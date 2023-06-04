Pınar Deniz'in estetik iddiaları yalanlandı - Son Dakika
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Pınar Deniz'in estetik iddiaları yalanlandı

Pınar Deniz'in estetik iddiaları yalanlandı

04.06.2023 12:20

Ay Yapım'ın Academy Day kapanış partisinde Pınar Deniz'in tarzı dikkat çekti. Ancak yüzündeki farklılık estetik iddialarına neden oldu. Deniz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda bu iddiaları yalanladı.

Ay Yapım'ın bu hafta ev sahipliğini üstlendiği ve 30 ülkeden gelen televizyon dünyasının önemli isimlerinin buluştuğu Academy Day'in önceki akşam kapanış partisi gerçekleşti. Parti adeta ünlüler geçidine döndü.

TARZI OLAY OLDU

Geceye Türk dizi sektörünün önemli isimleri katılırken, ünlü isimler şıklıkta birbirleriyle yarıştı. Yargı dizisinin güzel oyuncusu Pınar Deniz ve sevgilisi Kaan Yıldırım geceye birlikte katıldı. Deniz'in tarzı geceye damga vurdu.

Bir davete katılan Pınar Deniz'in görüntüsü hayranlarını ikiye böldü

ESTETİK YAPTIRDIĞI İDDİA EDİLDİ

Leopar desenli önden yırtmaçlı elbise ile kameralara poz veren Deniz'in yüzündeki farklılık birçok kişinin dikkatinden kaçmadı. Duru güzelliği ile kendine hayran bırakan başarılı oyuncunun dudaklarına estetik yaptırdığı iddia edildi. Deniz'i bu haliyle tanımakta zorluk çeken birçok hayranı estetik iddialarına üzüldüklerini dile getirdi.

Bir davete katılan Pınar Deniz'in görüntüsü hayranlarını ikiye böldü

İDDİALARI ÇEKTİĞİ VİDEO İLE YALANLADI

Estetik iddiaları sonrası ünlü oyuncu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda hakkında çıkan söylentileri yalanladı.

Bir davete katılan Pınar Deniz'in görüntüsü hayranlarını ikiye böldü
Bir davete katılan Pınar Deniz'in görüntüsü hayranlarını ikiye böldü
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Pınar Deniz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Pınar Deniz'in estetik iddiaları yalanlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pınar Deniz'in estetik iddiaları yalanlandı - Son Dakika
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