Eminönü ve Mahmutpaşa'da Ramazan Bayramı öncesi alışveriş hareketliliği başladı - Son Dakika
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Eminönü ve Mahmutpaşa'da Ramazan Bayramı öncesi alışveriş hareketliliği başladı

Eminönü ve Mahmutpaşa\'da Ramazan Bayramı öncesi alışveriş hareketliliği başladı

Ramazan Bayramı öncesi alışveriş hareketliliği Eminönü ve Mahmutpaşa'da başladı. Mısır Çarşısı'nın bulunduğu bölgelerde kurulan tezgahlarda şeker, lokum, kuruyemiş ve çikolatalar müşterilere sunuldu. Vatandaşlar kahvaltılık ürün, kuruyemiş ve kahve satılan iş yerleri önünde yoğunluk oluşturdu. Mahmutpaşa'da ise kıyafet ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak için yoğunlaşan vatandaşlar, uygun fiyatlar nedeniyle Eminönü'yü tercih ettiklerini belirtti. Esnaf ise bayram yoğunluğundan memnun olduklarını ifade etti.

06.04.2024 14:39  Güncelleme: 14:41
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Eminönü ve Mahmutpaşa bölgesinde Ramazan Bayramı öncesi alışveriş hareketliliği başladı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla alışverişlerini yapmak isteyenler kentin geleneksel mekanları arasında yer alan Mısır Çarşısı'nın bulunduğu Eminönü ve Mahmutpaşa'yı tercih etti.

Kurulan tezgahlarda şeker, lokum, kuruyemiş ve çikolatalar müşterilerin beğenisine sunuldu.

Alışverişe çıkan vatandaşlar, kahvaltılık ürün, kuruyemiş ve kahve satılan iş yerleri önünde de yoğunluk oluşturdu.

Mahmutpaşa ile çevresi de kıyafet ve diğer ihtiyaçlarını karşılamaya gelenler nedeniyle yoğunlaştı.

Alışveriş yapan Necip Öztürk, fiyatların uygun olması nedeniyle Eminönü'nü tercih ettiklerini söyledi.

Bayramın ilk günü misafirleri için kahve de aldıklarını anlatan Öztürk, "Aradığımız her şeyi bulabiliyoruz. O yüzden burayı tercih ediyoruz. Sultangazi'den Bayrampaşa'dan geliyoruz alışveriş yapmaya." dedi.

Esnaf Gazi Bakış, bayram yoğunluğunun başladığını anlatarak, "Harika, her yer kalabalık. 9 günlük tatil olduğu için bazı insanlar memleketlerine, ailelerinin yanına gidiyor. Ama İstanbul kalabalık, Eminönü yoğun. İşlerimiz de çok güzel. Memnunuz çok şükür." ifadelerini kullandı.

Yoğunluğun önceki yıllar kadar olmadığını belirten esnaf Hasan Akbulut, yoğunluğun artmasını beklediklerini kaydetti. Akbulut, vatandaşların bayram işin ağırlıklı olarak lokum alışverişi yaptığını dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eminönü ve Mahmutpaşa'da Ramazan Bayramı öncesi alışveriş hareketliliği başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eminönü ve Mahmutpaşa'da Ramazan Bayramı öncesi alışveriş hareketliliği başladı - Son Dakika
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