Avustralya'da Uyuşturucu Baronunun Kardeşinin Mezarına Saldırı

Avustralya'da yaşananmafya hesaplaşması, ülkede tedirginlik yaratıyor. Uyuşturucu baronu George Marrogi'nin kız kardeşi Meshilin Marrogi'nin mezarına yapılan saldırı, mafya içinde yeni bir çatışma dalgasına neden oldu ve insanlar gelecekteki olası çatışmalardan endişe ediyorlar.

Hapis yatan George Marrogi'nin kardeşi Meshilin Marrogi, 2021'de Covid nedeniyle hayatını kaybetti. Ancak, onun ölümü sonrasında yaşananlar, mafya içindeki gerginliği artırdı. Meshilin Marrogi'nin naaşı Melbourne'da bir mozoleye yerleştirildi ve burada sonsuz huzur içinde yatması bekleniyordu.

Ancak, geçtiğimiz Pazar günü mozoleye yönelik saldırı gerçekleşti. Marrogi'nin tabutu dışarı çıkarılmaya çalışıldı, ancak saldırganlar asansörü kırarak tabutu çalamadılar. Bu durum, mafya içindeki gerginliği artırdı ve Avustralya basını, Marrogi ailesinin rakiplerinin kadının cesedini kaçırarak fidye talep edebileceğini öne sürdü.

Saldırganlar tabutu çalamasalar da, mücevherleri alarak kaçtılar. Bu olay, mafya içindeki şiddeti daha da artırma potansiyeline sahip ve polis bu durumdan endişe ediyor. Son iki yılda ülkede yaşanan 22 mafya hesaplaşmasının ardından, böyle bir olayın yaratacağı etkiler büyük bir kaygı kaynağı haline geldi.

Marrogi ailesinin, Avustralya'da uyuşturucu kaçakçılığında önemli bir rol oynadığı biliniyor. Suriye'nin Türkiye sınırındaki Kamışlı'dan Avustralya'ya giden aile, işlerini büyütmekte ve Meshilin Marrogi de bu süreçte önemli bir rol oynamıştı. George Marrogi ise rakip bir mafya liderini öldürmekten dolayı uzun bir hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu karmaşık ve tehlikeli mafya dünyasının içindeki gerginlik, her an yeni bir patlama yaşanabileceği endişesini beraberinde getiriyor.