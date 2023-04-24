Gülşen konserde giydiği kıyafete 70 bin TL ödedi - Son Dakika
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Gülşen konserde giydiği kıyafete 70 bin TL ödedi

24.04.2023 16:21

Ramazan Bayramı konserinde sahne alan Gülşen giydiği kıyafetle gündem oldu. Şarkıcının Amerika'dan getirttiği elbise için 56 bin, eldiven için ise 14 bin TL ödediği öğrenildi.

Uzun süredir ailesiyle yurt dışında yaşayan Gülşen, Ramazan Bayramı'nı sahnede kutladı. Şarkılarının yanı sıra kıyafetleriyle de adından söz ettiren şarkıcı, son sahnesinde siyah dekolte detaylı elbise ve leopar desenli eldiven tercih etti.

70 BİN TL'LİK TARZ

Tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Gülşen'in dünyaca ünlü şarkıcı Miley Crus'dan kopya çektiği anlaşıldı. Crus da bir konserinde siyah dekolteli elbise ve leopar eldiven tercih etmişti. 2. Sayfa'da yer alan habere göre; Gülşen'in sahne kıyafeti için kesenin ağzını açtığı öğrenildi. Şarkıcı, Amerika'dan getirttiği elbise için 56 bin, eldiven içinse 14 bin 600 TL ödedi.

Kesenin ağzını açan Gülşen, konser kıyafetine 70 bin TL ödedi
Kesenin ağzını açan Gülşen, konser kıyafetine 70 bin TL ödedi
Kesenin ağzını açan Gülşen, konser kıyafetine 70 bin TL ödedi
Kesenin ağzını açan Gülşen, konser kıyafetine 70 bin TL ödedi
Kesenin ağzını açan Gülşen, konser kıyafetine 70 bin TL ödedi
YORUMLAR (1)
  • murat atis: Soyunmanın adı moda olmuş. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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Gülşen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gülşen konserde giydiği kıyafete 70 bin TL ödedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gülşen konserde giydiği kıyafete 70 bin TL ödedi - Son Dakika
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