İstanbul'da Nesli Tehlike Altındaki Hayvanları Tahnit Edip Müze Kuran Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul'da Nesli Tehlike Altındaki Hayvanları Tahnit Edip Müze Kuran Şüpheli Yakalandı

İstanbul\'da Nesli Tehlike Altındaki Hayvanları Tahnit Edip Müze Kuran Şüpheli Yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Sarıyer ve Arnavutköy ilçelerindeki adreslerde nesli tehlike altındaki hayvanların tahnit edildiği bilgisine ulaştı. Operasyon sonucunda şüpheli gözaltına alındı ve yapılan aramalarda 405 parça hayvan ve bitki türü ele geçirildi. Şüpheli hakkında kaçakçılıkla mücadele ve CITES'e aykırılık suçlarından işlem başlatıldı.

19.03.2024 12:31  Güncelleme: 12:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da, yurt içi ve yurt dışında avladığı nesli tehlike altındaki hayvanları tahnit edip kendisine özel müze kuran şüpheli yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Sarıyer ve Arnavutköy ilçelerindeki iki adreste, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamındaki tabiat canlılarının tahnit ve trofelerinin bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli A.Ü'yü gözaltına aldı.
Arama yapılan Arnavutköy'deki adresin, şüpheli tarafından tahnit edilen hayvanların sergilendiği özel müze haline getirildiğini tespit eden ekipler, diğer adreste ise depolanmış tahnit hayvanlar ele geçirdi.
Profesyonel avcı olduğu anlaşılan şüphelinin, yurt içi ve yurt dışında avladığı hayvanları tahnit ettiği tespit edildi.
Adreslerdeki aramalarda, jaguar, kutup ayısı, misk öküzü, kutup tilkisi ve tavşanı, bizon, timsah, aslan, leopar, geyik, antilop, sırtlan, piton yılanı gibi hayvanlar ile fil dişi, hayvan postu ve boynuzların olduğu 405 parça ele geçirildi.
Hakkında, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" ve "CITES'e aykırılık" suçlarından işlem başlatılan şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılıkla Mücadele, İstanbul, Sarıyer, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Nesli Tehlike Altındaki Hayvanları Tahnit Edip Müze Kuran Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:36 Adı para pazarlığına karışan Zan’dan CHP lideri Özgür Özel’i zora sokacak iddia Adı para pazarlığına karışan Zan'dan CHP lideri Özgür Özel'i zora sokacak iddia
12:53 Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail duyuru yapmadan Refah kentine yıkıcı bir hava saldırısı başlattı Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail duyuru yapmadan Refah kentine yıkıcı bir hava saldırısı başlattı
12:52 CHP lideri Özel’in “Gençler darbe yapsın teslim olurum“ çıkışına AK Parti’den sert tepki CHP lideri Özel'in "Gençler darbe yapsın teslim olurum" çıkışına AK Parti'den sert tepki
12:22 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sinyali verdi Trabzon’daki utanç gecesinden sonra yeni düzenleme yolda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sinyali verdi! Trabzon'daki utanç gecesinden sonra yeni düzenleme yolda
10:43 Yavaş mı Altınok mu Ankara anketi geldi, kimse bu kadar fark beklemiyordu Yavaş mı Altınok mu? Ankara anketi geldi, kimse bu kadar fark beklemiyordu
13:07 Paşinyan: Azerbaycan’la anlaşamazsak savaş çıkabilir Paşinyan: Azerbaycan'la anlaşamazsak savaş çıkabilir
13:04 Trabzonspor’a 2 gol atan Fred’in eşinden ’’hamsili’’ paylaşım Trabzonspor'a 2 gol atan Fred'in eşinden ''hamsili'' paylaşım
13:02 Ferman Akgül, Aylin Aslım ve Redd grubuna açtığı manevi tazminat davasını kaybetti Ferman Akgül, Aylin Aslım ve Redd grubuna açtığı manevi tazminat davasını kaybetti
12:05 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Eylem Tok ve oğlu ABD makamları tarafından yargılanabilir Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Eylem Tok ve oğlu ABD makamları tarafından yargılanabilir
12:05 Parmak basmadığı konu kalmadı Dursun Özbek’ten gündeme dair bomba yorumlar Parmak basmadığı konu kalmadı! Dursun Özbek'ten gündeme dair bomba yorumlar
11:43 Çekmeköy’de villaya FETÖ operasyonu Firari iş insanı Bekir Boydak yakalandı Çekmeköy'de villaya FETÖ operasyonu! Firari iş insanı Bekir Boydak yakalandı
11:36 Fenerliler Eren Elmalı’yı yere göğe sığdıramıyor: Bundan sonra kardeşimizdir Fenerliler Eren Elmalı'yı yere göğe sığdıramıyor: Bundan sonra kardeşimizdir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2024 14:09:12. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da Nesli Tehlike Altındaki Hayvanları Tahnit Edip Müze Kuran Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement