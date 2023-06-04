Ay Yapım'ın bu hafta ev sahipliğini üstlendiği ve 30 ülkeden gelen televizyon dünyasının önemli isimlerinin buluştuğu Academy Day'in önceki akşam kapanış partisi gerçekleşti. Parti adeta ünlüler geçidine döndü.
Geceye Türk dizi sektörünün önemli isimleri katılırken, ünlü isimler şıklıkta birbirleriyle yarıştı. Yargı dizisinin güzel oyuncusu Pınar Deniz ve sevgilisi Kaan Yıldırım geceye birlikte katıldı. Deniz'in tarzı geceye damga vurdu.
Leopar desenli önden yırtmaçlı elbise ile kameralara poz veren Deniz'in yüzündeki farklılık birçok kişinin dikkatinden kaçmadı. Duru güzelliği ile kendine hayran bırakan başarılı oyuncunun dudaklarına estetik yaptırdığı iddia edildi. Deniz'i bu haliyle tanımakta zorluk çeken birçok hayranı estetik iddialarına üzüldüklerini dile getirdi.
Estetik iddiaları sonrası ünlü oyuncu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda hakkında çıkan söylentileri yalanladı.
Son Dakika › Magazin › Pınar Deniz'in estetik iddiaları yalanlandı - Son Dakika