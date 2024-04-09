Eminönü\'nde Ramazan Bayramı alışverişi ve ilgi çeken koyun

Ramazan Bayramı öncesi alışveriş telaşının yaşandığı Eminönü'ne gelen bir vatandaşın yanında gezdirdiği "Dadaş" isimli koyunu ilgi odağı oldu. Kalabalığın içindeki koyunu gören vatandaşlar şaşkına dönerken, kimisi ise fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Öte yandan Eminönü'ndeki bayram alışverişi yoğunluğu havadan görüntülendi.
Ramazan Bayramı öncesi İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, ihtiyaçlarını karşılamak için Eminönü Meydanı'nda bulunan Mısır Çarşısı'na geldi. Çarşıda gezen vatandaşlar bayramlık şeker ve ikramlıklardan aldı.
Koyunuyla pazara çıktı, "Dadaş" vatandaşların ilgisini çekti
Eminönü'nde gezenler arasında Yakup Çeviç ve "Dadaş" adını verdiği koyunu da vardı. Çeviç, elinde çubuk, yanında koyunuyla birlikte meydanda tur atmaya başladı. Bu sırada koyunu Çeviç'in yanından bir an olsun bile ayrılmadı. Kalabalığında için gezen koyunu görenler gözlerine inanamadı. Kimisi koyunu sevdi, kimisi ise merakla izledi. "Dadaş" çocukların da ilgi odağı haline geldi. Çeviç, bir süre sonra koyunuyla birlikte Mısır Çarşısı'na girdi. Bu sırada güvenlik görevlileri koyunun birisine vurabileceği yönünde Çeviç'i uyararak "Sanki kedi, köpek gezdiriyor" dedi. Çeviç ise "köpek değil, vurmaz abi" diyerek yoluna devam etti.
"Her yere beraber gidiyoruz"
Her yere konuyla birlikte gittiğini söyleyen Yakup Çeviç, "Çok ilgi gösteriyorlar. Pazara camiye birlikte gidiyoruz. Hep birlikte yaşıyoruz" dedi.
Eminönü'ndeki bayram alışverişi yoğunluğu havadan görüntülendi
Öte yandan Eminönü'nde bayram yoğunluğu yaşandı. İstanbul'un gözde mekanlarından olan Eminönü'ndeki alışveriş hareketliliği havadan dron görüntülendi.
"Bayram alışverişi için geldik, yoğunluk var"
Havanı çok güzel olduğunu söyleyen Eser Tokaç isimli vatandaş, "Bayram alışverişi için bir de hava çok güzel onun için geldim. Yoğunluk var. Bir de Ramazanın havasını solumak için buradayız" dedi.
Hakan Mor isimli vatandaş ise, "Tüm İslam aleminin ramazan Bayramı mübarek olsun. Bayram telaşı var. Şeker, lokum bakacağız. Dükkanları gezeceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › Eminönü'nde Ramazan Bayramı alışverişi ve ilgi çeken koyun - Son Dakika
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