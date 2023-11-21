İtalya\'nın en büyük mafya davasında içlerinde polis ve politikacıların da bulunduğu kişilere 2,200 yıl hapis cezası verildi

İtalya mafya davasında 2,200 yıl hapis cezası verdi.

Politikacılar ve polis, Calabria'nın güçlü 'Ndrangheta örgütü ile işbirliği yaptığı suçlarından dolayı mahkum edilen 200'den fazla kişi arasında yer aldı.

Bir İtalyan mahkemesi, ülkede yaklaşık kırk yılın en büyük mafya davasının ilk aşamasını sonuçlandırarak 'Ndrangheta suç örgütünün 207 üyesine toplamda 2,200 yıldan fazla hapis cezası verdi.

Sanıklar, cinayet, uyuşturucu kaçakçılığı, rüşvet, şantaj ve suç örgütü gibi bir dizi suçla suçlanmışlardı.

Dava, 'Ndrangheta'nın en güçlü ailelerinden biri olan Mancuso ailesine odaklandı, ancak aile başkanı Luigi Mancuso, yeğeni devletin tanıklığı yaptıktan sonra ayrı bir duruşmaya tabi tutulacak. İddia edilen klan liderleri Saverio Razionale, Paolino Lo Bianco ve Domenico Bonavota, her biri 30 yıl hapis cezası aldı.

"Sonunda Calabria klanları ile iş yapan bir beyaz yakalılar, girişimciler ve politikacılar ağı olduğunu kanıtladık," dedi savcı Nicola Gratteri Pazartesi günü The Guardian'a, ofisinin sonuçlardan "çok memnun" olduğunu ekledi.

Operasyon Rinascita-Scott adlı soruşturmanın bir parçası olarak yapılan inceleme sırasında milyonlarca avro değerinde mal ve nakit para ele geçirildi. Bu operasyon, 2019'da İtalya, Bulgaristan, Almanya ve İsviçre'de 400'den fazla şüphelinin gözaltına alınmasıyla sonuçlandı.

Avrupa'nın kokain trafiğinin yüzde 80'ini kontrol etmekten gelen fonlarla zenginleşen örgüt, iddiaya göre otellerden restoranlara, otomobil galerilerine kadar bir dizi yasal işletme satın almıştı.

Dava, 'Ndrangheta'nın bölgesel güçlü kalelerinden biri olan Calabria'da Ocak 2021'de, Lamezia Terme şehrinde özel olarak inşa edilen bir sığınak tarzı mahkemede başladı.

Savcı Vincenzo Capomolla, mahkeme kararını, "çok derin, yaygın, endişe verici ve rahatsız edici olduğunu düşündüğüm bu kadar tehlikeli bir örgütün tehdidi altında olmayan yaşam alanı, ekonomik ve sosyal dokusunun olmadığını söyleyebileceğimizi" belirtti.

Pazartesi günü cezalandırılan 207 bireyin yanı sıra, 2021'de hızlı bir yargılamayı tercih eden 70 kişi daha hafif ceza alarak mahkum edilmişti. İtalyan medyasına göre, başka 131 kişi beraat etti veya zamanaşımından dolayı serbest bırakıldı. Çoğunluğun itiraz etmeyi planladığı bildirildi. 'Ndrangheta, Demoskopita Research Institute'e göre dünyanın en güçlü suç örgütü olup, tüm yerleşik kıtalarda faaliyet göstermekte ve yılda tahmini 53 milyar avro (58 milyar dolar) kar elde etmektedir.