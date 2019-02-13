Avını Takip Eden Siyah Leopar, Fotokapana Yakalandı! 100 Yıldır İlk Kez Görüntülendi
14 saat önce
35 yaşındaki İngiliz fotoğrafçı Burrad-Lucas Will, Kenya'daki Laikipia Wilderness Kampı'nda, bir ilke imza attı siyah leopar görüntülemeyi başardı.
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100 yıldır ilk kez Kenya'da siyah leopar görüntülendi.
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Albinoluğun tersi olan melanizmden dolayı simsiyah olduğu ilk kez açıkça görüldü.
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İngiliz fotoğrafçının, özel fotokapan sistemiyle doğal ortamında çektiği fotoğraflarda çok nadir olarak görülen siyah leopar bu karelerle ölümsüzleştirildi.
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Ciltte beyazlığa sebep olan albinoluğun tam tersi olan ve siyah renk ağırlıkta bir bedene sahip olma sebebi olarak görülen melanizmden muzdarip olan canlının fotoğrafları uluslararası basının gündemindeydi.
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Fotoğrafı çekilen siyah leoparın, kendisinden daha büyük ve normal renklere sahip bir erkek leoparı takip ettiği açıklandı.
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Kariyeri boyunca bu efsaneyi fotoğraflamak istediğini söyleyen Lucas, "Kenya'nın Laikipia bölgesinde görüldüğüne dair duyumlar aldım ve oraya gittim. Özel bir ekipman kurarak leoparı bekledim. Kurduğum sistemde sensörler ve kablosuz bağlantılar mevcuttu" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 09:33
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