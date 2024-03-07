Hindistan'da Leopar Çocuğun Odasına Girdi, Çocuk Soğukkanlılıkla Kaçtı - Son Dakika
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Hindistan'da Leopar Çocuğun Odasına Girdi, Çocuk Soğukkanlılıkla Kaçtı

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Hindistan'ın Malegaon şehrinde bir leopar, bir çocuğun odasına girdi. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde çocuğun soğukkanlı davranışı dikkat çekti. Leopar, görevlilere teslim edilerek sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra hayvanat bahçesine gönderilecek.

07.03.2024 16:19  Güncelleme: 16:23
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Daha önce de ciddi leopar saldırılarıyla gündeme gelen Hindistan'ın Malegaon şehrinin bir yerleşim bölgesine bir leopar dadandı. Uzun süredir yetkililer tarafından aranan leopar bir çocuğun odasına girdi. Hindistan'ın çok konuştuğu olayda çocuğun soğukkanlı hali dikkat çekti.

KÜÇÜK ÇOCUK ZEKASIYLA LEOPARDAN KAÇTI

Bir süredir yerleşim bölgesini rahatsız eden Leopar bu sefer telefonda oyun oynayan çocuğun bulunduğu odaya girdi. Güvenlik kamerası tarafından kayda alınan görüntüde, çocuğun soğukkanlı hali ve pratik zekâsı ülkede çok konuşuldu. Kayda alınan görüntüde leopar bahçeden direkt çocuğun bulunduğu odaya giriyor. Leoparı gören çocuk ses çıkarmadan telefonu koltuğun üstüne bırakıp, odadan dışarı çıktı. Odadan dışarı çıkan çocuk, odanın kapısını leoparın üzerine kapattı.

Hindistan'da Leopar tehlikesinden çocuk soğukkanlılığıyla kurtuldu
Hindistan'da Leopar tehlikesinden çocuk soğukkanlılığıyla kurtuldu

TEHLİKELİ LEOPAR GÖREVLİLERE TESLİM EDİLDİ

Olaydan sonra polis, itfaiye ve orman görevlilerine haber verildi. Odaya girdikten sonra yere yatan leopar sakinleştirilerek kafese konulup orman müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yakalanan leoparın sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra hayvanat bahçesine gönderilmesi planlanıyor.

Hindistan'da Leopar tehlikesinden çocuk soğukkanlılığıyla kurtuldu
Hindistan\'da Leopar Çocuğun Odasına Girdi, Çocuk Soğukkanlılıkla Kaçtı

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Son Dakika Dünya Hindistan'da Leopar Çocuğun Odasına Girdi, Çocuk Soğukkanlılıkla Kaçtı - Son Dakika

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