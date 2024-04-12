Genel

"Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz"

Ramazan Bayramı'nın son gününde de Eminönü'nde yoğunluk

İSTANBUL - Ramazan Bayramı'nın son gününde de yerli ve yabancı turistler Eminönü'ne akın etti. Boğaz turu yapmak ve vapur seferlerini kullanmak isteyen turistler yoğunluğa neden olurken, Eminönü'ndeki kalabalık havadan görüntülendi.

Ramazan Bayramı'nın son gününde de havanın güzel olmasını fırsat bilen yerli ve yabancı turistler İstanbul Boğazı'nın tadını çıkarmak için Eminönü'ne akın etti. Boğaz turu yapmak ve vapur seferlerini kullanmak isteyen turistler yoğunluğa neden oldu. Vapurlar dolup taşarken, Eminönü'nde yaşanan insan seli havadan görüntülendi. Görüntülerde, meydana akın eden turistler nedeniyle adım atacak yer kalmadığı görülüyor.

"Yine yoğun ve kalabalık"

Sakarya'dan İstanbul'a bayram gezmesi için gelen Mustafa Öztürk, "Sakarya'dan geliyorum. İstanbul'u gezmeye geldim. En son 2 ay önce geldim. Yine yoğun ve kalabalık. İnsanlar bayram gezmesinde. Önce Kadıköy'e gittik. Oradan da buraya geldik. Buradan ise Ortaköy'e kumpir yemeğe geçeceğiz. İstanbul'un tarihi Mısır Çarşısı, Kadıköy, Ortaköy ve Kız Kulesi gibi gezilecek çok yeri var" şeklinde konuştu.

"Çok güzel bir şehir"

Bayram Ziyareti için Bursa'dan geldiğini söyleyen Erol Pehlivanoğlu, "Çok yoğunluk var. Çok güzel bir şehir. Herkese gelmelerini tavsiye ederim. Sultanahmet, Galata Köprüsünden karşıya geçeceğiz, Eminönü, Mısır Çarşısı'nı gezeceğiz. Bayram yoğunluğunda kalabalık normal. Herkes güzel havayı buldu dışarı çıktı. Otopark sorunu var. Hallederse gelsinler. Deniz otobüsü, metroyla gelebilirler. Kendileri bilirler ama yoğunluk var" dedi.