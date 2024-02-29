Yoğun sis İstanbul'da ulaşımı felç etti! İptal haberleri art arda geliyor - Son Dakika
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Yoğun sis İstanbul'da ulaşımı felç etti! İptal haberleri art arda geliyor

İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle Eminönü-Beykoz, Anadolu Hisarı-Eminönü, Sarıyer-Eminönü, Beykoz-Sarıyer, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer vapur seferleri iptal edilirken, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. Sis hava trafiğini de olumsuz etkilerken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bugün saat 13.00'e kadar olan uçuşlar için yüzde 10 azaltma kararı alındı.

29.02.2024 07:06  Güncelleme: 07:20
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İstanbul'un kuzey ve yüksek kesimlerinde gece saatlerinden itibaren sis etkili oluyor. Erken saatlerde başlayan sis, İstanbul Boğazı'nın yüksek ve kuzey bölgeleri ile TEM Ümraniye, Kavacık, Altunizade, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri çevresinde yoğunlaşıyor.

İstanbul'da deniz ulaşımına sis engeli! İşte iptal edilen vapur seferleri

GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

15 Temmuz Şehitler Köprüsü civarı ile Çekmeköy, Ümraniye, Beykoz, Üsküdar, Sancaktepe, Sarıyer, Kağıthane ve Ümraniye'de de sis yer yer etkisini gösteriyor. Sis nedeniyle bazı noktalarda görüş mesafesi düştü.

İstanbul'da deniz ulaşımına sis engeli! İşte iptal edilen vapur seferleri

TRAFİK YOĞUNLUĞU GİTGİDE ARTIYOR

Trafikte bazı noktalarda aksamalar yaşanırken, İBB Trafik uygulamasına göre kent genelindeki trafik yoğunluğu 07.00 itibarıyla yüzde 33 olarak ölçüldü.

İstanbul'da deniz ulaşımına sis engeli! İşte iptal edilen vapur seferleri

BAZI ŞEHİR HATLARI VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Şehir Hatlarından yapılan duyuruda, yoğun sis nedeniyle vapur seferlerinde iptaller ve gecikmeler yaşandığını bildirdi. Duyuruya göre, 06.15 Eminönü-Beykoz, Anadoluhisarı-Eminönü, Sarıyer-Eminönü, Beykoz-Sarıyer ve Anadolu Kavağı- Rumeli Kavağı-Sarıyer seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı kaydedildi.

İstanbul'da deniz ulaşımına sis engeli! İşte iptal edilen vapur seferleri

GEMİ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI

Öte yandan sis nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.

İstanbul'da deniz ulaşımına sis engeli! İşte iptal edilen vapur seferleri

SABİHA GÖKÇEN'DE UÇUŞLAR YÜZDE 10 AZALTILDI

Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM), beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün saat 13.00'e kadar olan uçuşlar için yüzde 10 azaltma kararı alındığını duyurdu.

İstanbul'da deniz ulaşımına sis engeli! İşte iptal edilen vapur seferleri

İŞTE İPTAL EDİLEN SEFERLER

Pegasus'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, bugün Sabiha Gökçen kalkışlı-varışlı icra edilmesi planlanırken karşılıklı iptal edilen seferler şöyle sıralandı; "PC4450 Sabiha Gökçen-Konya, PC4451 Konya-Sabiha Gökçen, PC2810 Sabiha Gökçen-Trabzon, PC2811 Trabzon-Sabiha Gökçen, PC4782 Sabiha Gökçen-Milas-Bodrum, PC4783 Milas-Bodrum-Sabiha Gökçen, PC2182 Sabiha Gökçen-İzmir, PC2183 İzmir-Sabiha Gökçen, PC2660 Sabiha Gökçen-Ankara, PC2661 Ankara-Sabiha Gökçen, PC4752 Sabiha Gökçen-Adana, PC4753 Adana-Sabiha Gökçen, PC2790 Sabiha Gökçen-Samsun, PC2791 Samsun-Sabiha Gökçen, PC2732 Sabiha Gökçen-Kayseri, PC2733 Kayseri-Sabiha Gökçen, PC4762 Sabiha Gökçen-Dalaman ve PC4763 Dalaman-Sabiha Gökçen."

Yoğun sis İstanbul\'da ulaşımı felç etti! İptal haberleri art arda geliyor

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Son Dakika Güncel Yoğun sis İstanbul'da ulaşımı felç etti! İptal haberleri art arda geliyor - Son Dakika

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