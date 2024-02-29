Yoğun sis İstanbul\'da ulaşımı felç etti! İptal haberleri art arda geliyor

İstanbul'un kuzey ve yüksek kesimlerinde gece saatlerinden itibaren sis etkili oluyor. Erken saatlerde başlayan sis, İstanbul Boğazı'nın yüksek ve kuzey bölgeleri ile TEM Ümraniye, Kavacık, Altunizade, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri çevresinde yoğunlaşıyor.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü civarı ile Çekmeköy, Ümraniye, Beykoz, Üsküdar, Sancaktepe, Sarıyer, Kağıthane ve Ümraniye'de de sis yer yer etkisini gösteriyor. Sis nedeniyle bazı noktalarda görüş mesafesi düştü.
Trafikte bazı noktalarda aksamalar yaşanırken, İBB Trafik uygulamasına göre kent genelindeki trafik yoğunluğu 07.00 itibarıyla yüzde 33 olarak ölçüldü.
Şehir Hatlarından yapılan duyuruda, yoğun sis nedeniyle vapur seferlerinde iptaller ve gecikmeler yaşandığını bildirdi. Duyuruya göre, 06.15 Eminönü-Beykoz, Anadoluhisarı-Eminönü, Sarıyer-Eminönü, Beykoz-Sarıyer ve Anadolu Kavağı- Rumeli Kavağı-Sarıyer seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı kaydedildi.
Öte yandan sis nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.
Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM), beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün saat 13.00'e kadar olan uçuşlar için yüzde 10 azaltma kararı alındığını duyurdu.
Pegasus'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, bugün Sabiha Gökçen kalkışlı-varışlı icra edilmesi planlanırken karşılıklı iptal edilen seferler şöyle sıralandı; "PC4450 Sabiha Gökçen-Konya, PC4451 Konya-Sabiha Gökçen, PC2810 Sabiha Gökçen-Trabzon, PC2811 Trabzon-Sabiha Gökçen, PC4782 Sabiha Gökçen-Milas-Bodrum, PC4783 Milas-Bodrum-Sabiha Gökçen, PC2182 Sabiha Gökçen-İzmir, PC2183 İzmir-Sabiha Gökçen, PC2660 Sabiha Gökçen-Ankara, PC2661 Ankara-Sabiha Gökçen, PC4752 Sabiha Gökçen-Adana, PC4753 Adana-Sabiha Gökçen, PC2790 Sabiha Gökçen-Samsun, PC2791 Samsun-Sabiha Gökçen, PC2732 Sabiha Gökçen-Kayseri, PC2733 Kayseri-Sabiha Gökçen, PC4762 Sabiha Gökçen-Dalaman ve PC4763 Dalaman-Sabiha Gökçen."
Son Dakika › Güncel › Yoğun sis İstanbul'da ulaşımı felç etti! İptal haberleri art arda geliyor - Son Dakika
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