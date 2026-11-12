Sosyal medya filtreleri estetik beklentiyi etkileyebiliyor, Hasan Fındık uyarıyor - Son Dakika
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Sosyal medya filtreleri estetik beklentiyi etkileyebiliyor, Hasan Fındık uyarıyor

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Sosyal medya filtreleri estetik beklentiyi etkileyebiliyor, Hasan Fındık uyarıyor
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Sosyal medyadaki filtrelenmiş görüntülerin dış görünüş beklentilerini etkileyebildiğini söyleyen Op. Dr. Hasan Fındık, estetik müdahale öncesinde gerçekçi beklenti ve hasta güvenliğini önceledi. Fındık, hekim yetkinliği, ürün güvenilirliği ve komplikasyonların konuşulmasını önerdi.

(İSTANBUL) - Sosyal medyadaki filtrelenmiş görüntüler, kişilerin dış görünüşlerine ilişkin beklentilerini etkileyebiliyor. Uzmanlar, estetik müdahale kararı öncesinde kişisel motivasyonların sorgulanmasını öneriyor. Hekim yetkinliği, ürün güvenilirliği ve olası komplikasyonlar ise değerlendirilmesi gereken başlıca konular arasında bulunuyor.

Uluslararası Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin (ISAPS) eylül ayında yayımladığı araştırmaya göre, 2025 yılında dünya genelinde yaklaşık 17,9 milyon cerrahi ve 17,3 milyon cerrahi dışı estetik işlem gerçekleştirildi. Beden algısı ve estetik cerrahiye yönelik tutumlar ile sosyal medya kullanımı arasındaki ilişkiyi ortaya koymak üzere 14 bine yakın katılımcıyı kapsayan 25 çalışmayı inceleyen bir araştırma, dijital ortamda karşılaşılan idealize edilmiş görüntüler ile beden memnuniyetsizliği arasında bağlantılar bulunduğuna işaret etti. Türkiye'de yapılan benzer bir araştırma ise Instagram'da kendilerini başkalarıyla karşılaştıran kişilerin dış görünüşleriyle ilgili daha fazla kaygı yaşayabildiğini ve bu kaygının estetik cerrahiye yönelik tutumları etkileyebildiğini ortaya koydu.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hasan Fındık, özellikle sosyal medyadaki filtrelenmiş görüntülerin, kişilerin kendilerini başkalarıyla karşılaştırmasına yol açabildiğini belirterek, estetik müdahale kararlarında gerçekçi beklentilerin ve hasta güvenliğinin öncelenmesi gerektiğini vurguladı:

"Sosyal medyada insanların en güzel fotoğraflarını, en mutlu anlarını ve çoğu zaman filtrelenmiş görüntülerini görüyoruz. Sürekli bu görüntülerle karşılaşmak, kişinin kendi görünüşünü olduğundan farklı değerlendirmesine neden olabiliyor. Bir başkasında beğendiğiniz sonucu kendinizde de görmek isteyebilirsiniz. Ancak her insanın yüz yapısı, vücut özellikleri ve ihtiyaçları farklı. Başka bir hastada elde edilen sonuç, sizde de aynısının gerçekleşeceği anlamına gelmiyor."

"ESTETİK OPERASYON HAYATINIZDAKİ BÜTÜN SORUNLARI ÇÖZMEZ"

Sosyal medyanın dış görünüşe ilişkin beklentiler üzerindeki etkisi, estetik müdahale kararlarının psikolojik boyutunu da gündeme getiriyor. Beğenilen bir görünüme ulaşma isteği ile yaşamın farklı alanlarında hissedilen memnuniyetsizliği giderme beklentisi birbirine karışabiliyor. Op. Dr. Hasan Fındık, estetik müdahaleyi kalıcı mutluluğa ulaşmanın bir yolu olarak görmenin gerçekçi olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"İnsan bazen dış görünüşünü değiştirdiğinde hayatındaki diğer sorunların da çözüleceğini düşünebiliyor. Oysa istediğiniz görünüme kavuşsanız bile, bir süre sonra yeni halinize alışıyorsunuz. İşinizle, ilişkilerinizle veya günlük yaşamınızla ilgili sorunlarınız varsa bunlar devam edebiliyor. Bu nedenle estetik müdahale kararından önce neyi değiştirmek istediğinizi ve bu değişimden ne beklediğinizi kendinize sormalısınız."

ESTETİK YAPTIRMADAN ÖNCE HEKİMİN UZMANLIĞI ARAŞTIRILMALI

Estetik müdahalelerde karar sürecinin bir diğer önemli aşamasını işlemi gerçekleştirecek sağlık profesyonelinin yetkinliği oluşturuyor. Özellikle sosyal medyada paylaşılan sonuç fotoğrafları, uygulamayı yapan kişinin eğitimi ve uzmanlığı hakkında yeterli bilgi vermeyebiliyor. Op. Dr. Hasan Fındık, hastaların işlemi kimin gerçekleştireceğini ve hangi sağlık kuruluşunda yapılacağını araştırması gerektiğine dikkati çekerek, şunları ifade etti:

"Bir estetik işlem yaptırmaya karar verdiğinizde, önce karşınızdaki kişinin hekim olup olmadığını, hangi alanda uzmanlaştığını ve bu işlemi yapmaya yetkili olup olmadığını öğrenin. İşlemin yapılacağı yerin uygun bir sağlık kuruluşu olması da önemli. Sosyal medyada gördüğünüz başarılı sonuçlar veya uygun fiyatlar, bu soruları sormanın önüne geçmemeli. Önceliğiniz her zaman sağlığınız olmalı."

"ENJEKSİYONLARDA KULLANILAN ÜRÜNÜN KUTUSUNU VE BARKODUNU KONTROL EDİN"

Cerrahi operasyonların yanı sıra dolgu, mezoterapi ve benzeri enjeksiyon uygulamalarında kullanılan ürünlerin güvenilirliği de dikkat edilmesi gereken konular arasında yer alıyor. Hastaların ürünün markasını, içeriğini ve izlenebilirlik bilgilerini öğrenmesi, işlem öncesinde daha bilinçli karar vermelerine yardımcı olabiliyor.

Op. Dr. Hasan Fındık, özellikle kullanılan malzemenin kaynağına ilişkin soruların ihmal edilmemesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yüzünüze veya vücudunuza uygulanacak ürünün ne olduğunu bilmelisiniz. Ürünün markasını ve içeriğini sorun, ambalajını kontrol edin. Mümkünse ürünün sizin yanınızda açılmasını isteyin. Barkod bilgilerinin hasta dosyanıza kaydedilmesi de önemli. Herhangi bir sorun yaşandığında hangi ürünün kullanıldığının bilinmesi gerekir. İşlemin güvenliği konusunda ürün kadar uygulamayı yapan kişinin yetkinliği de belirleyicidir."

OPERASYON ÖNCESİNDE KOMPLİKASYONLAR DA KONUŞULMALI

Estetik müdahalelerde beklenen sonucun yanı sıra iyileşme süreci ve olası komplikasyonların da önceden değerlendirilmesi gerekiyor. Ameliyatın ne kadar süreceği, iz kalıp kalmayacağı, kişinin günlük yaşamına ne zaman dönebileceği ve istenmeyen bir sonuçla karşılaşılması halinde nasıl bir yol izleneceği, hekimle görüşülmesi gereken konular arasında bulunuyor.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hasan Fındık, özellikle beğenilen bir fotoğraf üzerinden karar vermenin doğru olmadığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bir hastada çok güzel görünen sonuç, sizin yüzünüze veya vücut yapınıza uygun olmayabilir. Ameliyat öncesinde beklentilerinizi hekiminizle ayrıntılı biçimde konuşun. İşlemin ne kadar süreceğini, iyileşme döneminde neler yaşayabileceğinizi, izleri ve olası komplikasyonları öğrenin. Her cerrahi işlemin kendine özgü riskleri vardır. Bu risklerin neler olduğunu ve ortaya çıktıklarında nasıl yönetileceğini bilmek, kararınızın önemli bir parçası olmalı."

Kaynak: ANKA
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