lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "23 Nisan 2025 tarihinde İstanbul'da meydana gelen deprem sonrasında, aynı gün içinde satılık ve kiralık emlak ilanlarında fiyat artışı yapan kişiler, Ticaret Bakanlığımızca tespit edilmiş ve vatandaşlarımızın zor durumda olmalarını fırsata çevirmek isteyen bu kişilerin her biri hakkında 250 bin TL olmak üzere toplam 14 milyon 500 bin TL idari para cezası uygulanmıştır. Ticaret Bakanlığımızca, deprem sonrasında emlak sektöründe vatandaşlarımız aleyhine gelişebilecek durumlar takip edilmeye ve mağduriyete neden olabilecek uygulamaları engellemeye yönelik tedbirler alınmaya devam edilecektir" denildi.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Emlak İstanbul'da Emlak Fiyatlarına Ceza - Son Dakika

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