Ümit Özdağ, İstanbul'da esnaf ziyaretlerinde bulundu - Son Dakika
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Ümit Özdağ, İstanbul'da esnaf ziyaretlerinde bulundu

Ümit Özdağ, İstanbul\'da esnaf ziyaretlerinde bulundu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul'un Fatih ve Bakırköy ilçelerinde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Özdağ, partisinin İBB Başkan adayı Azmi Karamahmutoğlu ve Fatih Belediye Başkan adayı Hande Karacasu ile birlikte Kapalıçarşı esnafını ziyaret etti. Daha sonra Mahmutpaşa ve Eminönü'ne yürüyen Özdağ, bir simitçiden simit alarak sohbet etti. Ardından Eminönü Meydanı'nda partisinin seçim standını ziyaret eden Özdağ, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakırköy'e geçen Özdağ, Bakırköy Meydanı'nda partisinin standını ziyaret ederek vatandaşlarla fotoğraf çektirdi ve esnafla bir araya geldi.

06.03.2024 16:47  Güncelleme: 16:49
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Fatih ve Bakırköy'de esnaf ziyaretinde bulundu.

Özdağ, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Azmi Karamahmutoğlu ve Fatih Belediye Başkan adayı Hande Karacasu'yla ilk olarak Kapalıçarşı esnafını ziyaret etti. Esnafla sohbet eden Özdağ, adayları için oy istedi.

Kapalıçarşı'dan Mahmutpaşa ve Eminönü'ne yürüyen Özdağ, bir simitçiden simit alıp sohbet etti.

Ardından Eminönü Meydanı'nda partisinin seçim standını ziyaret eden Özdağ, çalışmalar hakkında partililerden bilgi aldı.

Özdağ, daha sonra Marmaray'la Bakırköy'e geçti. Bakırköy Meydanı'nda partisinin standına ziyarette bulunan Özdağ, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi, esnafla bir araya geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ümit Özdağ, İstanbul'da esnaf ziyaretlerinde bulundu - Son Dakika

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