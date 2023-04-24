Gülşen konserde giydiği kıyafete 70 bin TL ödedi

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Uzun süredir ailesiyle yurt dışında yaşayan Gülşen, Ramazan Bayramı'nı sahnede kutladı. Şarkılarının yanı sıra kıyafetleriyle de adından söz ettiren şarkıcı, son sahnesinde siyah dekolte detaylı elbise ve leopar desenli eldiven tercih etti.

70 BİN TL'LİK TARZ

Tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Gülşen'in dünyaca ünlü şarkıcı Miley Crus'dan kopya çektiği anlaşıldı. Crus da bir konserinde siyah dekolteli elbise ve leopar eldiven tercih etmişti. 2. Sayfa'da yer alan habere göre; Gülşen'in sahne kıyafeti için kesenin ağzını açtığı öğrenildi. Şarkıcı, Amerika'dan getirttiği elbise için 56 bin, eldiven içinse 14 bin 600 TL ödedi.