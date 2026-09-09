Ağrı'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 İran uyruklu şüpheli tutuklandı. - Son Dakika
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Ağrı'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 İran uyruklu şüpheli tutuklandı.

Ağrı\'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 İran uyruklu şüpheli tutuklandı.
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Ağrı'da polis ekiplerince yapılan operasyonda, İran uyruklu 7 şüpheli, üzerlerinde bulunan uyuşturucu maddelerle yakalandı. Şüpheliler, 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ağrı ilinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında;   İran uyruklu 7 şüpheli şahıs yakalandı.

Şahısların üst araması ve iç beden muayenesinde,  1 kilo 744 gram Metamfetamin,  504 gram Afyon Sakızı ve  964 adet Methadone hap ele geçirildi.

7 şüpheli şahıs, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçu (TCK 188) kapsamında çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan açıklamada İlde Uyuşturucu ile mücadelemiz, kararlılıkla ve kesintisiz şekilde devam edecektir, denildi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu

Güvenlik, Polis, Ağrı, İran, Son Dakika

Son Dakika Emniyet Müdürlüğü Ağrı'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 İran uyruklu şüpheli tutuklandı. - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 İran uyruklu şüpheli tutuklandı. - Son Dakika
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