SGK yıpranma paylarına kısıtlama getirdi! Yüzlerce mesleğin emeklilik süresi uzuyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yayınladığı duyuru ile çok sayıdafiili hizmet süresi zammına tabi meslek grubuna kısıtlama getirildiğini açıkladı. Paylaşılan 98 sayfalık listede, 4/A kapsamında fiili hizmet zammına tabi tutulamayacak meslek grupları belirlendi.

NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK?

Meslek kodu kısıtlaması sebebiyle hizmet bildirimi yapılması engellenen ancak fiili hizmet süresi zammına tabi işte çalışan sigortalılar için işverence fiili hizmet süresi zammına tabi işte çalışmasını doğrular ve kanıtlar nitelikte belgelerin bağlı olunan SGK ünitesine ibraz edilmesi istenecek. Söz konusu uygulama Nisan 2025 dönemine ait hizmetlerin bildiriminden itibaren geçerli olacak.

YIPRANMA PAYI NEDİR?

Yıpranma payı ya da fiili hizmet süresi zammı, bazı meslek gruplarında çalışanların, çalışma şartlarının zorlukları nedeniyle emeklilik sürelerini daha erken tamamlamasına olanak tanıyan süreye deniyor. Bu uygulama ile, gerçek çalışma süresine ek bir süre eklenerek, çalışanların daha önce emekli olabilmesi sağlanıyor.

YIPRANMA PAYI HAKKINA KISITLAMA GETİRİLEN MESLEKLER

SGK'nın yayınladığı listede yer alan ve 'yıpranma payı' kapsamında erken emeklilikten yararlanma hakkını kısıtlama getirilen meslek grupları şu şekilde: