Eminönü-Üsküdar vapurunda biber gazlı yer kapma kavgası

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Eminönü- Üsküdar seferini yapan vapurda çıkan yer kapma nedeniyle çıkan kavgada bir yolcu tartıştığı kişiye biber gazı sıktı. Biber gazından vapurdaki yolcular da etkilendi.

VAPURDA KADIN YOLCULAR BİRBİRİNE GİRDİ

İstanbul'da Ramazan Bayramı tatilinde toplu taşıma araçlarının ücretsiz olması yoğunluğa neden olurken, kalabalıktan rahatsız olan vatandaşlar arasında da zaman zaman gergin anlar yaşanıyor. Eminönü-Üsküdar seferini yapan vapurda seyahat eden yolcular arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

BİBER GAZI SIKIP HAKARETLER SAVURDU

Yer kapma nedeniyle çıktığı düşünülen tartışmada yolculardan biri diğerine çantasından çıkardığı biber gazını sıktı. Çevredeki yolcular biber gazından etkilenmemek için kaçışırken, kadın yolcuların birbirlerine hakaret ettiği görüldü.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Kavga Eminönü'nden Üsküdar'a kadar devam ederken, gözüne biber gazı sıkılan kadın yolcu, güvenlik görevlilerinden yardım isteyerek biber gazı sıkan kişiden şikayetçi oldu.