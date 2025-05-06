SGK yıpranma paylarına kısıtlama getirdi! Yüzlerce mesleğin emeklilik süresi uzuyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yayınladığı duyuru ile çok sayıdafiili hizmet süresi zammına tabi meslek grubuna kısıtlama getirildiğini açıkladı. Paylaşılan 98 sayfalık listede, 4/A kapsamında fiili hizmet zammına tabi tutulamayacak meslek grupları belirlendi.
NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK?
Meslek kodu kısıtlaması sebebiyle hizmet bildirimi yapılması engellenen ancak fiili hizmet süresi zammına tabi işte çalışan sigortalılar için işverence fiili hizmet süresi zammına tabi işte çalışmasını doğrular ve kanıtlar nitelikte belgelerin bağlı olunan SGK ünitesine ibraz edilmesi istenecek. Söz konusu uygulama Nisan 2025 dönemine ait hizmetlerin bildiriminden itibaren geçerli olacak.
YIPRANMA PAYI NEDİR?
Yıpranma payı ya da fiili hizmet süresi zammı, bazı meslek gruplarında çalışanların, çalışma şartlarının zorlukları nedeniyle emeklilik sürelerini daha erken tamamlamasına olanak tanıyan süreye deniyor. Bu uygulama ile, gerçek çalışma süresine ek bir süre eklenerek, çalışanların daha önce emekli olabilmesi sağlanıyor.
YIPRANMA PAYI HAKKINA KISITLAMA GETİRİLEN MESLEKLER
SGK'nın yayınladığı listede yer alan ve 'yıpranma payı' kapsamında erken emeklilikten yararlanma hakkını kısıtlama getirilen meslek grupları şu şekilde:
- 1111.08 İlçe Belediye Başkan Yardımcısı
- 1111.09 İl Belediye Başkan Yardımcısı
- 1112.02 Kurum Başkanı-Kamu
- 1112.03 Daire Başkanı
- 1112.04 Kurum Başkan Üyeleri
- 1112.05 Genel Müdür
- 1112.06 Genel Sekreter-Kamu
- 1112.07 Genel Sekreter-Üniversite
- 1112.12 Hukuk Müşaviri-Kamu
- 1112.13 Diğer Müşavirler-Kamu
- 1112.21 Bölge Müdürü-Kamu
- 1112.22 Kurum Başkan Yardımcısı-Kamu
- 1112.23 Genel Müdür Yardımcısı
- 1112.28 Üst Kurul Üyesi
- 1112.34 Genel Sekreter Yardımcısı
- 1112.39 Teftiş Kurulu Başkanı
- 1112.40 Baş Müdür Yardımcısı
- 1112.41 Daire Başkan Yardımcısı
- 1114.01 İşçi Sendikası Genel Sekreteri
- 1114.02 İşveren Sendikası Genel Sekreteri
- 1114.04 Oda Başkanı
- 1114.05 Siyasi Parti Genel Başkanı
- 1114.06 Siyasi Parti Üst Düzey Yöneticisi
- 1114.07 Siyasi Parti Genel Sekreteri
- 1114.08 Siyasi Parti MKYK Üyesi
- 1114.09 İşçi Sendikası Üst Düzey Yöneticisi
- 1114.10 İşveren Sendikası Üst Düzey Yöneticisi
- 1114.11 Memur Sendikası Üst Düzey Yöneticisi
- 1114.12 İşçi Sendikası Genel Başkanı
- 1114.13 İşveren Sendikası Genel Başkanı
- 1114.14 Memur Sendikası Genel Başkanı
- 1114.15 Dernek, Vakıf, Birlik Ve STK Başkan Ve Üst Düzey
- 1114.16 Kızılay Genel Başkanı
- 1114.17 İşyeri Sendika Temsilcisi
- 1114.18 Genel Sekreter (Sivil Toplum Kuruluşları)
- 1114.19 Genel Sekreter Yardımcısı (Sivil Toplum Kuruluşları)
- 1114.20 Genel Sekreter Yardımcısı (Memur Sendikaları)
- 1114.21 Genel Sekreter Yardımcısı (İşveren Sendikaları)
- 1114.22 Genel Sekreter Yardımcısı (İşçi Sendikaları)
- 1114.23 Genel Sekreter Yardımcısı (Siyasi Parti)
- 1120.01 Armatör
- 1120.04 Başkan-Özel Sektör
- 1120.05 Bölge Müdürü-Özel Sektör
- 1120.06 Genel Müdür-Avcılık, Balıkçılık, Ormancılık
- 1120.07 Genel Müdür-Bankalar Ve Mali Müesseseler
- 1120.08 Genel Müdür-Depolama, İletişim Ve Ulaştırma
- 1120.09 Genel Müdür-Eğitim, Sağlık, Spor (Özel Sektör)
- 1120.10 Genel Müdür-Eğlence, Lokanta, Otel (Özel Sektör)
- 1120.11 Genel Müdür-Gayrimenkul Ticareti (Özel Sektör)
- 1120.12 Genel Müdür-İnşaat Ve İmalat Sanayi (Özel Sektör)
- 1120.13 Genel Müdür-Kişisel Bakım Ve Temizlik (Özel
- 1120.14 Genel Müdür-Kültürel Etkinlikler, Sosyal İşler
- Uluslararası Teşkilatlar (Özel Sektör)
- 1120.15 Genel Müdür-Perakende Ve Toptan Ticaret
- 1120.16 Genel Müdür-Turizm (Özel Sektör)
- 1120.17 Diğer Özel Sektör Genel Müdürler
- 1120.18 Genel Müdür Yardımcısı-Avcılık, Balıkçılık,
- 1120.19 Genel Müdür Yardımcısı-Bankalar Ve Mali
- 1120.20 Genel Müdür Yardımcısı-Depolama, İletişim
- 1120.21 Genel Müdür Yardımcısı-Eğitim, Sağlık, Spor
- 1120.22 Genel Müdür Yardımcısı-Eğlence, Lokanta, Otel
- 1120.23 Genel Müdür Yardımcısı-Gayrimenkul Ticareti/ Özel
- 1120.24 Genel Müdür Yardımcısı-İnşaat Ve İmalat Sanayi
- 1120.25 Genel Müdür Yardımcısı-Kişisel Bakım Ve Temizlik
- 1120.26 Genel Müdür Yardımcısı-Kültürel Etkinlikler, Sosyal
- İşler Ve Uluslararası Teşkilatlar (Özel Sektör)
- 1120.27 Genel Müdür Yardımcısı-Perakende Ve Toptan
- 1120.28 Diğer Özel Sektör Genel Müdür Yardımcıları
- 1120.30 Kooperatif Birliği Genel Müdürü
- 1120.31 Kooperatif Birliği Yönetim Kurulu Başkanı
- 1120.32 Koordinatör-Avcılık, Balıkçılık, Ormancılık Ve Tarım
- 1120.33 Koordinatör-Depolama, İletişim Ve Ulaştırma
- 1120.34 Koordinatör-Eğitim, Sağlık, Spor, Kültür, Sosyal İşler
- 1120.35 Koordinatör-Eğlence, Lokanta, Otel
- 1120.36 Koordinatör-İnşaat, İmalat Sanayi
- 1120.37 Koordinatör-İş Hizmetleri, Temizleme, Kişisel Bakım
- 1120.38 Koordinatör-Seyahat Acentesi
- 1120.39 Koordinatör-Toptan Ve Perakende Satış
- 1120.40 Koordinatör-Uluslararası Teşkilatlar
- 1120.42 Tepe Yönetici-İcra Kurulu Başkanı (CEO)
- 1120.43 Tepe Yönetici-Mali İşlerden Sorumlu (CFO)
- 1120.44 Yazılım Proje Yöneticisi
- 1120.45 Yönetici-Spor Kulübü
- 1120.46 Yönetim Kurulu Başkanı (Özel Sektör)
- 1120.47 Yönetim Kurulu Üyesi (Özel Sektör)
- 1120.48 Diğer Üst Düzey Yöneticiler
- 1120.49 Rektör
- 1120.50 Rektör Yardımcısı
- 1120.54 İç Denetim Başkanı
- 1120.55 Risk Yönetim Başkanı (Banka)
- 1120.56 Genel Müdür-Madencilik
- 1211.01 Bütçe Müdürü
- 1211.02 Döner Sermaye Müdürü
- 1211.03 İdari İşler Müdürü
- 1211.04 Fon Yöneticisi
- 1211.05 İdari Ve Mali İşler Müdürü
- 1211.06 Muhasebe Müdürü
- 1211.07 Saymanlık Müdür Yardımcısı
- 1211.08 Saymanlık Müdürü
- 1211.09 Şirket Genel Sekreteri
- 1211.12 Yatırım Fonu Müdürü
- 1211.13 Banka Müdürü
- 1211.14 Muhasebe ve Finansman Müdürü
- 1211.15 Hazine Müdürü (Banka)
- 1211.16 Hazine Operasyon Müdürü (Banka)
- 1211.17 Bireysel Operasyon Müdürü (Banka)
- 1211.18 Kurumsal Operasyon Müdürü (Banka)
- 1211.19 Risk Yönetim Müdürü (Banka)
- 1211.20 Kredi Müdürü (Banka)
- 1211.21 Finans Müdürü (Banka)
- 1211.22 Bölge Koordinatörü (Banka)
- 1211.23 Muhasebe Müdür Yardımcısı
- 1211.24 Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
- 1212.01 Yönetici (Özlük Hizmetleri)
- 1212.02 Yönetici-Endüstriyel İlişkiler Ve Personel İşleri
- 1212.03 İnsan Kaynakları Müdürü/Yöneticisi
- 1212.04 İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı
- 1213.01 Planlama Müdürü
- 1213.02 Yönetici-Kamu Ve Özel Teşebbüse Ait Hizmetler
- 1213.03 Yönetici-Elektrik, Havagazı, Su Ve Sıhhi Tesisat
- 1213.04 Yönetici-Sigorta
- 1213.05 Güvenlik Müdürü
- 1213.08 Şube Müdürü
- 1213.10 Özel Kalem Müdürü
- 1213.11 Politika Müdürü
- 1213.12 Milli Emlak Müdürü
- 1213.13 Yazı İşleri Müdürü
- 1213.14 Gümrük Müdürü
- 1213.15 SPA Merkezi Müdürü
- 1213.16 Araç Muayene İstasyon Amiri
- 1213.17 Araç Muayene İstasyon Amir Yardımcısı
- 1213.18 Arama Ve Kurtarma Birlik Müdürü
- 1213.19 Bölge Müdürü
- 1213.20 Proje Danışmanı
- 1213.21 İcra Müdürü
- 1213.22 Serbest Bölge Müdürü
- 1213.23 Müdür Yardımcısı
- 1213.24 Proje Grup Başkanı
- 1213.25 Proje Yöneticisi
- 1213.26 Yönetim Danışmanı
- 1219.01 Yönetici (İş Hizmetleri)
- 1219.02 Yönetici-Kişisel Bakım Ve Temizlik
- 1219.03 Üst Düzey Yöneticisi (İş Hizmetleri)
- 1219.04 Üst Düzey Yöneticisi (Kişisel Bakım Ve Temizlik)
- 1219.05 Temizlik Hizmetleri Proje Müdürü
- 1219.06 Ticaret Sicili Müdürü
- 1219.07 Tesis Yöneticisi
- 1221.01 Diğer Satış Nezaretçileri
- 1221.02 Satış Nezaretçisi (Perakende Ticaret)
- 1221.03 Satış Nezaretçisi (Toptan Ticaret)
- 1221.04 Yönetici-Gayrimenkul İşleri
- 1221.05 Satış Müdürü/Yöneticisi
- 1221.06 Satış Müdürü
- 1221.07 Satış Müdürü (İlaç Ve Tıbbi Malzemeler)
- 1221.08 Pazarlama Müdürü
- 1221.09 Operasyon Yöneticisi
- 1221.10 İthalat-İhracat Müdürü
- 1221.11 Kurumsal Pazarlama Müdürü (Banka)
- 1221.12 Satış Müdürü Yardımcısı
- 1221.13 Uluslararası Ticaret Uzmanı
- 1221.14 Uluslararası Ticaret ve İşletmecisi
- 1222.01 Yönetici-Reklam Ve Halkla İlişkiler
- 1222.02 Halkla İlişkiler Müdürü (Otel)
- 1222.03 Kurumsal İletişim Müdürü
- 1223.01 Yönetici-Araştırma Ve Geliştirme Hizmetleri
- 1223.02 ARGE Şefi
- 1223.03 Kalite (Yönetim) Sistem Sorumlusu
- 1223.04 Tarımsal Üretim Kalite Sistem Sorumlusu
- 1223.05 Kalite Yönetim Sistemi Denetçisi
- 1223.06 Tasarım Müdürü
- 1223.07 Teknoloji Transfer Uzmanı
- 1311.01 Hayvancılık İşletme Yöneticisi
- 1311.02 Çiftlik Yöneticisi
- 1311.03 Plantasyon Ve Uygulama Müdürü (Meyve Bahçesi)
- 1311.04 Kooperatif Başkanı
- 1311.05 Kooperatif Müdürü
- 1311.06 Yönetici (Ormancılık Ve Tomrukçuluk)
- 1311.07 Kooperatif Başkan Yardımcısı
- 1311.08 Katip Üye (Kooperatif)
- 1311.09 Muhasip Üye (Kooperatif)
- 1312.02 Yönetici (Balıkçılık)
- 1321.01 Üretim Müdürü (İmalat Sanayi)
- 1321.02 Üst Düzey Yöneticisi (İmalat Sanayi)
- 1321.03 Pişmaniye İmal İşletmecisi
- 1321.04 Fabrika/İşletme Müdürü
- 1321.05 Ürün Müdürü
- 1321.06 Kalite Kontrol Müdürü
- 1321.07 Enerji Yöneticisi
- 1321.08 Üretim Müdürü (Tekstil)
- 1321.09 Kalite Güvence Müdürü
- 1321.10 İşletme Müdürü (Tekstil)
- 1321.11 Hazır Giyim/Konfeksiyon Ürünleri Yöneticisi
- 1321.12 İşletme Müdür Yardımcısı
- 1321.13 Matbaa Müdürü/Yöneticisi
- 1323.01 Proje Müdürü
- 1323.02 Üst Düzey Yöneticisi (İnşaat)
- 1323.03 Müteahhit-İnşaat Sektörü
- 1323.04 İnşaat Direktörü
- 1323.05 Saha İnşaat Müdürü
- 1323.06 Sözleşme Yöneticisi
- 1323.07 İşletmeye Alma Yöneticisi (İnşaat)
- 1323.08 Kalite Yöneticisi (İnşaat)
- 1323.09 Yapı İşleri Müdürü
- 1324.01 Liman İşletme Müdürü
- 1324.02 LPG Mesul Müdürü
- 1324.03 Yönetici (Ardiye Ve Depolama)
- 1324.04 Yönetici (Ulaşım İşleri)
- 1324.05 Yol Müdürü (Demiryolu)
- 1324.06 Satın Alma Yöneticisi/Müdürü
- 1324.07 Dağıtım Müdürü
- 1324.08 Üst Düzey Yöneticisi (Ulaştırma, Haberleşme)
- 1324.09 Denizcilik İşletmeleri Yöneticisi
- 1324.10 Biyosidal Mesul Müdürü
- 1324.11 Otomotiv Yedek Parça Yöneticisi
- 1324.12 Teknik, Yakıt ve Çevre Müdürü
- 1324.13 Havacılık Yöneticisi
- 1324.14 Lojistik Operasyon Yöneticisi
- 1330.01 Yönetici (Haberleşme)
- 1330.02 Yönetici-Hesaplama Hizmetleri
- 1330.03 Yönetici (Bilgi İşlem)
- 1330.04 Yazılım Müdürü
- 1330.05 Bilgi Teknolojileri (BT) Müdürü
- 1330.06 Yazılım Koordinatörü
- 1330.07 Sistem Koordinatörü
- 1341.01 Çocuk Bakım Hizmet Müdürleri
- 1341.02 Kuruluş Müdürü (Kreş Gündüz Bakımevi)
- 1343.01 Emekli Köyü Koordinatörü
- 1343.02 Hasta Bakımevi Müdürü
- 1343.03 Huzurevi Koordinatörü
- 1343.04 Huzurevi Müdürü
- 1343.05 Yaşlı Bakım Hizmetleri Müdürü
- 1344.01 Aile Hizmetleri Müdürü
- 1344.02 Konut Hizmetleri Müdürü
- 1344.03 Sosyal Yardım Müdürü
- 1344.04 Vakıf Müdürü
- 1345.01 Dekan
- 1345.02 Okul Müdürü
- 1345.03 Kurum Müdürü (Özel Öğretim/Dershane)
- 1345.04 Müdür (Anaokulu)
- 1345.05 Müdür Yardımcısı (Anaokulu)
- 1345.06 Eğitim Yöneticisi
- 1346.01 Yönetici (Bankalar Ve Diğer Mali Müesseseler)
- 1346.02 Sigorta Brokeri Teknik Personeli Yöneticisi
- 1346.03 Sigorta Şirketi Teknik Personeli Yöneticisi
- 1346.04 Sigorta Şirketi Hasar/Tazminat Personeli Yöneticisi
- 1349.07 Diğer Profesyonel Hizmet Müdürleri
- 1349.08 Müdür (Hukuk Bürosu)
- 1349.16 Laboratuvar Müdürü
- 1349.17 Zabıta Müdürü
- 1411.01 Pansiyon İşletmecisi
- 1411.02 Ön Büro Müdürü-Otel
- 1411.03 Müdür (Öğrenci Yurdu)
- 1411.04 Motel Müdürü
- 1411.05 Diğer Ağırlama Ve Konaklama Hizmetleri Yöneticileri
- 1411.06 Gece Müdürü (otel)
- 1411.07 Müdür Yardımcısı(Öğrenci Yurdu)
- 1411.08 Otel Müdürü
- 1411.09 Kat Hizmetleri Müdürü (Executive Housekeeper)
- 1411.10 Kat Hizmetleri Müdür Yardımcısı (Assistant
- 1411.11 Misafir İlişkileri Müdürü (Guest Relations Officer)
- 1411.12 Turizm ve Otel İşletmecisi
- 1412.01 Bar Müdürü
- 1412.02 Restoran Yöneticisi
- 1412.03 Yiyecek-İçecek Yöneticisi (Otel)
- 1412.04 Kafe, Bar Ve Snack Bar İşletmecisi (Kendi
- 1412.05 İ Restoran Müdürü
- 1412.06 Restoran İşletmecisi
- 1412.07 Yiyecek İçecek Müdürü
- 1412.08 Restoran Yönetici Yardımcısı
- 1412.09 Hızlı Servis (Fast Food) Restoran Yöneticisi
- 1412.10 Yiyecek ve İçecek İşletmecisi
- 1420.01 Yönetici (Perakende Ticaret)
- 1420.02 Yönetici (Toptan Ticaret)
- 1420.03 Market Müdürü
- 1420.04 Mağaza Müdürü
- 1420.05 Balık Toptancısı
- 1420.06 Kabzımal (Meyve Sebze Toptancısı)
- 1420.07 Kendi İşletmesinde Çalışan (Toptan Ticaret)
- 1420.08 Yapı Market İşletme Müdürü
- 1420.09 Satış Yöneticisi
- 1431.01 İnternet Kafe İşletmecisi
- 1431.02 Yönetici (Dinlendirme Hizmetleri)
- 1431.03 Halı Saha İşletmecisi
- 1431.04 Spor Tesisi Yöneticisi
- 1439.01 Diğer Hizmet Müdürleri
- 1439.02 Gemi Acente Yetkilisi
- 1439.03 Müşteri İlişkileri Yöneticisi (CRM)
- 1439.04 Otomotiv Servis Müdürü
- 2120.01 Aktüer
- 2120.02 Demograf
- 2120.03 İstatistikçi
- 2120.04 Matematik Mühendisi
- 2120.05 Matematikçi
- 2120.06 Yöneylem Araştırmacısı
- 2120.07 Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanı
- 2120.08 Matematik Bilgisayar Bilimcisi
- 2120.09 İstatistik ve Bilgisayar Bilimcisi
- 2120.10 Bilgisayar Bilimcisi
- 2132.10 Tarla Ziraati Uzmanı
- 2132.11 Pedolog (Toprak Bilimci)
- 2132.12 Olerikültürist-Yağlı Tohum Yetiştirme Uzmanı
- 2132.14 Su Ürünleri Mühendisi
- 2132.15 Ziraat Mühendisi (Bitkisel Üretim)
- 2132.16 Ziraat Mühendisi (Tarım Teknolojisi)
- 2132.17 Ziraat Mühendisi (Hayvansal Üretim ve Teknolojileri)
- 2132.18 Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi
- 2132.19 Ziraat Mühendisi
- 2132.20 Tarım Müşaviri/Danışmanı
- 2132.21 Orman Mühendisi
- 2132.22 Orman Endüstri Mühendisi
- 2132.23 Ziraat Mühendisi (Tarımsal Biyoteknoloji)
- 2132.24 Ziraat Mühendisi (Tarım Ekonomisi)
- 2132.25 Ziraat Mühendisi (Bahçe Bitkileri)
- 2132.26 Ziraat Mühendisi (Bitki Koruma)
- 2132.27 Ziraat Mühendisi (Süt Teknolojisi)
- 2132.28 Ziraat Mühendisi (Tarla Bitkileri)
- 2132.29 Ziraat Mühendisi (Tarım Makineleri ve Teknoloji
- 2132.30 Ziraat Mühendisi (Tarımsal Yapılar ve Sulama )
- 2132.31 Ziraat Mühendisi (Zooteknist)
- 2132.32 Ziraat Mühendisi (Toprak Bilimi ve Bitki Besleme)
- 2132.33 Su Bilimleri ve Mühendisi
- 2132.34 Organik Tarım İşletmecisi
- 2132.35 Organik Tarım Kontrolörü
- 2132.36 Organik Tarım Sertifikeri
- 2132.37 İyi Tarım Uygulamaları Kontrolörü
- 2132.38 İyi Tarım Uygulamaları Sertifikeri
- 2132.39 İyi Tarım Uygulamaları İç Kontrolörü
- 2132.40 Tarımsal Genetik Mühendisi
- 2132.41 Ziraat Mühendisi (Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği)
- 2132.42 Ziraat Yüksek Mühendisi (Tarımsal Biyoteknoloji)
- 2132.43 Ziraat Mühendisi (Tohum Bilimi ve Teknolojisi)
- 2133.01 Deniz Kirliliği Önleme Uzmanı
- 2149.10 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisi
- 2149.23 Gemi ve Yat Tasarımcısı
- 2149.25 Uçak Bakım ve Onarım Uzmanı
- 2161.01 Mimar
- 2161.02 İç Mimar
- 2161.03 Baş Mimar
- 2162.01 Peyzaj Mimarı
- 2162.02 Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarı
- 2163.01 Endüstriyel Ve Ticari Ürünler Dekoratörü
- 2163.02 Endüstriyel Tasarımcı
- 2163.03 Sahne Dekorları ve Kostümü Sanatçısı
- 2163.04 Dekoratif El Sanatları Teknisyeni
- 2163.05 Stilist
- 2163.06 Moda Tasarım Teknisyeni
- 2163.07 Bilgisayar Destekli Tasarım Teknikeri
- 2163.08 Hazır Giyim Teknikeri
- 2163.09 Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Teknikeri
- 2163.10 Endüstriyel Tasarım Mühendisi
- 2163.11 Çocuk Giysi Tasarımı Teknisyeni
- 2163.12 Erkek Giyim Modelisti/Erkek Giysi Tasarım
- 2163.13 Kadın Giysi Tasarım Teknisyeni
- 2163.14 Moda Tasarımcısı
- 2163.15 Ürün Geliştirme Elemanı (Tekstil)
- 2163.16 Ürün Geliştirme Elemanı (Metal)
- 2163.17 Brode Tasarımcısı
- 2163.18 Tekstil Tasarımcısı
- 2163.19 Moda ve Tekstil Tasarımcısı
- 2163.20 Stil Ve İmaj Danışmanı
- 2163.21 Takı İmalat Teknisyeni
- 2163.22 El Sanatları Tasarımcısı
- 2163.23 Desinatör (Tekstil)
- 2163.24 Ürün Geliştirme Elemanı
- 2163.25 Moda Yönetimi Meslek Elemanı
- 2163.26 Ambalaj Tasarımı Teknikeri
- 2163.27 Gelinlik Stilisti
- 2163.28 Armürlü Dokuma Kumaş Desinatörü
- 2163.29 Mobilya Tasarımcısı
- 2163.30 Mücevherat Mühendisi
- 2163.31 Takı Tasarımı Uzmanı
- 2163.32 Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımcısı
- 2163.33 ARGE Elemanı
- 2163.34 Dokuma Kumaş Desinatörü
- 2163.35 Moda Tasarım Teknikeri
- 2163.36 Dokuma Kumaş Tasarımcısı
- 2163.37 Kostüm Tasarımcısı ( Film, Sahne Sanatları )
- 2163.38 Koku Uzmanı
- 2163.39 Jakarlı Dokuma Kumaş Desinatörü
- 2164.01 Şehir (Kent) Plancısı
- 2164.02 Trafik Planlamacısı
- 2164.03 Proje Destek Elemanı (Mimari)
- 2164.04 Numarataj Elemanı
- 2165.01 Arazi Topoğrafı
- 2165.02 Diğer Topoğraflar
- 2165.03 Fotogrametrist
- 2165.04 Harita Mühendisi
- 2165.06 Su Topoğrafı
- 2165.07 Topoğraf
- 2165.08 Jeodezi ve Fotogrametri/Harita/Geomatik Mühendisi
- 2165.09 Hidrolog
- 2165.10 Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzmanı
- 2165.11 Hidrolog Yardımcısı
- 2165.12 Tapu ve Kadastro Uzmanı
- 2166.01 Grafiker
- 2166.02 Web Tasarımcısı
- 2166.03 Sayfa Sekreteri
- 2166.04 Diğer Reklam Ressamları Ve Desinatörleri
- 2166.05 Görsel İletişim Tasarımcısı
- 2166.06 Grafik Tasarımcısı
- 2166.07 Grafik Teknisyeni
- 2166.08 Grafik Tasarımı Teknikeri
- 2166.09 Tasarım Ve Basım-Yayımcılık Teknikeri
- 2166.10 Grafik Animasyoncu
- 2166.11 Çoklu Ortam (Multimedya) Tasarımcısı
- 2166.12 Yayın Tasarımcısı
- 2166.13 Çizer (İllüstratör)
- 2166.14 İletişim Tasarımı Uzmanı
- 2166.15 Sayfa Operatörü
- 2166.16 Üç Boyutlu Grafik Animasyoncu (3Ds Max)
- 2166.17 Çizgi Film ve Animasyoncu
- 2166.18 Artırılmış Gerçeklik Uzmanı
- 2166.19 Canlandırma Yönetmeni (Post Prodüksiyon)
- 2166.20 Canlandırmacı (Post Prodüksiyon)
- 2166.21 Dikey Kurgucu (Post Prodüksiyon)
- 2166.22 İletişim Tasarımı ve Yönetimi Uzmanı
- 2166.23 Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Teknikeri
- 2166.24 Basım Teknolojileri Uzmanı
- 2166.25 Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon Teknikeri
- 2250.01 Veteriner Hekim
- 2250.02 Epidemiyolog (Veteriner)
- 2250.03 Halk Sağlığı Veterineri
- 2250.04 Hayvan Patalogu
- 2250.05 Hayvancılık Mütehassısı
- 2250.06 İntörn Veteriner
- 2250.07 Diğer Veterinerler
- 2310.02 Alman Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
- 2310.03 Amerikan Kültürü Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
- 2310.04 Analitik Kimya Öğretim Üyesi
- 2310.05 Antrenörlük Eğitimi Öğretim Üyesi
- 2310.06 Antropoloji Öğretim Üyesi
- 2310.07 Arap Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
- 2310.08 Arkeoloji Öğretim Üyesi
- 2310.09 Batı Sanatı Ve Çağdaş Sanat Öğretim Üyesi
- 2310.10 Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Öğretim Üyesi
- 2310.11 Besin Analizleri Öğretim Üyesi
- 2310.12 Beşeri Ve İktisadi Coğrafya Öğretim Üyesi
- 2310.13 Bilgi Ve Belge Yönetimi Öğretim Üyesi
- 2310.14 Bilgisayar Bilimleri Öğretim Üyesi
- 2310.15 Bilgisayar Destekli Tasarım Öğretim Üyesi
- 2310.16 Bilgisayar Donanımı Eğitimi Öğretim Üyesi
- 2310.17 Bilgisayar Donanımı Öğretim Üyesi
- 2310.18 Bilgisayar Kontrol-Kumanda Sistemleri Eğitimi
- 2310.19 Ö Ü Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi
- 2310.20 Bilgisayar Yazılım Eğitimi Öğretim Üyesi
- 2310.21 Bilgisayar Yazılımı Öğretim Üyesi
- 2310.22 Bilgisayarlı Eğitim Teknolojisi Öğretim Üyesi
- 2310.23 Bilim Tarihi Öğretim Üyesi
- 2310.24 Bina Bilgisi Öğretim Üyesi
- 2310.25 Biyokimya Öğretim Üyesi
- 2310.26 Biyoloji Öğretim Üyesi
- 2310.27 Biyoteknoloji Öğretim Üyesi
- 2310.28 Bizans Sanatı Öğretim Üyesi
- 2310.29 Botanik Öğretim Üyesi
- 2310.30 Bölgesel Coğrafya Öğretim Üyesi
- 2310.31 Bulgar Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
- 2310.32 Coğrafi Bilgi Sistemleri (Kamu Ölçmeleri) Öğretim
- 2310.33 ÜCoğrafya Öğretim Üyesi
- 2310.34 Çağdaş Yunan Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
- 2310.35 Çevre Bilimleri Öğretim Üyesi
- 2310.36 Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi
- 2310.37 Çevre Teknolojisi Öğretim Üyesi
- 2310.38 Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Öğretim Üyesi
- 2310.39 Deneysel Psikoloji Öğretim Üyesi
- 2310.40 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Öğretim Üyesi
- 2310.41 Devreler Ve Sistemler Öğretim Üyesi
- 2310.42 Diğer Üniversite Ve Yüksek Okul Öğretim Üyeleri
- 2310.43 Dil Ve Edebiyat Öğretim Üyesi
- 2310.44 Dilbilim Öğretim Üyesi
- 2310.48 Öğretim Görevlisi
- 2310.49 Ekoloji Öğretim Üyesi
- 2310.50 Ekonomi Ve Ticaret Öğretim Üyesi
- 2310.51 Elektrik Elektronik Ve Telekomünikasyon Öğretim
- 2310.52 ÜElektrik Makinaları Öğretim Üyesi
- 2310.53 Elektrik Öğretim Üyesi
- 2310.54 Elektrik Tesisleri Öğretim Üyesi
- 2310.55 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi
- 2310.56 Elektromanyetik Alanlar Ve Mikrodalga Tekniği
- 2310.57 Ö Ü Elektronik Öğretim Üyesi
- 2310.58 Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği Öğretim
- 2310.59 ÜEndodonti Öğretim Üyesi
- 2310.60 Endüstri İlişkileri Öğretim Üyesi
- 2310.61 Endüstri Mühendisliği Öğretim Üyesi
- 2310.62 Endüstriyel Sanatlar Öğretim Üyesi
- 2310.63 Enerji Öğretim Üyesi
- 2310.64 Enerji Ve Ulaşım Teknolojisi Öğretim Üyesi
- 2310.65 Ermeni Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
- 2310.66 Eskiçağ Tarihi Öğretim Üyesi
- 2310.67 Etnoloji Öğretim Üyesi
- 2310.77 Fars Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
- 2310.78 Felsefe Öğretim Üyesi
- 2310.79 Felsefe Tarihi Öğretim Üyesi
- 2310.80 Fizik (Biyolojik) Antropoloji Öğretim Üyesi
- 2310.81 Fizik Bilimi Öğretim Üyesi
- 2310.82 Fiziki Coğrafya Öğretim Üyesi
- 2310.83 Fotogrametri Öğretim Üyesi
- 2310.84 Fransız Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
- 2310.85 Gelişim Psikolojisi Öğretim Üyesi
- 2310.86 Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Öğretim Üyesi
- 2310.87 Gemi Yönetimi Mühendisliği Öğretim Üyesi
- 2310.88 Genel Biyoloji Öğretim Üyesi
- 2310.89 Genel Dilbilim Öğretim Üyesi
- 2310.90 Genel Jeoloji Öğretim Üyesi
- 2310.91 Genel Sosyoloji Ve Metodoloji Öğretim Üyesi
- 2310.92 Genel Türk Tarihi Öğretim Üyesi
- 2310.93 Geoteknik Öğretim Üyesi
- 2310.94 Güney-Batı (oğuz) Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları
- 2310.95 Ö Ü Güney-Doğu (türkistan-Uygur) Türk Lehçeleri Ve
- 2310.96 Halkbilimi Öğretim Üyesi Ö Ü
- 2310.97 Hayati Ve Tıbbi Bilimler Öğretim Üyesi
- 2310.98 Hidrobiyoloji Öğretim Üyesi
- 2310.99 Hidrolik Öğretim Üyesi
- 2311.00 Hidromekanik Ve Hidrolik Makinalar Öğretim Üyesi
- 2311.01 Hindoloji Öğretim Üyesi
- 2311.02 Hititoloji Öğretim Üyesi
- 2311.03 Hollanda Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
- 2311.04 Hukuk İlmi Öğretim Üyesi
- 2311.05 Hungaroloji Öğretim Üyesi
- 2311.06 İktisat Öğretim Üyesi
- 2311.07 İngiliz Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
- 2311.08 İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi
- 2311.09 İspanyol Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
- 2311.10 İtalyan Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
- 2311.11 Japon Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
- 2311.12 Jeodezi Öğretim Üyesi
- 2311.13 Jeodezi Ve Fotogrametri (Harita Ve Kadastro)
- 2311.14 Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Ö Ü
- 2311.15 Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi
- 2311.16 Kartoğrafya Öğretim Üyesi
- 2311.17 Kimya Mühendisliği Öğretim Üyesi
- 2311.18 Kimyasal Teknolojiler Öğretim Üyesi
- 2311.19 Klasik Arkeoloji Öğretim Üyesi
- 2311.20 Klinik (Uygulamalı) Psikoloji Öğretim Üyesi
- 2311.21 Kompozisyon Ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı
- 2311.22 Ö Ü Konstrüksiyon Ve İmalat Öğretim Üyesi
- 2311.23 Kontrol Ve Kumanda Sistemleri Öğretim Üyesi
- 2311.24 Kore Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
- 2311.25 Kumanda Ve Kontrol Sistemleri Öğretim Üyesi
- 2311.26 Kurumlar Sosyolojisi Öğretim Üyesi
- 2311.27 Kuzey-Batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları
- 2311.28 Ö Ü Kuzey-Doğu (saha (Yakut) , Tuva, Hakas, Altay)
- Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları Öğretim Üyesi
- 2311.29 Latin Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
- 2311.30 Leh Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
- 2311.40 Mimarlık Öğretim Üyesi
- 2311.41 Mimarlık Tarihi Öğretim Üyesi
- 2311.42 Mineraloji Ve Petrografi Öğretim Üyesi
- 2311.43 Moleküler Biyoloji Öğretim Üyesi
- 2311.44 Mühendislik Ve Mimarı Öğretim Üyesi
- 2311.46 Okutman (Almanca)
- 2311.47 Okutman (Fransızca)
- 2311.48 Okutman (İngilizce)
- 2311.49 Okutman (Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi)
- 2311.50 Okutman (Türk Dili)
- 2311.51 Opera Sanat Dalı Öğretim Üyesi
- 2311.53 Ortaçağ Tarihi Öğretim Üyesi
- 2311.55 Osmanlı Medeniyeti Ve Müesseseleri Tarihi Öğretim
- 2311.56 Otomotiv Mühendisliği Öğretim Üyesi
- 2311.58 Ölçme Tekniği Öğretim Üyesi
- 2311.59 Paleoantropoloji Öğretim Üyesi
- 2311.60 Pedodonti Öğretim Üyesi
- 2311.61 Periodontoloji Öğretim Üyesi
- 2311.62 Piyano Sanat Dalı Öğretim Üyesi
- 2311.63 Tarih Öncesi Arkeolojisi Öğretim Üyesi
- 2311.64 Prohistorya Ve Önasya Arkeolojisi Öğretim Üyesi
- 2311.65 Proses Ve Reaktör Tasarımı Öğretim Üyesi
- 2311.66 Protetik Diş Tedavisi Öğretim Üyesi
- 2311.67 Psikoloji Öğretim Görevlisi
- 2311.69 Restorasyon Öğretim Üyesi
- 2311.70 Romen Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
- 2311.71 Rus Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
- 2311.72 Sanat Tarihi Öğretim Üyesi
- 2311.73 Sinoloji Öğretim Üyesi
- 2311.74 Sistematik Felsefe Ve Mantık Öğretim Üyesi
- 2311.75 Sosyal (Kültürel) Antropoloji Öğretim Üyesi
- 2311.76 Sosyal Psikoloji Öğretim Üyesi
- 2311.77 Sosyoloji Öğretim Üyesi
- 2311.78 Spor Yönetimi Öğretim Üyesi
- 2311.79 Su Altı Arkeolojisi Öğretim Üyesi
- 2311.80 Sumeroloji Öğretim Üyesi
- 2311.81 Tarih Öğretim Üyesi
- 2311.82 Tarih, Felsefe, Sosyoloji Ve İlgili Sosyal Bilimler
- 2311.83 Ö Ü Telekomünikasyon Öğretim Üyesi
- 2311.84 Temel İşlemler Öğretim Üyesi
- 2311.85 Termodinamik Ve Enerji Öğretim Üyesi
- 2311.86 Termodinamik Ve Isı Tekniği Öğretim Üyesi
- 2311.88 Toplumsal Yapı Ve Değişme Öğretim Üyesi
- 2311.89 Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
- 2311.90 Türk Ve İslam Sanatı Öğretim Üyesi
- 2311.91 Türkiye Coğrafyası Öğretim Üyesi
- 2311.92 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Öğretim Üyesi
- 2311.93 Ulaştırma Mühendisliği Öğretim Üyesi
- 2311.94 Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi
- 2311.95 Urdu Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
- 2311.97 Uygulamalı Dilbilim Öğretim Üyesi
- 2311.98 Uygulamalı Jeoloji Öğretim Üyesi
- 2311.99 Uygulamalı Sosyoloji Öğretim Üyesi
- 2312.00 Uzaktan Algılama Öğretim Üyesi
- 2312.01 Üflemeli Ve Vurmalı Çalgılar Sanat Dalı Öğretim
- 2312.02 Yakınçağ Tarihi Öğretim Üyesi
- 2312.03 Yapı Bilgisi Öğretim Üyesi
- 2312.04 Yapı İşletmesi Öğretim Üyesi
- 2312.05 Yapı Malzemeleri Öğretim Üyesi
- 2312.06 Yapı Öğretim Üyesi
- 2312.07 Yaylı Çalgılar Keman Sanat Dalı Öğretim Üyesi
- 2312.08 Yaylı Çalgılar Kontrabas Sanat Dalı Öğretim Üyesi
- 2312.09 Yaylı Çalgılar Viyola Sanat Dalı Öğretim Üyesi
- 2312.10 Yaylı Çalgılar Viyolonsel Sanat Dalı Öğretim Üyesi
- 2312.11 Yeniçağ Tarihi Öğretim Üyesi
- 2312.12 Yöneylem Araştırması Öğretim Üyesi
- 2312.13 Yunan Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
- 2312.14 Ziraat Bilimleri Öğretim Üyesi
- 2312.15 Zooloji Öğretim Üyesi
- 2312.16 Araştırma Görevlisi
- 2320.01 Ağaç İşleri Öğretmeni-Ortaöğretim
- 2320.02 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmeni
- 2320.03 Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmeni
- 2320.04 Yapı Ressamlığı Öğretmeni
- 2320.05 Yapı Tasarım Öğretmeni
- 2320.06 Besin/Gıda Teknolojisi-Ev Yönetimi ve Beslenme
- 2320.07 ÖBesin Teknolojisi Öğretmeni-Ortaöğretim
- 2320.08 Bilgisayar Bakım Ve Onarım Öğretmeni-Ortaöğretim
- 2320.09 Bilgisayar Öğretmeni-Ortaöğretim
- 2320.10 Büro Yönetimi Öğretmeni
- 2320.11 Ciltleme Ve Serigrafi Öğretmeni (Orta Öğretim)
- 2320.12 Çiçek, Örgü, Dokuma Öğretmeni
- 2320.13 Çocuk Gelişimi Öğretmeni
- 2320.14 Değirmencilik Öğretmeni-Orta Öğretim
- 2320.15 Dekoratif Sanatlar Öğretmeni-Ortaöğretim
- 2320.16 Dizgi Öğretmeni-Ortaöğretim
- 2320.17 Döküm Öğretmeni
- 2320.18 El Sanatları/Dekoratif Sanatlar Öğretmeni
- 2320.19 El Sanatları Öğretmeni
- 2320.20 Elektrik Öğretmeni
- 2320.21 Elektronik/Telekomünikasyon Öğretmeni
- 2320.22 Elektronik Öğretmeni-Ortaöğretim
- 2320.23 Endüstriyel Elektronik Öğretmeni-Ortaöğretim
- 2320.24 Endüstriyel Teknoloji Öğretmeni
- 2320.25 Enerji Öğretmeni
- 2320.26 Ev İdaresi Bilimi Ve Genel Hemşirelik Öğretmeni
- 2320.27 Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Öğretmeni Ö
- 2320.28 Gemi Makineleri Öğretmeni-Ortaöğretim
- 2320.29 Giyim/Hazır Giyim/Moda Tasarımı Öğretmeni
- 2320.30 Giyim Endüstrisi Öğretmeni
- 2320.31 Giyim Öğretmeni-Ortaöğretim
- 2320.32 Grafik/Grafik ve Fotoğraf Öğretmeni
- 2320.33 Güverte Avlama Öğretmeni (Orta Öğretim)
- 2320.34 Güvertecilik Öğretmeni-Ortaöğretim
- 2320.35 Güzel Sanatlar Öğretmeni-Ortaöğretim
- 2320.36 Harita Öğretmeni-Ortaöğretim
- 2320.37 Hazır Giyim Öğretmeni
- 2320.38 İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni
- 2320.39 İş Eğitimi (İş Ve Teknik Eğitim) Öğretmeni
- 2320.40 İşletme Öğretmeni
- 2320.41 Kalıp Öğretmeni
- 2320.42 Konaklama İşletmeciliği Öğretmeni
- 2320.43 Kontrol Öğretmeni (Kontrol Sistemleri ve
- 2320.44 Kuaförlük/Cilt Bakımı ve Güzellik Bilgisi Öğretmeni
- 2320.45 Kuaförlük-Cilt Bakım Öğretmeni-Ortaöğretim
- 2320.46 Kütüphanecilik Öğretmeni-Ortaöğretim
- 2320.50 Matbaa Öğretmeni
- 2320.51 Mekatronik Öğretmeni
- 2320.52 Metal İşleri Öğretmeni
- 2320.53 Metalurji Öğretmeni-Ortaöğretim
- 2320.54 Mikro Teknoloji Öğretmeni-Ortaöğretim
- 2320.55 Milli Güvenlik Öğretmeni (Orta Öğretim)
- 2320.56 Mobilya Ve Dekorasyon Öğretmeni
- 2320.57 Moda Tasarımı Öğretmeni
- 2320.58 Model Öğretmeni
- 2320.59 Motor (Otomotiv) Öğretmeni
- 2320.60 Muhasebe Grubu Öğretmeni
- 2320.61 Nakış Öğretmeni
- 2320.62 Okul Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmeni
- 2320.63 Otomotiv Öğretmeni
- 2320.64 Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri Öğretmeni
- 2320.65 Psikoloji Öğretmeni-Ortaöğretim
- 2320.66 Radyoculuk Öğretmeni (Orta Öğretim)
- 2320.67 Resim/ Grafik Öğreticisi
- 2320.68 Resim/ Resim İş Öğretmeni
- 2320.69 Restorasyon Öğretmeni-Ortaöğretim
- 2320.70 Sanat Tarihi Öğretmeni
- 2320.71 Sekreterlik Grubu Öğretmeni
- 2320.72 Seramik Öğretmeni
- 2320.73 Seyahat İşletmeciliği Ve Turizm Rehberliği
- 2320.74 ÖSosyal Bilgiler Öğretmeni
- 2320.75 Su Ürünleri Öğretmeni-Ortaöğretim
- 2320.76 Tarım Makineleri Öğretmeni-Ortaöğretim
- 2320.77 Tarımsal Bilim Öğretmeni-Ortaöğretim
- 2320.78 Tasarım Ve Konstrüksiyon Öğretmeni
- 2320.79 Teknik Öğretim Öğretmeni (Orta Öğretim)
- 2320.80 Teknik Resim Öğretmeni-Ortaöğretim
- 2320.81 Tekstil Dokuma Öğretmeni-Ortaöğretim
- 2320.82 Tekstil Dokuma Ve Örgü Öğretmeni
- 2320.83 Tekstil İplikçilik Öğretmeni (Orta Öğretim)
- 2320.84 Tekstil Kalite Kontrol Öğretmeni-Ortaöğretim
- 2320.85 Tekstil Öğretmeni
- 2320.86 Tekstil Terbiye Öğretmeni
- 2320.87 Tekstil, Boya, Baskı Ve Desen Öğretmeni2320.88 Telekomünikasyon Öğretmeni-Ortaöğretim
- 2320.89 Tesisat Öğretmeni
- 2320.90 Talaşlı (Tesviye ) Üretim Öğretmeni
- 2320.91 Trikotaj Öğretmeni
- 2320.92 Turizm Ve Otelcilik Grubu Öğretmeni
- 2320.93 Yapı/Yapı Ressamı/Harita ve Kadastro Öğretmeni
- 2320.94 Yapı Öğretmeni
- 2320.96 Adalet Öğretmeni
- 2320.97 Ahşap Teknolojisi Öğretmeni
- 2320.99 Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Öğretmeni
- 2321.01 Bahçe Peyzaj Öğretmeni
- 2321.02 Bahçe ve Tarla Bitkileri Öğretmeni
- 2321.03 Bahçecilik Öğretmeni
- 2321.04 Bilişim Teknolojileri (Bilgisayar) Öğretmeni
- 2321.05 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Öğretmeni
- 2321.06 Çelik Gemi Yapımı Öğretmeni
- 2321.07 Çevre Sağlığı Öğretmeni
- 2321.08 Diş Protez Öğretmeni
- 2321.09 Eğlence Hizmetleri Öğretmeni
- 2321.10 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Öğretmeni
- 2321.11 Fotoğraf Öğretmeni
- 2321.12 Gemi Elektroniği Öğretmeni
- 2321.13 Gemi Ressamlığı Öğretmeni
- 2321.14 Gemi Tesisatı Öğretmeni
- 2321.15 Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı Öğretmeni
- 2321.16 Giyim Üretim Teknolojisi Öğretmeni
- 2321.17 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri
- 2321.18 ÖHasta ve Yaşlı Hizmetleri Öğretmeni
- 2321.19 Hayvan Sağlığı Öğretmeni
- 2321.20 Hayvan Sağlığı Laboratuarı Öğretmeni
- 2321.21 Hemşirelik Öğretmeni
- 2321.22 İç Mekan Dekorasyon Öğretmeni
- 2321.23 İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Öğretmeni
- 2321.24 İzabe Öğretmeni
- 2321.25 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Öğretmeni
- 2321.26 Kuyumculuk Teknolojisi Öğretmeni
- 2321.27 Makine ve Kalıp Öğretmeni
- 2321.28 Meteoroloji Öğretmeni
- 2321.29 Motorlu Araçlar Teknolojisi Öğretmeni
- 2321.30 Müzik Aletleri Yapımı Öğretmeni
- 2321.31 Ortopedik Protez ve Ortez Öğretmeni
- 2321.32 Pazarlama ve Perakende Öğretmeni
- 2321.33 Plastik Sanatlar Öğretmeni
- 2321.34 Plastik Teknolojisi Öğretmeni
- 2321.35 Radyo - Televizyon Öğretmeni
- 2321.36 Radyoloji Öğretmeni
- 2321.37 Raylı Sistemler Elektrik - Elektronik Öğretmeni
- 2321.38 Raylı Sistemler İnşaat Öğretmeni
- 2321.39 Raylı Sistemler İşletme Öğretmeni
- 2321.40 Raylı Sistemler Makine Öğretmeni
- 2321.41 Raylı Sistemler Mekatronik Öğretmeni
- 2321.42 Sağlık Bilgisi Öğretmeni
- 2321.43 Sağlık Hizmetleri Sekreterliği Öğretmeni
- 2321.44 Seramik ve Cam Teknolojisi Öğretmeni
- 2321.45 Tarım Laboratuarı Öğretmeni
- 2321.46 Tekne ve Yat Yapımı Öğretmeni
- 2321.47 Tekstil Makineleri Öğretmeni
- 2321.48 Kaynak Öğretmeni
- 2321.49 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Öğretmeni
- 2321.51 Uçak Bakım/ Uçak Elektroniği Öğretmeni
- 2321.52 Uçak Bakım/ Uçak Gövde-Motor Öğretmeni
- 2321.53 Ulaştırma Hizmetleri Öğretmeni
- 2321.54 Yapı Dekorasyon Öğretmeni
- 2321.55 Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni
- 2321.56 Görsel Sanatlar Öğretmeni
- 2330.01 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni
- 2330.02 Biyoloji Öğretmeni
- 2330.03 Coğrafya Öğretmeni
- 2330.04 Diğer Orta Öğretim Öğretmenleri
- 2330.05 Türk Dili Ve Edebiyat Öğretmeni
- 2330.06 Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni
- 2330.07 Felsefe Grubu Öğretmeni
- 2330.08 Fizik Öğretmeni
- 2330.09 Kimya Öğretmeni
- 2330.10 Matematik Öğretmeni
- 2330.11 Müzik Öğretmeni
- 2330.12 Orta Öğretim Öğretmeni
- 2330.13 Fen Bilgisi Öğretmeni
- 2330.14 Tarih Öğretmeni
- 2330.15 Yabancı Dil Öğretmeni
- 2341.01 Sosyal Bilgiler Öğretmeni (İlköğretim)
- 2341.02 Türkçe Öğretmeni
- 2341.03 Diğer Sınıf Öğretmenleri
- 2341.04 Sınıf Öğretmeni
- 2341.05 İlköğretim Matematik Öğretmeni
- 2341.06 Teknoloji Tasarım Öğretmeni
- 2342.01 Okul Öncesi Öğretmeni
- 2342.02 Diğer Okul Öncesi Öğretmenleri
- 2342.03 Çocuk Gelişimcisi
- 2351.01 Duyusal Öğretim Uzmanı (Göz Ve Kulağa Hitap)
- 2351.02 Öğretim Metotları Danışmanı
- 2351.03 Ölçme Ve Değerlendirme Uzmanı
- 2351.04 Test Geliştirme Uzmanı
- 2351.05 Sınav Araştırma Uzmanı
- 2351.06 Sınav Hizmetleri Uzmanı
- 2351.07 Okul Müfettişi
- 2351.08 Eğitim Teknoloğu
- 2351.09 Eğitim Öğretim Planlayıcısı
- 2352.01 Özel Eğitim Öğretmeni
- 2352.02 Görme Engelliler Sınıf Öğretmeni
- 2352.03 Öğretmen (Ortopedik Özürlüler)
- 2352.04 İşitme Engelliler Sınıf Öğretmeni
- 2352.05 Zihin Engelliler Sınıf Öğretmeni
- 2352.06 Üstün Zekalılar Öğretmeni
- 2352.08 İşaret Dili Tercümanı
- 2352.09 İşaret Dili Öğreticisi ve Tercümanı
- 2353.01 İtalyanca Öğretmeni
- 2353.02 Japonca Öğretmeni
- 2353.03 İspanyolca Öğretmeni
- 2353.04 Fransızca Öğretmeni
- 2353.05 Rusça Öğretmeni
- 2353.06 Arapça Öğretmeni
- 2353.07 Almanca Öğretmeni
- 2353.08 İngilizce Öğretmeni
- 2353.09 Çince Öğretmeni
- 2353.10 Yunanca Öğretmeni
- 2353.11 Türkçe Öğretmeni (Dil Kursu)
- 2353.12 Macarca Öğretmeni
- 2353.13 Bulgarca Öğretmeni
- 2353.14 Urduca Öğretmeni
- 2353.15 Hollandaca Öğretmeni
- 2353.16 Farsça Öğretmeni
- 2353.17 Hintçe Öğretmeni
- 2353.18 Korece Öğretmeni
- 2353.19 Latince Öğretmeni
- 2353.20 Lehçe Öğretmeni
- 2353.21 Osmanlıca Öğretmeni
- 2354.01 Piyano Eğitmeni
- 2355.01 Dans Öğretmeni (Özel Kurs)
- 2355.02 Drama Öğretmeni (Özel Kurs)
- 2355.03 Folklor Öğretici Veya Eğiticileri (Özel Kurs)
- 2355.04 Heykel Öğretmeni (Özel Kurs)
- 2355.05 Resim - Resim İş Öğretmeni
- 2355.06 Diğer Sanat Öğretmenleri (Özel Kurs)
- 2355.07 Halk Oyunları Eğitmeni
- 2356.01 Bilgisayar Eğiticisi
- 2356.02 Bilgi Teknoloji Danışmanı
- 2359.01 Alan Şefi (Mesleki Ve Teknik Eğitim)
- 2359.02 Diğer Öğretmenler
- 2359.03 Rehber Öğretmen
- 2359.04 Usta Öğretici (Ahşap Doğrama Vekaplamacılığı)
- 2359.05 Usta Öğretici (Betonarme Demirciliği)
- 2359.06 Usta Öğretici (Betonarme Kalıpçılığı Ve Çatıcılık)
- 2359.07 Usta Öğretici (Boyacılık Ve Yüzey Hazırlama)
- 2359.08 Usta Öğretici (Cilt Bakımı Ve Güzellik)
- 2359.09 Usta Öğretici (Çocuk Giyim Modelistliği)
- 2359.10 Usta Öğretici (Deri Giyim)
- 2359.11 Usta Öğretici (Döşeme Veduvar Kaplamacılığı)
- 2359.12 Usta Öğretici (Duvarcılık)
- 2359.13 Usta Öğretici (Erkek Giyim Modelistliği)
- 2359.14 Usta Öğretici (Erkek Terziliği)
- 2359.15 Usta Öğretici (Gemi İnşa)
- 2359.16 Usta Öğretici (Harita Ve Kadastro)
- 2359.17 Usta Öğretici (Isıtma Ve Doğal Gaz İç Tesisatçılığı)
- 2359.18 Usta Öğretici (Isıtma Ve Gaz Yakıcı Cihazlar
- 2359.19 Usta Öğretici (Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçılık)
- 2359.20 Usta Öğretici (İç Giyim Modelistliği)
- 2359.21 Usta Öğretici (Kadın Giyim Modelistliği)
- 2359.22 Usta Öğretici (Kadın Terziliği)
- 2359.23 Usta Öğretici (Kağıt Üretimi)
- 2359.24 Usta Öğretici (Kaloriferci)
- 2359.25 Usta Öğretici (Kat Elemanlığı)
- 2359.26 Usta Öğretici (Model Makinecilik)
- 2359.27 Usta Öğretici (Ön Büro Elemanlığı)
- 2359.28 Usta Öğretici (Pvc Doğrama İmalat Ve Montajcılığı)
- 2359.29 Usta Öğretici (Restorasyon)
- 2359.30 Usta Öğretici (Sıvacılık)
- 2359.31 Usta Öğretici (Anaokulu)
- 2359.32 Usta Öğretici (Aşçılık)
- 2359.33 Usta Öğretici (Barmenlik)
- 2359.34 Usta Öğretici (Çini Dekorlama)
- 2359.35 Usta Öğretici (Dokumacılık)
- 2359.36 Usta Öğretici (El Sanatları)
- 2359.37 Usta Öğretici (Endüstriyel Kalıpçılık)
- 2359.38 Usta Öğretici (Endüstriyel Modelleme)
- 2359.39 Usta Öğretici (Erkek Berberliği)
- 2359.40 Usta Öğretici (Et Ve Et Ürünleri İşlemeciliği)
- 2359.41 Usta Öğretici (Fırıncılık)
- 2359.42 Usta Öğretici (Fotoğrafçılık)
- 2359.43 Usta Öğretici (Frezecilik)
- 2359.44 Usta Öğretici (Görüntü Ve Ses Sistemleri)
- 2359.45 Usta Öğretici (Güvenlik Sistemleri)
- 2359.46 Usta Öğretici (Haberleşme Sistemleri)
- 2359.47 Usta Öğretici (Isıl İşlemciliği)
- 2359.48 Usta Öğretici (İnşaat Malzemeleri Satış Elemanlığı)
- 2359.49 Usta Öğretici (İş Makineleri Bakım Onarımcılığı)
- 2359.50 Usta Öğretici (Kantin İşletmeciliği)
- 2359.51 Usta Öğretici (Kaynakçılık)
- 2359.52 Usta Öğretici (Kesimcilik-Ayakkabı İmalatçılığı)
- 2359.53 Usta Öğretici (Kirkitli Dokuma)
- 2359.54 Usta Öğretici (Kuaförlük)
- 2359.55 Usta Öğretici (Kuru Temizlemecilik)
- 2359.56 Usta Öğretici (Kuyumculuk Altın-Gümüş İşlemeciliği)
- 2359.57 Usta Öğretici (Matbaacılık)
- 2359.58 Usta Öğretici (Mermercilik Ve Süsleme Taşçılığı)
- 2359.59 Usta Öğretici (Metal Doğramacılığı)
- 2359.60 Usta Öğretici (Metal Levha İşlemeciliği (Bakırcılık)
- 2359.61 Usta Öğretici (Mobilya Döşemeciliği)
- 2359.62 Usta Öğretici (Mobilya İskeletçiliği)
- 2359.63 Usta Öğretici (Mobilyacılık)
- 2359.64 Usta Öğretici (Motorlu Araçlar Lpg Sistemleri Bakım
- 2359.65 Usta Öğretici (Motosiklet Tamirciliği)
- 2359.66 Usta Öğretici (Oto Döşemeciliği)
- 2359.67 Usta Öğretici (Otomasyon Sistemleri)
- 2359.68 Usta Öğretici (Otomotiv Boyacılığı)
- 2359.69 Usta Öğretici (Otomotiv Elektrikçiliği)
- 2359.70 Usta Öğretici (Otomotiv Elektro-Mekanikerliği)
- 2359.71 Usta Öğretici (Otomotiv Gövdeciliği)
- 2359.72 Usta Öğretici (Otomotiv Mekanikerliği)
- 2359.73 Usta Öğretici (Otomotiv Motor Yenileştirmeciliği)
- 2359.74 Usta Öğretici (Ön Düzen Ayarcılığı Ve Lastikçilik)
- 2359.75 Usta Öğretici (plastik İşlemeciliği)
- 2359.76 Usta Öğretici (Reklam Tabelacılığı)
- 2359.77 Usta Öğretici (Saat Tamirciliği)
- 2359.78 Usta Öğretici (Sac İşleri)
- 2359.79 Usta Öğretici (Sayacılık)
- 2359.80 Usta Öğretici (Su Ve Deniz Ürünleri Satış
- 2359.81 Usta Öğretici (Tarım (Ziraat) Alet Ve Makineleri
- 2359.82 Usta Öğretici (Taşlama Ve Alet Bilemeciliği)
- 2359.83 Usta Öğretici (Tekstil Terbiye)
- 2359.84 Usta Öğretici (Tesviyecilik)
- 2359.85 Usta Öğretici (Tornacılık)
- 2359.86 Usta Öğretici (Trikotaj)
- 2359.87 Usta Öğretici (Üst Yüzey İşlemleri)
- 2359.88 Usta Öğretici (Vitrin Kuyumculuğu)
- 2359.89 Usta Öğretici (Yapı Teknik Ressamlığı-Mimari)
- 2359.90 Usta Öğretici (Yapı Teknik Ressamlığı-Statik)
- 2359.91 Usta Öğretici (Yüksek Gerilim Sistemleri)
- 2359.92 Usta Öğretici (Ağaç Oymacılığı)
- 2359.93 Usta Öğretici (Ayakkabı İmalatçılığı)
- 2359.94 Usta Öğretici (Endüstriyel Bakım Onarım)
- 2359.95 Usta Öğretici (Ahşap Karoserciliği)
- 2359.96 Usta Öğretici (Ahşap Yat ve Tekne Yapımı)
- 2359.97 Usta Öğretici (Anahtarcılık ve Çilingirlik)
- 2359.98 Usta Öğretici (Avize İmalatçılığı)
- 2359.99 Usta Öğretici (Ayakkabı, Deri ve Yan Ürünleri Satış
- 2360.00 Usta Öğretici (Bilgisayar Teknik Servisçiliği)
- 2360.01 Usta Öğretici (bobinajcılık)
- 2360.02 Usta Öğretici (Büro Makineleri Teknik Servisçiliği)
- 2360.03 Usta Öğretici (Cam Ürün İşlemeciliği)
- 2360.04 Usta Öğretici (Cam Ürün Üretimi)
- 2360.05 Usta Öğretici (çanta Ve Saraciye)
- 2360.06 Usta Öğretici (Çelik Yapılandırmacılığı)
- 2360.07 Usta Öğretici (Çiçek Düzenlemeciliği)
- 2360.08 Usta Öğretici (Deri İşlemeciliği)
- 2360.09 Usta Öğretici (dizel Motorları Yakıt Pompası Ve
- 2360.10 Usta Öğretici (Doğramacılık)
- 2360.11 Usta Öğretici (Dökümcülük)
- 2360.12 Usta Öğretici (Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü)
- 2360.13 Usta Öğretici (Elektrikli Ev Aletleri Teknik
- 2360.14 Usta Öğretici (Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım ve
- 2360.15 Usta Öğretici (Giyim ve Giyim Aksesuarları Satış
- 2360.16 Usta Öğretici (İplikçilik)
- 2360.17 Usta Öğretici (Kırtasiye ve Kitap Satış Elemanlığı)
- 2360.18 Usta Öğretici (makine Ressamlığı)
- 2360.19 Usta Öğretici (Matbaa Teknolojisi) (Baskı Öncesi)
- 2360.20 Usta Öğretici (Matbaa Teknolojisi) (Baskı Sonrası)
- 2360.21 Usta Öğretici (Matbaa Teknolojisi) (baskı)
- 2360.22 Usta Öğretici (Meyve ve Sebze Satış Elemanlığı)
- 2360.23 Usta Öğretici (Mobilya Satış Elemanlığı)
- 2360.24 Usta Öğretici (Model ve Kalıp Hazırlama)
- 2360.25 Usta Öğretici (Oto Yedek Parça Satış Elemanlığı)
- 2360.26 Usta Öğretici (Örmecilik)
- 2360.27 Usta Öğretici (pastacılık, Tatlıcılık Ve
- 2360.28 Usta Öğretici (Saat, Elektrikli Aletler ve Elektronik
- 2360.29 Usta Öğretici (Sanayi Makineleri Satış Elemanlığı)
- 2360.30 Usta Öğretici (Seramik Dekorlama)
- 2360.31 Usta Öğretici (Seramik Şekillendirme)
- 2360.32 Usta Öğretici (Servis Elemanlığı)
- 2360.33 Usta Öğretici (Soğutma ve İklimlendirme)
- 2360.34 Usta Öğretici (Süt ve Süt Ürünleri İşlemeciliği)
- 2360.35 Usta Öğretici (Şarküteri, Bakkal ve Gıda Pazarları
- 2360.36 Usta Öğretici (tarım Ürünleri Satış Elemanlığı)
- 2360.37 Usta Öğretici (Tıbbi Araçlar ve Malzemeleri Satış
- 2360.38 Usta Öğretici (Vargel-Planyacılık)
- 2360.39 Usta Öğretici (Elektronik Malzemeler Satış
- 2360.40 Diksiyon Eğitmeni
- 2360.41 Yabancı Dil Uzman Öğreticisi
- 2360.42 Usta Öğretici (Yabancı Dil)
- 2360.43 Usta Öğretici (Diğer)
- 2360.44 Sebze ve Meyve İşleme Elemanı
- 2360.45 Belletici
- 2360.46 Hızlı Okuma Eğitmeni
- 2360.47 Uzman Öğretici
- 2360.48 Eğitmen
- 2360.49 İple Erişim Eğitmeni
- 2411.01 Bütçe Uzmanı
- 2411.02 Hesap Kontrolörü
- 2411.03 Hesap Uzmanı
- 2411.04 Kontrolör (Banka)
- 2411.05 Mali Denetçi
- 2411.06 Mali Kontrolör
- 2411.07 Serbest Muhasebeci- Mali Müşavir
- 2411.08 Muhasebe Şefi
- 2411.09 Muhasebeci
- 2411.10 Muhasip
- 2411.11 Murakıp (Muhasebe İşleri)
- 2411.12 Serbest Muhasebeci
- 2411.13 Yeminli Mali Müşavir
- 2411.14 Yönetim Muhasebecisi
- 2411.15 İç Kontrol Denetçisi (Banka)
- 2411.16 Gelirler Kontrolörü
- 2411.17 Gelirler Uzmanı
- 2411.18 Muhasebe Standardı Uzmanı
- 2411.19 Muhasebe Bilgi Sistemleri Uzmanı
- 2411.20 Maliyet Kontrol Koordinatörü
- 2411.21 İç Kontrolör Yardımcısı
- 2411.22 Maliyet Analiz Uzmanı
- 2411.23 Maliyet Analiz Bütçe Şefi
- 2411.24 Defterdarlık Uzmanı
- 2411.25 Vergi Uzmanı
- 2412.01 Finansman Planlamacısı
- 2412.02 Finansman Sorumlusu
- 2412.03 Gayrimenkul Planlamacısı
- 2412.04 Risk Yönetim Uzmanı (Banka)
- 2412.05 Yatırım Danışmanı
- 2412.06 Hazine Uzmanı (Banka)
- 2412.07 Hazine Operasyon Uzmanı (Banka)
- 2412.08 Hazine ve Maliye Uzmanı
- 2412.09 Bankacılık ve Finans Uzmanı
- 2412.10 Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Uzmanı
- 2413.01 Bono Analisti
- 2413.02 Finans Analisti
- 2413.03 Mali Analist
- 2413.04 Tahvil Analisti
- 2413.05 Yatırım Analisti
- 2413.06 Proje Finans Uzmanı
- 2413.07 Menkul Değerler Danışmanı
- 2413.08 Finansman Yöneticisi
- 2413.09 Finans Uzmanı
- 2413.10 Uluslararası Finans Uzmanı
- 2413.11 Yatırım Uzmanı
- 2413.12 Portföy Yöneticisi( Sermaya Piyasası)
- 2413.13 Muhasebe Ve Finans Yönetimi Uzmanı
- 2421.01 Kurumsal Kaynak Planlama Uzmanı
- 2421.02 Organizasyon Ve Yöntem Analisti
- 2421.03 Yönetim Analisti
- 2421.04 Danışman (Müşavir)
- 2421.05 Avrupa Birliği İlişkileri Uzmanı
- 2421.06 KOBİ Danışmanı
- 2421.07 Girişimcilik Uzmanı
- 2421.08 Organizasyonel Gelişim Uzmanı
- 2422.01 İş İstihbarat Memuru
- 2422.02 İş Politikası Analisti
- 2422.03 Uluslararası İlişkiler Uzmanı
- 2422.04 Denizcilik Uzmanı
- 2422.06 Mesleki Yeterlilik Kurumu Uzmanı
- 2422.07 Etik ve Uyum Yöneticisi
- 2423.01 İnsan Kaynakları Uzmanı (Yöneticisi)
- 2423.02 İstihdam Uzmanı
- 2423.03 İş Analisti
- 2423.04 Kariyer Danışmanı
- 2423.05 Mesleğe Yöneltme Uzmanı
- 2423.06 Meslek Analizcisi
- 2423.07 Mesleki Rehberlik Danışmanı
- 2423.08 Mesleki Yeterlilik Kurumu Uzman Yardımcısı
- 2423.09 Endüstri İlişkileri Uzmanı
- 2423.10 İnsan Kaynakları Uzmanı/Personel Uzmanı
- 2423.11 Diğer Personel Ve Meslek Uzmanları
- 2423.12 İş Geliştirme Uzmanı
- 2423.13 Uzman (Genel)
- 2423.14 Uzman Yardımcısı (Genel)
- 2423.15 Ücret Ve Yan Haklar Uzmanı
- 2423.16 İş ve Meslek Danışmanı
- 2423.17 Eğitim Danışmanı
- 2423.18 Kariyer ve Yetenek Yönetimi Uzmanı
- 2423.19 İşe Alım Uzmanı
- 2423.20 Endüstriyel İlişkiler Uzmanı
- 2423.21 Kariyer Psikolojik Danışmanı
- 2423.23 Personel Performansı Değerlendirme Uzmanı
- 2423.24 Sanatsal Yetenek Yöneticisi
- 2423.25 Özlük İşleri Uzmanı
- 2423.26 İşe Alım Personeli
- 2424.01 İşgücü Yetiştirme Uzmanı
- 2424.02 Eğitim Uzmanı-Hizmetiçi Eğitim
- 2424.03 Kurumsal Eğitmen
- 2431.01 İlan Ve Reklam İşleri Sorumlusu
- 2431.02 İlan Yazarı
- 2431.03 Pazar Araştırma Analisti
- 2431.04 Pazarlama Uzmanı
- 2431.05 Reklam Acentesi Yetkilisi
- 2431.06 Reklam Ve Tanıtım Uzmanı
- 2431.08 Reklamcı
- 2431.09 Uluslararası Ticaret Yönetimi Meslek Elemanı
- 2431.11 Proje Satış Sorumlusu
- 2431.12 Sayısal Medya Yapımcısı
- 2432.01 Basınla İlişkiler Görevlisi
- 2432.02 Halkla İlişkiler Görevlisi
- 2432.03 Halkla İlişkiler ve Tanıtım Uzmanı
- 2432.04 Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Meslek Elemanı
- 2432.05 Basın Ve Halkla İlişkiler Müşaviri
- 2432.06 Sosyal Medya Uzmanı
- 2432.07 İletişim Uzmanı
- 2432.08 Yeni Medya İçerik Yönetmeni
- 2432.09 Kurumsal İletişim Uzmanı
- 2432.10 Sosyal Medya Yöneticisi
- 2432.11 Medya ve İletişim Teknikeri
- 2432.12 Medya Takip Uzmanı
- 2433.01 Reprezant (İlaç Tanıtım Elemanı)
- 2433.02 İşitme Cihazları Satış Danışmanı
- 2433.03 Satış Temsilcisi (Endüstriyel Ürünler)
- 2433.04 Teknik Satış Temsilcisi
- 2433.05 Satış Temsilcisi (Medikal ve Eczacılık Ürünleri)
- 2434.01 BT Satış Sorumlusu
- 2434.02 BT Satış Elemanı
- 2511.01 Sistem Analisti (BT)
- 2511.02 Sistem Çözümleyici
- 2511.03 Sistem Mimarı/Tasarımcısı
- 2511.04 BT Çözümleri Uzmanı
- 2511.05 Sistem Geliştirme Uzmanı (Banka)
- 2511.06 Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanı
- 2511.07 Bilişim Sistemleri Mühendisi
- 2511.08 Sistem Uzmanı/Danışmanı
- 2511.09 BT İş Analisti (Bilişim Teknolojileri İş Analisti)
- 2511.10 BT İş Analizi Elemanı
- 2511.11 Uygulama Uzmanı/Danışmanı (Bilişim)
- 2511.12 Blok Zinciri Analisti
- 2511.13 Blok Zinciri Programcısı
- 2511.14 Dijital Dönüşüm Personeli
- 2511.15 Yapay Zeka Programcısı
- 2511.16 Yapay Zeka Sistem Analisti
- 2511.17 Bulut Bilişim Analisti
- 2512.01 Yazılım Mühendisi
- 2512.02 Bilgisayar Mühendisi
- 2512.03 Program Analisti
- 2512.04 Yazılım Tasarımcısı
- 2512.05 Yazılım Geliştiricisi
- 2512.06 Yapay Zeka Mühendisi
- 2512.07 Yazılım Geliştirme Teknisyeni
- 2513.01 Web Tasarım Uzmanı (Bilgisayar)
- 2513.02 Web Programcısı
- 2513.03 Animasyon Programcısı
- 2513.04 Bilgisayar Oyunları Programcısı
- 2513.05 İnternet Geliştiricisi
- 2513.06 Çoklu Ortam Programcısı
- 2513.07 Web ve Çoklu Ortam Geliştiricisi ve Sorumlusu
- 2513.08 Grafik ve Animasyon Tabanlı Web Sayfası
- 2514.01 Bilgisayar Programcısı
- 2514.02 Sistem Programcısı
- 2514.03 Uygulama Programcısı
- 2514.04 Mikrodenetleyici Programcısı
- 2514.05 Bilgi İşlem Destek Uzmanı
- 2514.06 Mobil Yazılım Geliştirme Uzmanı
- 2514.07 Bilişim Personeli
- 2514.08 Oyun Geliştirme Uzmanı
- 2514.09 Dijital Oyun Tasarımcısı
- 2519.01 Mikroişlem Tasarımcısı
- 2519.02 Sistem Değerlendirmecisi
- 2519.03 Kalite Güvence Analisti (Bilgisayar)
- 2519.04 Yazılım Test Edicisi
- 2519.05 Sistem Test Edicisi
- 2519.06 Uygulama Destek Uzmanı (Bilişim)
- 2519.07 Donanım Geliştirme Uzmanı
- 2519.08 Etik Hacker
- 2521.01 Veri Tabanı Yöneticisi
- 2521.02 Veri Tabanı Analisti
- 2521.03 Ağ Veri Tabanı Yöneticisi
- 2521.04 Veri Tabanı Mimarı
- 2521.05 ETL Uzmanı/Danışmanı
- 2521.06 Büyük Veri Uzmanı/Danışmanı
- 2521.07 Veri Bilimci
- 2521.08 İş Zekası Uzmanı
- 2521.09 Veri/Bilgi Yönetimi Danışmanı
- 2521.10 Veri Mühendisi
- 2522.01 Bilgisayar Ağı Yöneticisi
- 2522.02 Bilgisayar Sistemleri Yöneticisi
- 2523.01 Ağ Teknolojileri Uzmanı
- 2523.02 İletişim Analisti (Bilgisayar)
- 2523.03 Bilgisayar Ağı Analisti
- 2529.01 Bilgi Güvenlik Denetmeni
- 2529.02 Enformasyon Teknolojileri Uzmanı
- 2529.03 Dijital Adli Tıp Uzmanı
- 2529.04 Güvenlik Uzmanı (BİT)
- 2529.05 Bilgi Güvenliği Uzmanı
- 2529.06 İşletme Enformatiği Uzmanı
- 2529.07 Veri Madenciliği Uzmanı/Danışmanı
- 2529.08 Adli Bilişim Mühendisi
- 2529.09 Siber Güvenlik Uzmanı
- 2529.10 Kişisel Verileri Koruma Uzmanı
- 2529.11 Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcısı
- 2611.01 Hukuk Müşaviri
- 2611.02 Avukat
- 2611.03 Dava Vekili
- 2611.04 Hukukçu (Genel)
- 2619.02 Noter
- 2619.03 Adalet Uzmanı
- 2619.04 Arabulucu
- 2621.01 Diğer Arşivciler Ve Sorumluları
- 2621.02 Sanat Galerisi Ve Müze Sorumlusu
- 2621.03 Arşivci
- 2621.04 Küratör
- 2621.05 Müze Uzmanı
- 2621.06 Sanat ve Kültür Yöneticisi
- 2622.01 Diğer Kütüphaneciler Ve Sorumluları
- 2622.02 Kütüphaneci
- 2622.03 Kitap Pataloğu
- 2622.04 Kütüphaneci (Aksesyon/derleme Hizmetleri)
- 2622.05 Kütüphaneci (Kataloglama-Sınıflama Hizmetleri)
- 2622.06 Kütüphaneci (Okuyucu Hizmetleri)
- 2622.07 Bilgi ve Belge Yöneticisi
- 2631.01 Ekonomist
- 2631.02 Ekonomist-Uzman
- 2631.03 Çalışma Ekonomisti
- 2631.04 Ekonometrist
- 2631.05 İşletmeci
- 2631.06 İslam Ekonomisti
- 2631.07 Kredi Analisti (Banka)
- 2631.08 Politika ve Ekonomi Uzmanı
- 2631.09 Ev Ekonomisti
- 2632.01 Antropolog
- 2632.02 Coğrafyacı
- 2632.03 Diğer Sosyologlar,antropologlar Ve İlgili Bilim
- 2632.04 Sosyolog
- 2632.05 Arkeolog
- 2632.06 Sosyal Antropolog
- 2632.07 Fiziki Antropolog
- 2632.08 Halkbilimci (Folklorcu)
- 2632.09 Etnolog
- 2632.11 Hititolog
- 2632.12 İnsan ve Toplum Bilimcisi
- 2633.01 Siyaset Bilimci
- 2633.02 Tarihçi
- 2633.03 Sanat Tarihçisi
- 2633.04 Felsefeci
- 2633.05 Tarihçi (Yakın Dönem)
- 2633.06 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uzmanı
- 2633.07 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı
- 2633.08 Bilim Tarihçisi
- 2635.13 Sosyal Güvenlik Uzmanı
- 2635.14 Aile Danışmanı
- 2635.15 Oyun Terapisti
- 2636.01 Din Adamı
- 2636.02 Müftü
- 2636.03 Murakıp (Din İşleri)
- 2636.04 Din Görevlisi
- 2636.05 İmam
- 2636.06 Kuran Öğreticisi
- 2636.07 Vaiz
- 2636.08 İlahiyatçı
- 2641.01 Diğer Müellifler, Gazeteciler Ve İlgili Yazarlar
- 2641.02 Kitap Editörü
- 2641.03 Kitap Yayıncısı
- 2641.04 Müellif-Yazar
- 2641.05 Teknik Yazar
- 2641.06 Tiyatro Eleştirmeni Ve Dramaturg
- 2641.07 Dramatik Metin Yazarı
- 2641.08 Deneme Yazarı
- 2641.09 İnteraktif Medya Yazarı
- 2641.10 Roman Yazarı
- 2641.11 Oyun Yazarı
- 2641.12 Şair
- 2641.13 Senaryo Yazarı
- 2641.14 Konuşma Metni Yazarı
- 2641.15 Reklam Yazarı
- 2641.16 Lektör
- 2641.17 Film Tasarımı ve Yönetmeni
- 2641.18 Film Tasarım ve Yazarı
- 2643.01 Dilbilimci
- 2643.02 Mütercim (Çevirmen)
- 2643.03 Çevirmen/Tercüman
- 2643.04 Türkolog
- 2643.05 Seslendirme Çevirmeni
- 2643.06 İşaret Dili Çevirmeni
- 2643.07 El Yazması Ve Nadir Eserler Uzmanı
- 2643.08 Tercüman (Japonca)
- 2643.09 Tercüman (Çince)
- 2643.10 Tercüman (Arapça)
- 2643.11 Tercüman (İngilizce)
- 2643.12 Tercüman (İtalyanca)
- 2643.13 Tercüman (Rusça)
- 2643.14 Tercüman (İspanyolca)
- 2643.15 Tercüman (Fransızca)
- 2643.16 Tercüman (Almanca)
- 2643.17 Tercüman (Yunanca)
- 2643.18 Tercüman (Macarca)
- 2643.19 Tercüman (Bulgarca)
- 2643.20 Tercüman (Hintçe)
- 2643.21 Tercüman (Farsça)
- 2643.22 Tercüman (Korece)
- 2643.23 Tercüman (Latince)
- 2643.24 Tercüman (Lehçe)
- 2643.25 Tercüman (Osmanlıca)
- 2643.26 Tercüman (Hollandaca)
- 2643.27 Filolog (Alman Dili ve Edebiyatı)
- 2643.28 Filolog (Arap Dili ve Edebiyatı)
- 2643.29 Filolog (Arnavut Dili ve Edebiyatı)
- 2643.30 Filolog (Azerbaycan Dili ve Edebiyatı)
- 2643.31 Filolog (Boşnak Dili ve Edebiyatı)
- 2643.32 Filolog (Bulgar Dili ve Edebiyatı)
- 2643.33 Filolog (Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı)
- 2643.34 Filolog (Çin Dili ve Edebiyatı)
- 2643.35 Filolog (Ermeni Dili ve Edebiyatı)
- 2643.36 Filolog (Eski Yunan Dili ve Edebiyatı)
- 2643.37 Filolog (Fars Dili ve Edebiyatı)
- 2643.38 Filolog (Fransız Dili ve Edebiyatı)
- 2643.39 Filolog (Gürcü Dili ve Edebiyatı)
- 2643.40 Filolog (İbrani Dili ve Edebiyatı)
- 2643.41 Filolog (İngiliz Dili ve Edebiyatı)
- 2643.42 Filolog (İspanyol Dili ve Edebiyatı)
- 2643.43 Filolog (İtalyan Dili ve Edebiyatı)
- 2643.44 Filolog (Japon Dili ve Edebiyatı)
- 2643.45 Filolog (Kore Dili ve Edebiyatı)
- 2643.46 Filolog (Kürt Dili ve Edebiyatı)
- 2643.47 Filolog (Latin Dili ve Edebiyatı)
- 2643.48 Filolog (Leh Dili ve Edebiyatı)
- 2643.49 Filolog (Rus Dili ve Edebiyatı)
- 2643.50 Filolog (Türk Dili ve Edebiyatı)
- 2643.51 Filolog (Urdu Dili ve Edebiyatı)
- 2643.52 Filolog (Yunan Dili ve Edebiyatı)
- 2643.53 Filolog (Zaza Dili ve Edebiyatı)
- 2643.54 Filolog (Çağdaş Türk Lehçeleri Edebiyatı)
- 2643.55 Filolog (Çerkez Dili ve Edebiyatı)
- 2643.56 Tercüman (Somalice)
- 2643.57 Tercüman (Danca)
- 2651.01 Bilgisayar Grafik Operatörü
- 2651.02 Diğer Heykeltıraşlar,ressamlar Ve İlgili Sanatçılar
- 2651.03 Gravür Ressamı-Oyma Ve Yakma
- 2651.04 Heykeltıraş
- 2651.05 Karikatürist
- 2651.06 Reklam Ressamı
- 2651.07 Ressam
- 2651.08 Tablo Restorasyon Sanatkarı
- 2651.09 Sahne Ressamı (Dekor Ressamı)
- 2651.10 Mahyacı
- 2651.11 Ebruzen
- 2651.12 Sedefkar
- 2651.13 Tezhip Sanatçısı/Müzehhip
- 2651.14 Minyatürcü
- 2651.15 Hattat
- 2651.16 Katı'an
- 2651.17 Kalemkar
- 2651.18 Seramik Sanatçısı
- 2651.19 Vitraycı (Cam Süslemeci)
- 2651.20 Hakkak
- 2651.21 Mozaik Sanatçısı
- 2651.22 İndirmeci (Cam)
- 2651.23 Ressam (Kumlama)
- 2651.24 Filografi Sanatçısı
- 2651.25 Rölyef (Kabartma) Sanatları Yapımcısı
- 2651.26 Edirnekari Sanatçısı
- 2651.27 Medya ve Görsel Sanatlar Uzmanı
- 2651.28 Cam Füzyoncu
- 2651.29 Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Uzmanı/
- 2652.01 Diğer Kompozitörler
- 2652.02 Bestekar/kompozitör
- 2652.03 Diğer Müzisyenler Ve Ses Sanatkarları
- 2652.04 Çalgıcı/Enstrümancı (Müzik)
- 2652.05 Koro Şefi
- 2652.06 Orkestra Şefi
- 2652.07 Orkestratör (Orkestra Müziği Yazarı/orkestra
- 2652.08 Şarkıcı/Ses Sanatkarı
- 2652.09 Opera Sanatçısı
- 2652.10 Müzisyen
- 2652.11 Ney Sanatçısı (Neyzen)
- 2652.12 Piyanist
- 2652.13 Tuba Sanatçısı
- 2652.14 Trompet Sanatçısı
- 2652.15 Trombon Sanatçısı
- 2652.16 Saksafon Sanatçısı (Saksafoncu)
- 2652.17 Obua Sanatçısı
- 2652.18 Viyolonsel Sanatçısı (Çelist/viyolonist)
- 2652.19 Korno Sanatçısı
- 2652.20 Viyola Sanatçısı
- 2652.21 Klarnet Sanatçısı (Klarnetçi)
- 2652.22 Flüt Sanatçısı
- 2652.23 Kontrbas Sanatçısı
- 2652.24 Arp Sanatçısı
- 2652.25 Keman Sanatçısı (Kemancı)
- 2652.26 Gitar Sanatçısı (Gitarist)
- 2652.27 Fagot Sanatçısı (Fagotçu)
- 2652.28 Ud Sanatçısı (Udi)
- 2652.29 Mehter Sanatçısı
- 2652.30 Kanun Sanatçısı (Kanuni)
- 2652.31 Kemençe Sanatçısı (Kemençeci)
- 2652.32 Bağlama Sanatçısı
- 2652.33 Vurmalı Sazlar Sanatçısı (Perküsyonist)
- 2652.34 Bando Şefi
- 2652.35 Davulcu
- 2652.36 Zurnacı
- 2652.37 Cümbüş Sanatçısı
- 2652.38 Türk Halk Müziği Sanatçısı
- 2652.39 Türk Sanat Müziği Sanatçısı
- 2652.40 Darbukacı
- 2652.41 Geleneksel Türk Sanatları Sanatçısı
- 2653.01 Dans Sanatçısı/Dansçı
- 2653.02 Koreograf
- 2653.03 Bale Dansçısı
- 2653.04 Semazen
- 2653.05 Halk Oyunları Oyuncusu
- 2653.06 Halk Oyunları Oyuncusu (Adıyaman Yöresi)
- 2653.07 Halk Oyunları Oyuncusu (Ardahan Yöresi)
- 2653.08 Halk Oyunları Oyuncusu (Bitlis Yöresi)
- 2653.09 Halk Oyunları Oyuncusu (Bolu Yöresi)
- 2653.10 Halk Oyunları Oyuncusu (Bursa Yöresi)
- 2653.11 Halk Oyunları Oyuncusu (Denizli Yöresi)
- 2653.12 Halk Oyunları Oyuncusu (Erzurum Yöresi Erkek
- 2653.13 Halk Oyunları Oyuncusu (Erzurum Yöresi Kadın
- 2653.14 Halk Oyunları Oyuncusu (Giresun Yöresi)
- 2653.15 Halk Oyunları Oyuncusu (Gümüşhane Yöresi)
- 2653.16 Halk Oyunları Oyuncusu (Iğdır Yöresi)
- 2653.17 Halk Oyunları Oyuncusu (Kars Yöresi)
- 2653.18 Halk Oyunları Oyuncusu (Kars Yöresi Kafkas)
- 2653.19 Halk Oyunları Oyuncusu (Kastamonu Yöresi)
- 2653.20 Halk Oyunları Oyuncusu (Kütahya Yöresi Erkek
- 2653.21 Halk Oyunları Oyuncusu (Kütahya Yöresi Kadın
- 2653.22 Halk Oyunları Oyuncusu (Ordu Yöresi)
- 2653.23 Halk Oyunları Oyuncusu (Siirt Yöresi)
- 2653.24 Halk Oyunları Oyuncusu (Şanlıurfa Yöresi)
- 2653.25 Halk Oyunları Oyuncusu (Zonguldak Yöresi)
- 2653.26 Halk Oyunları Oyuncusu (Bartın Yöresi)
- 2653.27 Halk Oyunları Oyuncusu (Karaman Yöresi)
- 2653.28 Halk Oyunları Oyuncusu (Adana Yöresi)
- 2653.29 Halk Oyunları Oyuncusu (Afyonkarahisar Yöresi)
- 2653.30 Halk Oyunları Oyuncusu (Ağrı Yöresi Erkek Barları)
- 2653.31 Halk Oyunları Oyuncusu (Ağrı Yöresi Halay)
- 2653.32 Halk Oyunları Oyuncusu (Amasya Yöresi)
- 2653.33 Halk Oyunları Oyuncusu (Ankara Yöresi)
- 2653.34 Halk Oyunları Oyuncusu (Ankara Yöresi Kadın
- 2653.35 Halk Oyunları Oyuncusu (Ankara Yöresi Seğmen)
- 2653.36 Halk Oyunları Oyuncusu (Antalya Yöresi)
- 2653.37 Halk Oyunları Oyuncusu (Artvin Yöresi)
- 2653.38 Halk Oyunları Oyuncusu (Aydın Yöresi)
- 2653.39 Halk Oyunları Oyuncusu (Balıkesir Yöresi Erkek)
- 2653.40 Halk Oyunları Oyuncusu (Balıkesir Yöresi Kadın)
- 2653.41 Halk Oyunları Oyuncusu (Balıkesir Yöresi Karma)
- 2653.42 Halk Oyunları Oyuncusu (Hatay Yöresi)
- 2653.43 Halk Oyunları Oyuncusu (Batman Yöresi)
- 2653.44 Halk Oyunları Oyuncusu (Bayburt Yöresi)
- 2653.45 Halk Oyunları Oyuncusu (Bilecik Yöresi)
- 2653.46 Halk Oyunları Oyuncusu (Bingöl Yöresi)
- 2653.47 Halk Oyunları Oyuncusu (Burdur Yöresi Erkek)
- 2653.48 Halk Oyunları Oyuncusu (Burdur Yöresi Kadın)
- 2653.49 Halk Oyunları Oyuncusu (Çanakkale Yöresi Erkek)
- 2653.50 Halk Oyunları Oyuncusu (Çanakkale Yöresi Kadın)
- 2653.51 Halk Oyunları Oyuncusu (Elazığ Yöresi)
- 2654.01 Diğer Perde Ve Sahne Yapımcıları
- 2654.03 Yapımcı-Sinema
- 2654.04 Yapımcı-Tiyatro
- 2654.05 Sahne Ve Gösteri Sanatları Yöneticisi
- 2654.06 Prodüksiyon Amiri
- 2654.07 Prodüksiyon Amir Yardımcısı
- 2654.08 Sahne Yönetmeni
- 2654.09 Sinema Yönetmeni
- 2654.10 Işık Yönetmeni
- 2654.12 Teknik Yönetmen (Radyo)
- 2654.13 Fotoğraf Yönetmeni (Sinema)
- 2654.14 Kurgu- Ses ve Görüntü Yönetmeni
- 2654.15 Televizyon Program Yönetmeni
- 2654.16 Teknik Yönetmen (Televizyon)
- 2654.19 Kısa Film Yapımcısı
- 2654.21 Yönetmen
- 2654.22 Sahne Amiri
- 2654.23 Sahne Uzmanı
- 2654.24 Seslendirme Yönetmeni
- 2654.25 Sanat Yönetmeni (Film)
- 2654.26 Sanat Yönetmeni Yardımcısı (Film)
- 2654.27 İkinci Yönetmen Yardımcısı (Film)
- 2654.28 Görüntü Yönetmeni
- 2654.29 Birinci Yönetmen Yardımcısı (Film)
- 2655.01 Aktör (Oyuncu)
- 2655.02 Anlatıcı
- 2655.03 Diğer Aktörler Ve Sahne Yöneticileri
- 2655.04 Seslendirme Sanatçısı
- 2655.05 Tiyatro Oyuncusu
- 2655.06 Pandomim Oyuncusu
- 2659.01 Karagöz Sanatçısı
- 2659.02 Kukla Yapımcısı Ve Oynatıcısı
- 2659.03 Akrobat
- 2659.04 Diğer Perde Ve Sahne Sanatkarları
- 2659.05 Diğer Sirk Sanatçıları
- 2659.06 Palyaço
- 2659.07 Sihirbaz
- 2659.08 Trapezci
- 2659.09 Animatör
- 2659.10 Çocuk Animatörü
- 2659.11 Stand-up Komedyeni
- 2659.12 Vantrilok
- 3111.01 Diğer Fiziki Bilimler Teknisyenleri
- 3112.26 Tapu Kadastro Teknikeri
- 3112.27 Harita Teknikeri
- 3112.28 Harita-Tapu-Kadastro Teknisyeni
- 3112.29 Harita Kadastro Teknikeri
- 3112.30 Kadastro Teknisyeni
- 3112.31 Harita Teknisyeni
- 3142.26 Balık Yetiştirme Teknikeri
- 3142.27 Bitki Koruma Teknikeri
- 3142.28 Bitkisel Ürünler Muhafaza Ve Depolama Teknikeri
- (Bitkisel Ürünlerde Muhafaza Ve Pazarlama
- 3142.29 Bitkisel Ürünlerde Muhafaza ve Pazarlama Teknikeri
- 3142.30 Ziraat Teknisyeni
- 3142.31 Ziraat Teknikeri
- 3142.32 Organik Tarım Teknikeri
- 3142.33 Bitkisel Üretim Teknikeri
- 3142.34 Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Teknikeri
- 3142.35 Zeytin Endüstri Teknikeri
- 3142.36 Zeytin İşleme Teknisyeni
- 3142.37 Hasat Sonrası Teknolojisi Teknikeri
- 3142.38 Tarım İşletmeciliği ve Pazarlama Meslek Elemanı
- 3142.39 Endüstriyel Tavukçuluk Teknikeri
- 3142.40 Seracılık Ve Süs Bitkileri Teknikeri
- 3142.41 Pazarlama/Tarım İşletmeciliği Ve Pazarlama Meslek
- 3142.42 Süt Hayvancılığı Teknikeri
- 3142.43 Besin Teknolojisi Teknisyeni
- 3142.44 Tütün Tarımı ve İşleme Teknolojisi Tekniker
- 3142.45 Çay Teknolojisi Teknisyeni
- 3142.46 Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği Teknikeri
- 3142.47 Süt İşleme Teknisyeni
- 3142.48 Pamuk Pazarlama Ve İplikçilik Teknikeri
- 3142.49 Pamuk Eksperi Ve İplikçilik Teknikeri
- 3142.50 Sebze-Meyve ve Ürünleri İşleme Operatörü
- 3142.51 Hububat İşleme Elemanı
- 3142.52 Ev ve Deney Hayvanları Yetiştiriciliği Teknikeri
- 3142.53 Tarım Teknikeri
- 3142.54 Tarla Bitkileri Teknikeri
- 3142.55 Bahçe Bitkileri Teknisyeni
- 3142.56 Endüstriyel Bitkiler Yetiştirme Teknikeri
- 3142.57 Tarımsal Kooperatifçilik Meslek Elemanı
- 3142.58 Tarımsal Laboratuvar Teknikeri
- 3142.59 Büyük ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Teknikeri
- 3142.60 Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Teknikeri
- 3142.61 Tarla Bitkileri Teknisyeni
- 3142.62 Hayvan Yetiştiricisi
- 3142.63 Süt ve Besi Hayvancılığı Sağlık Teknikeri
- 3142.64 Un ve Unlu Mamuller Teknikeri
- 3142.65 Yem Teknolojisi ve Hayvan Besleme Teknikeri
- 3142.66 Değirmencilik Teknisyeni
- 3142.67 Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi Teknikeri
- 3142.68 Laboratuvar Teknikeri
- 3142.69 Laboratuvar Teknikeri/Tarımsal Laboratuvar
- 3142.70 Pastacılık ve Ekmekçilik Teknikeri
- 3143.01 Orman Teknikeri
- 3143.02 Ağaç İşleri Teknikeri
- 3143.03 Ağaç İşleri Teknisyeni
- 3151.01 Gemi Baş Makine Zabiti
- 3151.02 Gemi Makine Zabiti
- 3151.03 Gemi Makine Kontrolörü-Deniz
- 3151.04 Gemi Elektroniği ve Haberleşme Teknisyeni
- 3151.05 Tarama Uzmanı (Kaptan)
- 3151.06 Makine Enspektörü
- 3151.07 Deniz Araçları Tesisat Donatım Teknisyeni
- 3151.08 Kompresörcü (Gemi)
- 3151.09 Denizcilik Teknisyeni
- 3151.10 Tren Ferisi Makinisti
- 3151.11 Gemi Yağcısı
- 3151.12 Uzakyol Başmühendisi/Başmakinisti
- 3151.13 Uzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti
- 3151.14 Uzakyol İkinci Mühendisi/Makinisti
- 3151.15 Sınırlı Makine Zabiti
- 3151.16 Tarama Uzmanı Yardımcısı
- 3151.17 Deniz Buhar ve Motor Makinisti
- 3152.01 Dok Kaptanı
- 3152.02 Diğer Gemi Güverte Zabitleri Ve Kılavuz Kaptanları
- 3152.03 Gemi İdarecisi (Güverte Kaptanı)
- 3152.04 Gemi Süvarisi (Deniz)
- 3152.05 Gemi Süvarisi (İç Sularda)
- 3152.06 Kılavuz Kaptan-Gemi
- 3152.07 Seyir Zabiti
- 3152.08 Deniz Ulaştırma ve İşletme Teknikeri/ Vardiya Zabiti
- 3152.09 Uzakyol Güverte Zabiti
- 3152.10 Uzakyol Kaptanı
- 3152.11 Bot Kaptanı
- 3152.12 Yakın Yol Güverte Zabiti
- 3152.13 İç Su Aracı Sürücüsü
- 3152.14 Tren Ferisi Kaptanı
- 3152.15 Güverte İşletme Teknisyeni/Gemi Yönetimi
- 3152.16 Romorkör Kaptanı
- 3152.17 Gemi Elektroniği Ve Haberleşme Zabiti
- 3152.18 Yat Kaptanı
- 3152.19 Uzakyol Birinci Zabiti
- 3152.20 Feribot Kaptanı
- 3152.21 Uzakyol Vardiya Zabiti
- 3152.22 Sınırlı Kaptan
- 3311.01 Finans ve Borsa Hizmetleri Elemanı/Borsa
- 3311.02 Döviz Alım Satım Aracısı (Broker)
- 3311.03 Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Meslek
- 3311.04 Kambiyocu
- 3311.05 Emtia Borsası Meslek Elemanı
- 3311.06 Borsa ve Finans Meslek Elemanı
- 3311.07 Finans Hizmetleri Elemanı
- 3312.01 Kredilendirme Görevlisi
- 3312.02 Mortgage Görevlisi
- 3313.01 Muhasebe Yardımcı Elemanı
- 3313.02 Maliye Meslek Elemanı
- 3314.01 Diğer İstatistik Ve Matematik Teknisyenleri
- 3315.01 Mezatçı
- 3315.02 Muhammin
- 3315.03 Sigorta Eksperi
- 3315.04 Sigorta Eksperi (Motorlu Kara Taşıtları-Kaza)
- 3315.05 Nümismat
- 3315.06 Motorlu Kara Taşıtları Eksperi
- 3315.07 Başkeşifçi (Gemi)
- 3315.08 Gayrimenkul ve Varlık Değerleme Uzmanı
- 3315.09 Permitmen
- 3321.01 Sigorta Acentesi Teknik Personeli
- 3321.02 Elementer Sigorta Temsilcisi
- 3321.03 Sigorta Satış Temsilcisi-Sağlık, Hayat
- 3321.04 Sigortacı
- 3321.05 Sigorta Aracısı
- 3321.06 Bireysel Emeklilik Aracısı
- 3322.01 Fabrika Satış Temsilcisi
- 3322.02 Ticari Reprezant
- 3322.03 Pazarlamacı
- 3322.04 Satış Yönetimi Meslek Elemanı
- 3322.05 Satış Temsilcisi/ Plasiyer
- 3322.06 Ticaret Ve Yönetim Meslek Elemanı
- 3322.07 Pazarlamacı (Kuruyemiş)
- 3322.08 Bayi Temsilcisi (Gıda)
- 3322.09 Uluslararası Satış Elemanı
- 3322.10 Pazarlamacı (Çorap)
- 3322.11 Satış Sonrası Hizmet Personeli
- 3322.12 Pazarlama Sorumlusu
- 3322.13 Ürün Uzmanı
- 3322.14 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu
- 3322.15 Kullanıcı Deneyimi Uzmanı
- 3322.16 Satış Sorumlusu
- 3322.17 Elektronik Ticaret ve Yönetimi Uzmanı
- 3323.01 Mubayaacı
- 3323.02 Satın Alma Sorumlusu
- 3323.03 Satın Alma Görevlisi
- 3323.04 Satın Alma Şefi
- 3323.05 Satın Alma Uzmanı
- 3323.06 Satın Alma Sorumlusu (Kuruyemiş)
- 3323.07 Zeytin Alıcısı/Meydancı
- 3324.01 Deniz Brokerı/Gemi ve Yük Brokerı
- 3331.01 Gümrük Müşaviri
- 3331.02 Dış Ticaret Uzmanı
- 3331.03 İthalat-İhracat Meslek Elemanı
- 3331.04 Gümrük İşletme Meslek Elemanı
- 3331.05 Gümrük Müşavir Yardımcısı
- 3331.06 Gümrük Stajyeri
- 3331.07 Dış Ticaret Meslek Elemanı
- 3331.08 Dış Ticaret Şefi
- 3331.09 Dış Ticaret Uzman Yardımcısı
- 3331.10 Gümrük İşletmecisi
- 3332.01 Düğün Düzenleyicisi
- 3332.02 Konferans Düzenleyicisi
- 3332.03 Organizasyon Sorumlusu
- 3332.04 Seyahat Acentası Ürün Planlama ve Operasyon
- 3333.01 Tarım Aracısı
- 3334.01 Emlak Komisyoncusu
- 3334.02 Emlak ve Emlak Yönetimi Meslek Elemanı/Emlak
- 3339.01 Antikacı
- 3339.02 Marka Patent Satış Elemanı
- 3339.03 Patent Müşaviri
- 3339.04 Diğer Profesyonel, Teknik Ve İlgili Personel
- 3339.05 Hizmet Komisyoncusu (İlan Hariç)
- 3339.06 İlan Ve Reklam Satıcısı
- 3339.07 İşletme Yönetimi Meslek Elemanı
- 3339.08 İlan Rezervasyon Elemanı (Gazete)
- 3339.09 Reklam Koordinatörü (Gazete)
- 3339.10 Menajer (Spor)
- 3339.11 Kontrat Sorumlusu
- 3339.12 Satış Koordinatörü (İnşaat)
- 3339.13 Kamuoyu Araştırmacısı
- 3339.14 Frençayz (Franchise) Asistanı (Gıda)
- 3339.15 Tur Operatörü
- 3339.16 Marka İletişimi Teknikeri
- 3339.17 Gençlik Lideri
- 3339.18 Doküman Kontrol Sorumlusu
- 3339.19 Halkla İlişkiler Görevlisi (Gazete)
- 3339.20 Marka Vekili
- 3339.21 Patent Vekili
- 3341.01 Telgraf Telem Şefi
- 3341.02 Büro Nezaretçisi
- 3341.03 Diğer Büro Nezaretçileri
- 3341.04 Şef-Kamu Kuruluşları
- 3341.05 Çağrı Merkezi Yöneticisi
- 3341.06 Hava Yolu Taşıma Servisi Nezaretçisi
- 3341.07 Bölge Kontrolörü (Demiryolu)
- 3341.08 İdari İşler Uzmanı
- 3341.09 Vardiya Amiri (Genel)
- 3341.10 Çağrı Merkezi Takım Lideri
- 3341.12 Yurt Yönetim Memuru
- 3341.13 İdari İşler Şefi
- 3341.14 Birim Sorumlusu
- 3341.15 İnsan Kaynakları Şefi
- 3342.01 Hukuk Sekreteri
- 3343.01 Özel Kalem Müdürü/Üst Düzey Yönetim Asistanı
- 3343.02 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanı
- 3343.03 Mahalli İdareler Meslek Elemanı
- 3343.04 Sosyal Bilimler Meslek Elemanı
- 3343.05 Raportör
- 3343.06 Yönetici Sekreteri
- 3344.01 Tıbbi Sekreter
- 3344.02 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Sağlık
- 3344.03 Tıbbi Sekreter-Poliklinik
- 3344.04 Tıbbi Sekreter-Laboratuvar
- 3344.05 Tıbbi Sekreter-Ameliyathane
- 3344.06 Tıbbi Sekreter-Klinik
- 3344.07 Diş Hekimi Sekreteri
- 3344.08 Diş Teknik Sekreterliği Meslek Elemanı
- 3351.01 Gümrük Memuru
- 3351.02 Gümrük Kontrolörü
- 3351.03 Pasaport Kontrol Memuru
- 3351.04 Gümrük Muayene Memuru
- 3351.05 Gümrük Muhafaza Memuru
- 3351.06 Gümrük Gözetim Memuru
- 3352.01 Vergi Memuru
- 3352.02 Vergi Denetmeni
- 3353.01 Sosyal Yardımlar Memuru
- 3353.02 Sosyal Destek Hizmetleri Elemanı
- 3353.03 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi
- 3354.01 Ruhsat Memuru
- 3354.02 Pasaport Ve Lisans Takip Memuru
- 3355.01 Dedektif
- 3359.01 Gemi Sörvey Kurulu Uzmanı
- 3359.02 Denetçi-Kamu
- 3359.03 İç Denetçi (Kamu)
- 3359.04 Denetçi Yardımcısı
- 3359.05 Kontrolör
- 3359.06 Kontrolör Yardımcısı (Diğer)
- 3359.07 Denetmen
- 3359.08 Denetmen Yardımcısı
- 3359.09 Denetçi
- 3359.10 Kontrolör (Kooperatif)
- 3359.11 Fiyat Kontrolörü (Gıda)
- 3359.12 Belediye Zabıtası
- 3359.13 Müfettiş
- 3359.14 Müfettiş Yardımcısı
- 3359.15 Yerel Yönetimler Meslek Elemanı(Mahalli İdareler
- 3359.16 Marka Uzmanı
- 3359.17 Patent Uzmanı
- 3359.18 İç Denetçi (Özel Sektör)
- 3359.19 Baş Müfettiş
- 3359.20 Araştırmacı
- 3359.21 Dernekler Denetçisi
- 3359.22 Zabıta Amiri
- 3359.23 Zabıta Komiseri
- 3411.01 Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreteri
- 3411.02 İstihbarat Memuru
- 3411.03 Adalet Meslek Elemanı
- 3411.04 Dava Takip Memuru
- 3411.05 Mübaşir
- 3411.06 İcra Memuru
- 3411.07 Noter Başkatibi
- 3411.08 Noter Katibi
- 3411.09 Zabıt Katibi
- 3411.10 İcra Katibi
- 3412.01 Ev İdaresi Meslek Elemanı
- 3412.02 Kooperatifçilik Meslek Elemanı
- 3412.03 Engelli ve Yaşlı Bakım Koordinatörü
- 3412.04 Aile ve Tüketici Hizmetleri Elemanı
- 3412.05 Sosyal Hizmetler Yardımcı Elemanı
- 3412.06 Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık Meslek Elemanı
- 3412.07 Görme Engelliler Yönelim ve Bağımsız Hareket
- 3412.08 Ev ve Kurum Hizmetleri Elemanı
- 3412.09 Engelliler İçin Gölge Öğreticilik Teknikeri
- 3413.01 Diğer Din Görevlileri
- 3413.02 Müezzin-Kayyım
- 3413.03 Manevi Danışman
- 3421.01 Diğer Sporcular Ve İlgili Personel
- 3421.02 Genel Kaptan-Spor
- 3421.03 Jokey
- 3421.04 Profesyonel Sporcu
- 3421.05 Futbolcu
- 3421.06 Voleybolcu
- 3421.07 Hentbolcu
- 3421.08 Basketbolcu
- 3421.09 Halterci
- 3421.10 Yüzücü
- 3421.11 Atıcı
- 3421.12 Tekvandocu
- 3421.13 Güreşçi
- 3421.14 Atlet
- 3421.15 Jimnastikci
- 3421.16 Kareteci
- 3421.17 Boksör
- 3421.18 Atlı Cirit Sporcusu
- 3421.19 Golf Sporcusu
- 3421.20 Budokai-do Sporcusu
- 3421.21 Aikido Sporcusu
- 3421.22 Wushu Sporcusu
- 3421.23 Masa Tenisi Sporcusu
- 3421.24 Judocu
- 3421.25 Kick Boks Sporcusu
- 3421.26 Muay Thai Sporcusu
- 3421.27 Bocce Sporcusu
- 3422.01 Kültür Fizik Eğitimcisi
- 3422.02 Antrenör (Spor Eğitmeni)
- 3422.03 Spor Hakemi
- 3422.04 Teknik Direktör
- 3422.05 Futbol Antrenörü
- 3422.06 Voleybol Antrenörü
- 3422.07 Hentbol Antrenörü
- 3422.08 Basketbol Antrenörü
- 3422.09 Halter Antrenörü
- 3422.10 Yüzme Antrenörü
- 3422.11 Atıcılık Antrenörü
- 3422.12 Tekvando Antrenörü
- 3422.13 Güreş Antrenörü
- 3422.14 Atletizmantrenörü (atma)
- 3422.15 Jimnastik Antrenörü
- 3422.16 Karete Antrenörü
- 3422.17 Kondisyoner
- 3422.18 Boks Antrenörü
- 3422.19 Halk Oyunları Antrenörü
- 3422.20 Buz Pateni Eğitmeni
- 3422.21 Kayak Eğitmeni
- 3422.22 Tenis Eğitmeni
- 3422.23 Sportif Eğitim Uzmanı
- 3422.24 Atletizm Antrenörü (Atlama)
- 3422.25 Atletizm Antrenörü (Koşu)
- 3422.26 Futbol Hakemi (Orta Hakem)
- 3422.27 Masa Tenisi Baş Hakemi
- 3422.28 Masa Tenisi Yardımcı Hakemi
- 3422.29 Masa Tenisi Hakemi
- 3422.30 Satranç Hakemi
- 3422.31 Buz Pateni Hakemi
- 3422.32 Satranç Antrenörü
- 3422.33 Futbol Hakemi (Dördüncü Hakem)
- 3422.34 Futbol Hakemi (Yardımcı Hakem)
- 3422.35 Okçuluk Hakemi
- 3422.36 Satranç Eğitmeni
- 3422.37 Voleybol Baş Hakemi
- 3422.38 Voleybol Çizgi Hakemi
- 3422.39 Voleybol Yardımcı Hakemi
- 3422.40 Voleybol Yazı Hakemi
- 3422.41 Tenis Antrenörü
- 3422.42 Yüzme Eğitmeni
- 3422.43 Sörf Eğitmeni
- 3422.44 Bisiklet Antrenörü
- 3422.45 Tenis Çizgi Hakemi
- 3422.46 Budokai-Do Antrenörü
- 3422.47 Budokai-Do Hakemi
- 3422.48 Aikido Antrenörü
- 3422.49 Aikido Hakemi
- 3422.50 At Start Görevlisi
- 3422.51 Wushu Antrenörü
- 3422.52 Wushu Hakemi
- 3422.53 Gençlik ve Spor Uzmanı
- 3422.54 Bilardo Eğitmeni
- 3422.55 Masa Tenisi Antrenörü
- 3422.56 Okçuluk Antrenörü
- 3422.57 Spor Uzmanı
- 3422.58 Golf Eğitmeni
- 3422.59 Golf Antrenörü
- 3422.60 Golf Hakemi
- 3422.61 Judo Antrenörü
- 3422.62 Kick Boks Antrenörü
- 3422.63 Kick Boks Hakemi
- 3422.64 Muay Thai Antrenörü
- 3422.65 Muay Thai Hakemi
- 3422.66 Badminton Antrenörü
- 3422.67 Yetenekli ve Yıldız Sporcu Tespit Görevlisi (SCOUT)
- 3422.68 Pilates Eğitmeni
- 3422.69 Spor Bilimcisi
- 3422.70 Spor Yöneticisi
- 3422.71 Eskrim Antrenörü
- 3422.72 Zeka Oyunları Eğitmeni
- 3422.73 Vücut Geliştirme Fitness Antrenörü
- 3422.74 Dağcılık Antrenörü
- 3422.75 Dağ Kayağı Antrenörü
- 3422.76 Spor Tırmanış Antrenörü
- 3422.77 Dağ Kayağı Hakemi
- 3422.78 Spor Tırmanış Hakemi
- 3422.79 Oryantiring Antrenörü
- 3422.80 Oryantiring Hakemi
- 3422.81 Beyzbol Antrenörü
- 3422.82 Beyzbol Hakemi
- 3422.83 Korumalı Futbol Antrenörü
- 3422.84 Korumalı Futbol Hakemi
- 3422.85 Ragbi Antrenörü
- 3422.86 Ragbi Hakemi
- 3422.87 Softbol Antrenörü
- 3422.88 Softbol Hakemi
- 3422.89 Tekerlekli Sandalye (TS) Basketbol Antrenörü
- 3422.90 Ampute Futbol Antrenörü
- 3422.91 Binicilik Antrenörü
- 3422.92 Spor Yönetimi Meslek Elemanı
- 3422.93 Dans Sporları Antrenörü
- 3423.01 Snovbord (Snowboard) Eğitmeni
- 3423.02 Rekreasyon Uzmanı
- 3423.03 Binicilik Eğitmeni
- 3423.04 Yelken Eğitmeni
- 3423.05 Fitnıs Eğitmeni (Fitness Eğitmeni)
- 3423.06 Dalış Eğitmeni
- 3423.07 Step-Aerobik Eğitmeni
- 3423.08 Rekreasyon Eğitmeni
- 3423.09 Yoga Eğitmeni
- 3423.10 Rota Yapıcı
- 3423.11 Spor Tırmanış Emniyetçisi
- 3423.12 Yürüyüş Lideri
- 3423.13 Dağ Mihmandarı
- 3423.14 Oryantiring Haritacısı
- 3423.15 Oryantiring Parkur Planlayıcısı
- 3423.16 Nefes Koçu
- 3431.01 Diğer Fotoğrafçılar Ve Kameramanlar
- 3431.02 Fotoğrafçı
- 3431.03 Foto Muhabiri
- 3431.04 Fotoğrafçı-Portre
- 3431.05 Fotoğrafçı-Ticari Resimler
- 3431.06 Fotoğrafçılık Teknikeri
- 3431.07 Fotoğraf Çekimci
- 3431.08 Sualtı Fotoğraf Ve Kamera Çekimcisi
- 3431.09 Grafik ve Fotoğraf Teknisyeni
- 3431.10 Fotoğraf Sanatçısı
- 3431.11 Fotoğraf ve Video Çekimcisi
- 3431.12 Fotoğraf Görüntü İşleme ve Baskı Operatörü
- 3432.01 İç Tezyinat Dekoratörü
- 3432.02 Tanzim-Teşhir Alan Dekoratörü
- 3432.03 Tasarımcı (Dekor)
- 3432.04 Mobilya İskeleti ve Döşemesi
- 3432.05 Mobilya ve Dekorasyon Teknikeri
- 3432.06 Duvar Süsleme Sanatları Teknikeri
- 3432.07 İç Mekan Dekorasyon Teknisyeni/İç Mekan Tasarımı
- 3432.08 Mobilya ve Dekorasyon Teknisyeni
- 3432.09 Dekoratör
- 3432.10 Dekoratif Ev Tekstili/ Ev Tekstil Konfeksiyon
- 3432.11 Mimari Dekoratif Sanatlar Teknikeri
- 3432.12 Dekor Teknikeri
- 3432.13 Yapı Dekorasyon Teknisyeni
- 3432.14 İç Mekan Koruma ve Yenileme Teknikeri
- 3432.15 Halı Desinatörü
- 3432.16 Mobilya İç Mekan Ressamı
- 3432.17 İç Mekan Teknik Ressamı
- 3432.18 İç Mekan Tasarımcısı
- 3432.19 Mağaza Satış Alanı Geliştirme ve Yerleştirme
- 3432.20 Vitrin Düzenleme Elemanı
- 3432.21 Dekoratör Yardımcısı
- 3433.01 Restorasyon Ve Konservasyon Teknikeri
- 3433.02 Mimari Restorasyon Teknisyeni
- 3433.03 Mimari Restorasyoncu
- 3433.04 Post Doldurucu-Tahnitçi
- 3433.05 Mimari Restorasyon Teknikeri
- 3433.06 Kültürel Miras ve Turizm Meslek Elemanı
- 3433.07 Tarihi Eser Koruma ve Restorasyon Elemanı
- 3434.01 Aşçıbaşı
- 3434.02 Mutfak Şefi
- 3434.03 Kahvaltı Şefi
- 3434.04 Gastronomi Uzmanı
- 3434.05 Aşçıbaşı Yardımcısı
- 3435.01 Ahşap Doğrama Teknolojisi Teknisyeni
- 3435.02 Görsel Efekt Uzmanı (Post Prodüksiyon)
- 3435.03 Yüzey Süslemecisi
- 3435.04 Deri Giyim Elemanı/ Deri Konfeksiyon Elemanı
- 3435.05 Deri Konfeksiyon Teknikeri
- 3435.06 Deri Teknolojisi Teknikeri
- 3435.07 Plastik Sanatlar Teknisyeni
- 3435.08 Yapma Bebek Teknisyeni
- 3435.09 Cast direktörü
- 3435.10 Dekoratif El Sanatları Üretim Elemanı
- 3435.11 Dekoratif Ev Tekstili Üretim Elemanı
- 3435.12 Dövme ve Takı (Piercing) Uygulayıcısı
- 3435.14 Televizyon Program Yönetmen Yardımcısı
- 3435.15 Ahşap Teknolojisi Teknisyeni
- 3435.16 Dövmeci
- 3435.17 Deri Aksesuarları Teknisyeni
- 3435.18 Basım ve Yayın Teknolojileri Teknikeri
- 3435.19 Mobilya Süslemecisi
- 3435.20 Figüran
- 3435.21 Işık Asistanı
- 3435.22 Işıkçı
- 3435.23 Suflör
- 3435.24 Kondüvit
- 3435.25 Dublör
- 3435.26 Video Montaj ve Efekt Uzmanı
- 3435.27 Aksesuar Sorumlusu (Film)
- 3435.28 Devamlılık Asistanı
- 3435.29 Üçüncü Yönetmen Yardımcısı (Film)
- 3435.30 Time-Code Asistanı
- 3435.31 Kostüm Tasarım Yardımcısı
- 3435.32 Set Aksesuar Sorumlusu (Film)
- 3435.33 Sahne Işık ve Ses Teknikeri
- 3511.01 Diğer Bilgisayar Makinesi Operatörleri
- 3511.02 Elektronik Bilgisayar Operatörü
- 3511.03 Bilişim Uzmanı
- 3511.04 Bilgisayar Operatörü Meslek Elemanı
- 3511.05 Bilgi İşlem Donanım Görevlisi
- 3511.06 Bilgisayar Operatörü
- 3511.07 Bilgisayar Teknolojileri Teknikeri
- 3511.08 Sistem İşletme Sorumlusu
- 3511.09 Sistem İşletmeni
- 3512.01 Bilgisayar Teknolojisi Ve Programlama Teknikeri
- 3512.03 Bilgisayar Teknisyeni
- 3512.04 Bilgisayar Program Teknisyeni
- 3512.05 Veri Tabanı Programcısı Teknisyeni
- 3512.06 Yazılım Destek Uzmanı
- 3512.07 Bilişim Teknolojileri Teknisyeni
- 3512.08 Bilgisayar Teknik Servisçisi/Bilgisayar Donanım
- 3512.09 Bilgisayar Donanım/ Teknolojisi Teknikeri
- 3512.10 Yazılım ve Veri Tabanı Uzmanı
- 3512.11 Bilgisayar Programcılığı Teknikeri
- 3512.12 İnternet ve E- Posta Yönetim Elemanı
- 3512.13 Bilişim/ Bilgi Güvenliği Teknolojisi Teknikeri
- 3512.14 Mobil Teknolojileri Teknikeri
- 3512.15 Yazılım Uygulama ve Destek Elemanı
- 3513.01 Ağ İşletmeni/ Ağ Teknolojileri Elemanı
- 3513.02 İnternet ve Ağ Teknolojileri Teknikeri
- 3513.03 Bilgi İşlem Destek Elemanı
- 3513.04 Bilgi İşlem Destek Sorumlusu
- 3513.05 Ağ İşletmeni (Bilişim Teknolojisi)
- 3513.06 Sistem ve Ağ Uzmanı
- 3513.07 Bulut Bilişim Uzmanı
- 3514.01 E-Ticaret ve Pazarlama Elemanı
- 3514.02 Web Programcılığı Teknisyeni
- 3514.03 Web Sitesi Yöneticisi
- 3514.04 Web ve Çoklu Ortam Geliştiricisi
- 3514.05 Youtuber
- 3514.06 Web Tasarımı ve Kodlama Teknikeri
- 3514.07 Arama Motoru Optimizasyonu (SEO) Uzmanı
- 3521.01 Diğer Ses Cihazları Operatörleri
- 4110.01 Servis Büro Elemanı (Teknik Ürünler)
- 4110.02 Servis Büro Elemanı (Otomotiv)
- 4110.03 Büro Memuru (Genel)
- 4110.04 Diğer Büro Memurları
- 4110.05 Abone İşleri Memuru
- 4110.06 Nüfus Memuru
- 4110.07 Memur (Okul)
- 4110.08 Büro Yönetimi Elemanı
- 4110.09 Memur
- 4110.10 İdari Büro Görevlisi
- 4110.11 İdari Destek Görevlisi
- 4110.12 Nüfus ve Vatandaşlık Meslek Elemanı
- 4120.01 Steno Sekreter
- 4120.02 Sekreter
- 4120.03 Ticaret Sekreteri
- 4120.04 Sekreter (Order Taker)
- 4131.01 Daktilograf
- 4131.02 Diğer Stenograflar Ve Daktilograflar
- 4131.03 Steno Daktilograf
- 4131.04 Diğer Teletaypistler
- 4131.06 Teleks Operatörü
- 4131.07 Teletaypist
- 4132.01 Bilgisayar İşletmeni
- 4132.02 Diğer Kart Ve Şerit Delme Makinesi Operatörleri
- 4132.03 Kart Delme Makinesi Operatörü
- 4132.04 Kart Ve Şerit Delme Makinesi Operatörü
- 4132.05 Veri Giriş Kontrol İşletmeni
- 4132.06 Bilgisayar Operatörü (Çizim Programları)
- 4132.07 Barkodcu
- 4132.08 Bilgisayar Operatörü (Resim Düzenleme
- 4132.09 Bilgisayar Bilgi Yönetim Elemanı
- 4132.10 Veri Giriş Elemanı
- 4132.11 Coğrafi Bilgi Sistemleri Veri Giriş Operatörü
- 4132.12 Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörü
- 4132.13 Coğrafi Bilgi Sistemleri Meslek Elemanı
- 4132.14 Sismik Veri Kayıt Operatörü/Observer
- 4211.01 Bireysel Operasyon Uzmanı (Banka)
- 4211.02 Satış Destek Uzmanı (Banka)
- 4211.03 Müşteri Temsilcisi (banka)
- 4211.04 Alternatif Dağıtım Kanalları Uzmanı (Banka)
- 4211.05 Veznedar
- 4211.06 Gişe Memuru-Ptt
- 4211.07 Veznedar-Banka
- 4211.08 Veznedar-Otel
- 4211.09 Bankacılık Meslek Elemanı
- 4211.10 Banka Gişe Yetkilisi
- 4211.11 Pazarlama Yetkilisi (Banka)
- 4211.12 Bankacılık ve Sigortacılık Meslek Elemanı
- 4211.13 Portföy Elemanı (banka)
- 4211.14 Mutemet
- 4211.15 Sayman
- 4211.16 Direkt Satış Uzmanı (Banka)
- 4211.17 Muhasebe Yetkilisi Mutemedi
- 4211.18 Yönetmen (Banka)
- 4211.19 Yönetmen Yardımcısı (Banka)
- 4211.20 Servis Yetkilisi (Banka)
- 4211.21 Servis Görevlisi (Banka)
- 4211.22 Döviz Alım Satım Elemanı
- 4211.23 Kurumsal Operasyon Uzmanı (Banka)
- 4211.24 Tasarruf Operasyon Uzmanı
- 4212.01 Bahisçi (Spor)
- 4212.02 Krupiye
- 4213.01 İkrazatçı (Borç Para Veren)
- 4214.01 Bağış Toplama Elemanı
- 4214.02 Fatura Ve Hesap Tahsilatçısı
- 4214.03 Yardım Tahsilatçısı
- 4221.02 Seyahat İşletmecisi
- 4221.03 Otobüs İşletmeciliği Meslek Elemanı
- 4221.04 Turizm ve Seyahat Hizmetleri Meslek Elemanı
- 4221.05 Operasyon Elemanı/Tur Operatörü
- 4221.06 Rezervasyon Elemanı (Havayolu)
- 4221.07 Seyahat Acentesi Elemanı
- 4221.09 Turizm Danışma Elemanı
- 4221.10 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Elemanı
- 4222.01 Diğer Haberleşme Ve Kayıt Memurları
- 4222.02 Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi
- 4222.03 Aktivasyon Görevlisi
- 4222.04 Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi (Banka)
- 4222.05 Çağrı Merkezi Elemanı
- 4222.06 Çağrı Karşılama Personeli
- 4223.01 Büro Memuru (Haberleşme)
- 4223.02 Telefon Santral Operatörü
- 4223.03 Telefon Santral Operatörü (Otel)
- 4223.04 İtfaiye Santral Memuru
- 4224.01 Rezervasyon Görevlisi-Otel
- 4224.02 Ön Büro Şefi
- 4224.03 Ön Büro Görevlisi (Otel Resepsiyoncusu)
- 4224.04 Rezervasyon Elemanı
- 4224.05 Ön Kasa Elemanı
- 4224.06 Resepsiyon Şefi
- 4224.07 Rezervasyon Şefi
- 4225.01 Müracaat Görevlisi
- 4225.02 Danışma Şefi (Bel Captain)
- 4225.03 Danışma Görevlisi-Otel
- 4226.02 Misafir İlişkileri Şefi (Guest Relations Chief)
- 4226.03 Misafir İlişkileri Görevlisi (Guest Relations Officer)
- 4227.01 Anketör
- 4229.01 Hasta Danışmanı
- 4229.02 Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi
- 4229.03 Danışma Memuru
- 4229.04 Otomotiv Mekanik Servis Danışmanı
- 4229.05 Otomotiv Kaporta Servis Danışmanı
- 4229.06 Otomotiv Servis Danışmanı
- 4229.07 Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi
- 4229.08 Hasta Hakları Sorumlusu
- 4229.09 Hasta Kabul Görevlisi
- 4311.01 Büro Memuru (Maliyet Hesabı)
- 4311.02 Diğer Muhasebeciler
- 4311.03 Muhasebe Görevlisi (Otel)
- 4311.04 Maliyet Kontrolörü (Cost Control)
- 4311.05 Muhasebe Elemanı
- 4311.06 Ön Muhasebeci
- 4311.07 Muhasebe Meslek Elemanı
- 4311.08 Bilgisayarlı Muhasebe Ve Vergi Uygulama Meslek
- 4311.09 Medikal Muhasebe Elemanı
- 4311.10 Muhasebe Ve Vergi Uygulama Meslek Elemanı
- 4311.11 Muhasebe Yetkili Yardımcısı
- 4311.12 Muhasebe Yetkilisi
- 4311.13 Muhasebe Uzmanı
- 4311.14 Bilgisayar Destekli Muhasebe Görevlisi
- 4312.01 Sigorta Memuru
- 4312.02 Büro Memuru (Maliye)
- 4312.03 İstatistik Büro Elemanı
- 4312.04 Kooperatif Büro Elemanı
- 4313.01 Büro Memuru (Ücret Hesaplama)
- 4313.02 Tahakkuk Memuru
- 4313.03 Özlük İşleri Personeli
- 4321.01 Malzemeci (Spor)
- 4321.02 Depo Sorumlusu
- 4321.03 Tartı Büro Elemanı/Kantarcı
- 4321.04 Büro Memuru (Sevk Ve Tesellüm)
- 4321.05 Büro Memuru (Stok Kayıt)
- 4321.06 Ambar Sorumlusu
- 4321.07 Diğer Stok Memurları
- 4321.08 Tesellüm Görevlisi (Otel)
- 4321.09 Ambarcı (Tersane)
- 4321.10 Sayım Ve Stok Kontrol İşçisi (Tersane)
- 4321.11 Makine Sicil Ve Transfer Teknisyeni
- 4321.12 Ambar ve Antrepo Şefi
- 4321.13 Kumanyacı
- 4321.14 Ambarcı (Otomotiv)
- 4321.15 Ambar/Depo Görevlisi
- 4321.16 Malzeme Takip Ve Dağıtım İşçisi
- 4321.17 Depo Görevlisi (Tehlikeli Madde)
- 4321.18 Emanet Memuru
- 4321.19 Lojistik Takip Analisti
- 4321.20 Lojistik Operasyon Elemanı
- 4321.21 Lojistik Operasyon Sorumlusu
- 4321.22 Lojistisyen
- 4321.23 Lojistik Meslek Elemanı
- 4321.24 Uluslararası Lojistik Meslek Elemanı
- 4321.25 Lojistik Elemanı
- 4321.26 Büro Memuru (İdari İşler)
- 4321.27 Emanet Görevlisi
- 4321.28 Ambarcı (Tekstil)
- 4321.29 Kapı/Kantar Görevlisi
- 4321.30 Ölçü Tespit Elemanı
- 4321.31 Otomotiv Yedek Parça Danışmanı
- 4321.32 Depocu (Giyim Üretim)
- 4321.33 Yediemin
- 4321.34 Stok Kontrol Uzmanı
- 4321.35 Taşınır Kayıt Yetkilisi
- 4321.36 Taşınır Kontrol Yetkilisi
- 4321.37 Saha Sayım Görevlisi
- 4321.38 Gözetmen (Liman -Antrepo)
- 4321.39 Patlayıcı Madde Ambarcısı
- 4321.40 Taşınır Konsolide Görevlisi
- 4321.41 Hava Lojistik Teknikeri
- 4322.01 Malzeme Planlama Elemanı
- 4322.02 Üretim Planlama Memuru
- 4322.03 Planlama Ve Kontrol İşçisi (Tekstil)
- 4322.04 Planlama Ve Kontrol İşçisi (Kümes Hayvanları)
- 4322.05 Planlama Şefi
- 4323.01 Yol Kısım Şefi (Demiryolu)
- 4323.02 Yol Şube Şefi (Demiryolu)
- 4323.03 Tesisler Haberleşme Şefi (Demiryolu)
- 4323.04 Gemi Memuru
- 4323.05 Deniz Trafik Kontrolörü
- 4323.06 Dış Ticaret Elemanı
- 4323.07 Apron Yer Teçhizat Bakım Şefi
- 4323.08 Apron Amiri
- 4323.09 Apron Memuru
- 4323.10 Bagaj Memuru
- 4323.11 Demiryolu Servis Nezaretçisi
- 4323.12 Diğer Nakliye Ve Haberleşme Nezaretçileri
- 4323.13 Uçuş Harekat Uzmanı(Dispeçer)
- 4323.14 Ebis Kontrolörü
- 4323.15 Ekip Tahsis Memuru-Havayolları
- 4323.16 Hava Limanı Yolcu Hizmetleri Görevlisi
- 4323.17 Kabin Amiri
- 4323.18 Karayolu Taşıma Nezaretçisi
- 4323.19 Kayıp Eşya Memuru
- 4323.20 Klerens Ve İstatistik Memuru
- 4323.21 Meydan Kriter Uzmanı
- 4323.22 Ramp Kontrol Memuru
- 4323.23 Tren Hareket Memuru
- 4323.24 Uçak Tahsis Memuru
- 4323.25 Uçuş Bilgi Memuru
- 4323.26 Uçuş Ekip Planlama Koordinasyon Şefi
- 4323.27 Uçuş Hareket Memuru
- 4323.28 Uçuş İşletme Kontrol Merkezi Şefi
- 4323.29 Yer Hostesi
- 4323.30 Deniz ve Liman İşletmeciliği Meslek Elemanı
- 4323.31 Yat İşletme ve Yönetimi Meslek Elemanı( Marina ve
- 4323.32 Tren Şefi İ
- 4323.33 Yer İşletmecisi (İstasyon-Havaalanı)
- 4323.34 Liman Konteynır Terminal Şefi
- 4323.35 Liman Servis Şefi
- 4323.36 Demiryolu Trafik Kontrolörü
- 4323.37 Liman Başformeni
- 4323.38 Liman Formeni
- 4323.39 Liman Operasyon Elemanı (Puantör)
- 4323.40 Liman Baş Puantörü
- 4323.41 Liman Ticaret Tarife Şefi
- 4323.42 Liman Şefi
- 4323.43 Liman Terminal Şefi
- 4323.44 Tren Kontrolörü
- 4323.45 Trafik Başkontrolörü (Demiryolu)
- 4323.46 Tesisler Başkontrolörü (Demiryolu)
- 4323.47 Başrepartitör (Demiryolu)
- 4323.48 Araç Takip Görevlisi (Kargo)
- 4323.49 Kargo Takip Görevlisi
- 4323.50 Büro Memuru (Dış Ticaret)
- 4323.51 Ordino Memuru
- 4323.52 Sevkiyat Görevlisi
- 4323.53 İstasyon Şefi-Demiryolu
- 4323.54 Genel Performans Şefi
- 4323.55 Araç Filo Sorumlusu
- 4323.56 Araç Yükleme Operatörü
- 4323.57 Depo Sevkiyat Sorumlusu
- 4323.58 Kent İçi Raylı Sistemler Trafik Kontrolörü
- 4323.59 Taşıt (Araç) Operasyon Sorumlusu
- 4323.60 Deniz Operasyon Sorumlusu
- 4323.61 Survey ve Belgelendirme Uzmanı
- 4323.62 Terminal/İskele Görevlisi
- 4323.63 Terminal/İskele Sorumlusu
- 4323.64 Gişe Operasyonları Uzmanı
- 4323.65 Hat ve Gelir Yönetimi Uzmanı
- 4323.66 Yakıt Birim Yöneticisi
- 4323.67 Terminal Bölge Sorumlusu
- 4323.68 İstasyon Operasyon İşçisi
- 4323.69 Uçak Yükleme Uzmanı (Aırcraft Load Master)
- 4323.70 Lojistik Gümrük Takipçisi
- 4323.71 Liman Operasyon Planlamacısı
- 4323.72 Yer Hizmetleri Teknisyeni
- 4411.01 Kütüphane Ve Bilgi Hizmetleri Yardımcı Elemanı
- 4411.02 Dokümantasyon ve Enformasyon Elemanı
- 4412.01 Posta Şefi
- 4412.03 Dağıtıcı (Posta Dağıtım Hizmetleri)
- 4412.04 Diğer Posta Dağıtım Görevlileri
- 4412.05 Posta Ayırım Memuru
- 4412.06 Posta Servis Nezaretçisi
- 4413.01 Kodlama Memuru-Bilgisayar
- 4413.02 Musahhih
- 4414.01 Arzuhalci
- 4415.01 Arşiv Destek Elemanı
- 4415.02 Büro Makinesi Operatörü (Reprodüksiyon)
- 4415.03 Dosyalama Memuru
- 4416.01 Büro Memuru (Personel)
- 4416.02 İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı
- 4416.03 Puantör
- 4419.01 Müşteri Temsilcisi
- 4419.02 Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı
- 4419.03 Müşteri Kabul Görevlisi (Araç Muayene İstasyonu)
- 4419.04 Proje Yazma Elemanı
- 4419.05 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Elemanı
- 4419.06 Bilgisayar Destekli Reklam ve Tasarım Elemanı
- 4419.07 Araç Kabul Görevlisi
- 4419.08 Satış Destek Personeli
- 4419.09 Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım Operatörü
- 4419.10 Sözleşmeli Personel
- 4419.11 Geçici Personel
- 4419.12 Grafik Desen Çizimi Elemanı
- 4419.13 Müşteri Hizmetleri Satış ve Hizmet Yetkilisi
- 5111.01 Baş Kamarot (Gemi)
- 5111.02 Kamarot
- 5111.03 Seyahat Servis Elemanı-Tren
- 5111.04 Seyahat Servis Elemanı (Otobüs/ Tren)
- 5111.05 Host- Hostes (Kabin Memuru)
- 5111.06 Yat Elemanı
- 5112.01 Otobüs Muavini
- 5112.02 Diğer Nakliye Kondüktörleri
- 5112.03 Kondüktör-Demiryolu
- 5112.04 Otobüs Ve Troleybüs Biletçisi
- 5112.05 Yataklı Ve Pulman Memuru (Demiryolu)
- 5112.06 Bagaj Kondüktörü
- 5112.07 Servis Rehberi (Okul)
- 5113.01 Diğer Rehberler
- 5113.02 Turist Rehberi
- 5113.03 Şehir Turu Rehberi
- 5113.04 Transfer Elemanı-Turizm
- 5113.05 Alan Kılavuzu
- 5120.03 Aşçı (Özel Hizmet)
- 5120.04 Diğer Aşçılar
- 5120.05 Gemi Aşçısı
- 5120.06 Sıcak Mutfak Aşçısı
- 5120.07 Soğuk Mutfak Aşçısı
- 5120.08 Tabldot Aşçısı
- 5120.09 Soğuk Mezeci
- 5120.10 Aşçı
- 5120.11 Salatacı (Salata Ustası)
- 5120.12 Alakart Aşçısı
- 5120.13 Aşçı (Yöresel Mutfak)
- 5120.14 Kebap Ustası
- 5120.20 Cağ Kebap Ustası
- 5120.22 Aşçı Yardımcısı
- 5131.01 Diğer Garsonlar, Barmenler Ve İlgili İşçiler
- 5131.02 Servis Elemanı (Garson)
- 5131.03 Garson (Şarap Servisi)
- 5131.04 Kantin Garsonu
- 5131.05 Şef Garson
- 5131.06 Servis Elemanı (Garson) Yardımcısı
- 5131.07 Çay Servis Elemanı (Askıcı)
- 5131.08 Kantin Görevlisi
- 5131.09 Patenli Garson
- 5131.10 Servis Komisi
- 5131.11 Restoran Kaptanı
- 5131.12 Restoran Karşılama Hostesi
- 5132.01 Barmen-Barmaid
- 5132.02 Bar Kaptanı (Otel)
- 5132.03 Bar Servis Elemanı
- 5132.04 Mini Barcı (Otel)
- 5132.05 Bar Görevlisi
- 5132.06 Bar Şefi
- 5141.01 Erkek Berberi (Erkek Kuaförü)
- 5141.02 Kadın Kuaförü
- 5141.03 Saç Analisti
- 5141.04 Föncü (Kuaför Elemanı)
- 5141.05 Kuaför
- 5141.06 Saç Bakım Ve Yapımcısı
- 5141.07 Saça Geçici ve Kalıcı Şekil Verme ve Boyama
- 5141.08 Saça Geçici ve Kalıcı Şekil Verme Teknikleri
- 5142.01 Masaj Uygulayıcısı/Masöz
- 5142.02 Diğer Erkek Ve Kadın Berberleri, Güzellik Uzmanları
- 5142.03 Güzellik Uzmanı/ Cilt Bakımı Uzmanı İ İ
- 5142.04 Makyajcı-Sahne Ve Stüdyo
- 5142.05 Manikürcü-Pedikürcü
- 5142.06 Keseci(Tellak)
- 5142.07 Cilt Bakım ve Güzellik Meslek Elemanı
- 5142.08 Vücut Bakım ve Masaj Elemanı/SPA
- 5142.09 Makyöz-Makyör
- 5142.10 Dermokozmetik Uzmanı
- 5142.11 Kalıcı Makyaj Uygulayıcısı
- 5142.12 Makyaj Elemanı
- 5142.13 Ağdacı
- 5142.14 Masaj Uygulayıcısı (Masör/Masöz)
- 5142.15 Masaj Uygulayıcısı/Masör (Spor)
- 5142.16 Saç Bakımı ve Güzellik Meslek Elemanı
- 5142.17 Epilasyon-Depilasyon Hizmetleri Elemanı
- 5142.18 Cilt Bakımı, Epilasyon ve Masaj Teknikleri
- 5142.19 Masör-Masöz
- 5142.20 Yüz ve Vücut Masajcısı
- 5142.21 Kese ve Köpük Masörü
- 5142.22 Temel Makyaj Elemanı
- 5142.23 Cilt Bakım Elemanı
- 5142.24 Protez Tırnak Uygulayıcısı
- 5142.25 Cilt Bakımı ve Temel Makyajcısı
- 5142.26 Keseci(Natır)
- 5142.27 Cilt Ve Vücut Bakımı Teknikleri Uygulayıcısı
- 5142.28 Epilasyon Uzmanı
- 5142.29 Bölgesel İnceltme Uygulayıcısı
- 5142.30 Kozmetik Ürünler Tanıtım ve Uygulama Elemanı
- 5151.01 Stadyum Görevlisi
- 5151.02 Danışma Ve Bagaj Hizmetleri Şefi (Bel Kaptan)
- 5151.03 Diğer Kahyalar Ve İlgili Servis Nezaretçileri
- 5151.04 Kat Şefi/Sorumlusu
- 5151.05 Temizlik Şefi
- 5151.06 Hausekeeping Yöneticisi (Hausekeeper)
- 5151.07 Genel Alan Sorumlusu/ Meydancı Şefi (Otel)
- 5151.08 İşletmelerde Hijyen Görevlisi
- 5151.09 Turizm Ve Otelcilik Elemanı
- 5151.10 Turizm Ve Otel İşletmeciliği Meslek Elemanı
- 5151.11 Yatakhaneci
- 5151.12 Çamaşırhane Şefi
- 5151.13 Lojman Sorumlusu
- 5151.14 Genel Alan Sorumlusu
- 5151.15 Gıda Hijyeni ve Sanitasyon Görevlisi
- 5152.01 Kahya (Özel Hizmet Hariç)
- 5152.02 Kahya (Özel Hizmet)
- 5152.03 Uşak
- 5153.01 Bina Bakımcısı
- 5153.02 Apartman İdarecisi
- 5153.03 Diğer Bina Bakıcıları
- 5153.04 Hizmet İşçisi-Cami
- 5153.05 Kapıcı-Kaloriferci
- 5153.06 Konut Hizmetleri Görevlisi
- 5153.07 Kapıcı
- 5153.08 Diğer Servis Hizmetleri (Kapıcı Ve Benzeri)
- 5161.01 Astrolog
- 5161.02 Falcı
- 5161.03 Fizyonomist
- 5161.04 Medyum
- 5161.05 Numerolog (Sayılarla Fala Bakan)
- 5162.01 Refakatçi (Kişisel Yardımcı)
- 5162.02 Konuk Asistanı/Butler (Otel)
- 5163.01 Gassal (Ölü Yıkayan)
- 5163.02 Cenaze Levazımatcısı
- 5163.03 Mezarlık Görevlisi
- 5164.01 At Antrenörü
- 5164.02 Yunus Eğitmeni
- 5164.03 Yunus Eğitmen Yardımcısı
- 5164.04 Veterinerlik Hizmetleri İşçisi
- 5164.05 Köpek Eğitmeni
- 5164.06 Fok Eğitmeni
- 5164.07 Evcil Hayvan Kuaförü
- 5164.08 Arama Kurtarma (K9) Köpeği Eğitmeni
- 5164.09 Laboratuvar Hayvanı Bakıcısı
- 5164.10 Laboratuvar Hayvanı Teknik Personeli
- 5165.01 İlk Yardım Eğitmeni (Sürücü Kursu)
- 5165.02 Trafik Ve Çevre Bilgisi Öğreticisi (sürücü Kursu)
- 5165.03 Direksiyon Eğitmeni
- 5165.04 Motor Ve Araç Tekniği Bilgisi Öğreticisi (Sürücü
- 5169.01 Diğer Servis İşçileri (Kişisel Hizmetler)
- 5169.02 Fuaye Elemanı
- 5211.01 Büfeci
- 5211.02 Pazarcı
- 5212.02 Sütçü-Seyyar Süt Satıcısı
- 5212.03 Diğer Sokak Satıcıları/işportacılar (Gıda)
- 5212.04 Sokak Satıcısı/ İşportacı (Gıda)
- 5221.01 Zahireci
- 5221.02 Manifaturacı
- 5221.03 Çiçekçi/Çiçek Düzenlemecisi
- 5221.04 Manav
- 5221.05 Kendi İşletmesinde Çalışan-Perakende Ticaret
- 5221.06 Mobilya İmalatçısı/Mobilyacı
- 5221.07 Zirai Alet ve Makineleri Satıcısı
- 5221.08 Kırtasiyeci
- 5221.09 Saatçi
- 5221.10 Odun Kömür Satıcısı (Mahrukatçı)
- 5221.11 Bakkal
- 5221.12 Ayakkabıcı-Ayakkabı Satış Yeri İşletme Sahibi
- 5221.13 Hırdavatçı
- 5221.14 Perdeci-İşletme Sahibi
- 5221.15 Kuruyemişçi
- 5221.16 Turşucu
- 5221.17 Hurdacı(Dükkan Sahibi)
- 5221.18 Oyuncakçı-Satış
- 5221.19 Aktar (Baharatçı)
- 5221.20 Sakatatçı
- 5221.21 Kuyumcu/Takı İmalatçısı
- 5221.22 Ev Eksenli Çalışan
- 5221.23 Sahaf
- 5221.25 Tuhafiyeci
- 5221.26 Zirai Ürünler Satıcısı
- 5221.27 Kantin İşletmecisi
- 5221.28 Börekçi-Dükkan Sahibi
- 5221.29 Kahvehane/kıraathane İşletmecisi
- 5221.30 Dondurmacı
- 5222.01 Reyon Şefi
- 5222.02 Satış Pazarlama Şefi
- 5222.04 Satış Şefi (Hırdavat/El Aletleri)
- 5222.05 Satış Şefi (Isıtma-Soğutma Malzemeleri)
- 5222.06 Satış Şefi (Ahşap Malzemeler)
- 5222.07 Satış Şefi (Kağıt-Ambalaj)
- 5222.08 Satış Şefi (Beyaz Eşya)
- 5222.09 Satış Şefi (Boya Ve Malzemeleri)
- 5222.10 Satış Şefi (Seramik Ürünler)
- 5222.11 Satış Şefi (Bahçe Malzemeleri)
- 5222.12 Satış Şefi (Mobilya-Ev Gereçleri)
- 5222.13 Satış Şefi (Banyo-Batarya)
- 5222.14 Satış Şefi (Yer Döşemeleri)
- 5222.15 Satış Şefi (Aydınlatma Malzemeleri)
- 5222.16 Satış Şefi (Dekorasyon Malzemeleri)
- 5222.17 Mağaza Sorumlusu/şefi
- 5223.01 Ahşap Malzemeler Satış Elemanı
- 5223.02 Av Malzemeleri Satış Elemanı
- 5223.03 Ayakkabı, Deri ve Yan Ürünleri Satış Elemanı
- 5223.04 Aydınlatma Malzemeleri Satış Elemanı
- 5223.05 Bahçe Malzemeleri Satış Elemanı
- 5223.06 Bayrak/ Flama Satış Elemanı
- 5223.07 Beyaz Eşya Ürünleri Satış Elemanı
- 5223.08 Beyaz Eşya Yedek Parça Satış Elemanı
- 5223.09 Bilgisayar Satış Elemanı
- 5223.10 Boya Satış Elemanı
- 5223.11 Cep Telefonu Ve Aksesuarları Satış Elemanı
- 5223.12 Çanta Satış Elemanı
- 5223.13 Çiçek Düzenleyicisi
- 5223.14 Çiçek Satış Elemanı
- 5223.15 Çocuk Kıyafetleri Satış Elemanı
- 5223.16 Dekorasyon Malzemeleri Satış Elemanı
- 5223.17 Kuaför Malzemeleri Satış Elemanı
- 5223.18 Dondurma Satış Elemanı
- 5223.19 Ekmek Satış Elemanı
- 5223.20 El Sanatları Ürünleri Satış Elemanı
- 5223.21 Elektrik ve Elektronik Malzemeleri Satış Elemanı
- 5223.22 Endüstriyel Temizlik Makineleri Satış Elemanı
- 5223.23 Et, Et Ürünleri İşleme ve Satış Elemanı
- 5223.24 Fotokopi Makinesi Satış Elemanı
- 5223.25 Gelinlik Satıcısı
- 5223.26 Giyim ve Giyim Aksesuarları Satış Elemanı
- 5223.27 Gömlek Satış Elemanı
- 5223.28 Güvenlik Sistemleri Satış Elemanı
- 5223.29 Hac Malzemeleri Satış Elemanı
- 5223.30 Hırdavat Malzemeleri Satış Elemanı
- 5223.31 Isıtma-Soğutma Ürünleri Satış Elemanı
- 5223.32 İç Giyim Satış Elemanı
- 5223.33 İnşaat Malzemeleri Satış Elemanı
- 5223.34 İş Kıyafetleri Satış Elemanı
- 5223.35 Kamera Ve Fotoğraf Makineleri Satış Elemanı
- 5223.36 Kırtasiye ve Kitap Satış Elemanı
- 5223.37 Kozmetik Ürünleri Satış Elemanı
- 5223.38 Kömür Satış Elemanı
- 5223.39 Kumaş Satış Elemanı
- 5223.40 Kuruyemiş Satış Elemanı
- 5223.41 Madeni Yağ Satış Elemanı
- 5223.42 Meyve Ve Sebze Satış Elemanı
- 5223.43 Mobilya Satış Elemanı
- 5223.44 Modül-Kart Satış Elemanı
- 5223.45 Motosiklet Satış Elemanı
- 5223.46 Müzik Aletleri Satış Elemanı
- 5223.47 Orman Ürünleri Satış Elemanı
- 5223.48 Oto Aksesuarları Satış Elemanı
- 5223.49 Zirai Ürünler Satış Elemanı
- 5223.50 Oto Lastiği Ve Jant Satış Elemanı
- 5223.51 Oto Satış Elemanı
- 5223.52 Oto Yedek Parça Satış Elemanı
- 5223.53 Oyuncak Satış Elemanı
- 5223.54 Perakende Satış Elemanı (Gıda)
- 5223.55 Perde Ve Mefruşat (Ev Tekstil) Satış Elemanı
- 5223.56 Pişmaniye Satış Elemanı
- 5223.57 Restoran Programı Satış Elemanı
- 5223.58 Reyon Görevlisi
- 5223.59 Saat Satış Elemanı
- 5223.60 Saat-Elektrikli Aletler Ve Elektronik Araçlar Satış
- 5223.61 Sanayi Makineleri Satış Elemanı
- 5223.62 Perakende Satış Elemanı (Tezgahtar)
- 5223.63 Çelik Kapı Satış Elemanı
- 5223.64 Bijuteri Ürünleri Satış Elemanı
- 5223.65 Hamile Giyim Satış Elemanı
- 5223.66 Parfümeri Satış Elemanı
- 5223.67 Spor Kıyafetleri Satış Elemanı
- 5223.68 Su Ve Deniz Ürünleri Satış Elemanı
- 5223.69 Süt Ve Süt Ürünleri Satış Elemanı
- 5223.70 Şapka Satış Elemanı
- 5223.71 Şarküteri, Bakkal Ve Gıda Pazarları Satış Elemanı
- 5223.72 Şekerleme Satış Elemanı
- 5223.73 Pastane Ürünleri Satış Elemanı
- 5223.74 Tıbbi Araçlar Ve Malzemeleri Satış Elemanı
- 5223.75 Yangın Söndürme Tüpü Satış Elemanı
- 5223.76 Yer Döşemeleri Satış Elemanı
- 5223.77 Yumurta Satış Elemanı
- 5223.78 Züccaciye Satış Elemanı
- 5223.79 Su Satış ve Dağıtım Elemanı (Damacana)
- 5223.80 Satış Elemanı (Toptan)
- 5223.81 Tarım Ürünleri Satış Elemanı
- 5223.82 Gümüş Eşya Satış Elemanı
- 5223.83 Temizlik Malzemeleri Satış Elemanı
- 5223.84 Simit Satış Elemanı
- 5223.85 Satış Görevlisi
- 5223.86 Sıhhi Tesisat Malzemeleri Satış Elemanı
- 5223.87 Fantezi Ürünleri Satış Elemanı
- 5223.88 Davetiye Satış Elemanı
- 5223.89 Seramik Satış Elemanı
- 5223.90 Vitrin Kuyumcusu
- 5223.92 Market Elemanı
- 5230.01 Bilet Satış Elemanı (Gişe/banko)
- 5230.02 Diğer Kasadarlar
- 5230.03 Kasa Sorumlusu/Şefi
- 5230.04 Kasiyer
- 5230.05 Bilet Satış Elemanı (Banliyö Tren İstasyonu)
- 5230.06 Bilet Satış Elemanı (Uçak)
- 5241.01 Diğer Servis İşçileri (Manken Ve Model)
- 5241.02 Manken
- 5241.03 Canlı Model
- 5242.01 Tanıtım Sorumlusu
- 5242.02 Kongre ve Fuar Hostesi
- 5242.03 Satış Reklamcısı (Demonstratör)
- 5242.04 Satış Elemanı/ Danışmanı
- 5242.05 Promosyon Ürünleri Satış Elemanı
- 5242.06 Evcil Hayvan Ve Malzemeleri Satış Elemanı
- 5242.07 Satış Destek Elemanı (Mörş)
- 5242.08 Mücevherat Satış Temsilcisi
- 5242.09 Yazılım Satış Uzmanı
- 5242.10 Satış Danışmanı/ Uzmanı Yardımcısı
- 5242.11 Kredi Kartı Pazarlama Elemanı
- 5242.12 Halı Açıcı
- 5242.13 Mekan Süsleme Elemanı
- 5242.14 Ürün Tanıtım Görevlisi
- 5242.15 Tüketici Hizmetleri Elemanı
- 5243.01 Kapıdan Kapıya Satış Temsilcisi
- 5243.02 Pazarlamacı (Telefonla)
- 5244.01 Sipariş Alıcı
- 5244.02 Tele-Satış Elemanı
- 5245.01 Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)
- 5245.02 Lpg Satış Elemanı (Pompacı)
- 5245.03 Akaryakıt İstasyon Sorumlusu
- 5245.04 Akaryakıt ve Otogaz İkmal ve Dolum Elemanı
- 5246.01 Yiyecek Servis Tezgahı Çalışanı
- 5249.03 Oto Kiralama Danışmanı
- 5414.15 İnşaat/İşyeri Bekçisi
- 6111.01 Çiftçi (Tarla Ürünleri)
- 6111.02 Pamuk Yetiştiricisi
- 6111.03 Buğday Yetiştiricisi
- 6111.04 Pirinç Yetiştiricisi
- 6111.05 Bamya Yetiştiricisi
- 6111.06 Susam Yetiştiricisi
- 6111.07 Tarla Bitkileri Yetiştiricisi
- 6111.08 Zirai Sulamacı
- 6111.09 Arpa Yetiştiricisi
- 6111.10 Ayçiçeği Yetiştiricisi
- 6111.11 Fiğ Yetiştiricisi
- 6111.12 Karpuz Yetiştiricisi
- 6111.13 Kavun Yetiştiricisi
- 6111.14 Mercimek Yetiştiricisi
- 6111.15 Mısır Yetiştiricisi
- 6111.16 Nohut Yetiştiricisi
- 6111.17 Patates Yetiştiricisi
- 6111.18 Soğan Yetiştiricisi
- 6111.19 Şeker Pancarı Yetiştiricisi
- 6111.20 Haşhaş Yetiştiricisi
- 6111.21 Yonca Yetiştiricisi
- 6111.22 Toprak İşleme İşçisi
- 6111.23 Silaj İşçisi
- 6111.24 Sebze Yetiştiricisi
- 6111.25 Organik Tarım Ürünler Üreticisi
- 6111.26 İlaçlamacı (Bitki Zararlıları ile Mücadele)
- 6111.27 Serin İklim Tahılları Yetiştiricisi
- 6111.28 Yulaf Yetiştiricisi
- 6111.29 Tritikale Yetiştiricisi
- 6111.30 Domates Yetiştiricisi
- 6111.31 Sarımsak Yetiştiricisi
- 6111.32 Baklagil Yem Bitkileri Yetiştiricisi
- 6111.33 Buğdaygil Yem Bitkileri Yetiştiricisi
- 6111.34 Açık Tohumlu Bitki Yetiştiricisi
- 6111.35 Fide Yetiştiricisi
- 6111.36 Örtü Altı Domates Yetiştiricisi
- 6111.37 Bakla Yetiştiricisi
- 6111.38 Bezelye Yetiştiricisi
- 6111.39 Biber Yetiştiricisi
- 6111.40 Brokoli Yetiştiricisi
- 6111.41 Brüksel Lahanası Yetiştiricisi
- 6111.42 Enginar Yetiştiricisi
- 6111.43 Fasulye Yetiştiricisi
- 6111.44 Havuç Yetiştiricisi
- 6111.45 Ispanak Yetiştiricisi
- 6111.46 Hıyar Yetiştiricisi
- 6111.47 Kabak Yetiştiricisi
- 6111.48 Karnabahar Yetiştiricisi
- 6111.49 Kereviz Yetiştiricisi
- 6111.50 Lahana Yetiştiricisi
- 6111.51 Patlıcan Yetiştiricisi
- 6111.52 Pırasa Yetiştiricisi
- 6111.53 Turp Yetiştiricisi
- 6111.54 Örtü Altı Sebze Yetiştiricisi
- 6111.55 Baklagil Sebzeler Yetiştiricisi
- 6111.56 Kolza Yetiştiricisi
- 6111.57 Aspir Yetiştiricisi
- 6111.58 Yağ Bitkileri Yetiştiricisi
- 6111.59 Yemeklik Dane Baklagil Yetiştiricisi
- 6111.60 Zambakgil Sebzeler Yetiştiricisi
- 6111.61 Börülce Yetiştiricisi
- 6112.01 Ağaç Çentikçisi (Kauçuk Hariç)
- 6112.02 Çay Yetiştiricisi
- 6112.03 Çiftçi (Meyve Bahçesi, Üzüm Bağı, ilgili Ağaç)
- 6112.04 Diğer Meyve Bahçesi, Üzüm Bağı Ve İlgili Ağaç Üreticisi
- 6112.05 Asma Yetiştiricisi
- 6112.06 Zeytin Yetiştiricisi
- 6112.07 Fındık Yetiştiricisi
- 6112.08 Antep Fıstığı Yetiştiricisi
- 6112.09 Meyve Ağaçları Budamacısı
- 6112.10 Endüstriyel Meyve Ve Sebze Yetiştiricisi
- 6112.11 Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Yetiştiricisi
- 6112.12 Meyve Yetiştiricisi
- 6112.13 Budamacı
- 6112.14 Sığla Yağı İşçisi
- 6112.15 Ceviz Yetiştiricisi
- 6112.16 Meyve Bahçesi İşçisi
- 6112.17 Çilek Yetiştiricisi
- 6112.18 Zeytin Ağacı Budamacısı
- 6112.19 Meyve Bahçesi Gübreleme İşçisi
- 6112.20 Yer Fıstığı Yetiştiricisi
- 6112.21 Soya Yetiştiricisi
- 6112.22 Kiraz Yetiştiricisi
- 6112.23 Elma Yetiştiricisi
- 6112.24 Vişne Yetiştiricisi
- 6112.25 Turunçgil Yetiştiricisi
- 6112.26 Dut Yetiştiricisi
- 6112.27 Erik Yetiştiricisi
- 6112.28 Greyfurt Yetiştiricisi
- 6112.29 İncir Yetiştiricisi
- 6112.30 Kayısı Yetiştiricisi
- 6112.31 Kestane Yetiştiricisi
- 6112.32 Kivi Yetiştiricisi
- 6112.33 Limon Yetiştiricisi
- 6112.34 Malta Eriği Yetiştiricisi
- 6112.35 Mandarin Yetiştiricisi
- 6112.36 Muz Yetiştiricisi
- 6112.37 Nar Yetiştiricisi
- 6112.38 Badem Yetiştiricisi
- 6112.39 Portakal Yetiştiricisi
- 6112.40 Şeftali Yetiştiricisi
- 6112.41 Trabzon Hurması Yetiştiricisi
- 6112.42 Avokado Yetiştiricisi
- 6112.43 Ahududu Yetiştiricisi
- 6112.44 Armut Yetiştiricisi
- 6112.45 Böğürtlen Yetiştiricisi
- 6112.46 Aromatik Bitki Yetiştiricisi
- 6112.47 Sert Çekirdekli Meyve Yetiştiricisi
- 6112.48 Yumuşak Çekirdekli Meyve Yetiştiricisi
- 6112.49 İğne Yapraklı Ağaçlar Yetiştiricisi
- 6112.50 Sert Kabuklu Meyve Yetiştiricisi
- 6112.51 Üzümsü Meyve Yetiştiricisi
- 6112.52 Yaprağını Döken Süs Ağaçları Yetiştiricisi
- 6112.53 Fındık Budamacı
- 6113.01 Süs Bitkileri Yetiştirme Elemanı
- 6113.02 Gül Yetiştirme İşçisi
- 6113.03 Çiftçi (Bahçıvan)
- 6113.04 Diğer Fidanlık İşçileri Ve Bahçıvanlar
- 6113.05 Fidan Yetiştiricisi
- 6113.06 Seracı
- 6113.07 Peyzaj Bahçıvanı
- 6113.08 Çiçek Yetiştirme İşçisi
- 6113.09 Toprak/ Zemin Tesviye İşçisi
- 6113.10 Bahçıvan
- 6113.11 Tarım Çavuşu
- 6113.12 Tarım Kısım Şefi
- 6113.13 Mantar Yetiştiricisi
- 6113.14 Lale Yetiştirme İşçisi
- 6113.15 Aşıcı (Bağ, Bahçe Ve Meyve Ağaçları)
- 6113.16 Dikim İşçisi (Bahçecilik)
- 6113.17 İç Mekan Süs Bitkileri Yetiştiricisi
- 6113.18 Dış Mekân Bitki Yetiştiricisi
- 6113.19 Kesme Çiçek Yetiştirme Elemanı
- 6113.20 Bağ Budama İşçisi
- 6113.21 Florakültör
- 6113.22 Bahçe Bakım Elemanı(Park Bahçe ve Koruların
- 6113.23 Söküm İşçisi (Bahçecilik)
- 6113.24 Eğrelti Yetiştiricisi
- 6113.25 Hüsnüyusuf Yetiştiricisi
- 6113.26 Kapalı Tohumlu Bitki Yetiştiricisi
- 6113.27 Karanfil Yetiştiricisi
- 6113.28 Kasımpatı Yetiştiricisi
- 6113.29 Nergis Yetiştiricisi
- 6113.30 Orkide Yetiştiricisi
- 6113.31 Otsu Yer Örtücüler Yetiştiricisi
- 6113.32 Sarılıcı- Tırmanıcı Bitkiler Yetiştiricisi
- 6113.33 Sümbül Yetiştiricisi
- 6113.34 Süs Ağaçları Yetiştiricisi
- 6113.35 Gerbera Yetiştiricisi
- 6113.36 Süs Çalıları Yetiştiricisi
- 6113.37 Şebboy Yetiştiricisi
- 6113.38 Bağ Fidanı Yetiştiricisi
- 6113.39 Bağ Aşılamacı
- 6113.40 Çelik Aşı ve Doku Kültürü Yöntemiyle Kesme Çiçek
- 6113.41 Çiçekleri Gösterişli İç Mekân Süs Bitkileri Yetiştiricisi
- 6113.42 Çiçeklerinden Faydalanılan İlaç ve Baharat Bitkileri
- 6113.43 Çok Yıllık Çiçek Yetiştiricisi
- 6113.44 Tek Yıllık Çiçek Yetiştiricisi
- 6113.45 Dekoratif Yapraklı İç Mekân Süs Bitkileri Yetiştiricisi
- 6113.46 Endüstri Bitkileri Yetiştiricisi
- 6113.47 İlaç ve Baharat Bitkileri Yetiştiricisi
- 6113.48 Çayır Mera ve Yem Bitkileri Yetiştiricisi
- 6113.49 Kaya Bahçesi Bitkileri Yetiştiricisi
- 6113.50 Kesme Yeşillik Yetiştiricisi
- 6113.51 Keyif Bitkileri Yetiştiricisi
- 6113.52 Küçük Ağaç ve Çalılar Yetiştiricisi
- 6113.53 Lif Bitkileri Yetiştiricisi
- 6113.54 Meyve Ağaçlarında Aşılamacı
- 6113.55 Meyve Fidanı Üreticisi
- 6113.56 Meyvelerinden Faydalanılan İlaç Ve Baharat Bitkileri
- 6113.57 Sarmaşık Ve Sürünücü Bitkiler Yetiştircisi
- 6113.58 Sebze Fidesi Üreticisi
- 6113.59 Soğanlı Kesme Çiçek Yetiştiricisi
- 6113.60 Su Kenarı Ve Su İçi Süs Bitkileri Yetiştiricisi
- 6113.61 Sukulent Etli Yapraklı İç Mekân Süs Bitkileri
- 6113.62 Süs Bitkileri Fidesi Yetiştiricisi
- 6113.63 Süs Bitkilerinde Budamacı
- 6113.64 Şeker Ve Nişasta Bitkileri Yetiştiricisi
- 6113.65 Şemsiye Çiçekli Sebzeler Yetiştiricisi
- 6113.66 Tahıl Yetiştiricisi
- 6113.67 Çit Bitkileri Yetiştiricisi
- 6113.68 Tohumla Üretilen Kesme Çiçek Yetiştiricisi
- 6113.69 Tohumlarından Faydalanılan İlaç Ve Baharat Bitkileri
- 6113.70 Yapraklarından Faydalanılan İlaç Ve Baharat Bitkileri
- 6113.71 Safran Yetiştiricisi
- 6113.72 Tohum Yetiştiricisi
- 6114.01 Tütün Yetiştiricisi
- 6114.02 Meyve Ve Sebze Yetiştiricisi (Sera)
- 6114.03 Sebze Yetiştirme İşçisi (Topraksız Tarım)
- 6121.01 Atçılık İşletmeciliği Meslek Elemanı
- 6121.02 Çiftçi (Hayvancılık)
- 6121.03 Süt Hayvanları Yetiştiricisi
- 6121.04 Hara İşçisi
- 6121.05 Domuz Yetiştiricisi
- 6121.06 Keçi Yetiştiricisi
- 6121.07 Sığır Yetiştiricisi
- 6121.08 Koyun Yetiştiricisi
- 6121.09 Sağım İşçisi (Elle)
- 6121.10 Sağım İşçisi (Makine İle)
- 6121.11 Süthane İşçisi
- 6121.12 Çoban/Sürü Yönetim Elemanı (Küçükbaş Hayvan)
- 6121.13 Çoban/Sürü Yönetim Elemanı (Büyükbaş Hayvan)
- 6121.14 Kırkıcı
- 6121.15 Diğer Süthane İşçileri
- 6121.16 Diğer Süthane/mandıra İşçileri
- 6121.17 Seyis
- 6121.18 Süt Sığırı Yetiştiricisi
- 6121.19 At Yetiştiricisi
- 6121.20 Köpek Yetiştiricisi
- 6121.21 Hayvan Bakıcısı
- 6121.22 Celep
- 6121.23 Manda Yetiştiricisi
- 6121.24 Yem Ünitesi Operatörü
- 6122.01 Çiftçi (Kümes Hayvanları)
- 6122.02 Diğer Kümes Hayvanları İşçileri
- 6122.03 Kuluçka Tesisi İşçisi
- 6122.04 Kümes Hayvanları Yetiştirme İşçisi (Genel)
- 6122.05 Tavşan Yetiştirme İşçisi
- 6122.06 Kümes Bakım İşçisi
- 6122.07 Kümes Hayvanları Toplama İşçisi
- 6122.08 Kümes Hayvanları Yükleme İşçisi
- 6122.09 Yumurtacı Tavuk Yetiştiricisi
- 6122.10 Deve Kuşu Yetiştiricisi
- 6122.11 Hindi Yetiştiricisi
- 6122.12 Kaz ve Öredek Yetiştiricisi
- 6122.13 Bıldırcın ve Keklik Yetiştiricisi
- 6122.14 Etlik ve Damızlık Tavuk Yetiştiricisi
- 6122.15 Güvercin Yetiştiricisi
- 6122.16 Çinçilla Yetiştiricisi
- 6123.01 Arıcı
- 6123.02 İpek Böcekçiliği İşçisi
- 6129.01 Diğer Hayvan Yetiştirme İşçileri
- 6129.02 Diğer Uzman Çiftçiler (Hayvan)
- 6129.03 Hayvan Yetiştirme İşçisi (Kürklü Hayvanlar)
- 6129.04 Sperm Alma İşçisi
- 6129.05 Salyangoz Yetiştiricisi
- 6129.06 Kültür Solucanı Yetiştiricisi ve Vermikompost
- 6130.01 Çiftçi (Pazara Yönelik)
- 6130.02 Çiftlik İşçisi (Genel)
- 6130.03 Diğer Hayvan Yetiştiricileri Ve Tarım İşçileri
- 6130.05 Çiftlik Nezaretçisi (Kahya)
- 6210.01 Ağaç Kesme ve Boylama Operatörü
- 6210.02 Ağaç Tahmin Ve İşaretleyicisi (Maktacı)
- 6210.03 Diğer Orman İşçileri
- 6210.04 Diğer Tomrukçular
- 6210.05 Nehir Sürücüsü-Tomrukçuluk
- 6210.06 Orman Nezaretçisi
- 6210.07 Tırmanıcı-Tomrukçuluk
- 6210.08 Tomrukçu
- 6210.09 Sürütme ve Yükleme İşçisi
- 6210.10 Orman Ürünleri İstifleme İşçisi
- 6210.11 Odun Kömürü Ocakçısı-Orman
- 6210.12 Orman Gözetleme ve Haberleşme İşçisi
- 6210.13 Orman Üretim İşçisi
- 6221.01 Deniz Balıkları Üreticisi
- 6221.02 İstiridye Çiftliği İşçisi
- 6221.03 Tatlı Su Balıkları Üreticisi
- 6221.04 Alabalık Yetiştiricisi
- 6221.05 Su Ürünleri İşlemecisi
- 6221.06 Su Ürünleri Üreticisi
- 6221.07 Akvaryum Balıkları Üreticisi
- 6222.01 Balıkçı Gemisi Kaptanı
- 6222.02 Diğer Balıkçılar
- 6222.03 İç Sular Ve Kıyı Balıkçısı
- 6223.01 Açık Deniz Balıkçısı
- 6224.01 Avcı (Ateşli Silah-Tuzakla)
- 6224.02 Diğer Avcılar
- 6310.01 El Yapımı Sabun İmalatçısı (Geleneksel
- 6310.02 Mis Sabun Üretim İşçisi
- 6320.01 Kendi Geçimine Yönelik Çiftlik Hayvanı Yetiştiricisi
- 6320.02 Büyükbaş Hayvan Bakıcısı
- 6330.01 Çiftçi (Kendi Geçimine Yönelik) -Karma Bitki Ve
- 6340.01 Kendi Geçimine Yönelik Balıkçı
- 6340.02 Kendi Geçimine Yönelik Dalgıç
- 6340.03 Kendi Geçimine Yönelik Toplayıcı
- 6340.04 Kendi Geçimine Yönelik Tuzakçı
- 6340.05 Mantar Toplayıcısı
- 6340.06 Odun Dışı Ürün Toplayıcısı (Yüksekten)
- 6340.07 Odun Dışı Ürün Toplayıcısı (Yerden)
- 7111.01 Ev İnşaatçıları (Ev Ve Benzeri Küçük Yapılar)
- 7112.01 Derz İşçisi
- 7112.02 Diğer Tuğla Örücüler, Taş Duvarcılar
- 7112.03 Duvarcı
- 7112.04 Kaldırım İşçisi
- 7112.05 Moloz Döşeyici
- 7112.06 Taş Duvarcı-İnşaat
- 7112.09 Şömine Ustası
- 7112.10 Tandır Ocağı Ustası
- 7112.11 Tuğla Baca Bakım-Onarımcısı
- 7112.12 Refrakter Ustası
- 7112.13 Refrakterci
- 7112.15 Esnek Zemin Kaplamacısı
- 7112.16 Tuğla Giydirme Cephe Uygulayıcısı
- 7113.12 Minare Ustası
- 7113.14 Mermerci Ve Süsleme Taşçısı
- 7113.15 Mezar Yapım Ustası
- 7113.16 Granit Döşeme Ustası
- 7114.04 Betonarme Demircisi
- 7114.06 Diğer Betonarmeciler, Şap İşçileri Ve Mozaik
- 7114.07 İ İnşaat Kalıpçısı (Ahşap)
- 7114.08 Mozaikçi
- 7114.09 Şap İşçisi
- 7114.13 Gaz Beton Kalıp Temizleme Ve Yağlama İşçisi
- 7114.14 Gazbeton Ayıklama/paketleme İşçisi
- 7114.20 Ahşap Kalıpçı
- 7115.01 Ahşap Doğrama ve Kaplamacısı/Ahşap Yapı
- 7115.02 Ahşap Üst Yüzey İşlemcisi
- 7115.03 Ahşap Şekillendirmeci
- 7115.04 Ağaç Gemi Yapım İşçisi
- 7115.05 Ağaç Kayık Yapım İşçisi
- 7115.06 Doğramacı/Ahşap Doğramacı
- 7115.07 Atölye Marangozu
- 7115.08 Diğer Marangozlar Ve Doğramacılar
- 7115.09 Gemi Doğramacısı
- 7115.10 Gemi Marangozu
- 7115.11 İnşaat Marangozu
- 7115.12 Marangoz
- 7115.13 Marangoz-Makinelerin Ağaç Aksamı
- 7115.14 Akrilik Tezgah Ustası
- 7115.15 Sahne Ve Stüdyo Marangozu
- 7115.17 Yol Marangozu
- 7115.18 Sahne Aksesuarcısı
- 7115.19 Butaforcu (Sahne Sanatları)
- 7115.20 Sahne Makinisti (Set İşçisi)
- 7115.21 Çerçeve İmalatçısı(Plastik/Ahşap/Metal)
- 7115.22 Tekne Ve Yat Yapımcısı -Ahşap Yat Ve Tekne
- 7115.23 Fiberglasçı
- 7115.24 Ahşap Ambalaj İşçisi
- 7115.25 Maran Ustası
- 7115.26 Yat-Tekne Laminasyon İşçisi
- 7115.27 Ahşap Ev İmalat İşçisi
- 7115.28 Ahşap Ev İmalatçısı
- 7115.29 Arı Kovanı Ve Bal Çıtası Yapım İşçisi
- 7115.30 Ahşap Ev İmalatçısı (Nezaretçi/Ustabaşı)
- 7115.31 Ahşap Tekne İmalatçsı (Nezaretçi/Ustabaşı)
- 7115.32 Ahşap Tekne İmalat Ustası
- 7115.33 Ahşap Süslemecisi
- 7115.34 Ahşap Hediyelik Eşya Yapımcısı
- 7115.35 Ahşap Restorasyonu Elemanı
- 7115.36 Ahşap Kapı İmalatçısı
- 7115.37 Sahne Şef Makinisti
- 7115.38 Kaşör
- 7115.39 Sanatsal Çerçeve İmalatçısı
- 7115.40 İç Mekan ve Mobilya Teknolojisi Elemanı
- 7119.01 Başka Yerde Sınıflandırılmamış Kaba İnşaat Ve İlgili
- 7131.01 İ İnşaat Boyacısı/Boyacı
- 7131.02 Boyacı (Çelik İnşaat Ve Gemi)
- 7131.03 Diğer İnşaat Boyacıları
- 7131.04 Duvar Kağıdı Kaplayıcısı
- 7131.05 Gemi-Yat-Tekne Boyacısı
- 7131.06 Gemi Karina Kontrol Boyacısı
- 7131.07 Cilacı (Gemi)
- 7131.08 Boyacı ve Yüzey Hazırlamacı/Yapı Dekorasyoncusu
- 7131.09 Yüzey Boyama Elemanı
- 7131.10 Gemi Yüzey Hazırlama Elemanı
- 7132.01 Otomotiv Boya Ustası
- 7132.02 Diğer Boyacılar (İnşaat Ve Bakım Hariç)
- 7132.03 Pistoleci (Otomotiv)
- 7132.04 Metal Yüzey Boyacısı
- 7132.05 Oto Boyacısı
- 7231.02 Oto Bakım-Onarımcısı (Otomotiv Mekanikcisi)
- 7231.03 Oto Fren Bakım-Onarımcısı
- 7231.04 Ön Düzen Ve Balans Ayarcısı
- 7231.05 Motosiklet Tamircisi
- 7231.06 Dizel Motorları Yakıt Pompası ve Enjektör Ayarcısı
- 7231.07 Otomotiv Elektromekanikeri/Otomotiv Diagnostik
- 7231.08 İskelet Doğrultma İşçisi (Otomotiv)
- 7231.09 Oto Kilit Bakım Onarımcısı
- 7231.10 Oto Trimci
- 7231.11 Otobüs/Kamyon Bakım Onarımcısı
- 7231.12 Motorlu Araçlar LPG Sistemleri Bakım
- 7231.13 Egzoz Tamircisi
- 7231.14 Havalı Korna İmal İşçisi
- 7231.15 Kilometre Sayaç Tamircisi (motorlu Taşıt)
- 7231.16 Marş Ve Devir Daim Dişli Tamircisi (Motorlu Taşıt)
- 7231.17 Şaft Tamircisi (Motorlu Taşıt)
- 7231.18 Radyatör Tamircisi (Motorlu Taşıt)
- 7231.19 Şanzıman Tamircisi (Motorlu Taşıt)
- 7231.20 Takograf Tamircisi (Motorlu Taşıt)
- 7231.21 Makas Tamircisi (Motorlu Taşıt)
- 7231.22 Dingil Tamircisi (Motorlu Taşıt)
- 7231.23 Motor Yenileştirmecisi (Motor Rektifiyecisi)
- 7231.24 Lastik Tamircisi-Motorlu Taşıtlar
- 7231.25 Şamandıra Montajcısı (Oto Gaz Sistemleri)
- 7231.26 Oto Klima Bakım Onarımcısı
- 7231.27 Motor Test Operatörü
- 7231.28 Otomotiv Boya Onarımcısı
- 7231.29 Kaporta Tamircisi/Otomotiv Gövdecisi
- 7231.30 Otomotiv Gövde Onarım İşçisi
- 7231.31 Otomotiv Gövde ve Boya Onarımcısı
- 7231.32 Otomotiv Mekanikeri
- 7231.33 Traktör Bakım Onarımcısı
- 7231.34 Dış Lastik Tamircisi
- 7231.35 Benzinli Otomotiv Mekanikeri
- 7231.36 Dizel Otomotiv Mekanikeri
- 7231.37 Otomotiv Lastik Satış Servis ve Onarımcısı
- 7231.38 Gemi Makine Bakımcısı
- 7231.39 Batarya Elektrikli Araç Bakım ve Onarımcısı
- 7231.40 Batarya Elektrikli Araç Servis Elemanı
- 7231.41 Oto Ekspertiz Elemanı
- 7231.42 Otomotiv Hasar Danışmanı
- 7231.43 Otomotiv Kontrol, Test ve Ayar İşçisi
- 7233.32 Konfeksiyon Makineleri Tamircisi
- 7233.33 İş Makineleri Yağcısı
- 7233.34 Kuruyemiş Makineleri Tamircisi
- 7233.35 Mekaniker (Kompresör)
- 7233.36 Çarkçıbaşı (Gemi)
- 7233.37 Kriko Tamircisi
- 7233.38 Baskı Bakım Onarımcısı (Tekstil)
- 7233.39 Hidrolik Pnömatik Elemanı
- 7233.41 Tamirci Baş Makinist (Sondaj Makineleri)
- 7233.42 Makine Bakım Yardımcı Elemanı
- 7233.43 Makine Bakım ve Onarımcısı
- 7233.44 Kestirimci Bakım Elemanı
- 7233.45 İş Makineleri Hidrolik Sistemler Bakım ve Onarımcısı
- 7233.46 İş Makineleri Motor ve Aktarma Organları Bakım
- 7233.47 İş Makineleri Elektrik-Elektronik Sistemler Bakım
- 7233.48 Düğme ve Punteriz Makineleri Kurulum ve Bakım
- 7233.49 İlik Makinesi Kurulum ve Bakım Onarımcısı
- 7233.50 Overlok Makinesi Kurulum ve Bakım Onarımcısı
- 7233.51 Zincir Makinesi Kurulum ve Bakım Onarımcısı
- 7233.52 Düz Dikiş Makinesi Kurulum ve Bakım Onarımcısı
- 7233.53 Çift İğne Makinesi Kurulum ve Bakım Elemanı
- 7233.54 Düğme ve Punteriz Makineleri Kurulum ve Bakım
- 7233.55 Düz Dikiş (Sanayi) Makinesi Kurulum ve Bakım
- 7233.56 İlik Makinesi Kurulum ve Bakım Elemanı
- 7233.57 Overlok Makinesi Kurulum ve Bakım Elemanı
- 7233.58 Reçme Makinesi Kurulum ve Bakım Elemanı
- 7233.59 Zincir Dikiş Makinesi Kurulum ve Bakım Elemanı
- 7233.60 Bitki Bakım Ve Koruma Makineleri Bakım
- 7233.61 Ekim Dikim Ve Gübreleme Makineleri Bakım
- 7233.62 Kendi Yürür Özel Tarım Makineleri Bakım
- 7233.63 Kendi Yürür Pamuk Hasat Makinesi Bakım
- 7233.64 Kendi Yürür Şeker Pancarı Hasat Makinesi Bakım
- 7233.65 Tohum Hazırlama Makineleri Bakım Ve Onarımcısı
- 7233.66 Toprak İşleme-Arazi Temizleme Ve Tesviye Alet
- 7233.67 Traktörle Kullanılan Hasat Harman Makineleri Bakım
- 7233.68 Raylı Sistem Araçları Mekanik Bakım ve Onarımcısı
- 7234.02 Bisiklet Tamircisi
- 7311.01 Diğer Hassas Ve Dakik Aletler,saat İmalat İşçileri
- 7311.02 Enstrümancı-Ölçme ve Kontrol Cihazları
- 7311.03 Hassas Ve Dakik Aletler Alıştırıcı-Montörü
- 7311.04 Hassas Ve Dakik Aletler İmalat İşçisi Ve Tamircisi
- 7311.05 Optik Aletler İmalat İşçisi Ve Tamircisi
- 7311.06 Saat İmalat İşçisi
- 7311.07 Saat Tamircisi
- 7311.08 Sayaç Tamir İşçisi
- 7311.09 Tartı Aletleri Bakım Ve Tamir İşçisi
- 7311.10 Zaman Saatleri Bakım Ve Tamir İşçisi
- 7311.11 Elektronik Su Sayaç Tamir İşçisi
- 7311.12 Gözlük Tamircisi
- 7311.13 Tahlisiye Cihaz Bakımcısı
- 7311.14 Gözlük Çerçeve İmalatçısı
- 7311.15 Fizyolojik Sinyal İzleme Teşhis Ve Kayıt Cihazları
- 7311.16 Kalibrasyoncu
- 7311.17 DEA Ölçüm Cihazı Operatörü
- 7311.18 Kalibrasyoncu (Elektriksel ve Elektronik Ölçü Aletleri
- 7311.19 Validasyon Uzmanı
- 7311.20 Fotoğraf Makinesi Ve Video Kamera Tamircisi
- 7311.21 Üç Boyutlu Ölçüm (Cmm) Operatörü
- 7311.22 Sayaç Ayar, Ölçü Kontrol Ve Tamir Teknisyeni
- 7312.01 Akordeon İmal İşçisi
- 7312.02 Müzik Aletleri İmalat ve Tamircisi
- 7312.03 Müzik Aletleri Akortçusu
- 7312.04 Nefesli Sazlar İmal İşçisi-Ağaç
- 7312.05 Nefesli Sazlar İmal İşçisi-Metal
- 7312.06 Org İmal İşçisi
- 7312.07 Piyano İmal İşçisi
- 7312.08 Yaylı Sazlar İmal İşçisi
- 7312.09 Müzik Aleti (Çalgı) Yapımcısı
- 7312.10 Kabak Kemane Ustası
- 7312.11 Ney İmal Ustası
- 7312.12 Keman İmal Ustası
- 7312.13 Piyano Akortçusu
- 7312.14 Keman Tamircisi
- 7312.15 Lutiye
- 7312.16 Mızraplı Halk Müziği Enstrümanları İmal İşçisi
- 7312.17 Mızraplı Halk Müziği Enstrümanları Yapımcısı
- 7312.18 Mızraplı Batı Müziği Enstrümanları Yapımcısı
- 7312.19 Mızraplı Sanat Müziği Enstrümanları Yapımcısı
- 7312.20 Yaylı Enstrüman (çalgı) Yapımcısı
- 7312.21 Davul İmal Ustası
- 7312.22 Bağlama Yapımcısı
- 7312.23 Ut Yapımcısı
- 7312.24 Klasik Gitar Yapımcısı
- 7312.25 Müzik Aletleri Temel İşlemcisi
- 7312.26 Cümbüş Yapımcısı
- 7313.01 Diğer Metal Dökücüleri - Altın, Gümüş vb.
- 7313.02 Diğer Mücevherciler Ve Kıymetli Metal İşçileri
- 7313.03 Kıymetli Metal Çekicisi
- 7313.04 Kıymetli Metal Varak İşçisi
- 7313.05 Mıhlamacı (Kıymetli Taş Takıcısı)
- 7313.06 Kıymetli Taş Tıraş Ve Perdah İşçisi
- 7313.07 Kuyumcu-Altın ve Gümüş İşleme
- 7313.08 Mücevherat Oymacısı
- 7313.09 Mücevherat Tamircisi
- 7313.10 Mücevher Ustası
- 7313.11 Telkari Ustası
- 7313.12 Oltu Taşı İşleme Ustası
- 7313.13 Lületaşı İşleme Ustası
- 7313.14 Kazaziye Ustası (Hasır Örmeci)
- 7313.15 Doğal Taşları İşleme Ustası
- 7313.16 Erhani Gümüş İşleme Ustası
- 7313.17 Gümüş Kaynakçısı (Makine İle)
- 7313.18 Gümüş Takı İşlemecisi
- 7313.19 Metal Levha İşlemecisi/ Bakırcı
- 7313.20 Altın Bilezik İmalatçısı
- 7313.21 Alyans İmalatçısı
- 7313.22 Yaldızcı
- 7313.23 Şippoyaki Ustası
- 7313.24 Rodajcı
- 7313.25 Ramatçı
- 7313.26 Ocakçı (Eritici)
- 7313.27 Mineci
- 7313.28 Kakmacı
- 7313.29 Ajurcu
- 7313.30 Cilacı
- 7313.31 Sadekar (Kuyumculuk)
- 7313.32 Modelci (Kuyumculuk)
- 7313.33 Değerli Taş Uzmanı
- 7313.34 Dökümcü (Kuyumculuk)
- 7313.35 Yüzey İşlemcisi (Kuyumculuk)
- 7313.36 Seri Üretim Elemanı (Kuyumculuk)
- 7313.37 Obje İmalatçısı
- 7314.01 Alçı Model Kalıpçı
- 7314.02 Çömlek Ve Porselen Döner Tablacısı
- 7314.03 Çömlek Ve Porselen Kalıpçısı
- 7314.04 Çömlek Ve Porselen Kil Şerbeti Dökücüsü (Elle)
- 7314.05 Çömlek Ve Porselen Modelcisi
- 7314.06 Çömlek Ve Porselen Montaj İşçisi
- 7314.07 Çömlek Ve Porselen Perdahlama İşçisi
- 7314.08 Çömlek Ve Porselen Presçisi (Elle)
- 7314.09 Çömlek Ve Porselen Şekillendirme İşçisi
- 7314.10 Çömlek Ve Porselen Taşlama İşçisi (Elle)
- 7314.11 Çömlek Ve Porselen Tornacısı (Elle)/Çarkçı
- 7314.12 Çömlekçi
- 7314.13 Diğer Çömlekçiler Ve İlgili Kil Ve Zımpara Kalıpçıları
- 7314.14 Diğer Üretim Nezaretçi Ve Ustabaşıları (Taş Ve Kil)
- 7314.15 İnşaat Elemanları Kalıpçısı (Elle)
- 7314.16 Tuğla Ve Kiremit Kalıpçısı (Elle)
- 7314.17 Tuğla Ve Kiremit Presçisi (Elle)
- 7314.18 Zımpara Diski Ve Değirmen Taşı Kalıpçısı (Elle)
- 7314.19 Flap Operatörü (Zımpara)
- 7314.20 Zımpara Pres İşçisi
- 7314.21 Aşındırıcı Bez İşçisi
- 7314.22 Zımpara Dilimleme Makinesi Operatörü
- 7314.23 Reçine Hazırlama İşçisi
- 7314.24 Üst Reçine Alma İşçisi
- 7314.25 Hub Hazırlama İşçisi (Zımpara)
- 7314.26 Briket İmal İşçisi
- 7314.27 Alçı Şekillendirici ve Kalıpçı
- 7316.22 Endüstriyel Reklam Ölçü Keşif ve Montaj İşçisi
- 7316.23 Endüstriyel Reklam Tabelacısı
- 7316.24 Bilgisayar Folyocu
- 7316.25 Bina Cam Filmi Uygulayıcısı
- 7316.26 Oto Cam Filmi Uygulayıcısı
- 7317.01 Hasır Örücüleri (Sepet, Süpürge ve Fırça İmalat)
- 7317.02 İ
- Fırça İmal İşçisi (Elle)
- 7317.03 Hasır Mobilya İşçisi
- 7317.04 Sepet İmal İşçisi
- 7317.05 Süpürge İmal İşçisi
- 7317.06 Bambu Mobilya İmal İşçisi
- 7317.07 El Baskısı Yazmacı(Ahşap Baskı)
- 7317.08 Hasır Örücü
- 7317.09 Sepet Örücü
- 7317.10 Rattan Örücü
- 7318.01 Halı Dokuyucu (El Tezgahı)
- 7318.02 Dokumacı (El Tezgahı)
- 7318.03 Şiş Örgücü
- 7318.04 İpek Boyamacı (Elle)
- 7318.05 Kumaş Boyamacı (Elle)
- 7318.06 Hallaç
- 7318.07 Yastıkçı (Hasır)
- 7318.08 Deri Halı İmal İşçisi
- 7318.09 Ehram Dokumacı
- 7318.10 Yapma Çiçek Yapımcısı
- 7318.11 Boyacı (Giyecek)
- 7318.12 Boyacı (Örgü Yünü)
- 7318.13 Elyaf Harman Takipçisi
- 7318.14 Elyaf Kardeci
- 7318.15 Elyaf Yıkayıcı
- 7318.16 Kumaş Boyacısı
- 7318.17 Harman Hazırlama İşçisi (Tekstil)
- 7318.18 Harman Hallaç Besleme İşçisi
- 7318.19 Harman Hallaç İşçisi (Yün)
- 7318.20 Harman Hallaç İşçisi (Halı)
- 7318.21 Harman Hallaç Makinesi Arkacısı
- 7318.22 Uzatma Ağ-File Örücüsü
- 7318.23 Diğer Dokuyucular,kontrolörler, Onarıcılar
- 7318.24 Halı Onarıcı (Elle Veya Basit Makinelerde)
- 7318.25 Kilim Dokuyucu (El Tezgahı)
- 7318.26 Kordon Ve Şerit İşçisi (Elle)
- 7318.27 Kroşe Sürfileci (Elle)
- 7318.28 Kumaş Dokuyucu (El Tezgâhı)
- 7318.29 Örgü Tezgahı Ayarcısı
- 7318.30 Taharcı
- 7318.31 Kumaş Kontrol İşçisi
- 7318.32 İplik Temizleme İşçisi
- 7318.33 Çarpana Dokumacı
- 7318.34 Örgü Makinesi İşçisi (El Tezgahı)/Trikotaj
- 7318.35 Tel Verici-Tekstil
- 7318.36 Yün Çorap Örücüsü
- 7318.37 Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Sorumlusu
- 7318.38 Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Elemanı
- 7318.39 Keçe İmal Ustası
- 7318.40 Düz Dokuma Kumaş İşçisi
- 7318.41 Makrome Örgücü
- 7318.42 Düz Kirkitli Dokuma Ustası
- 7318.43 İpek Dokumacı
- 7318.44 Keçe Aksesuarları Yapımcısı
- 7318.45 Çıpıt Dokumacı
- 7318.46 Biyeci
- 7318.47 Yöresel Kilim Dokuyucusu
- 7318.48 Puşi Dokuyucu (Mekikli)
- 7318.49 Mekik Dokumacı
- 7318.50 Bünyan Halı Dokumacısı
- 7318.51 Demirci Halı Dokumacısı
- 7318.52 Gördes Halı Dokumacısı
- 7318.53 Hereke/ İpek Halı Dokumacısı
- 7318.54 Isparta Halı Dokumacısı
- 7318.55 Milas Halı Dokumacısı
- 7318.56 Yağcıbedir Halı Dokumacısı
- 7318.57 Yahyalı Halı Dokumacısı
- 7318.58 Yöresel Bez Dokumacısı
- 7318.59 Çorap Desenci
- 7318.60 Kurdelacı (Elle)
- 7318.61 Deri Tablo Yapımcısı
- 7318.62 Şile Bezi Dokuma Ustası
- 7318.63 Tülü Halı Dokumacı
- 7318.64 Bebek Odası Hazırlama Elemanı
- 7318.65 Asortici (Deri/Kürk Hazır Giyim)
- 7318.66 El İşçisi (Deri/Kürk Hazır Giyim)
- 7318.67 Kürk Giysi İmalatçısı
- 7318.68 Sumak Dokumacı
- 7318.69 Minyatür Halı Dokumacı
- 7318.70 Keten Dokumacı
- 7318.71 Jakarlı Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Elemanı
- 7318.72 Sof Kumaş Dokumacı
- 7318.74 Tekstil Konservasyon ve Restorasyon Elemanı
- 7318.75 Balık Ağı Örme, Tamiri ve Donatımı Yapımcısı
- 7319.01 Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Elle)
- 7319.02 Mum İmal İşçisi
- 7319.03 Plastik Sanatlar Uygulama Elemanı
- 7319.04 Aksesuar Hazırlama Elemanı(Atık Kâğıt Ve Muhtelif
- Ambalajdan Aksesuar Yapımı)
- 7319.05 Kaya Tuzu İşleme Ustası ( Hediyelik Eşya )
- 7319.06 Turistik ve Hediyelik Eşya Yapımcısı
- 7319.07 Nargile Yapımcısı
- 7319.08 İmitasyon Takı İmalatçısı
- 7319.09 Takı İmalatçısı
- 7319.10 Turistik ve Hediyelik Eşya Yapımcısı (İpek Kozası)
- 7319.11 Takı Çizimi ve Üreticisi
- 7319.12 Dekoratif Ev Aksesuarları Hazırlama Elemanı
- 7319.13 Kağıt Rölyef Yapımcısı
- 7319.14 Su Kabağı İşleme Ustası
- 7319.15 Mumda Resim Yapımcısı
- 7319.16 Dekoratif Tablo Yapımcısı
- 7319.17 Tutkallı Hamur Çiçek Yapımcısı
- 7319.18 Plastik Sanatlar Toparlayıcısı
- 7319.19 Tokat Tahta Baskı Yapımcısı
- 7319.20 Epoksi Takı ve Dekoratif Ürünler Yapımcısı
- 7319.21 Takı İmalatçısı (misinalı, çivili, örme düğümlü)
- 7321.01 Diğer Mürettipler Ve Dizgiciler
- 7321.02 Dizgici/Baskı Öncesi İşlemcisi
- 7321.03 Forma Tertipçisi
- 7321.04 Fototip Sayfa Tertipçisi
- 7321.05 Flekso Kalıp Operatörü
- 7321.06 Mürettip (Elle)
- 7321.07 Sayfa Tertipçisi
- 7321.08 Diğer Sterotip Ve Elektrotip Klişeciler
- 7321.09 Elektrotip Klişeci
- 7321.10 Sterotip Klişeci
- 7321.11 Diğer Fotogravürcüler
- 7321.12 Diğer Gravürcüler (Fotogravürcüler Hariç)
- 7321.13 Fotoğrafçı (Fotogravür)
- 7321.14 Fotogravürcü
- 7321.16 Gravürcü (Elle) -Ağaç, Kauçuk Ve Linolyum
- 7321.17 Gravürcü (Elle) -Litograf Taşı
- 7321.18 Gravürcü (Metal Baskı Plakaları Ve Ruloları) (Elle)
- 7321.20 Gravürcü-Metal Kalıp (Elle)
- 7321.21 Klişe Rötuşçusu
- 7321.22 Klişeci-Fotogravür
- 7321.23 Klişeci-Metal Gravür
- 7321.24 Kopyacı (Direkt Litografi İşçiliği)
- 7321.25 Kopyacı-Fotomekanik
- 7321.26 Ofset Kalıpçı-Matbaa
- 7321.27 Rötuşçu-Fotogravür
- 7321.28 Flekso Baskı Öncesi Hazırlık Operatörü
- 7321.29 Ofset Baskı Öncesi Hazırlık Operatörü
- 7322.01 Ofset Baskı Operatörü
- 7322.02 Baskı Operatörü - Tekstil
- 7322.03 Baskı Operatörü - Tekstil (Nezaretçi/Ustabaşı)
- 7322.04 Tabaka Ofset Baskı Operatörü
- 7322.05 Selefon Ustası
- 7322.06 Masaüstü Yayıncı
- 7322.07 Matbaacı (Genel)
- 7322.08 Tifdruk Baskı Operatörü
- 7322.09 Reprodüksiyon Ve Klişe Teknisyeni
- 7322.10 Matbaa İşçisi
- 7322.11 Fototip Tertip Makinesi Operatörü
- 7322.12 Linotip Operatörü
- 7322.13 Matbaa Baskı Montajcısı
- 7322.15 Monotip Operatörü
- 7322.16 Renk Ayrımcı
- 7322.17 Flekso Baskı Makinesi Operatörü/Ustası
- 7322.18 Matbaa İşçisi (Baskı Sonrası)
- 7322.19 Baskıcı Cam- (Elle)
- 7322.20 Baskıcı (Kontrplak)
- 7322.21 Baskıcı (Plastik)
- 7322.22 Baskıcı (Suni Deri)
- 7322.23 Blok Motif Baskıcısı
- 7322.24 Diğer Başka Yerde Sınıflandırılmamış Baskı İşçileri
- 7322.25 Rotasyon Baskı Makinesi Operatörü (Raklist)
- 7322.26 Serigrafi Baskı Operatörü/ Serigraf
- 7322.27 Şablon Kesicisi-İpek Ekran Baskısı
- 7322.28 Şablon Operatörü (Tekstil)
- 7322.29 Dijital Baskı Operatörü (Tekstil)
- 7322.30 Varyant Elemanı (Tekstil)
- 7322.31 Serigraf Baskı Makinesi Operatörü (Seramik)
- 7322.32 Baskıcı (Makineyle) -Cam
- 7322.33 Diğer Baskıcılar
- 7322.34 Direkt Litografik Baskıcı
- 7322.35 Duvar Kağıdı Baskıcısı
- 7322.36 Düz Tablalı Baskıcı
- 7322.37 Tabaka Ofset Baskı Operatör Yardımcısı
- 7322.38 Web Ofset Baskı/ Rotatif Baskı Operatör
- 7322.39 Rotogravür Baskı Makinesi Operatörü
- 7322.40 Silindirik Tertipli Baskıcı
- 7322.41 Tipo Baskıcısı
- 7322.42 Fotokopi Makinesi Operatörü
- 7322.43 Metal Ofset İşçisi
- 7322.44 Baskı Sonrası Operatörü
- 7322.45 Gravür Pantograf Operatörü
- 7322.46 Gravürcü-Metal Baskı Ruloları (Makineyle)
- 7322.47 Litografyacı
- 7322.48 Web Ofset Baskı/ Rotatif Baskı Operatörü
- 7322.50 Dijital Baskı Operatörü
- 7322.51 Ozalit Makinesi Operatörü
- 7322.52 Teksir Makinesi Operatörü
- 7322.53 Emprime Baskı Kalıpçısı
- 7322.54 Hızlı Çoklu Kesim (Bobst) Operatörü
- 7322.55 Flekso Baskı Operatörü
- 7322.56 Varak Baskı İşçisi
- 7322.57 Baskı Varyantçısı
- 7322.58 Boya Mutfağı Elemanı
- 7323.01 Ciltçi - Mücellit (Elle)
- 7323.02 Diğer Ciltçiler Ve İlgili İşçiler
- 7323.03 Süsleyici (Elle) -Kitap
- 7323.04 Spiral Ciltleme Operatörü/Ciltçi (Mücellit)
- 7323.05 Cilt Tezyinatçısı (Makine İle)
- 7323.06 Kapak Takma Makinesi Operatörü (Ciltcilik)
- 7323.07 Kağıt Kırım - Katlama Makinesi Operatörü (Ciltcilik)
- 7323.08 Forma Dikiş Makinesi Operatörü (Ciltcilik)
- 7323.09 Baş Mücellit
- 7323.10 Folyo Uygulamacısı
- 7323.11 Şekilli Kesim Operatörü
- 7323.12 Selofan Kaplama Operatörü
- 7323.13 Sıvama Taslama Operatörü
- 7323.14 Sürekli Form Harman Operatörü
- 7323.15 Sarım Operatörü
- 7323.16 Yumuşak Kapak Takma Operatörü
- 7323.17 Sert Kapak Takma Operatörü
- 7421.14 Radyo ve Televizyon Tamircisi
- 7421.15 Büro Makineleri Bakım ve Onarımcısı
- 7421.16 Çoklu Ortam Sistemleri Bakım Onarımcısı
- 7421.17 Elektrik Elektronik Atış Kontrol Sistemleri Bakım
- 7421.18 Dijital Elektronik Cihazlar Bakım Onarımcısı
- 7421.19 İşitme Cihazları Tamircisi
- 7421.20 İşitme Cihazları Kalıp Ve Montaj Elemanı
- 7421.23 Diğer Radyo Ve Televizyon Tamircileri
- 7421.24 Mobil İletişim Cihazları/Cep Telefonu Bakım
- 7421.25 Kartuş Dolum İşçisi
- 7421.23 Diğer Radyo Ve Televizyon Tamircileri
- 7421.24 Mobil İletişim Cihazları/Cep Telefonu Bakım
- 7421.25 Kartuş Dolum İşçisi
- 7422.03 TV Anten - Uydu Sistemleri Montaj ve Servis
- 7422.04 Bilgisayar Bakım ve Onarımcısı
- 7422.05 Bilgisayar Ağ Sistemleri ve Yönlendirme Elemanı
- 7422.06 Bilgisayar Ağ Temelleri Elemanı
- 7422.07 Bilgisayar Ağ Veri Tabanı Elemanı
- 7422.08 Diğer Telefon Ve Telgraf Tesisatçıları
- 7422.09 Haberleşme Tesisatı Bakım Ve Onarımcısı
- 7422.10 Telefon Ve Telgraf Tesisatçısı
- 7422.11 Haberleşme Cihazları Bakım ve Onarımcısı
- 7422.12 Teletayp Bakım Onarımcısı
- 7422.13 Görsel Programlama Elemanı
- 7422.14 Baz İstasyonu Montaj Elemanı
- 7422.15 Altyapı Destek (Survey) Elemanı
- 7422.16 Nesne Tabanlı Programlamacı
- 7422.17 Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza
- 7422.18 Telekomünikasyon Yer İstasyonu Tesis ve İşletme
- 7422.19 Telekomünikasyon Yer İstasyonu Tesis ve İşletme
- 7422.20 Telekomünikasyon Şebeke Planlama Saha Elemanı
- 7422.21 Telekomünikasyon Şebeke Kurulum Ustası
- 7422.22 Telekomünikasyon Şebeke Kurulum Elemanı
- 7422.23 Telekomünikasyon Operasyon ve İşletim Elemanı
- 7422.24 Telekomünikasyon Enerji Sistemleri Elemanı
- 7422.25 Telekomünikasyon Bakım Onarım Ustası
- 7422.26 Telekomünikasyon Bakım Onarım Elemanı
- 7422.27 Mobil Programlama Elemanı
- 7511.01 Et Kavurma İşçisi
- 7511.02 Su Ürünleri Gıda İşleme İşçisi
- 7511.03 Balık Temizleme İşçisi
- 7511.04 Diğer Kasaplar Ve Et Hazırlama İşçileri
- 7511.05 Et Kesimcisi
- 7511.06 Kasap
- 7511.07 Mezbaha Kesim İşçisi
- 7511.08 Sosis, Sucuk Ve Salam İmal İşçisi
- 7511.09 Tuzlayıcı Ve Fümeci-Balık
- 7511.10 Tuzlayıcı Ve Fümeci-Et
- 7511.11 Kasap (Et Hazırlayıcı)
- 7511.12 Kesimhane İşçisi
- 7511.13 Padok Kahyası-Mezbaha
- 7511.14 Rendering İşçisi-Et
- 7511.15 Et ve Et Ürünleri İşlemecisi/Kasap
- 7511.16 Pastırma İmal İşçisi
- 7511.17 Midye Dolma İşçisi
- 7511.18 Salamura İşçisi
- 7511.19 Bağırsak İşçisi
- 7511.20 Et Temizleyicisi-Sıyırıcısı
- 7511.21 İşkembe Temizleme İşçisi
- 7511.22 Pastırma Çemenleme İşçisi
- 7511.23 Pastırma Presleme İşçisi
- 7511.24 Pastırma Tuzlama İşçisi
- 7511.25 Pastırma Yıkama İşçisi
- 7511.26 Sucuk Bağlama İşçisi
- 7511.27 Sucuk İçi Baharat Hazırlama İşçisi
- 7511.28 Sucuk Kıyması Hazırlama İşçisi(Küterci)
- 7511.29 Sucuk ve Salam Fırınlama İşçisi
- 7511.30 Piliç Kesim ve İşleme Elemanı
- 7511.31 Ton Balığı Temizleme Ayıklama İşçisi
- 7511.32 Canlı Piliç Kabul İşçisi
- 7511.33 Salyangoz İşleme İşçisi
- 7512.01 Ekmek Ustası
- 7512.02 Yufka Ustası
- 7512.03 Diğer Fırıncılar, Pastacılar Ve Şekerleme İmalat
- 7512.04 Fırıncı
- 7512.05 Hamurkâr
- 7512.06 Mayacı (Hamur)
- 7512.07 Pasacı (Ekmek)
- 7512.08 Pastacı
- 7512.09 Pişirici (Bisküvi)
- 7512.10 Pişirici (Ekmek)
- 7512.11 Şekerleme İmal İşçisi (Elle)
- 7512.12 Kadayıf İmal Ustası
- 7512.13 Tatlı Ustası (Baklava)
- 7512.14 Tatlı Ustası (Dökme)
- 7512.15 Pişmaniye İmalat Ustası
- 7512.16 Pişmaniye İmalat İşçisi
- 7512.17 Pişirici (Simit)
- 7512.18 Simit İmalat Ustası
- 7512.19 Helva Ustası
- 7512.20 Lokum Ustası
- 7512.21 Boyoz Ustası
- 7512.22 Lavaş Ustası
- 7512.23 Börek Ustası
- 7512.24 Pastacı Yardımcısı
- 7512.25 Bisküvi İmalat İşçisi
- 7512.26 Tünelci (Bisküvi)
- 7512.27 Mantı Ustası
- 7512.28 Leblebi Şeker İmal Ustası
- 7512.29 Tatlı Ustası (Künefe)
- 7512.30 Pasta Yapım ve Sunum Elemanı
- 7512.31 Tatlı Ustası Yardımcısı
- 7512.32 Höşmerim Ustası
- 7512.33 Sütlü Tatlı Ustası
- 7512.34 Pastacı Çırağı
- 7512.35 Yaş Pasta Yapımcısı
- 7512.36 Kadayıf İmal İşçisi
- 7512.37 Hamur Hazırlayıcı Yardımcısı
- 7513.01 Dondurma Üretim Elemanı
- 7513.02 Dondurma İmal Ustası
- 7513.03 Kültürcü (Süthane/ Mandıra)
- 7513.04 Peynir İmal İşçisi
- 7513.05 Süthane/ Mandıra İşçisi
- 7513.06 Tereyağı İmal İşçisi
- 7513.07 Yoğurt İmal İşçisi
- 7513.08 Eritme Peynir İmal İşçisi
- 7513.09 Tereyağ Yayık Makine Operatörü
- 7513.10 Kaşkaval Makinesi Operatörü
- 7513.12 Eritme Peynir Makinesi Operatörü
- 7513.13 Yoğurt Pastör Operatörü
- 7513.14 Muhallebi Ustası
- 7513.15 Süt Kabul İşçisi
- 7513.16 Çökelek Ustası
- 7513.17 Süt Ve Süt Ürünleri İşlemecisi
- 7513.18 Kaşar Peyniri İmalat Ustası
- 7513.19 Tulum Peyniri İmalat Ustası
- 7513.20 Yoğurt ve Ayran Üretim Elemanı
- 7513.21 Krem Peynir İmalat Ustası
- 7513.22 Civil (çeçil) Peynir İmalatçısı
- 7514.01 Konserve Üretim Elemanı
- 7514.02 Yıkama Ve Ayıklama İşçisi (Meyve Sebze) (Elle)
- 7514.03 Meyve Sebze Ayıklama İşçisi
- 7514.04 Pişirici-Konserveci (Hazır Çorba)
- 7514.05 Pişirici-Konserveci (Meyve Ve Sebze)
- 7514.06 Reçel ve Marmelat İmal İşçisi
- 7514.07 Sofralık Zeytin İşlemecisi
- 7514.08 Meyve Sebze Doğrama İşçisi
- 7514.09 Pul Biber İmalat İşçisi
- 7514.10 Pekmez İmalat Elemanı
- 7514.11 Pestil İmalat Elemanı
- 7514.12 Köme İmalat Elemanı
- 7514.13 Zeytinyağı Üretim Elemanı
- 7514.14 Sofralık Zeytin Depocusu
- 7514.15 Zeytinyağı Ambarcısı
- 7514.16 Üzüm İşleme ve Paketleme İşçisi
- 7514.17 Kayısı İşleme Ve Paketleme İşçisi
- 7514.18 Kuru İncir İşlemecisi
- 7514.19 Domates Kesme Operatörü
- 7514.20 Ev Tipi Sofralık Zeytin İşlemecisi
- 7515.01 Kalite Kontrolcü (Kuruyemiş)
- 7515.02 Tat Bakıcı (Kahve Ve Çay)
- 7515.03 Tat Bakıcı (İçki)
- 7515.04 Yer Fıstığı Eksperi
- 7515.05 Çay Eksperi
- 7515.06 Fındık Eksperi
- 7515.07 Hububat Nem Ölçme İşçisi
- 7515.08 Buğday Eksperi
- 7515.09 Leblebi Ayıklama İşçisi
- 7515.10 Nohut Ayıklama İşçisi
- 7515.11 Tadımcı
- 7516.01 Diğer Puro İmal İşçileri
- 7516.02 Diğer Tütün Hazırlayıcılar Ve Tütün İmal İşçileri
- 7516.03 Diğer Tütün İşleyicileri
- 7516.04 Enfiye İmal İşçisi
- 7516.05 Pipo Tütünü Hazırlama İşçisi (Elle)
- 7516.06 Pipo Tütünü Presleme İşçisi (Elle)
- 7516.07 Puro İmal İşçisi (Elle)
- 7516.08 Puro Kurutma Fırını İşçisi
- 7516.09 Tütün Ayırma İşçisi
- 7516.10 Tütün Harman İşçisi
- 7516.11 Tütün Islah İşçisi
- 7516.12 Tütün Soyma İşçisi)
- 7516.13 Tütün Teknolojisi Mühendisi (Tütün Eksperi)
- 7521.01 Ağaç Değerlendiricisi
- 7521.02 Ağaç İlaçlama İşçisi (Ağaç İşlemede)
- 7521.03 Diğer Ağaç İşlem İşçileri
- 7521.04 Çelik Kapı Mobilya İşlemecisi
- 7521.05 Ağaç Emprenye İşçisi
- 7521.06 Ağaç Kurutma İşçisi
- 7522.01 Ahşap İskeletçi
- 7522.02 Ahşap Karoserci
- 7522.03 Ağaç Araba (Talika) Yapımcısı
- 7522.04 Depolama Tankı İmalat İşçisi (Ağaç)
- 7522.05 Diğer Mobilya İşçileri
- 7522.06 Diğer Mobilyacılar Ve İlgili İşçiler
- 7522.07 Diğer Üretim Nezaretçi Ve Ustabaşıları (Ağaç)
- 7522.08 Fıçı İmalat İşçisi (Ağaç)
- 7522.09 Ahşap Kenar Bantlama Makinesi Operatörü
- 7522.10 Ahşap Kakmacı
- 7522.11 Kaplamacı-Ahşap
- 7522.12 Maket İşçisi-Ahşap
- 7522.13 Markör-Ağaç
- 7522.14 Ahşap Mobilya İmalatçısı
- 7522.15 Mobilya Üst Yüzey İşlemcisi
- 7522.16 Modelci-Ağaç
- 7522.17 Ağaç Oymacısı/Ahşap Oymacısı
- 7522.18 Perdah İşçisi (Elle) -Mobilya
- 7522.19 Pipo Ve Ağızlık İmalat İşçisi-Ağaç
- 7522.20 Sandalye Monte İşçisi (Ağaç)
- 7522.21 Spor Malzemesi İmalat İşçisi-Ağaç
- 7522.22 Tekerlek İmalat İşçisi-Ağaç
- 7522.23 Baston Ustası
- 7522.24 PVC Üretim Besleme İşçisi (Ahşap Kaplama)
- 7522.25 Tekne/Gemi Modelcisi (Ahşap)
- 7522.26 Tahta Kaşık Yapımcısı
- 7522.27 Lastik Kolon Makinesi Operatörü-Mobilya
- 7522.28 Mobilya ve Dekorasyon Montaj Ustası
- 7522.29 Mobilya ve Dekorasyon Montaj İşçisi
- 7522.30 Helezon Yay Makinası Operatörü
- 7522.31 Helezon Yay Dizgi Makinesi Operatörü
- 7522.32 Mobilya Test Makinesi Operatörü
- 7522.33 Çivi Çakma Makinesi Operatörü
- 7522.34 Mobilya Montajcısı
- 7522.35 Ahşap Mobilya İmalat Nezaretçi Ustabaşı
- 7522.36 Ahşap Mobilya İmalat Ustası
- 7522.37 Dekoratif Ahşap Süslemeci
- 7522.38 Perdah Elemanı-Mobilya
- 7522.39 Ağaç Palet İmalatçısı
- 7522.40 Yatar Daire Testere Makinesi Operatörü
- 7522.41 Çizicili Yatar Daire Testere Makinesi Operatörü
- 7522.42 Ahşap Yakmacı
- 7522.43 Gufa Yapımcısı
- 7523.01 Bükücü (Ağaç)
- 7523.02 Ağaç İşleme Tezgahı Ayarcı Operatörü
- 7523.03 Ağaç İşleme Tezgahı Ayarcısı
- 7523.04 Bıçkıcı (İnce Ağaç İşleri)
- 7523.05 Dik Freze Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Ağaç)
- 7523.06 Döner Bıçaklı Planya Tezgahı Ayarcı-Operatörü
- 7523.07 Döner Bıçaklı Yuva Açma Tezgahı Ayarcı-Operatörü
- 7523.08 Freze Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Ağaç)
- 7523.09 Kanal Açma Makinesi İşçisi (Ağaç)
- 7523.10 Kesme Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç)
- 7523.11 Konik Yapma Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç)
- 7523.12 Matkap Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Ağaç)
- 7523.13 Mil'li Oyma Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç)
- 7523.14 Planya Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Ağaç)
- 7523.15 Rayba Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç)
- 7523.16 Tesviye İşçisi-Ağaç
- 7523.17 Torna Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Ağaç)
- 7523.18 Yuvarlak İş Çekme Makinesi Ayarcı-Operatörü
- 7523.19 Zımpara Makinesi Operatörü (Ağaç)
- 7523.20 Zincirli Freze Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Ağaç)
- 7523.21 Ahşap İşleme Makineleri Operatörü
- 7523.22 Ahşap Tornacısı
- 7523.23 Buharlı Pres Makinesi İşçisi-Ağaç Kaplama
- 7523.24 Bükücü (Makine İle) -Kontrplak, Ağaç
- 7523.25 Diğer Ağaç İşleme Makinesi Operatörleri
- 7523.26 Lake Makinesi Ayarcı-Operatörü (Mobilya) (Ağaç)
- 7523.27 Mobilya Cilacısı (Püskürtme İle) (Ağaç)
- 7523.28 Perdahlama Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç)
- 7523.29 Tutkal Sürme Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç)
- 7523.30 Melamin Pres Makinesi Operatörü (Ahşap)
- 7523.31 Sunta Kesme İşçisi
- 7523.32 Ahşap Doğrama CNC Makinesi Operatörü
- 7523.33 Ahşap İşleme CNC Makinesi Operatörü
- 7523.34 Presçi (Mobilya)
- 7523.35 Ahşap İşleme Makineleri Operatörü-Ustası
- 7523.36 Finger Joint ( Boy Ekleme Makinesi) Operatörü
- 7523.37 Çoklu Delik Makinesi Operatörü (Ahşap-Mobilya)
- 7523.38 Yatay Delik Makinesi Operatörü (Ahşap-Mobilya)
- 7523.39 Dikey Delik Makinesi Operatörü (Ahşap-Mobilya)
- 7531.01 Kadın Terzisi
- 7531.02 Diğer Erkek Terzileri Kadın Terzileri Ve Giyecek
- 7531.03 Diğer Şapka İmalat İşçileri
- 7531.04 Erkek Terzisi
- 7531.05 Erkek Terzisi (Hazır Elbise)
- 7531.06 Kadın Şapkası İmalat İşçisi
- 7531.07 Kostümcü (Sahne Ve Stüdyo)
- 7531.08 Şapkacı
- 7531.09 Terzi -(Abiye, Gelinlik)
- 7531.10 Terzi (Otel)
- 7531.11 Sahne Terzisi
- 7531.12 Şapkacı (Sahne Ve Studyo)
- 7531.13 Terzi
- 7531.14 Misinacı (Gelinlik)
- 7531.15 Diğer Kürk Terzileri Ve İlgili İşçiler
- 7531.16 Kürk Biçici
- 7531.17 Kürk Değerlendirici Ve Denkleştirici
- 7531.18 Kürk Gerdirici/Çakımcı
- 7531.19 Kürk Terzisi
- 7531.20 Giysi Tadilatçısı
- 7531.21 Perukacı
- 7531.22 Baş Perukçu (Sahne Stüdyo)
- 7531.23 Kadın Elbise Dikimcisi
- 7531.24 Terzi (Kadın Manto- Kaban Dikimcisi)
- 7531.25 Erkek Atlet Dikim Elemanı
- 7532.01 Kesimci (Giyim)
- 7532.02 Armül Ustası (El Tezgahı)
- 7532.03 Deri Kesimci
- 7532.04 Diğer Modelciler Ve Biçiciler
- 7532.05 Kesimci (Ayakkabı)
- 7532.06 Eldiven Biçici (Diğer)
- 7532.07 Eldiven Biçici (Deri)
- 7532.08 Halı Deseni Kopyacısı
- 7532.09 Hazır Giyim Kalıpçısı
- 7532.10 Jakar Kartı Desen Kopyacısı
- 7532.11 Kürk Modelcisi
- 7532.12 Patron Hazırlayıcı-Şapka Ve Kep
- 7532.13 Patron İşaretleyici-Giyecek
- 7532.14 Numune Kalıp Sorumlusu (Tekstil)
- 7532.15 Makastar
- 7532.16 Kumaş Kesme Makinesi İşçisi
- 7532.17 Bez Kesme Makinesi İşçisi-Boru Tecridi
- 7532.18 Makas Makinesi İşçisi
- 7532.19 Bulmer Kesim Makinesi Operatörü
- 7532.20 Kartelacı
- 7532.21 Kesimci (Saraciye)
- 7532.22 Modelist
- 7532.23 Pastalcı
- 7532.24 Mobilya Döşeme Kesim İşçisi
- 7532.25 Düz Örme Giyim Modelisti
- 7532.26 İç Giyim Modelisti
- 7532.27 Konfeksiyon Modelisti
- 7532.28 Kadın Giyim Modelisti/ Kadın Giysi Tasarımı
- 7532.29 Gelinlik Modelisti
- 7532.30 Çocuk Giyim Modelisti
- 7532.31 Erkek Giyim Modelisti
- 7532.32 Modelist Yardımcısı(Tekstil)
- 7532.33 Alçılı Sargı Bezi Kesim Sorumlusu
- 7532.34 Deri Giyim Modelisti
- 7532.35 Kadın Giyim Modelist Yardımcısı
- 7532.36 Bilgisayarlı Modelist/Bilgisayarlı Kalıp Operatörlüğü
- 7532.37 Kesim Şefi (Tekstil)
- 7533.01 Kumaş Onarıcı-Örücü
- 7533.02 Konfeksiyon İşçisi
- 7533.03 Kravat İmal İşçisi
- 7533.04 Deri Dikici (Saraciye)-Elle
- 7533.05 Deri Giyim Dikişçisi
- 7533.06 Diğer Dikişçiler Ve Nakışçılar
- 7533.07 Diğer Terziler Elbise İmalat İşçileri, Dikişçiler,
- 7533.08 Bant Şefi (Tekstil) İ İ
- 7533.09 El Nakışçısı
- 7533.10 El ve Makine Dikişçisi
- 7533.11 Elbise Dikişçisi (Deri Ve Kürk Hariç)
- 7533.12 Tel Kırma Nakışçısı
- 7533.13 Kürk Dikişçisi
- 7533.14 Oyuncak Bebek Yapımcısı
- 7533.15 Şemsiye İşçisi
- 7533.16 Yelken, Çadır Ve Tente İşçisi
- 7533.17 Teğelci
- 7533.18 Regulacı
- 7533.19 Ponterizci/Ponteriz Otomatçı
- 7533.20 Folklorik Bebek Yapımcısı
- 7533.21 Folklorik-Taş Bebek Yapımcısı
- 7533.22 Saraciye Ürünleri Dikim Elemanı
- 7533.23 Direksiyon Deri Kılıf Dikiş İşçisi
- 7533.24 Ev Mefruşatı Dikimcisi
- 7533.25 El Sanatları Ustası
- 7533.26 Oto Koltuk Kılıf Dikim Elemanı
- 7533.27 Tela Presleme Makinesi Operatörü
- 7533.28 Yatak Odası Tekstili Hazırlama Elemanı
- 7533.29 El ve Makine Nakışçısı
- 7533.30 Torba Ve Çuval Dikme Makinesi İşçisi
- 7533.31 Bebe Giysileri Dikim Elemanı
- 7533.32 Çocuk Dış Giysileri Dikim Elemanı
- 7533.33 Çocuk Gösteri Giysileri Dikim Elemanı
- 7533.34 Çocuk Üst Giysileri Dikimi Elemanı
- 7533.35 Erkek Dış Giysileri Dikimi Elemanı
- 7533.36 Erkek İç Giysileri Dikimi Elemanı
- 7533.37 Erkek İş Giysileri Dikimi Elemanı
- 7533.38 Erkek Üst Giysileri Dikim Elemanı
- 7533.39 Giyim Aksesuarları Dikim Elemanı
- 7533.40 Kadın Dış Giysileri Dikim Elemanı
- 7533.41 Kadın İç Giysileri Dikim Elemanı
- 7533.42 Kadın İş Giysileri Dikim Elemanı
- 7533.43 Kadın Plaj Giysileri Dikim Elemanı
- 7533.44 Kadın Üst Giysileri Dikim Elemanı
- 7533.45 Çift İğne Makineci
- 7533.46 Kadın Giysileri Dikim Elemanı( Düz Dar Etek- Kadın
- Pantolonu-Bluz- Elbise-Fantezi Elbise)
- 7533.47 Artistik Çizim ve Drapaj Elemanı
- 7533.48 Kadın Giysileri Kalıp Hazırlama Elemanı
- 7533.49 Kadın Giysileri Artistik Çizim Elemanı
- 7533.50 Erkek Giysileri Kalıp Hazırlama Elemanı
- 7533.51 Organik Oyuncak Üretim İşçisi
- 7533.52 Bayrak Dikimcisi
- 7533.53 Örtü ve Minder Dikişçisi
- 7533.54 Çeyiz Ürünleri Hazırlama Elemanı
- 7533.55 Kırkyamacı (Patchwork)
- 7533.56 Ev Tekstili Ürünleri Hazırlama Elemanı
- 7533.57 Kadın Temel Etek Dikişçisi
- 7533.58 Bilgisayarda Kadın Giysi Kalıpları Hazırlama
- 7533.59 Bilgisayarda Erkek Giysi Kalıpları Hazırlama
- 7533.60 Çocuk Elbise Dikim Elemanı
- 7533.61 Bebek Giysileri Dikim Elemanı
- 7533.62 Bilgisayarda Çocuk Giysi Kalıpları Hazırlama
- 7533.63 Çanta Dikim Elemanı
- 7533.64 Çocuk Dış Giysileri Dikimi (Ceket- Mont- Manto)
- 7533.65 Çocuk Üst Giysileri Dikimi (Gömlek-Bluz-Elbise-Etek7533.66 Kadın Bikini ve Mayo Dikim Elemanı
- 7533.67 Kadın Nikah Kıyafeti Dikim Elemanı
- 7533.68 Kıspet Dikim Elemanı
- 7533.69 Sanayi Makinecisi
- 7533.70 Bez Bebek Yapımcısı
- 7533.71 İğne Oyacısı
- 7533.72 Bindallı (üç etek) Yapımcısı
- 7533.73 Tığ Örgücü
- 7533.74 Mekik Oyacısı
- 7533.75 Pul Boncuk Dikişleri Yapımcısı
- 7533.76 Şiş ve Tığ Örgücü
- 7533.77 Şiş ve Tığ Örücülüğü İle Oyuncak Bebek Yapımcısı
- 7533.78 Aksesuar Şefi (Tekstil)
- 7533.79 Koruyucu Kıyafet Dikişçisi
- 7533.80 Personel ve Yük Paraşütü Temel Bakım ve
- 7534.01 Yorgancı (Elle)
- 7534.02 Diğer Döşemeciler Ve İlgili İşçiler
- 7534.03 Mobilya Döşeme İşçisi
- 7534.04 Oto Döşemecisi
- 7534.05 Yatak İmalat İşçisi
- 7534.06 Döşemeci (Gemi)
- 7534.07 Otomotiv Koltuk İmal İşçisi
- 7534.08 Yatak Karkası Spiral Makinesi Operatörü
- 7534.09 Yatak Keçeleme İşçisi
- 7534.10 Mobilya Döşemecisi (Nezaretçi Ustabaşı)
- 7534.11 Mobilya İskeleti Ve Döşemecisi
- 7534.12 Mobilya Döşeme Dikim İşçisi
- 7535.01 Deri Boyama Ve Cilalama İşçisi
- 7535.02 Deri İşçisi
- 7535.03 Deri Islah İşçisi (Elle)
- 7535.04 Deri Temizleme İşçisi (Elle)
- 7535.05 Deri Yarma İşçisi
- 7535.06 Diğer Deri İşçileri
- 7535.07 Diğer Post İşçileri
- 7535.08 Diğer Üretim Nezaretçi Ve Ustabaşıları (Ham Deri)
- 7535.09 Mahlül Hazırlama İşçisi (Debbağlık)
- 7535.10 Post Ayıklama Ve Tıraşlama İşçisi
- 7535.11 Post Ayırma İşçisi
- 7535.12 Post Boyama İşçisi (Elle)
- 7535.13 Post Germe İşçisi
- 7535.14 Post Temizleme İşçisi (Elle)
- 7535.15 Post Ve Deri Ayırıcısı
- 7535.16 Post Yumuşatma İşçisi
- 7535.17 Deri İşlemecisi
- 7535.18 Deri Kesici (Ayakkabı,eldiven Ve Giyecek Hariç)
- 7535.19 Debbağ (Sepici)
- 7535.20 Deri Germe Makinesi İşçisi
- 7535.21 Deri Yaş İşlenti Sorumlusu
- 7535.22 Diğer Debbağlar
- 7535.23 Deri İşlenti Sorumlusu
- 7535.24 Deri Bitim İşlemleri (Finisaj) Sorumlusu
- 7536.01 Semerci
- 7536.02 Ayakkabı Yapımcısı/Ayakkabı İmalatçısı
- 7536.03 Fora, Freze ve Gazumacı
- 7536.04 Ayakkabı İmalatçısı (Montaj)
- 7536.05 Ayakkabı ve Saraciye Tamircisi
- 7536.06 Bot, Çizme Ve Ayakkabı Perdahçısı
- 7536.07 Deri Eşya/Aksesuar İmal İşçisi
- 7536.08 Diğer Ayakkabı İmalatçıları Ve Tamircileri
- 7536.09 Diğer Deri Eşya İmalcileri
- 7536.10 Diğer Kesiciler, Sayacılar,dikişçiler Ve İlgili İşçiler
- 7536.11 Eyer Saracı
- 7536.12 Istampacı-Ayakkabı
- 7536.13 Deri Kesici (Elle)
- 7536.14 Koşum Saracı
- 7536.15 Ortopedik Ayakkabı İmalat İşçisi
- 7536.16 Saya Hazırlayıcı
- 7536.17 Taban Presçisi
- 7536.18 Tamirci-Ayakkabı
- 7536.19 Sahne Kunduracısı
- 7536.20 Saraç
- 7536.21 Çarık Ustası
- 7536.22 Mest Ustası
- 7536.23 Köşker (Yemeni Ustası)
- 7536.25 Saraciye Traşcısı
- 7536.26 Saraciye Üretim Elemanı
- 7536.27 Çanta Tamircisi
- 7536.28 Ayakkabı Modelisti
- 7536.29 Saraciye Modelisti
- 7536.30 Ayakkabı El Montajcısı
- 7536.31 Temel Ayakkabı Tasarımcısı
- 7536.32 Ayakkabı Finisajcısı
- 7536.33 Takunya (Nalın) Ustası
- 7536.34 Harik Ustası
- 7541.02 Tazyik Odası Operatörü
- 7542.02 Cephane Islahatçısı
- 7542.03 Patlayıcı Madde İmha Uzmanı
- 7542.04 Havai Fişek Ateşleyicisi
- 7542.05 Patlayıcı Madde Fişek Dolum Makinesi Operatörü
- 7543.01 Çorap Kontrolörü
- 7543.02 Elektrik Ve Elektronik Araçlar Kalite Kontrolcüsü
- 7543.03 Halat Kontrolörü
- 7543.04 Halı Kontrolörü
- 7543.05 Kalite Kontrolcü
- 7543.06 Kalite Kontrolörü-Kumaş
- 7543.07 Malzeme Muayene ve Kontrolcüsü
- 7543.08 Örgü Kontrolörü
- 7543.10 Kalite Kontrolcüsü (Çelik Mutfak Eşyaları)
- 7543.11 Oto Hurdacısı
- 7543.12 Kalite Muayene Test ve Kontrolcüsü
- 7543.13 Ürün Denetmeni
- 7543.14 Ham Lata Kalite Kontrolörü (Kurşun Kalem)
- 7543.16 Hurda Eksperi
- 7543.17 Kalite Kontrolcü-Tekstil
- 7543.18 Kalite Kontrolcü (Giyim Üretimi)
- 7543.19 Deri Tekstil Kalite Kontrol
- 7543.20 Tiftik Eksperi
- 7543.24 Elyaf Değerlendirici
- 7543.25 Elyaf Eksperi
- 7543.26 Tül Perde Kontrol İşçisi
- 7543.27 Desen Kontrol İşçisi (Tekstil)
- 7543.28 Konfeksiyon Kontrolörü
- 7543.29 Kalite Kontrolcü (Ayakkabı)
- 7543.31 Metocu/Numaratör
- 7543.36 Denye Kontrolcü
- 7543.37 Tefrik Kontrolcü (İplik)
- 7544.01 Yabani Ot Kontrolörü
- 7544.02 Zararlı Böcek Kontrolörü
- 7544.03 Filit İşçisi (Haşere İlaçlama)
- 7544.04 Biyosidal Ürün Uygulayıcısı
- 7549.01 Çiçek Tanzimcisi
- 7549.02 Mercek Camı Yapım İşçisi
- 7549.03 Protez Ortez Ustası
- 7549.04 Teknik Servis Elemanı
- 7549.05 Göz İçi Lens Üretim Elemanı
- 8132.01 Developman İşçisi-Siyah Beyaz Fotoğraf
- 8132.02 Developman İşçisi-Renkli Fotoğraf
- 8132.04 Diğer Karanlık Oda İşçileri (Fotoğrafçılık)
- 8132.05 Fotoğraf Baskıcı
- 8133.01 Gübre Üretim İşçisi
- 8133.02 Saç Boyası İmalat İşçisi
- 8141.01 Hortum Üretim Operatörü (Ekstrüzyon)
- 8141.02 Diğer Kauçuk Mamuller İmalat İşçileri
- 8141.03 Diğer Lastik İmalat İşçileri
- 8141.04 Dış Lastik Hazırlama İşçisi
- 8141.05 Dış Lastik Kalıpçısı
- 8141.06 Silikon Medikal Ürün İmalat İşçisi
- 8141.07 İç Lastik Hazırlama İşçisi
- 8141.08 İç Lastik Kalıplama İşçisi
- 8141.09 Kauçuk Çekme Makinesi Operatörü
- 8141.10 Kauçuk Damga İmal İşçisi
- 8141.11 Kauçuk Kalandır Makinesi Operatörü
- 8141.12 Kauçuk Kalıp Presi Operatörü
- 8141.13 Kauçuk Yoğurucu
- 8141.14 Lastik Ayakkabı İmal İşçisi
- 8141.15 Lastik Kalandır Makinesi Operatörü
- 8141.16 Otoklav Kazanı Operatörü-Kauçuk
- 8141.17 Vulkanizasyon İşçisi (Sıcak İşlem)
- 8141.18 Yoğurucu (Lastik)
- 8141.19 Drenaj Silikon İşçisi
- 8141.20 Lastik Üretim Operatörü (Motorlu Taşıtlar)
- 8141.21 Lastik Kaplama İşçisi
- 8141.22 Spor Malzemesi İmalat İşçisi (Kauçuk)
- 8141.23 Kauçuk Hortum Üretim Operatörü (Sarma)
- 8141.24 Kauçuk Hortum Üretim Operatörü (Ekstrüzyon)
- 8142.01 Polyester İmal İşçisi
- 8142.02 Diğer Plastik Mamuller İmalat İşçileri
- 8142.03 Plastik Çekme Makinesi Operatörü
- 8142.04 Plastik Doğramacı/PVC Doğrama-İmalat ve
- 8142.05 Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı
- 8142.06 Plastik Kalandır Makinesi Operatörü
- 8142.07 Plastik Kalıp Makinesi Operatörü (Presle)
- 8142.08 Plastik Levha ve Dökme Film Üretim Operatörü
- 8142.09 Plastik Mamuller İmal İşçisi
- 8142.10 Plastik Öğütme Makinesi Operatörü
- 8142.11 Plastik Yoğurucu
- 8142.12 Modelci-Plastik
- 8142.13 Plastik İşlemeci
- 8142.14 Galoş-Bone İmal İşçisi
- 8142.15 Jelkot Ustası
- 8142.16 Branda Pvc Kaplama İşçisi
- 8142.17 Küvet Ve Duş Tekne İmal İşçisi
- 8142.18 Termoset Plastik Kalıpçısı
- 8142.19 Plastik Ekstrüzyon Kalıpçısı
- 8142.20 Plastik Vakum Ambalaj Makinesi/Termoform
- 8142.21 Plastik Katlamalı Kutu Makinesi Operatörü
- 8142.22 Plastik Silindir Kutu Makinesi Operatörü
- 8142.23 Metalize Plastik Makinesi Operatörü
- 8142.24 Plastik Boru İmal İşçisi
- 8142.25 Polistren Yalıtım Malzemesi İmal İşçisi
- 8142.26 Strafor Enjeksiyon Makinesi Operatörü
- 8142.27 Plastik Enjeksiyon Sorumlusu
- 8142.28 Plastik Profil Üretim Operatörü (Ekstrüzyon)
- 8142.29 Plastik Şişirme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon)
- 8142.30 Koli Bandı Kesme Makinesi Operatörü
- 8142.31 Plastik Ekstrüzyon Makinesi Operatörü (Ekstrüder)
- 8142.32 Pvc Folyo Kaplama(Sarma) Makinesi Operatörü
- 8142.33 Plastik Doğrama Montaj Elemanı
- 8142.34 Tekne Ustası (Polyester)
- 8142.35 Sentetik Çuval İmal Makinesi Operatörü
- 8142.36 Plastik Geri Dönüşüm Makinesi Operatörü
- 8142.37 Plastik Kırma Makine Operatörü
- 8142.38 Pvc Folyo Kesme Makinesi Operatörü
- 8142.39 Bodinoz Makinesi Operatörü/Ambalaj-Poşet İmalat
- 8142.40 Endüstriyel Hava Yastığı İmal İşçisi
- 8142.41 Plastik Enjeksiyon Kalıpçısı
- 8142.42 Plastik Şişirme Kalıpçısı
- 8142.43 Plastik Film İşleme Operatörü
- 8142.44 Tıbbi Malzeme İmal İşçisi
- 8142.45 Ultrasonik Kaynak Makinesi Operatörü
- 8142.46 Plastik Modelleme Elemanı
- 8142.47 Poliüretan Makinesi Operatörü
- 8142.48 Plastik Film Kesim Makinesi Operatörü
- 8143.01 Karton Ve Mukavva Makinesi Operatörü (Yapıştırma
- 8143.02 Karton Ve Mukavva Kutu İmal İşçisi (Makine İle)
- 8143.03 Karton Astarlama Makinesi Operatörü
- 8143.04 Karton Ve Mukavva Kutu Kesme Ve Katlama
- 8143.05 Karton Ve Mukavva Kutu İmal İşçisi (Makineyle)
- 8143.06 Karton Pres Operatörü
- 8143.07 Kağıt Torba Ve Zarf İmal İşçisi (Makineyle)
- 8143.08 Selefon Torba İmal İşçisi (Makine İle)
- 8143.09 Diğer, Kağıt Ve Karton Eşya İmalat İşçileri
- 8143.10 Islak Mendil Kesim İşçisi
- 8143.11 Kağıt Peçete Katlama Makinası Operatörü
- 8143.12 Kağıt Mendil Katlama Makinası Operatörü
- 8143.13 Islak Mendil Etiketleme Makinesioperatörü
- 8143.14 Islak Havlu Mendil Makinesi Operatörü
- 8143.15 Islak Kutu Mendil Makinesi Operatörü
- 8143.16 Islak Mendil Rulo Besleme İşçisi
- 8143.17 Dipsiz Körüklütorba Makinesi Operatörü
- 8143.18 Kâğıt Şerit Saplı Torba Makinesioperatörü
- 8143.19 Burma Saplı Kağıt Torba Makinesi Operatörü
- 8143.20 Film Şeritli Kağıt Torba Makinesioperatörü
- 8143.21 Dipli/körüklü Kağıt Torba Makinesi Operatörü
- 8143.22 Su Geçirmez Kağıt Torba Makinesioperatörü
- 8143.23 Torba Kağıt Baskı Makinesi Operatörü
- 8143.24 Kağıt Torba Dikme Makinesi İşçisi
- 8143.25 Laminasyon Makinesi Operatörü
- 8143.26 Oluklu Mukavva Levha Üretim Elemanı
- 8143.27 Oluklu Mukavva Kutu Üretim Elemanı
- 8143.28 Oluklu Mukavva Dikiş-Yapıştırma Elemanı
- 8143.29 Gri Karton, Şirenz Kağıt Üretim ve Laminasyon İşçisi
- 8151.01 Kumaş Kırıştırma Makinesi Operatörü (Kraş)
- 8151.02 Bobin-Katlama-Büküm Makine Operatörü
- 8151.03 Bobin Kırıcı-İplik
- 8151.04 Bobin Sarıcı (Mensucat)
- 8151.05 Cer Makinesi Operatörü-Tekstil
- 8151.06 Çile Makinesi İşçisi
- 8151.07 Elyaf Açma Makineleri Operatörü
- 8151.08 Diğer İplik İşçileri Ve Sarıcıları
- 8151.09 Elyaf Kurutma Fırın Operatörü
- 8151.10 Elyaf Kurutucu (Sobada)
- 8151.11 Elyaf Sarıcı
- 8151.12 Fitil Katlayıcı
- 8151.13 Fitil (Flayer) Makineci
- 8151.14 Halat Sarma Makinesi Operatörü-Tekstil
- 8151.15 Harman-Hallaç Makinesi Operatörü
- 8151.16 İnce Etraj Makinesi İşçisi
- 8151.17 İplik Eğirme Operatörü (Ring/vater/vargel)
- 8151.18 Kendir Bükücü Operatörü
- 8151.19 Kendir Elyaf Bükücü Operatörü
- 8151.20 Kendir Etraj Makinesi İşçisi
- 8151.21 Kendir Ezme Makinesi İşçisi
- 8151.22 Kendir Kesme Makinesi İşçisi
- 8151.23 Keten Elyaf Bükücü
- 8151.24 Tarak Makinesi Operatörü-Tekstil
- 8151.25 Vater Makinası Operatörü
- 8151.26 Bobin Makinesi Operatörü
- 8151.27 Open End Makinesi Operatörü
- 8151.28 Tarak Fırçacı-Tekstil
- 8151.29 Tekstüre İplik Üretim Makinesi Operatörü
- 8151.30 Ring Makineci
- 8151.31 Ring Ayar Ustası
- 8151.32 Tip Değiştirme İşçisi (Ring Makinesi)
- 8151.33 İp Büküm Makinesi Operatörü
- 8151.34 Ön İplik Operatörü
- 8151.35 Finisörcü (iplik)
- 8151.36 Koparmacı (iplik)
- 8151.37 Çekmeci (İplik)
- 8151.38 Sentetik-Pamuk İplik Kontrol İşçisi
- 8151.39 Akrilik İplik Üretim İşçisi
- 8151.40 Şişirmeci (İplik)
- 8151.41 Fantezi Bükümcü
- 8151.42 Kurutmacı (İplik)
- 8151.43 Paçavra Açma Makinesi Operatörü (Gyotin)
- 8151.44 Pamuk Kesme Makinesi İşçisi
- 8151.45 Ağ Çile Makinesi İşçisi
- 8151.46 Sentetik Elyaf İmal İşçisi
- 8151.47 Kaba Etraj Makinesi İşçisi
- 8151.48 İşbağcı (Düğümcü)
- 8151.49 Şönil İplik Üretim İşçisi
- 8151.50 Çırçır Makinesi Operatörü
- 8151.51 İplik Bitim İşleri Operatörü
- 8151.52 Ön İplik Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı)
- 8151.53 Paçavra Açma Makinesi Operatörü (Şifanöz)
- 8151.54 Paçavra Açma Makinesi Operatörü (Garnet)
- 8151.55 Paçavra Açma Makinesi Operatörü (Droset)
- 8151.56 Vater-Bobin Makinesi Operatörü
- 8151.57 Filament İplik Üretim İşçisi
- 8151.58 İplik Operatörü
- 8152.01 Cer Fitil Makinesi Ayarcısı
- 8152.02 Çorap Onarıcı
- 8152.03 Çözgü Kesici (Dokuma Tezgahı)
- 8152.04 Çözgü Takıcı (Dokuma Tezgahı)
- 8152.05 Dokuma Makineleri Operatörü ve Ayarcısı
- 8152.06 Düğüm Makinesi İşçisi (Dokuma Tezgahı)
- 8152.07 Jakar Tezgahı Tertipleyicisi
- 8152.08 Kart Makinesi Ayarcısı
- 8152.09 Lamel Dizicisi (Dokuma Tezgahı)
- 8152.10 Patlakçı (Dokuma Tezgahı)
- 8152.11 Sarma Makinesi Ayarcısı
- 8152.12 Tarak Makinesi Ayarcısı-Tekstil
- 8152.13 Tezgah Tertipleyici (Dokuma Makineleri)
- 8152.14 Perde İmal İşçisi
- 8152.15 Kesim Kontrol İşçisi (Konfeksiyon)
- 8152.16 Triko Paketleme İşçisi
- 8152.17 Ağ Dokuyucu-Otomatik Tezgah
- 8152.18 Çorap Örme Makinesi Operatörü
- 8152.19 Çorap Tarak Makinesi İşçisi (Otomatik Tezgah)
- 8152.20 Dantel Dokuyucu (Otomatik Tezgah)
- 8152.21 Diğer Örgücüler Ve Örgü Tezgah Ayarcıları
- 8152.22 Diğer Tezgah Tertipleyicileri,ayarlayıcıları Ve Desen
- 8152.24 Fitil Dokuma Tezgahı İşçisi (Otomatik Tezgah)
- 8152.25 Halı Dokuyucu (Otomatik Tezgah)
- 8152.26 Halı Onarıcı (Makine İle)
- 8152.27 Jakar Kartı Delicisi
- 8152.28 Jakar Tezgahı Dokuyucusu
- 8152.29 Jakarlı Halı Dokuyucu-Otomatik Tezgah
- 8152.30 Jakarsız Halı Dokuyucu-Otomatik Tezgah
- 8152.31 Konik Çözgü Makinesi Operatörü
- 8152.32 Kroşe-Sürfile Makinesi Operatörü
- 8152.33 Kumaş Katlama Makinesi Operatörü
- 8152.34 Kumaş Sarıcı
- 8152.35 Otomatik Tezgah İplikçisi
- 8152.36 Çözgü Makinesi Yardımcı Elemanı (Cağlıkcı)
- 8152.37 Seri Çözgü Makinesi Operatörü
- 8152.38 Tahar Makinesi Operatörü
- 8152.39 Trikotajcı/Endüstriyel Örmeci
- 8152.40 Tüylendirme Makinesi İşçisi (Otomatik Tezgah)
- 8152.41 Örgü Makinası Operatörü
- 8152.42 Penye Makinesi Operatörü
- 8152.43 Kops Sıyırma Makinesi Operatörü (Tekstil)
- 8152.44 Silici (Tekstil)
- 8152.45 Sanfor Operatörü(Sanforcu)
- 8152.46 Kumaş Açıcı
- 8152.47 Örgü Makinesi Operatörü (Bilgisayarlı)/Trikotaj
- 8152.48 Denim Kumaş Operatörü
- 8152.49 Şardon Makinesi Operatörü
- 8152.50 Örme Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı)
- 8152.51 Kumaş Serim Makinesi Operatörü
- 8152.52 Çözgülü Örme Makinesi Operatörü
- 8152.53 Kompleci (Yuvarlak Örme Makinesi Operatörü)
- 8152.54 Tarak İşçisi-Trikotaj
- 8152.55 Halı Saçak Makinesi İşçisi
- 8152.56 Halı Kenarı Örme Makinesi İşçisi
- 8152.57 Jarse Makinesi İşçisi
- 8152.58 Etiket Dokuma Makinesi Operatörü
- 8152.59 Brode Makinesi Operatörü/Brodeci
- 8152.60 Çorap Burun Makinesi Operatörü
- 8152.61 Gipe (Lastik) Makinesi Operatörü
- 8152.62 Dokumacı/Endüstriyel Dokumacı
- 8152.63 Atkılı Örme Operatörü
- 8152.64 Çözgü Operatörü
- 8152.65 Brode Makinesi Operatörü ve Sorumlusu
- 8152.66 Lastik (Konfeksiyon) İmal İşçisi
- 8152.67 Lazer Kesimci ( Tekstil )
- 8152.68 Alçılı Sargı Bezi Makine Operatörü
- 8152.69 Dokuma Konfeksiyon Makineci
- 8152.70 Endüstriyel Yuvarlak Örme Operatörü
- 8152.71 Dokusuz Kumaş İşleme Elemanı
- 8152.72 Dokusuz Kumaş Şekillendirme Operatörü
- 8152.73 Armürlü Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Elemanı
- 8153.01 Model Makineci (Tekstil)/Hazır Giyim Model
- 8153.02 Sanayi Nakışçısı
- 8153.03 Deri Model Makineci
- 8153.04 Sütunlu Dikiş Makinesi Operatörü
- 8153.05 İç Giyim Konfeksiyon Makineci
- 8153.06 İlik Düğmeci/İlik Düğme Otomatçı
- 8153.07 Yatak/Baza Dikiş Makinesi Operatörü
- 8153.08 Dikiş Makinesi Operatörü-Kumaş
- 8153.09 Overlokçu
- 8153.10 Tüp Dikiş Makinesi Operatörü (Tesktil)
- 8153.11 Makineci (Dikiş)
- 8153.12 Makine Nakışçısı
- 8153.13 Yatak Kenar Kapama Makinesi Operatörü
- 8153.14 Kapitone Makinesi Operatörü/Kapitoneci
- 8153.15 Deri Konfeksiyon Makinecisi
- 8153.16 Tüp Kesme Makinesi Operatörü (Tesktil)
- 8153.17 Model Makineci (Deri/Kürk Hazır Giyim)
- 8153.18 Kapitone Makinesi Operatörü ve Sorumlusu
- 8153.19 Remayözcü
- 8153.20 Düz Dikiş Makineci
- 8153.21 Lastik Makineci
- 8153.22 Lok Makineci
- 8153.23 Tilki Overlok Makineci
- 8153.24 Zikzak Makineci
- 8153.25 Zincir Dikiş Makineci
- 8153.26 Deri Düz Dikiş Makineci (Deri/Kürk Hazır Giyim)
- 8153.27 Kompleci (Hazır Giyim ve Ev Tekstili)
- 8154.01 Mensucat Beyazlatıcı
- 8154.02 Tekstil Terbiye İşçisi (Apre)
- 8154.03 Ağartma Ve Pişirme Makinesi Operatör (Kasar)
- 8154.05 Dakatir Makinesi Operatörü
- 8154.06 Diğer Mensucat Beyazlatıcıları/kasarlayıcıları,
- 8154.07 Dik Fırça Makinesi İşçisi
- 8154.08 Boyama Makinesi Operatörü-Tekstil
- 8154.09 Empermeabilize İşçisi
- 8154.10 Fırça Makinesi İşçisi
- 8154.11 Haşıl Makinesi Operatörü
- 8154.12 İpek Ağırlaştırıcı
- 8154.13 İpek Temizleyici
- 8154.14 İplik Ve Örgü Yünü Kurutucu (Fırında)
- 8154.15 İplik Ve Örgü Yünü Kurutucu (Makinede)
- 8154.16 İplik Ve Örgü Yünü Yıkama İşçisi
- 8154.17 İplik-Elyaf Boyama Makinesi Operatörü
- 8154.18 Jet Boya Makinesi Operatörü
- 8154.19 Kord Kadife Parafinleme İşçisi
- 8154.20 Kord Kadife Polisaj İşçisi
- 8154.21 Kumaş Boya Hazırlayıcısı
- 8154.22 Kurutma-Apre Makinesi Operatörü
- 8154.23 Mensucat Çektirici
- 8154.24 Mensucat Kalandır Makinesi İşçisi
- 8154.25 Mensucat Pekleyici
- 8154.26 Mensucat Tüylendirme Makinesi İşçisi
- 8154.27 Mensucat Yakma Makinesi İşçisi (Kumaş)
- 8154.28 Yıkama Makinesi İşçisi (Tekstil)
- 8154.29 Denim (Jean) Kumaş Yıkama İşçisi
- 8154.30 Yün Karbonizörcü
- 8154.31 Boya ve Apre Operatörü
- 8154.32 Boyama-Yıkama Makinesi Operatörü (Kumaş)
- 8154.33 Fiksaj İşçisi
- 8154.34 Apre Hazırlama İşçisi
- 8154.35 Halat Kasar İşçisi
- 8154.36 Tekstil Terbiye İşçisi
- 8154.37 Tekstil Terbiye İşçisi (Boya)
- 8154.38 Tekstil Terbiye İşçisi (Baskı)
- 8154.39 Ram Makinesi Operatörü (Tekstil)
- 8154.40 Spreyci (Tekstil)
- 8154.41 Fırçacı (Tekstil)
- 8154.42 Reçineci (Tekstil)
- 8154.43 Krınkıl Presçi (Tekstil)
- 8154.44 Zımparacı (Tekstil)
- 8154.45 Yıpratmacı (Tekstil)
- 8154.46 Kılçıkçı (Tekstil)
- 8154.47 Buhar Makinesi İşçisi-Tekstil
- 8154.48 Merserize Kumaş Makinesi İşçisi
- 8154.49 Merserize İplik Makinesi İşçisi
- 8154.50 Ağ Germe Makinesi İşçisi
- 8154.51 Balon Sıkma Makinesi Operatörü (Tekstil)
- 8154.52 Boyama (Emdirme) Makinesi Operatörü
- 8154.53 RAM Makinesi Operatörü Yardımcısı (Ram Arkacı)
- 8154.54 JET Boya Makinesi Operatörü (Kumaş Boyama)
- 8154.55 Over Flov Boya Makinesi Operatörü (Kumaş
- 8154.56 Traşçı (Tekstil)
- 8154.57 Yaş Kumaş Açma Makinesi Operatörü
- 8154.58 Tekstil Bitim İşlemecisi (Apreci)
- 8154.59 Cımbızcı (Tekstil)
- 8155.01 Deri Islah İşçisi (Makineyle)
- 8155.02 Deri Kesici (Ayakkabı,eldiven Ve Giyecek Hariç)
- 8155.03 Deri Kurutma Makinesi İşçisi İ
- 8155.04 Deri Temizleme İşçisi (Makineyle)
- 8155.05 Deri Ütüleme İşçisi
- 8155.07 Kürk Elyafı Karıştırma Makinesi Operatörü
- 8155.08 Post Temizleme İşçisi (Makineyle)
- 8155.09 Deri-Finisajcı
- 8155.10 Deri Dolapcı
- 8155.11 Deri Ayakçı
- 8155.12 Makine Operatörü (Deri İşlenti)
- 8156.01 Astar Kesme Makinesi Operatörü (Ayakkabı)
- 8156.02 Saya Dikici (Makine İle)
- 8156.03 Çanta İmalatçısı ve Saraciyeci
- 8156.04 Kesici (Makine İle) -Ayakkabı, Çanta Vb.
- 8156.05 Kösele Çanta İmalatçısı
- 8156.06 Ayakkabı Taban Basma Makinesi Operatörü
- 8156.07 Ayakkabı Taban Boyacısı
- 8156.08 Sayacı
- 8156.09 Saraciye Dikişçisi
- 8156.10 Monte Makinesi Operatörü(Ayakkabı)
- 8156.11 Lazerli Kesim Makinesi Operatörü(Ayakkabı)
- 8156.12 Saraciye Montajcısı
- 8156.13 Kösele Kemer İmalatçısı
- 8157.01 Çamaşırhane Görevlisi
- 8157.02 Kuru Temizlemeci
- 8157.03 Ütücü
- 8157.04 Ara Ütücü
- 8157.05 Son Ütücü
- 8157.06 Silindir Ütücü
- 8157.07 Pres Ütücü
- 8157.08 Çamaşırhane ve Kuru Temizleme Sorumlusu
- 8159.01 Dokusuz Yüzey Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı)
- 8159.02 Reçmeci/Reçme Makinesi Operatörü
- 8159.03 Bant Verev Makinesi İşçisi
- 8159.04 Diğer Bükücüler, Dokuyucular, Trikotajcılar,
- 8159.05 Kalıpçı (Kürk, Keçe Başlık) İ İ
- 8159.06 Kalıpçı-Yün Keçe Başlık
- 8159.07 Kaytan İşçisi (Makine İle)
- 8159.08 Kordon Ve Şerit İşçisi (Makine İle)
- 8159.09 Ondüle Makinesi İşçisi
- 8159.10 Vatka Makinesi İşçisi
- 8159.11 Prese Makinesi Operatörü (Tekstil)
- 8159.12 Hidrofil Pamuk İmalat İşçisi
- 8159.13 Sünger Kesim Makinesi Operatörü
- 8159.14 Zımbacı (Konfeksiyon)
- 8159.15 CNC Sünger Kesim Makinesi Operatörü
- 8159.16 Fermuar İmal İşçisi
- 8159.17 Düğme İmal İşçisi
- 8159.18 Dokusuz Yüzey Operatörü
- 8159.19 Formacı (Çorap)
- 8159.20 Çocuk Bezi Makinesi Operatörü
- 8159.21 Şilte Makinesi Operatörü
- 8159.22 Medikal Maske İmal İşçisi
- 8160.01 Aralıklı Ve Devamlı/ İşleyen İmbik Reaktör Operatör8160.02 Ayıklama İşçisi (Konserve İmali) (Makineyle) İ
- 8160.03 Bal Sağım Operatörü
- 8160.04 Balık Yemi İmal İşçisi
- 8160.05 Bira Filtreleme İşçisi
- 8160.06 Bisküvi Düzeltme İşçisi
- 8160.07 Bisküvi Şekillendirme Makinesi Operatörü
- 8160.08 Boş Şişe Yıkama Makinesi Operatörü
- 8160.09 Bulgur İmal İşçisi
- 8160.10 Buz İmal Makinesi Operatörü
- 8160.11 Çiklet İmal İşçisi
- 8160.12 Çikolata İmal İşçisi
- 8160.13 Çikolata Kaplama Makinesi Operatörü
- 8160.14 Çikolata ve Çikolatalı Ürünler Üretim Operatörü
- 8160.15 Çikolata ve Kakaolu Krema Hamuru Üretim
- 8160.16 Damga İstif İşçisi (Bisküvi)
- 8160.17 Değirmen İşçisi (Makarna)
- 8160.18 Değirmen İşçisi (Mısır)
- 8160.19 Değirmen İşçisi (Baharat)
- 8160.20 Değirmen İşçisi (Bulgur Dövme)
- 8160.21 Değirmen İşçisi (Bulgur Kırma)
- 8160.22 Değirmen İşçisi (Hububat)
- 8160.23 Çeltik ve Pirinç İşleme Makinesi Operatörü
- 8160.24 Değirmen İşçisi (Yağlı Tohum)
- 8160.25 Difüzör Operatörü (Şeker Pancarı)
- 8160.26 Diğer Başka Yerde Sınıflandırılmamış İçki Ve Gıda
- 8160.27 Diğer Bira, Şarap Ve İçki İmalat İşçileri İ
- 8160.28 Kahve Ve Kakao Hazırlayıcısı (Barista)
- 8160.29 Diğer Değirmen İşçileri (Hububat, Baklagil Ve İlgili
- 8160.30 ÜDiğer Sigara İmal İşçileri
- 8160.31 Diğer Şeker Muamele Ve Tasfiye İşçileri
- 8160.32 Erişte İmal İşçisi
- 8160.33 Fermantasyon İşçisi
- 8160.34 Fermantasyon İşçisi (Şarap, Bira vb.)
- 8160.35 Fıçı Bira Dolum Makinesi Operatörü
- 8160.36 Fıçı Yıkama Makinesi Operatörü
- 8160.37 Fırınlama İşçisi-Malt
- 8160.38 Filizleme İşçisi-Malt
- 8160.39 Filtreci (Şeker İmalatı)
- 8160.40 Filtreli Sigara İmal İşçisi (Makineyle)
- 8160.41 Gıda Maddeleri Dondurucusu (Et Ve Balık)
- 8160.42 Gıda Maddeleri Dondurucusu (Meyve Ve Sebze)
- 8160.43 Gofret İmalat İşçisi
- 8160.44 Gofret Kesme Makinesi Operatörü
- 8160.45 Hamur Açma Makinesi İşçisi (Bisküvi)
- 8160.46 Hamurkar (Bisküvi) (Makineyle)
- 8160.47 Harmancı-Çay
- 8160.48 Harmancı-Kahve
- 8160.49 Haşhaş Yağı İmal Ustası
- 8160.50 Hazır Köfte Paketleme Makinesi Operatörü
- 8160.51 Hidrojenleme Operatörü (Katı Ve Sıvı Yağlar)
- 8160.52 Iskarta Açma İşçisi (Bisküvi)
- 8160.53 Iskarta Değirmen İşçisi (Bisküvi)
- 8160.54 Karbonizasyon İşçisi (Şeker Tasfiyesi)
- 8160.55 Kavurucu (Kahve)
- 8160.56 Kavurucu (Kakao)
- 8160.57 Kimyasal Hammadde Tartım İşçisi (Bisküvi)
- 8160.58 Krema Basma Makinesi Operatörü (Bisküvi)
- 8160.59 Kremacı (Bisküvi)
- 8160.60 Kristalizasyon Makinesi Operatörü (Şeker Tasfiyesi)
- 8160.61 Kurutucu (Gıda Maddeleri)
- 8160.62 Kuruyemiş Harman İşçisi
- 8160.63 Kuruyemiş İmal İşçisi
- 8160.64 Magazin Besleme İşçisi (Bisküvi)
- 8160.65 Makarna İmal İşçisi
- 8160.66 Malt Kaynatma İşlem Operatörü
- 8160.67 Markem Makinesi Operatörü (Bisküvi)
- 8160.68 Marmelat Hazırlama İşçisi (Bisküvi)
- 8160.69 Marmelat İmal İşçisi
- 8160.70 Mayonez Ve Sos Hazırlama Operatörü
- 8160.71 Melanjörcü (Bisküvi)
- 8160.72 Meyan Balı İmal İşçisi
- 8160.73 Meyve Presi Operatörü
- 8160.74 Paketleme Makinesi Operatörü (Peynir)
- 8160.75 Paketleme Makinesi Operatörü (Tereyağı)
- 8160.76 Palet Bozma Makinesi Operatörü (Kutu Bira)
- 8160.77 Pancar Bıçakçısı
- 8160.78 Pastörize Ustabaşı
- 8160.79 Pastörizör (Süthane/mandıra)
- 8160.80 Hazır Köfte İmal İşçisi
- 8160.81 Leblebi İmal Ustası
- 8160.82 Peynir İmal Makinesi Operatörü
- 8160.83 Pipo Tütünü Kıyma Makinesi Operatörü
- 8160.84 Pişirici-Konserveci (Et Ve Balık)
- 8160.85 Pişirici (Malt)
- 8160.86 Pişirici (Şeker İmalatı)
- 8160.87 Pişirici-Konserveci (Balık)
- 8160.88 Pişirici-Konserveci (Et)
- 8160.89 Porsiyonlama Makinası Operatörü (Süt)
- 8160.90 Pres İşçisi (Küp Ve Kesme Şeker)
- 8160.91 Pres Operatörü (Yağ)
- 8160.92 Puro İmal İşçisi (Makineyle)
- 8160.93 Puro Pudralama Makinesi Operatörü
- 8160.94 Rafine Makinesi Operatörü (Katı Ve Sıvı Yağlar)
- 8160.95 Salça Ve İştah Açıcı Maddeler Hazırlama İşçisi
- 8160.96 Selektör Makinesi Operatörü
- 8160.97 Sigara İmal İşçisi (Makineyle)
- 8160.98 Sirke İmal İşçisi
- 8160.99 Sterilize Pişirme Operatörü-Et Ve Balık Konservesi
- 8161.00 Sterilize Pişirme Operatörü-Meyve Ve Sebze
- 8161.01 Sterilizer Makinesi Operatörü (Süthane/ Mandıra)
- 8161.02 Sürmeci (Bisküvi)
- 8161.03 Süttozu İmal İşçisi
- 8161.04 Şarap İmal İşçisi
- 8161.05 Şeker Tasfiye Makinesi Operatörü (Devamlı İşleyen)
- 8161.06 Şeker Tedarik İşçisi (Bisküvi)
- 8161.07 Şekerleme İmal İşçisi (Makineyle)
- 8161.08 Şerbet Tasfiye Ve Koyulaştırma Ustası
- 8161.09 Tahin İmal İşçisi
- 8161.10 Tahin Ustası
- 8161.11 Ton Balığı Kesim Ve Konserveleme İşçisi
- 8161.12 Un İmal İşçisi
- 8161.13 Plastik Şişe Düzeltme İşçisi
- 8161.14 Tütün Kıyma Makinesi Operatörü
- 8161.15 Uht Operatörü
- 8161.16 Un Tedarik İşçisi (Bisküvi)
- 8161.17 Yağ Tedarik İşçisi (Bisküvi)
- 8161.18 Yıkamacı (Bugday)
- 8161.19 Şurup Hazırlama İşçisi (Bisküvi)
- 8161.20 Su Hazırlama İşçisi
- 8161.21 Pastırma ve Sucuk Dilimleme Makinesi Operatörü
- 8161.22 Sucuk Dolum Makinesi Operatörü(Doğal Bağırsak)
- 8161.23 Sucuk Dolum Makinesi Operatörü(Klipsleme)
- 8161.24 Viyol Baskı Makinesi İşçisi
- 8161.25 Viyol Makinesi Operatörü
- 8161.26 Paletleme Makinesi (Paletdizer) Operatörü
- 8161.27 Çay Kurutma Fırını İşçisi
- 8161.28 Kuruyemiş Sınıflama ve Kalibrasyon Makinesi
- 8161.29 Meyveli Yoğurt İmal İşçisi
- 8161.30 Kap Yıkama Makinesi Operatörü
- 8161.31 Tuz İmal İşçisi
- 8161.32 Tuz Paketleme Makinesi Operatörü
- 8161.33 Tablet Tuz İmal Ustası
- 8161.34 Şeker İmal İşçisi
- 8161.35 Un İmal Ustası
- 8161.36 Yer Fıstığı Üretim Hazırlama/Kurutma Elemanı
- 8161.37 Yer Fıstığı Kabuk Kırma Makinesi Operatörü
- 8161.38 Yer Fıstığı Seçme İşçisi
- 8161.39 Yer Fıstığı Renk Ayırıcı Makinesi Operatörü
- 8161.40 Yer Fıstığı Kavurma Makinesi Operatörü
- 8161.41 Hamurkar (Şeker-Sakız)
- 8161.42 Bant elemanı
- 8161.43 Bitkisel Yağ Üretim Operatörü
- 8161.44 Fırın ve Unlu Mamuller Üretim Operatörü
- 8161.45 Kaplama Operatörü (Draje)
- 8161.46 Gıda İşlemecisi
- 8161.47 Tarhana İmal İşçisi
- 8161.48 Paketleme Makinesi Operatörü (Makarna)
- 8161.49 Paketleme Makinesi Operatörü (İrmik)
- 8161.50 Paketleme Makinesi Operatörü (Un)
- 8161.51 Hamurkar(Makarna)
- 8161.52 Bitkisel ve Hayvansal Yağ Üretim Operatörü
- 8161.53 Fındık Kırma İşçisi
- 8161.54 Fındık İşleme İşçisi
- 8161.55 Gıda Kurutma Fırın Operatörü
- 8161.56 Kuru Baklagil Elemanı
- 8161.57 Otoklav Operatörü (Konserve İmalatı)
- 8161.58 Bull Operatörü (Gıda)
- 8161.59 Yöresel Gıda Ürünleri Üretim Elemanı
- 8161.60 Maya İmalat İşçisi
- 8161.61 Meyve ve Sebze Kurutma Operatörü
- 8161.62 Su ve Maden Suyu Üretim Elemanı
- 8161.63 Bal İşleme ve Paketleme İşçisi
- 8161.64 Çay İşleme Elemanı
- 8161.65 Mısır İşleme Operatörü
- 8161.66 Sos Üretim Operatörü
- 8161.67 Nişasta Bazlı Şeker Rafineri Operatörü
- 8161.68 Meyve- Sebze Suyu ve Alkolsüz İçecek Üretim
- 8161.69 Meyve- Sebze Püre ve Konsantresi Üretim
- 8161.70 Kahvaltılık Gevrek Üretim Operatörü
- 8161.71 Fermente Ürün Üretim Operatörü
- 8161.72 Baharat ve Toz Karışımlar Hazırlama Operatörü
- 8161.73 Dolum/Ambalajlama ve Paketleme Operatörü
- 8161.74 Kakao Çekirdeği İşleme Operatörü
- 8161.75 Et Ürünleri İşleme Operatörü
- 8171.01 Beyazlatma Makinesi Operatörü-Kağıt Hamuru
- 8171.02 Diğer Kağıt Hamuru Hazırlama İşçileri
- 8171.03 Hamur Eleme Makinesi İşçisi (Kağıt Hamuru)
- 8171.04 Kazan Operatörü (Kağıt Hamuru)
- 8171.05 Kesme Makinesi İşçisi (Kağıt Hamuru)
- 8171.06 Odun Talaşçısı (Kağıt Hamuru)
- 8171.07 Yoğurma Makinesi Operatörü (Kağıt Hamuru)
- 8171.08 Yonga Eleme Makinesi İşçisi (Kağıt Hamuru)
- 8171.09 Yonga Makinesi İşçisi (Kağıt Hamuru)
- 8171.10 Diğer Kağıt İmalat İşçileri
- 8171.11 Kağıt Astarlama Makinesi Operatörü
- 8171.12 Kağıt İmalat Makinesi Operatörü
- 8171.13 Kağıt İmalat Makinesi Operatörü (Kurutma Kısmı)
- 8171.14 Mukavva Makinesi Operatörü (Kağıt Hamuru)
- 8171.15 Süper Kalandır Makinesi Operatörü (Kağıt)
- 8171.16 Masura Kesim Makinesi Operatörü
- 8171.17 Kağıt İmal Proses Kumanda Operatörü
- 8171.18 Kağıt Üretim Elemanı
- 8172.01 Hızarcı
- 8172.02 Baş Bıçkıcı (Bıçkı Fabrikası)
- 8172.03 Bıçkı Makinesi Operatörü (Bıçkıcı)
- 8172.04 Diğer Bıçkıcılar, Kontrplak İmalatçıları Ve İlgili Ağaç
- 8172.05 İ İ Elyaf Pres Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Elyaflı Plaka
- 8172.06 İ Fertel Makinesi Ayarcı-Operatörü (Elyaflı Plaka
- 8172.07 İ Kapak Bıçkı Makinesi Operatörü
- 8172.08 Kaplamalık Levha Bantlama Makinesi Operatörü
- 8172.09 Kaplamalık Levha Dilicisi
- 8172.10 Katrakt Makinesi Operatörü (Ağaç)
- 8172.11 Kontrplak Pres Operatörü-Ağaç
- 8172.12 Kontrplak Tutkal Makinesi Operatörü
- 8172.13 Seyyar Testere Makinesi Operatörü
- 8172.14 Şerit Testere Tezgahı Operatörü-Bıçkı Fabrikası
- 8172.15 Yarma Makinesi Operatörü-Ağaç
- 8172.16 Yonga Makinesi Ayarcı-Operatörü (Elyaflı Plaka
- 8172.17 İ Emprenye Kağıt Tezgahı Operatörü
- 8172.18 Ahşap Kaplama Pres Operatörü
- 8172.19 Kalem Katrak Makinesi Operatörü
- 8172.20 Ham Kalem İz Açma Makinesi Operatörü
- 8172.21 Kalem Takoz Kesim İşçisi
- 8172.22 Ham Kalem Sandviç İşçisi
- 8172.23 Kalem Başkesme Makinesi Operatörü
- 8172.24 Kalem Dip Yuvarlama Makinesi Operatörü
- 8172.25 Ham Kalem Profil Makinesi Operatörü
- 8172.26 Kalem Uç Açma Makinesi Operatörü
- 8172.27 Kalem Bölme Makinesi Operatörü
- 8172.28 Kalem Silgi Takma Makinesi Operatörü
- 8172.29 Kalem Folyo Sarma Makinesi Operatörü
- 8172.30 Kalem Boyama Makinesi Operatörü
- 8172.31 Kalem Baskı Makinesi Operatörü
- 8172.32 Kalem Mercanlamacı
- 8172.34 Ebatlama Makinesi Operatörü (Ahşap)
- 8172.35 Yonga-Ağaç Eleme Makinesi İşçisi
- 8183.02 Ürün Dolum Makinesi Operatörü (Kozmetik)
- 8183.03 Filtreleme Ve Dolum Makinesi Operatörü (Boya)
- 8183.04 Dolum Tesisi Makinesi-Aseptik Operatörü-İçecek
- 8183.05 Besleme İşçisi (Bisküvi)
- 8183.06 Ambalaj Makinesi Operatörü (Bisküvi)
- 8183.07 Unlu Mamüller Paketleme İşçisi
- 8183.08 Yağ Dolum Makinesi Operatörü
- 8183.09 Bira Kasalama İşçisi
- 8183.10 Şişe Etiketleme Makinesi Operatörü
- 8183.11 İnspektör Ve Dolum Makinesi Operatörü
- 8183.12 Kutu Bira Dolum Makinesi Operatörü
- 8183.13 Ambalajcı (Makine İle)
- 8183.14 Etiketçi (Makineyle)
- 8183.15 Kap Doldurma Makinesi Operatörü
- 8183.16 Kapaklama Ve Mühürleme Makinesi Operatörü
- 8183.17 Kapak-Pipet Makinesi Operatörü
- 8183.18 Kolileme Makinesi Operatörü
- 8183.19 Kuruyemiş Paketleme İşçisi
- 8183.20 Palet Etiketleme İşçisi
- 8183.21 Gazbeton Paketleme Hattı Operatörü
- 8183.22 Gül Mamulleri Dolum İşçisi (Kozmetik Ürünler)
- 8183.23 Ton Balığı Paketleme İşçisi
- 8183.24 Mobilya Paketleme İşçisi
- 8183.25 Sıvı Dolum Makinesi Operatörü
- 8183.26 Tarihleme Makinesi Operatörü
- 8183.27 Plastik Kapak Tarihleme Makinesi Operatörü
- 8183.28 Un Paketleme İşçisi
- 8183.29 Su Şişeleme Makinesi Operatörü
- 8183.30 Kavurma Vakumlama Makinesi Operatörü
- 8183.31 Sucuk Etiketleme İşçisi
- 8183.32 Sucuk Paketleme Makinesi Operatörü
- 8183.33 Çay Paketleme Makinesi Operatörü
- 8183.34 Paketleme Makinesi Operatörü (Cips)
- 8183.35 Tuz Paketleme İşçisi
- 8183.36 Yem Dolum ve Paketleme Makinesi Operatörü
- 8183.37 Makarna Paketleme İşçisi
- 8183.38 İrmik Paketleme İşçisi
- 8183.39 Pirinç Paketleme İşçisi
- 8183.40 Alçılı Sargı Bezi Paketleme Sorumlusu
- 8219.01 Metal Mamuller Montaj İşçisi
- 8219.02 Kauçuk Mamuller Montaj İşçisi
- 8219.03 Plastik Mamuller Montaj İşçisi
- 8219.04 Kapı Montaj İşçisi
- 8219.05 Çelik Kapı Montaj İşçisi
- 8219.06 Montaj İşçisi (Havalı Tornavida)
- 8219.07 Deri Eşya Montajcısı
- 8219.08 Perde Ve Jaluzi Montaj Ustası
- 8219.09 Mekanizmalı Perde Sistemleri İmal İşçisi
- 8219.10 Prefabrik Yapı Montaj İşçisi
- 8219.11 Kepenk Montaj İşçisi
- 8219.12 Çelik Kapı Aksesuar Montaj İşçisi ( Bağlamacı)
- 8219.13 Özel Gün ve Nikah Şekerleri Hazırlayıcısı
- 8219.14 Ahşap Doğrama Montaj Elemanı
- 8219.15 Ahşap Montaj Elemanı
- 8219.16 Ahşap İskelet Montaj Elemanı
- 8219.17 Sulama Sistemleri Montaj İşçisi
- 8219.18 Duşakabin Montajcısı
- 8219.19 Emniyet Kemeri Montaj İşçisi
- 8219.20 Doğal Gaz Sayaç Sökme Takma Elemanı
- 8219.22 Isıölçer ve Isı Sayacı Sökme Takma Elemanı
- 8219.23 P.V.C. Doğrama Montajcısı
- 8219.24 Evsel ve Endüstriyel Su Arıtma Cihazları İmal İşçisi
- 8219.25 Su Sayac Sökme Takma Elemanı
- 8219.26 Yat Donatımcısı
- 8219.27 Yangına Dayanıklı Kapı Montajcısı
- 8311.01 Demiryolu Lokomotifi Yardımcı Makinisti
- 8311.02 Diğer Demiryolu Lokomotif Makinistleri Ve
- 8311.04 Tren Makinisti(Demiryolu)
- 8312.01 Tren Teşkil Memuru (Ara İstasyonlarda)
- 8312.02 Demiryolu Frencisi
- 8312.03 Demiryolu Sinyalcisi
- 8312.04 Tren Teşkil Memuru (Makasçı)
- 8312.06 Revizör-Demiryolu
- 8312.07 Telekomat Bakım Sürveyanı
- 8312.08 Demiryolu Tesisler Sürveyanı
- 8312.09 Katener İşçisi
- 8312.10 Geçit Bekçisi (Demiryolu)
- 8312.11 Demiryolu Yol Kontrol Görevlisi
- 8312.12 Tren Teşkil Memuru (Trende)
- 8312.13 Tren Teşkil Memuru (Gar)
- 8312.14 Yol Sürveyanı (Demiryolu)
- 8312.15 Tesisler Kontrolörü (Demiryolu)
- 8312.16 Tren Teşkil İşçisi
- 8312.17 Panel Sistem Demiryolu Ustası
- 8321.01 Motosiklet Sürücüsü
- 8321.02 Motosikletli Kurye
- 8322.01 Diğer Motorlu Araç Sürücüleri
- 8322.02 Kamyonet Şoförü
- 8322.03 Taksi Şoförü
- 8322.04 Ambulans Sürücüsü
- 8322.05 Servis Şoförü (Okul)
- 8322.06 Makam Şoförü
- 8322.07 Zırhlı Müdahale Araçları Sürücü
- 8322.08 Minibüs Şoförü
- 8322.09 Vasıta Sürücüsü
- 8322.10 Servis Aracı Şoförü
- 8331.01 Kent İçi Raylı Sistemler Tren Sürücüsü/
- 8331.02 Şoför (Yolcu Taşıma)
- 8331.03 Otobüs Kaptanı (Şoförü)
- 8331.04 Metrobüs Şoförü
- 8331.05 Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü
- 8332.02 Şoför-Yük Taşıma
- 8332.03 Tır-Çekici Şoförü
- 8332.04 Çöp Kamyonu Sürücüsü
- 8332.05 Kara Tankeri Operatörü (Tehlikeli Madde
- 8332.08 Vidanjör Şoförü
- 8332.09 Kamyon Şoförü
- 8332.10 Oto Kurtarıcı-Çekici Araç Şoförü
- 8332.11 Tır/Kamyon Muavini
- 8332.12 Zırhlı Araç Şoförü
- 8332.13 Arazöz Şoförü
- 8332.14 Kaya Kamyonu Operatörü
- 8332.15 Terminal Çekici Operatörü
- 8332.16 Tıbbi Atık Toplama ve Taşıma Kamyon Şoförü
- 8332.17 Silobas Operatörü
- 8332.18 Kendinden Tahrikli Motorlu Taşıyıcı (SPMT) Ağır
- Nakliye (Low-Bed) İş Makinesi Operatörü
- 8332.19 Çekici Tahrikli Ağır Nakliye (Low-Bed) İş Makinesi
- 8341.01 Diğer Çiftlik Makineleri Operatörleri
- 8341.02 Kereste Taşıma Makinesi Operatörü
- 8341.03 Motorlu Çiftlik Makineleri Operatörü-Tarım
- 8341.04 Tarımsal Mücadele Alet Ve Makineleri Operatörü
- 8341.05 Pamuk Toplama Makinesi Operatörü
- 8341.06 Biçerdöver Operatör Yardımcısı
- 8341.07 Pancar Boşaltma Operatörü
- 8341.08 Traktör Şoförü
- 8341.09 Biçerdöver Operatörü
- 8344.01 Yükleyici (Loder) Operatörü
- 8344.02 Forklift Operatörü
- 8344.03 Yan Forklift (Reachtruck) Operatörü
- 8344.04 Transpalet Operatörü
- 8344.05 Liman Saha İstif Makineleri Operatörü (CRS ve
- 8344.06 Endüstriyel Taşımacı
- 8350.01 Serdümen
- 8350.02 Güverte Enspektörü
- 8350.03 Baş Dümenci Gemi
- 8350.04 Deniz Fenercisi
- 8350.05 Diğer Güverte Mürettabatı, Mavna Tayfaları Ve
- 8350.06 Güverte Lostromosu
- 8350.07 Güverte Tayfası
- 8350.08 Usta Gemici
- 8350.09 Gemi Acente Personeli
- 8350.10 Makine Lostromosu
- 8350.11 Silici (Gemi)
- 8350.12 Palamarcı
- 8350.13 Genel Servis İşçisi (gemi)
- 8350.14 Gemici
- 8350.15 Çımacı
- 8350.16 Rampa Elemanı
- 8350.17 Tahlisiye Personeli
- 9111.01 Hizmetçi-Ev İşleri
- 9111.02 Gündelikçi Kadın
- 9112.01 Destek Personeli (Yardımcı Hizmetler)
- 9112.02 Diğer Gündelikçiler, Temizleyiciler Ve İlgili İşçiler
- 9112.03 Diğer Hizmetçiler Ve İlgili Hizmet İşçileri
- 9112.04 Hizmetli (Kamu Kuruluşları)
- 9112.05 Oda Görevlisi-Turizm
- 9112.06 Temizlik Görevlisi
- 9112.07 Genel Alan Temizleme ve Düzenleme Görevlisi/
- 9112.08 Kat Hizmetleri Elemanı
- 9112.09 Tuvalet Temizlik Görevlisi
- 9112.10 Mobilya Silimci
- 9112.11 Büro İşçisi
- 9112.12 Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı
- 9112.13 Temizlik Görevlisi (Hastane)
- 9112.14 Zemin Temizleme Makinesi Operatörü (Elektrikli)
- 9112.16 Binicili Zemin Temizleme Makine Sürücüsü (İç
- 9112.17 Laboratuvar Temizlik İşçisi
- 9112.18 Plaj Görevlisi (Beach Boy)
- 9112.19 Tren Temizlik Görevlisi
- 9112.20 Uçak Temizlik Görevlisi
- 9121.01 Çamaşırcı (Genel)
- 9121.02 Diğer Çamaşırcılar, Kuru Temizleyiciler ve Ütücüler
- 9121.03 Kuru Temizleyici (Elle)
- 9121.04 Lekeci (Kuru Temizleme)
- 9121.05 Ütücü (Elle)
- 9121.07 Lekeci (Tekstil
- 9122.01 Oto Yıkama Elemanı (Otomatik Makina)
- 9122.02 Oto Yıkama Elemanı
- 9122.03 Oto Kuaför Elemanı
- 9123.01 Cam Temizleyici
- 9129.01 Havuz Görevlisi/Operatörü
- 9129.02 Halı Temizleme ve Bakım Elemanı
- 9129.03 Havuz Suyu Operatörü
- 9211.01 Çay Toplama İşçisi
- 9211.02 Yer Fıstığı Toplama İşçisi
- 9211.03 Meyve Toplama İşçisi
- 9211.04 Sebze Toplama İşçisi
- 9211.07 Tarla Ürünü Çiftlik İşçisi
- 9211.08 Tarım İşçisi (Tarla Ürünleri)
- 9211.09 Yardımcı Çiftlik İşçisi (Genel)
- 9211.10 Fındık Toplama İşçisi
- 9211.11 Zeytin Toplama İşçisi
- 9211.12 Gül Toplama İşçisi
- 9212.01 Ahırcı (Hayvan Bakan Ve Ahırları Temizleyen)
- 9213.02 Amele-Karma Çiftlik (Bitkisel Üretim Ve Hayvan
- 9213.03 Çapacı-Karma Çiftlik (Bitkisel Üretim Ve Hayvan
- 9213.04 Hasat İşçisi-Tarla Ürünleri
- 9213.05 Çiftlik İşçisi (Karma Bitki ve Çiftlik Hayvanı)
- 9213.06 Tarım İşçisi-Karma Çiftlik (Bitkisel Üretim ve Hayvan
- 9214.01 Çim Saha Görevlisi
- 9214.02 Bitkisel Harç Hazırlama İşçisi
- 9215.01 Orman İşçisi
- 9216.01 Kabuklu ve Yumuşakça Toplayıcısı
- 9216.02 Balıkçılık Ve Avcılık İşçileri
- 9216.03 Kurbağa Toplayıcısı
- 9216.04 Salyangoz Toplayıcısı
- 9321.01 Paketleme İşçisi (Cam)
- 9321.02 Kumaş Paketleme İşçisi
- 9321.03 Bobin Paketleme İşçisi
- 9321.04 Ambalajcı
- 9321.05 Kalem Ambalaj İşçisi
- 9321.06 Yumurta Paketleme İşçisi
- 9321.07 Kibrit Paketleme İşçisi
- 9321.08 Battaniye/Nevresim Paketleme İşçisi
- 9321.09 Etiket görevlisi - ambar
- 9321.10 Boya Dolum ve Ambalajlama İşçisi
- 9321.11 Balyacı
- 9321.12 Ambalajlama İşçisi (Elle)
- 9321.13 Etiket Yapıştırma İşçisi (Elle)
- 9321.14 Paket Yapma İşçisi - Kağıt, Karton vb.
- 9321.15 Paketleme İşçisi
- 9321.16 Konfeksiyon Ürünlerini Katlama/Paketleme İşçisi
- 9321.17 Et Paketleme İşçisi
- 9321.18 Paketleme İşçisi (Gıda)
- 9321.19 Çiftlemeci (Çorap)
- 9321.20 Paketlemeci (Çorap)
- 9329.01 Karton Ve Mukavva Kutu İmal İşçisi (Elle)
- 9329.02 Panel Strofor İşçisi
- 9329.05 Metal Yıkama Yağlama İşçisi
- 9329.06 Battaniye/Nevresim Katlama İşçisi
- 9329.07 Ayıklama Bandı İşçisi - Et ve Balık Ürünleri
- 9329.08 Kabuklu Yumuşakçaları Ayıklama İşçisi
- 9329.09 Karkas Yıkama İşçisi
- 9329.10 Kumaş Temizleme İşçisi (Elle)
- 9329.11 Kumaş Yıkama İşçisi (Elle)
- 9329.12 Makine Yıkayıcısı
- 9329.13 Malzeme Taşıyıcısı
- 9329.14 Meydancı - Dokuma
- 9329.16 Meydancı - İmalat
- 9329.17 Meydancı - İplik
- 9329.18 Meydancı - Konfeksiyon
- 9329.19 Meydancı - Mezbaha
- 9329.20 Rotor Bobini Sarma İşçisi
- 9329.21 Şişe Tasnifçisi
- 9329.22 Stator Bobini Sarma İşçisi
- 9329.23 Ayakçı (Tekstil)
- 9329.24 Transformatör sarma işçisi
- 9329.25 Yün Yıkama İşçisi (Elle)
- 9329.26 Bobin Aktarma İşçisi
- 9329.27 Bobinci - yün iplik
- 9329.28 Bobin Sarma İşçisi - Elektrik
- 9329.29 Elektrik Malzemesi Montaj İşçisi
- 9329.30 Katçı (Tekstil)
- 9329.31 Ham Deri Yıkama İşçisi
- 9329.32 İplik Yıkama İşçisi
- 9329.33 İşkembe temizleyicisi (elle)
- 9329.34 Alçılı Sargı Bezi Ara Elemanı
- 9329.35 Alçılı Sargı Bezi Sarım Elemanı
- 9329.41 Süt Toplama İşçisi
- 9329.42 Bobinaj Sarma İşçisi (Elle)-Elektrik
- 9329.43 Desen Yapıştırma İşçisi
- 9329.44 Harmancı (Çay) Elle
- 9329.45 Vater Takımcı
- 9329.46 Ortacı/Ayakçı (Tekstil)
- 9329.47 Kalem Lata Dizme İşçisi
- 9331.01 Diğer Taşımacılar
- 9332.01 Diğer Koşulu Araç Sürücüleri
- 9332.02 Koşulu Araç Sürücüsü
- 9332.04 Faytoncu
- 9332.05 Kağnı Sürücüsü
- 9332.06 At Arabası Sürücüsü
- 9333.01 Depo İşçisi (Elleçleme)
- 9333.02 Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri
- 9333.03 Tahmil-Tahliye İşçisi (Gemi)
- 9333.04 Tanker Yükleme İşçisi-Gemi
- 9333.05 Taşıt Yükleme İşçisi-Demiryolu Ve Karayolu Araçları
- 9333.06 Uçak Yükleme İşçisi
- 9333.07 Ambar İşçisi (Portör)
- 9333.08 Soğuk Hava Depo Görevlisi
- 9333.09 Hamal/Elle Taşıma
- 9333.10 LPG Dolum ve Boşaltım İşçisi
- 9333.11 Eşya Taşıma İşçisi
- 9333.12 Yükleme Boşaltma İşçisi (Kimyasal Maddeler)
- 9333.13 Açık Hava Depo Görevlisi
- 9333.14 Kapalı Depo Görevlisi
- 9333.15 Depo Görevlisi (Hammadde)
- 9333.16 Depo Görevlisi (Yarı Mamul)
- 9333.17 Depo Görevlisi (Gıda)
- 9333.18 Depo Görevlisi(Tamamlanmış Ürün)
- 9333.19 Liman İşletme Saha Çalışanı
- 9333.20 Liman İşçisi
- 9333.21 Soğuk Hava Depo İşçisi
- 9333.22 Gemi yükleme işçisi
- 9333.23 Beden İşçisi (Taşıma, Yükleme-Boşaltma)
- 9334.01 Raf İstifleme İşlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde
- 9411.01 Fast Food Hazırlayıcısı-Hamburger, Tost, Sandviç
- 9411.02 Gözleme Ustası
- 9411.03 Döner Ustası
- 9411.04 Pizza Ustası
- 9411.05 Kokoreç Ustası
- 9411.06 Çiğ Köfte Ustası
- 9411.07 İçli Köfte Ustası
- 9411.08 Pide Ustası
- 9411.09 Izgara Köftecisi
- 9411.10 Lahmacun Ustası
- 9411.11 Ciğer Ustası
- 9411.12 Çiğ Köfte Üretimi Ön Hazırlık Elemanı
- 9411.13 Tavuk Döner Ustası
- 9411.14 Izgara Ustası
- 9411.15 Izgara Ustası Yardımcısı
- 9411.16 Pide Ustası Yardımcısı
- 9411.17 Tantuni Ustası
- 9411.18 Suşi Ustası
- 9411.19 Hızlı Servis (Fast Food) Restoran Sorumlusu
- 9412.01 Aşçı Yamağı (Çırağı)
- 9412.02 Çaycı
- 9412.03 Kahvaltı Hazırlama Elemanı
- 9412.04 Bulaşıkçı (Stevard)
- 9412.05 Yemek Dağıtım Elemanı (Kepçeci)
- 9412.06 Mutfak Görevlisi
- 9412.07 Bulaşıkçı/Stevard (Şefi)
- 9412.08 Çaycı - büro, otel ve diğer işyerlerinde
- 9412.09 Yemekhane Servis İşçisi
- 9412.10 Yemekhane İşçisi
- 9412.11 Bulaşıkhane Görevlisi
- 9510.01 Diğer Servis İşçileri (Sokak Hizmetleri)
- 9510.02 Ayakkabı Boyacısı
- 9510.03 Afiş asıcısı
- 9510.04 Baskülcü - sokak
- 9510.05 El ilanı dağıtıcısı
- 9510.06 Değnekçi - taşıt
- 9510.07 Çığırtkan
- 9520.01 Diğer Sokak Satıcıları/işportacılar (Gıda Dışı)
- 9520.02 Gazete Satıcısı-Seyyar
- 9520.03 Sokak Satıcısı/ İşportacı (Gıda Dışı)
- 9520.04 Şans Oyunları Satış Elemanı (Seyyar)
- 9520.05 Hurda Toplayıcısı/Geri Dönüştürülebilir Atık
- 9520.06 Eskici-Seyyar
- 9520.07 Baloncu - seyyar satış
- 9520.08 Kitap, film, bilgisayar oyunları satıcısı - seyyar
- 9520.09 Çiçek Satıcısı - Seyyar
- 9520.10 Çerçi - seyyar satıcı (gıda dışı)
- 9611.01 Çöpçü
- 9611.02 Sağlık Kuruluşları Kaynaklı Tıbbi ve Tehlikeli Atık
- 9611.03 Tehlikeli Atık Toplayıcısı
- 9611.04 Tehlikesiz Atık Toplayıcısı
- 9612.02 Çöp Tasnif Ediciler
- 9612.03 Geri Dönüşüm İşçisi
- 9612.04 Hurda Satıcısı
- 9612.05 Şişe Ayıklayıcısı
- 9612.06 Hurda Hazırlama ve Takip İşçisi
- 9612.07 Geri Kazanım İşçisi
- 9612.08 Atık Akümülatör Geri Kazanım İşçisi
- 9612.09 Atık Ayırma İşçisi
- 9613.01 Binicili Zemin Temizleme Makine Sürücüsü (Dış
- 9613.02 Park süpürücü
- 9613.03 Temizlik İşçisi (Elle - Cadde, Sokak, Park vb.)
- 9613.04 Park Temizlik İşçisi
- 9613.05 Süpürgeci (Temizlik İşçisi) - Cadde, Sokak vb.
- 9621.01 Kurye
- 9621.02 Tüp (LPG) Dağıtım Elemanı
- 9621.03 Gazete Dağıtıcısı
- 9621.04 Bagaj Taşıyıcısı (Bellboy)
- 9621.05 Diğer Tahmil Tahliye İşçileri Ve İlgili Yük Taşıma
- 9621.07 İ Paket Teslim Elemanı (Yaya)
- 9621.08 Kurye (İlaç Dağıtım)
- 9621.09 Ekmek Dağıtım Elemanı
- 9621.10 Dağıtım Elemanı (Gıda-İçecek)
- 9621.11 El İlanı, Broşür Dağıtıcısı
- 9621.12 Golf sopa ve top taşıyıcısı
- 9621.13 Genel evrak dağıtıcısı
- 9621.14 Bavul taşıyıcısı
- 9622.01 Beden İşçisi (Temizlik)
- 9623.01 Sayaç Okuma Elemanı (Su)
- 9623.02 Sayaç Okuma Elemanı (Elektrik)
- 9623.03 Sayaç Okuma Elemanı (Doğal Gaz)
- 9623.04 Endeks Okuma Görevlisi
- 9624.01 Su Taşıyıcı
- 9624.02 Yakacak Odun Toplayıcısı
- 9629.01 Yer Gösterici (Sinema-Tiyatro)
- 9629.02 Otopark Görevlisi/Vale
- 9629.03 Garaj Görevlisi (Otel)
- 9629.04 Kanal Ve Izgara İşçisi
- 9629.05 Asansör Görevlisi
- 9629.06 Su Kaydırağı Görevlisi
- 9629.07 Parkomat Görevlisi
- 9629.08 İnternet Salon Görevlisi
- 9629.09 Kapı Görevlisi (Doorman)
- 9629.10 Sürücü Kursu Pisti Görevlisi
- 9629.11 Vestiyer elemanı
- 9629.12 Fuar Organizasyon Sorumlusu
- 9629.13 Bilet Toplayıcısı
- 9629.14 Anonsçu (Page Boy)
- 9629.15 Asansör Görevlisi (İnşaat)
- 9629.16 Oyun Parkı Görevlisi
- 9629.17 Paraşüt Katlama Elemanı
- 9629.18 Halı Saha Görevlisi
- 9901.01 Alansız Ön Lisans
- 9901.02 Stajyer (Öğrenci)
- 9901.03 İşletmede Beceri Eğitimi Öğrencisi
- 9901.04 Diğer Kursiyer
- 9901.05 Öğrenci (Lisans)
- 9901.06 Öğrenci (Önlisans)
- 9901.07 Sosyal Çalışma Programı Katılımcısı
Sizin düşünceleriniz neler ?