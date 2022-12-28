Serel Yereli, leopar desenli mayokinisiyle sosyal medyayı salladı - Son Dakika
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Serel Yereli, leopar desenli mayokinisiyle sosyal medyayı salladı

28.12.2022 14:05

Türkiye'yi terk edip İngiltere'ye yerleşen ve oyunculuğu bırakıp müzik alanında ilerleyen Serel Yereli, leoparlı mayokinisiyle ayna karşısında poz verdi. Yereli'nin pozuna beğeni yağdı.

Oyunculuğu bırakıp müzisyenlik için İngiltere'nin başkenti Londra'ya yerleşen Serel Yereli, sosyal medya paylaşımlarıyla daha çok gündeme geliyor.

LEOPARLI MAYOKİNİSİYLE POZ VERDİ

Şarkıcı, mayokiniyle çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı. Yereli, ayna selfie'siyle kısa sürede gündem oldu. Lepoar desenli mayokinisiyle binlerce beğeni aldı.

Serel Yereli leopar desenli mayokinisiyle ayna karşısında poz verdi

SEREL YERELİ KİMDİR?

19 Nisan 1995 tarihinde İzmir, Göztepe'de ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur. Tam adı Buse Serel Yereli'dır. İngilizce öğretmeni olan annesinin adı Elif Yereli'dir. Eski milli hentbolcu babası Serdar Yereli'nin hentbol federasyonu başkanlığındaki görevinden ötürü çocukluğu değişik ülkelerde geçmiştir. Babasını 16 yaşındayken 2011 yılında ani bir kalp krizi yüzünden kaybetti. Londra'da müzikal oyunculuk eğitimine ortaokul yıllarında başlayan güzel oyuncu Grease, Mamma Mia, Bruleskue müzikallerinde başrol olarak yer almıştır.

Serel Yereli leopar desenli mayokinisiyle ayna karşısında poz verdi

Serel Yereli, küçük yaşlarda iken Bilim Çocuk Şenliği kapsamında Uzay Gemisiğı çalışma ile TUBİTAK tarafından ödül almıştır. Anaokulundayken TÜBİTAK tarafından düzenlenen bir yarışmada "Serel'in Uzay Gemisi" adlı projesi ödül kazanmış.

Serel Yereli leopar desenli mayokinisiyle ayna karşısında poz verdi

Serel Yereli, 2012 yılında O Ses Türkiye yarışmasına katıldı ve yarışmada şarkıcı Shakira'nın Whenever Whenever şarkısı seslendirdi ancak ilk turda elendi. Serel Yereli İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca olmak üzere tam 4 dil bilmektedir.

Serel Yereli leopar desenli mayokinisiyle ayna karşısında poz verdi

Craft Atölye bünyesinde oyunculuk eğitimleri aldı. Daha sonra oyuncu Bahar Kerimoğlu'ndan oyunculuk eğitimi aldı. Serel Yereli, 2016 yılında "Bodrum Masalı" adlı dizide rol almıştı.

Kaynak: Snob Magazin
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Son Dakika Magazin Serel Yereli, leopar desenli mayokinisiyle sosyal medyayı salladı - Son Dakika

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