Dünyanın en ateşli mafya lideriydi! Sevgilisinin yatağında ölü bulundu

1 Meksikalı uyuşturucu karteli lideri ve 'El Chapo' Guzman'ın suikast timini yöneten Claudio Ochoa Felix, sevgilisinin yatağında ölü bulundu.

2 Claudio Ochoa Felix, önceki akşam gece kulübüne gitti, geç saatlere kadar eğlenip sevgilisinin evine geçti.

3 35 yaşındaki kadın, Meksika'nın kuzeybatısındaki Sinaloa eyaletine bağlı Culiacan şehrindeki bir evdeydi.

4 Farklı iddialar var! Yerel medya, Felix'in Isla Musala semtindeki sevgilisinin yatağındayken bir anda soluk borusuna bir maddenin tıkandığını bildiriyor. Haberlere göre, yanındakilerden birinin ihanet ettiği kadın, nefes alamadı ve boğularak yaşamını yitirdi.

5 Yüksek dozda uyuşturucu da olabilir! Yerel medyadaki diğer haberlere göre ise Felix, yüksek dozda uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybetti. Sevgilisi sabaha karşı Felix'i, uyandırmayı denedi ancak kadın hiç kıpırdamadı. Bunun üzerine hemen telefona sarılıp polisi aradı, olay yerine gelen ekipler delil topladı.

6 Otopsi yapılacak! Meksika medyası, adlı tıpa götürülen cesede otopsi yapılacağını ve kesin ölüm nedeninin belirleneceğini aktarıyor.

7 Felix, 21. yüzyılın en ünlü karteli El Chapo ABD'ye iade edilinceye kadar suikast timinin başındaydı.

8 Sinaloa Karteli'ne katılması ise, Çinli Anthrax olarak bilinen Jose Rodrigo Arechiga ile sevgili olmasıyla gerçekleşti.

9 İkili daha sonra evlendi, bu evlilikten üç çocuğu olan genç kadının karteldeki unvanı artık 'El Chavo Felix'ti.

10 2016 yılına gelindiğinde Felix gittikçe bir sosyal medya fenomenine dönüşmeye başladı, ünlü pembe Kalaşnikoflu pozunu verdi.

11 Kocasının tutuklanmasıyla Anthrax grubunun liderliğine geçti, Sinaloa'nın patronu İsmail el Mayo Zambada'nın verdiği suikast emirlerini yerine getirdi.

12 Sosyal medyada lüks hayatını sergilemeyi seven genç kadın, sık sık seyahat ediyordu. Son gittiği yerlerden biri, Dubai'ydi.

13 Daha önce ise Kolombiyalı kartel lideri Pablo Escobar'ın ünlü çiftliğinin önünde poz verdi.

14 Selfie'lerin yanı sıra mücevherler, çantalar, otomobiller ve silahlar fotoğraflarında dikkat çekiyor.

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