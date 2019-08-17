Burası Eminönü! Sağanak, alt geçiti yerle bir etti!

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İstanbul'da bir süredir devam eden sıcak hava yerini yağışa bıraktı. Fatih ve Eminönü'nde metrekareye 113 kilogram yağış düştü. Mecidiyeköy'de ise ana yolları su bastı. Esnaf ve vatandaşlar büyük zorluk yaşadı.
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Eminönü geçitte bulunan çarşıyı da su bastı.
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Çarşıya dolan metrelerce su nedeniyle iş yerleri su altında kaldı.
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Bel seviyesini geçen noktada esnaf mallarını kurtarmak için suya daldı.
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Sağanak sonrası Üsküdar'da kara ile deniz birleşti..
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Bir kamyonet sürücüsü Aksaray alt geçidinde biriken suda mahsur kaldı.
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Yağmurdan korunmak isteyenler, otobüs duraklarına, kapalı mekanlara ve köprü altlarına sığındı. Sağanak nedeniyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu.
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Bazı araçlar yolda mahsur kaldı.
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Ayasofya ve Sultanahmet'i ziyaret etmek isteyen turistler de aniden başlayan yağış nedeniyle ağaç altlarına ve çevredeki kafelere sığındı.
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Yağmura valizleriyle yolda yakalanan turistler, seyyar satıcılardan şemsiye satın aldı.
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İşte sağanak yağışın vurduğu İstanbul'dan kareler...