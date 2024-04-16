Netflix, Holly Willoughby'nin yeni programı Bear Hunt için çelikten bir koruma halkası oluşturacak ve bütçesini 1 milyon sterlin olarak belirledi.
Sunucu Holly, 43 yaşında, Bear Grylls ile birlikte en az on ünlü bu ay Costa Rica'ya uçacak. Özel kuvvetlerden emekli ve kiralık eski askeri silahşörler, Holly'yi uyuşturucu çetelerinden ve kaçakçılardan koruyacak.
Yayın hizmeti, Bear Hunt sunucusu Holly, Bear ve en az on ünlü yarışmacı için 10 milyon sterlin ayırdı. Programda ünlüler, hayatta kalma uzmanı Bear tarafından eğitilerek hayatta kalma becerileri öğrenecek ve çeşitli zorluklara katılacaklar.
Yöneticiler, suikastlar, saldırılar ve mafya cinayetlerinin arttığı Costa Rica'nın ormanlarında güvenlik için 1 milyon sterlin harcayacak. Çeteler, Orta Amerika yağmur ormanlarında koka yetiştirmeyi deniyor ve giderek daha acımasız Meksika karteli taktiklerine başvuruyor.
Bir TV içerik uzmanı şunları söyledi: "Netflix, büyük isimler yakalayarak ve tropikal bir lokasyon seçerek ITV'nin 'I'm a Celebrity' programıyla rekabet edebilecek bir şov yaratmak için büyük yatırımlar yapıyor. Ancak Costa Rica'da Holly ve diğer herkesin tamamen korunması öncelikli konu.
Bu, birçokları eski askeri ve özel kuvvetler uzmanı olacak özel güvenlik ekipleri kiralamayı gerektiriyor. Ayrıca özel araçlar, güvenli konaklama yerleri ve güvenli bir çekim lokasyonuna ihtiyaçları olacak.
Bu, lüks turizm ticareti ile tehlikeli bir alt kültürün bir arada olduğu bir ülkede ne kolay ne de ucuz olacak."
Yıldızlar bu ayın sonlarında uçuş yapacak ve çekimlerin Mayıs boyunca sürmesi bekleniyor. Tamamlanan şovun 2025 Ocak ayında yayınlanması öngörülüyor.
Eski Little Mix üyesi Jesy Nelson şu ana kadar Bear Hunt ile ilişkilendirilen tek isim, ancak yarışmacıların son kadrosunun yüksek kalibrede olması bekleniyor.
Yarışmacılar, eski SAS askeri ve hayatta kalma uzmanı Bear tarafından yakalanmaktan kaçmaya çalışacaklar. Holly, polisin kendisine yönelik bir cinayet komplosu olduğunu bildirmesinin ardından Ekim ayında ITV'nin 'This Morning' programından ayrıldı.
2023 yılında Costa Rica'nın cinayet oranı yüzde 41'den fazla artarak 100.000 kişi başına 17.2'ye yükseldi.
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