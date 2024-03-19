İstanbul\'da Nesli Tehlike Altındaki Hayvanları Tahnit Edip Müze Kuran Şüpheli Yakalandı

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İstanbul'da, yurt içi ve yurt dışında avladığı nesli tehlike altındaki hayvanları tahnit edip kendisine özel müze kuran şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Sarıyer ve Arnavutköy ilçelerindeki iki adreste, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamındaki tabiat canlılarının tahnit ve trofelerinin bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli A.Ü'yü gözaltına aldı.

Arama yapılan Arnavutköy'deki adresin, şüpheli tarafından tahnit edilen hayvanların sergilendiği özel müze haline getirildiğini tespit eden ekipler, diğer adreste ise depolanmış tahnit hayvanlar ele geçirdi.

Profesyonel avcı olduğu anlaşılan şüphelinin, yurt içi ve yurt dışında avladığı hayvanları tahnit ettiği tespit edildi.

Adreslerdeki aramalarda, jaguar, kutup ayısı, misk öküzü, kutup tilkisi ve tavşanı, bizon, timsah, aslan, leopar, geyik, antilop, sırtlan, piton yılanı gibi hayvanlar ile fil dişi, hayvan postu ve boynuzların olduğu 405 parça ele geçirildi.

Hakkında, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" ve "CITES'e aykırılık" suçlarından işlem başlatılan şüpheli emniyete götürüldü.