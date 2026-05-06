Bahar Yorgunluğu ile Başa Çıkmanın Yolları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bahar Yorgunluğu ile Başa Çıkmanın Yolları

06.05.2026 02:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mevsim geçişlerinde yorgunluk hissi artarken, doğru beslenme ve uyku düzeni önem kazanıyor.

(İSTANBUL) - Bahar aylarında artan yorgunluk, halsizlik ve motivasyon kaybı, vücudun mevsimsel değişimlere verdiği doğal bir tepki olarak öne çıkıyor. Orzax'ın Uzman Diyetisyeni Görkem Gökmen, bu sürecin doğru beslenme ve yaşam alışkanlıklarıyla yönetilebileceğine dikkati çekiyor.

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte birçok kişide yorgunluk, halsizlik ve motivasyon düşüklüğü gibi şikayetler artış gösterebiliyor. Uykusuzluk hali, gün boyu süren düşük enerji ve dikkat dağınıklığı, mevsim geçişlerinin en yaygın etkileri arasında yer alıyor. Artan sıcaklık ve nem oranı vücutta çeşitli fizyolojik değişimleri tetiklerken, hormon seviyelerinde meydana gelen dalgalanmalar da bu süreci doğrudan etkiliyor. Bu değişimler metabolizmada farklılıklara yol açarak iştah kontrolünde zorlanma ve kilo değişimleri gibi sonuçlar doğurabiliyor.

Kış aylarında yavaşlayan metabolizmanın bahar dönemine hızlı adapte olamaması, yorgunluk hissini daha belirgin hale getiriyor. Bununla birlikte, kış boyunca azalan vitamin ve mineral depoları da bahar yorgunluğunun önemli nedenleri arasında bulunuyor. Özellikle güneş ışığından yeterince faydalanılamayan kış aylarının ardından ortaya çıkan D vitamini eksikliği, bağışıklık sistemi ve kas fonksiyonları üzerinde olumsuz etki yaratarak yorgunluğu artırabiliyor.

Orzax'tan Uzman Diyetisyen Görkem Gökmen'in aktardığına göre, bahar yorgunluğunun temelinde, biyolojik saatin meydana getirdiği uyku bozukluğu yer alıyor. Gün ışığının artmasıyla birlikte melatonin salınımı azalırken, kortizol ritmindeki değişimler uyku-uyanıklık döngüsünü etkileyebiliyor. Bu durum, uyku kalitesinde bozulmaya ve gün içinde enerji seviyelerinde düşüşe neden olabiliyor.

Gökmen, konuya ilişkin şu bilgileri verdi:

"Hücresel enerji üretimi (ATP sentezi), birçok vitamin ve mineralin birlikte çalıştığı kompleks bir süreç olarak öne çıkıyor. Bu süreçte magnezyum, enerji üretiminde görev alan 300'den fazla enzimin kofaktörü olarak merkezi bir rol üstleniyor. Aynı zamanda kas kasılması ve gevşemesi, sinir iletimi ve stres yanıtının düzenlenmesinde de görev alan magnezyum, yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına katkı sağlıyor."

Doğru beslenme ile bahar yorgunluğunu yönetmek mümkün

Gökmen'e göre bahar yorgunluğunu önlemenin ilk adımlarından biri beslenme düzeninin gözden geçirilmesi. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gökmen, şunları söyledi:

"Mevsim sebze ve meyveleri, özellikle C vitamini ve antioksidan içerikleri sayesinde bağışıklık sistemini desteklerken hücreleri hasara karşı koruyor. Rafine şeker ve işlenmiş gıdaların aşırı tüketimi ise kısa süreli enerji artışı sağlasa da sonrasında kan şekeri dalgalanmalarına yol açarak yorgunluğu artırabiliyor. Bunun yanı sıra yeterli su tüketimi, hücresel fonksiyonların sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi açısından kritik önem taşıyor; hafif düzeyde sıvı kaybı dahi yorgunluk ve dikkat kaybına neden olabiliyor."

Kaliteli uyku, yenilenmenin anahtarı

Kaliteli ve düzenli uyku da vücudun yenilenme sürecinin temel taşlarından biri olarak öne çıkıyor. Her gün aynı saatlerde uyuyup uyanmak, ekran maruziyetini azaltmak ve uyku öncesi rahatlatıcı rutinler oluşturmak biyolojik ritmin dengelenmesine yardımcı oluyor. Gün ışığından yeterince faydalanmak ise melatonin ve serotonin dengesi üzerinde olumlu etki yaratarak hem uyku kalitesini hem de ruh halini iyileştiriyor.

Düzenli fiziksel aktivite de bahar döneminde enerji seviyesinin korunmasında önemli rol oynuyor. Mitokondriyal fonksiyonları destekleyen egzersizler, enerji üretimini artırırken endorfin salınımı sayesinde ruh halini iyileştiriyor. Haftada birkaç gün yapılan tempolu yürüyüşler, özellikle açık havada gerçekleştirildiğinde D vitamini sentezine de katkı sağlıyor.

Bahar yorgunluğu geçici bir adaptasyon süreci olmakla birlikte doğru beslenme, aktif yaşam tarzı ve bilimsel temelli desteklerle etkili şekilde yönetilebiliyor. Günlük enerji ihtiyacını destekleyen ve bağışıklık sistemine katkı sağlayan mikro besin öğelerinin dengeli alımı, yeni sezona daha güçlü ve dengeli bir başlangıç yapılmasına olanak tanıyor.

ADVERTORIAL YAYIN

Kaynak: ANKA

Finans, Son Dakika

Son Dakika Finans Bahar Yorgunluğu ile Başa Çıkmanın Yolları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz
Hürmüz’de tırmanan gerilim petrol fiyatlarını uçurdu Hürmüz'de tırmanan gerilim petrol fiyatlarını uçurdu

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
20:56
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası
ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 03:24:28. #7.12#
SON DAKİKA: Bahar Yorgunluğu ile Başa Çıkmanın Yolları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.