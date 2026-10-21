Rüzgar YEKA yarışmaları 1.500 megavat için 12 şirketin 29 başvurusuyla başlıyor - Son Dakika
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Rüzgar YEKA yarışmaları 1.500 megavat için 12 şirketin 29 başvurusuyla başlıyor

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Rüzgar YEKA yarışmaları 1.500 megavat için 12 şirketin 29 başvurusuyla başlıyor
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2 Kasım 2026'da rüzgar enerjisinde 7 saha için 1.500 megavat kapasite tahsis edecek. TÜREB Başkanı İbrahim Erden, finansmana erişimdeki güçlüklere rağmen 12 şirketin 29 başvurusunun yatırım iradesinin sürdüğünü gösterdiğini belirtti.

(İSTANBUL) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen YEKA yarışmaları kapsamında 2 Kasım 2026'da rüzgar enerjisine dayalı 7 saha için toplam 1.500 megavat, 3 Kasım'da ise güneş enerjisine dayalı 11 saha için 785 megavat kapasite tahsis edilecek. TÜREB Başkanı İbrahim Erden, küresel jeopolitik gelişmelerin ve finansmana erişimde yaşanan güçlüklerin yatırım kararlarını zorlaştırdığı bir dönemde, YEKA RES-2026 yarışmalarına 12 şirketin toplam 29 başvuruyla katılmasının sektör açısından önemli bir gösterge olduğunu vurguladı.

Rüzgar enerjisinde 1.500 megavatlık YEKA yarışmaları başlıyor. Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı İbrahim Erden, YEKA RES-2026 yarışmalarına yönelik yatırımcı ilgisinin mevcut ekonomik ve finansal koşullar dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiğine işaret etti.

"12 ŞİRKETTEN 29 BAŞVURU, SEKTÖRDEKİ İLGİYİ GÖSTERİYOR"

Erden, "Küresel jeopolitik gelişmelerin ve finansal piyasalardaki koşulların yatırım kararlarını zorlaştırdığı bir dönemde, YEKA RES-2026 kapsamında 1.500 megavatlık kapasite için 12 farklı şirketin toplam 29 başvuruyla yarışmaya katılması önemli bir göstergedir. Sahaların tamamında birden fazla yarışmacının bulunması, sektörde yatırım iradesinin sürdüğünü ortaya koyuyor. Finansmana erişim ve maliyetler yatırımcılar üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor. Bu nedenle mevcut koşullarda oluşan bu ilgiyi küçümsememek, sektörün önündeki fırsatları ve zorlukları birlikte değerlendirmek gerekiyor" dedi.

YEKA MODELİ YERLİ EKİPMAN KULLANIMINI DESTEKLİYOR

Dr. İbrahim Erden, YEKA yarışmalarının Türkiye'de rüzgar enerjisi sanayisinin gelişimi ve yerli ekipman kullanımının yaygınlaşması açısından da önemli bir görev üstlendiğini ifade etti. Yatırımcıların yarışma öncesinde saha çalışmaları, türbin tedarik görüşmeleri ve finansman hazırlıkları yürüttüğünü hatırlatan Erden, YEKA modelinin uzun yıllara yayılan uygulama sürekliliğinin sektöre katkı sağladığını belirtti. Erden, YEKA RES-2026 kapsamında tahsis edilecek 1.500 megavatlık kapasitenin yerli türbinlerle hayata geçirilmesinin, Türkiye'nin rüzgar enerjisi sanayisi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Rüzgar enerjisine dayalı, R26-Sivas RES, R26-Balıkesir-1 RES, R26-Balıkesir-2 RES, R26-Balıkesir-3 RES, R26-Balıkesir-4 RES, R26-Manisa RES ve R26-Kütahya RES sıralamasıyla yapılacak yarışmalar, Bakanlık Toplantı Salonu'nda 2 Kasım'da saat 10.00'da başlayacak.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Rüzgar YEKA yarışmaları 1.500 megavat için 12 şirketin 29 başvurusuyla başlıyor - Son Dakika
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