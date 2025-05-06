Merkez Bankası Başkanı Karahan'a Meclis'te dövizli protesto - Son Dakika
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Politika

Merkez Bankası Başkanı Karahan'a Meclis'te dövizli protesto

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Sunum yapmak üzere TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na giden Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, CHP'li milletvekillerinin protestosuyla karşılaştı. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Karahan'a elindeki 5 Euro ve 200 TL'lik banknotlarla tepki gösterdi.

06.05.2025 16:58
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Son dönem faaliyetlerine ilişkin sunum yapmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'na giden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, CHP'li milletvekillerinin protestosuyla karşılaştı.

Merkez Bankası Başkanı Karahan'a Meclis'te protesto

KARAHAN'I 200 LİRA VE 5 EURO İLE KARŞILADI

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Karahan'a eline aldığı 5 Euro ve 200 TL'lik banknotlarla tepki gösterdi. Ağbaba, " Avrupa Birliği'nin en küçük para birimi, Türkiye'nin en büyük banknotundan daha değerli hale geldi. Türk lirasının bir itibarı kalmamıştır." dedi. Merkez Bankası'nın bağımsızlığını yitirdiğini öne süren Ağbaba, "Bağımsız olmayan Merkez Bankası dünyanın en büyük ikinci faizine sahiptir." ifadelerini kullandı. Ağbaba, sözlerine şu şekilde devam etti: "Bir ülkenin itibarı parasıdır, pasaportudur. 200 TL para birimimizle bir kilo kemik alınamıyor. İki yıldır verilen emeklerin hepsi çöp oldu."

Merkez Bankası Başkanı Karahan'a Meclis'te protesto

"KONUŞACAĞIZ"

Karahan, tepkisinin ardından Ağbaba'ya, "Konuşacağız." yanıtını verdi. Komisyon Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, söz konusu olayın ardından toplantıya daha başlamadan 10 dakika ara verdi.

Merkez Bankası Başkanı Karahan\'a Meclis\'te dövizli protesto

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Son Dakika Politika Merkez Bankası Başkanı Karahan'a Meclis'te dövizli protesto - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • ökkeş Kalem:
    Adam haksiz mi ? Paramız çöp oldu 63 10 Yanıtla
  • Halis demir:
    devlete ekınomik savaş açan ağa babalarınızın sayesinde koç gurubu ingiltere caape li para babaları 17 29 Yanıtla
  • Mehmet Ali Karatay:
    adam ya 25 9 Yanıtla
  • Halis demir:
    sadece erdoğan gitsinde ne olursa olsun diyen bu ülkenin kaymağını yiyen caape para babalarının ülkeyi getirdiği nokta inadına REİS 7 20 Yanıtla
  • ömer özdaş:
    artık 500 tl cıksın para cebe sığmıyor 21 1 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    CHP de para ve döviz işlerine Ekrem İmamoğlu bakıyor'du içeri girince bu işler veli ağbaba'ya kalmış anlaşılan. 5 14 Yanıtla
  • ahmet demir:
    bunlar nilletvekili değil dış güçlerin maşası hain bunlar 3 15 Yanıtla
  • Uğur Kart:
    TEPKİ GÖSTEREN ..VŞAĞIN EVİNE BAKSAN EURO DOLARDAN GEÇİLMİYODUR.SONRA BEN TÜRKÜM YERSEN 0 11 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Şu veli'nin önüne üç beş tane koyun ver dağa gönder akşam o koyunlar gelir veli gelmez emin olun 0 10 Yanıtla
  • Yağız KORKMAZ:
    Dünyanın en büyük ikinci faizinin kaymağını yiyen muhalif sanayici ve işadamları, sanatçıları, milletvekilleri yok diyorsun yani. Tüsiada üye kuruluşların rezervlerindeki döviz miktarını açıkla Veliii 0 6 Yanıtla
  • mesut:
    Sus Canım Sende adamın yüzüne Haklı Haklı Konuşma 2 0 Yanıtla
  • Mehmet Ali Karatay:
    Makarnacı larla vatan iyiyiciler nerdesiniz 2 0 Yanıtla
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