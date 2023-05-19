Selin Ciğerci'den paylaşımına yorum yapan takipçisine cevap: Kıskandın mı? - Son Dakika
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Selin Ciğerci'den paylaşımına yorum yapan takipçisine cevap: Kıskandın mı?

19.05.2023 09:53

Yıllar önce cinsiyet değiştirme operasyonu geçiren Selin Ciğerci, sosyal medya hesabından leopar bikinisiyle çektiği bir videosunu yayınladı. Ciğerci, paylaşımına yorum yaparak "Sonuçta erkeksin istersen bin tane ameliyat geçir. Boşuna kadın gibi poz verme" diyen takipçisine "Kıskandın mı bebeğim sen beni? Çok belli etmişsin haberin olsun" yanıtını verdi.

Seneler önce cinsiyet değiştirme operasyonu geçiren ve sonrasında Gökhan Çıra ile 2 kez evlenip boşanan Selin Ciğerci, paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Sosyal medya hesabından bikinili bir pozunu yayınlayan Ciğerci, cinsiyet değiştirmesiyle ilgili yapılan bir yoruma sessiz kalmadı.

"ALLAH SENİ ERKEK OLARAK YARATTI, KADIN GİBİ POZ VERME"

Tatil sezonunu açarak yazlığına giden Ciğerci, Instagram hesabından leopar bikinisini giyerek güneşlendiği anları paylaştı. Son dönemde verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çeken Ciğerci'ye bir kadın takipçisi "Sonuçta erkeksin istersen bin tane ameliyat geçir, Allah seni erkek olarak yarattı boşuna kadın gibi poz verme" yorumunda bulundu. Yoruma sessiz kalmayan ünlü isim ise "Kıskandın mı bebeğim sen beni? Çok belli etmişsin haberin olsun" cevabını verdi.

Selin Ciğerci'den 'Sen erkeksin, kadın gibi poz verme' diyen takipçisine cevap: Kıskandın mı?

BİRÇOK ESTETİK YAPTIRDI

Verdiği kiloların yanı sıra estetikleriyle de dikkat çeken Selin Ciğerci, daha önce çenesini erittirerek gözlerini yukarı çektirtmişti. Vücudundan yağ aldıran ünlü isim, çeşitli yerlerine de botoks yaptırdı.

Selin Ciğerci'den 'Sen erkeksin, kadın gibi poz verme' diyen takipçisine cevap: Kıskandın mı?
Selin Ciğerci'den 'Sen erkeksin, kadın gibi poz verme' diyen takipçisine cevap: Kıskandın mı?
Selin Ciğerci'den 'Sen erkeksin, kadın gibi poz verme' diyen takipçisine cevap: Kıskandın mı?
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Selin Ciğerci'den 'Sen erkeksin, kadın gibi poz verme' diyen takipçisine cevap: Kıskandın mı? Selin Ciğerci'den 'Sen erkeksin, kadın gibi poz verme' diyen takipçisine cevap: Kıskandın mı?

Selin Ciğerci, Gökhan Çıra, Allah, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Selin Ciğerci'den paylaşımına yorum yapan takipçisine cevap: Kıskandın mı? - Son Dakika


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