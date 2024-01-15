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The Sopranos'un 25. yıldönümü anısına mafya dizileri ve filmleri listesi - Son Dakika
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The Sopranos'un 25. yıldönümü anısına mafya dizileri ve filmleri listesi

Televizyonda mafya tasvirinde devrim yaratan çığır açıcı dizi The Sopranos'un 25. yıldönümü anısına, aynı cazibeyi paylaşan mafya dizileri ve filmlerinden oluşan bir liste oluşturuldu. Listede Baba (1972), Wiseguy (1987-1990), Goodfellas (1990), Boardwalk Empire (2010-2014) ve Magic City (2012-2013) yer alıyor. Bu yapımlar, mafya dünyasını farklı perspektiflerden ele alarak izleyicilere unutulmaz deneyimler sunuyor.

The Sopranos\'un 25. yıldönümü anısına mafya dizileri ve filmleri listesi
15.01.2024 - 08:29,
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Televizyonda mafya tasvirinde devrim yaratan çığır açıcı dizi The Sopranos 'un 25. yıldönümü anısına, aynı cazibeyi paylaşan mafya dizileri ve filmlerinden oluşan bir liste oluşturmak istedik ve toplamda 5 film ve diziden oluşan çerezlik bir liste hazırladık.

Sopranos benzeri 5 mafya dizisi ve filmi

Baba (1972)

Kuşkusuz en kült mafya filmi olan The Godfather (Baba), The Sopranos üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu için bu listede özel bir yere sahip. Francis Ford Coppola'nın yönettiği film, Corleone suç ailesinin başı Vito Corleone rolünde Marlon Brando'nun yer aldığı, on yıla yayılan bir suç destanı olarak karşımıza çıkıyor. Al Pacino'nun canlandırdığı Vito'nun en küçük oğlu Michael'ın aile işine atılması, bu ikonik başyapıta entrika katmanları ekliyor.

Wiseguy (1987-1990)

Wiseguy, serileştirilmiş hikaye anlatımı ve ahlaki belirsizliği benimseyen, zamanının ötesinde bir drama olarak öne çıkıyor. Ken Wahl, Atlantic City mafyasının derinliklerine gömülmüş bir FBI ajanı olan Vinnie Terranova rolünde. Dizi, gizli görevdeyken mafya figürleriyle arkadaş olan Vinnie'nin iç çatışmalarını keşfediyor ve profesyonel ve kişisel hayatı arasındaki çizgileri bulanıklaştırıyor.

Goodfellas (1990)

Martin Scorsese'nin yönettiği ve The Godfather Part II'nin yıldızlarından Robert de Niro'nun da rol aldığı Goodfellas, Ray Liotta'nın canlandırdığı Henry Hill'in gerçek hayatta yaşadıklarını konu alıyor.

Liotta, Henry'nin İtalyan mafyası içindeki yükselişinde izleyiciye rehberlik ediyor ve kaderini şekillendiren önemli seçimleri keşfediyor. Daha sonra The Sopranos'taki Dr. Melfi rolüyle tanınan Lorraine Bracco'nun varlığı, iki yapım arasında ilginç bir bağlantı kuruyor.

Boardwalk Empire (2010-2014)

Eski Sopranos baş yapımcısı Terence Winter tarafından yaratılan Boardwalk Empire'da Steve Buscemi, İçki Yasağı döneminde organize suça bulaşmış Atlantic County politikacısı Enoch "Nucky" Thompson rolünde. Arnold Rothstein ve Al Capone gibi tarihi figürlerin önemli roller oynadığı dizi, güç ve nüfuzun karmaşık dinamiklerini araştırıyor.

Magic City (2012-2013)

Jeffrey Dean Morgan, mafya draması Magic City'de Miami'deki bir resort otelin sahibi Isaac "Ike" Evans'ı canlandırıyor. 1958 yılında geçen dizi, Ike'ın Yahudi-Amerikan mafya babası Benjamin "Ben The Butcher" Diamond ile riskli ittifakını konu alıyor. Aile dramı, yeraltı dünyası anlaşmalarıyla iç içe geçerek, göz alıcı Miami ortamının arka planında zorlayıcı bir anlatı yaratıyor.

The Sopranos'u bitirip etkisinde kalan ve benzeri dizi ve filmleri arayan takipçilerimiz için hazırladığımız listenin sonuna geldik. Siz bunları izlediniz mi? İzlemediyseniz izlemeyi düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi bizle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete
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Son Dakika Teknoloji The Sopranos'un 25. yıldönümü anısına mafya dizileri ve filmleri listesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: The Sopranos'un 25. yıldönümü anısına mafya dizileri ve filmleri listesi - Son Dakika
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