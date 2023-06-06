Oğuzhan Koç'tan boşandıktan sonra soluğu tatilde alan Demet Özdemir, bikinili pozuyla yürek hoplattı

Geçtiğimiz sene nikah masasına oturduğu şarkıcı Oğuzhan Koç ile evliliğini mayıs ayında bitiren Demet Özdemir, başrol olduğu Adım Farah dizisinin sezon finali yapmasıyla soluğu tatilde aldı. Kız arkadaşlarıyla tatil yapan Demet Özdemir, sosyal medya hesabından cüretkar pozlarını paylaşmayı da ihmal etmiyor.
Önceki gün sualtındaki pozunu paylaşan Demet Özdemir, bu sefer de leopar desenli bikinisiyle plajda verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Instagram'da 15,9 milyon takipçisi bulunan Özdemir'e ilk yorum Selin Ciğerci'den geldi. Özdemir'in pozunu beğenen Ciğerci, paylaşıma alev emojisi koydu.
Sağlıklı beslenen ve sık sık dans eden 31 yaşındaki Demet Özdemir, fiziğiyle de görenleri hayran bıraktı. Özdemir'in paylaşımını gören bazı takipçileri ise eski eş Oğuzhan Koç'a gönderme yaparak "Şimdi Oğuzhan düşünsün" ve "Oğuzhan ne kaybettiğini görsün" yorumları yapıldı.
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