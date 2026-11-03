Bu nasıl tesadüf! Conceiçao'nun yanındaki isimler tanıdık çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bu nasıl tesadüf! Conceiçao'nun yanındaki isimler tanıdık çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bu nasıl tesadüf! Conceiçao\'nun yanındaki isimler tanıdık çıktı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olması beklenen Sergio Conceiçao'nun yıllar önce Inter forması giyerken çekilen bir fotoğrafı dikkat çekti. Portekizli çalıştırıcının aynı karede Emre Belözoğlu ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile yer alması, futbol dünyasındaki ilginç tesadüfü gözler önüne serdi.

Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevi için anlaşmaya vardığı öne sürülen Sergio Conceiçao'nun futbolculuk yıllarından dikkat çekici bir fotoğraf ortaya çıktı. Portekizli teknik adamın İtalya'nın Inter takımında forma giydiği dönemde Emre Belözoğlu ve Okan Buruk ile takım arkadaşı olduğu görüldü. Üç ismin aynı karede yer aldığı fotoğraf, Conceiçao'nun Fenerbahçe'nin başına geçme ihtimaliyle birlikte yeniden dikkat çekti.

Bu nasıl tesadüf! Conceiçao'nun yanındaki isimler tanıdık çıktı

YILLAR ÖNCE AYNI TAKIMDA FORMA GİYDİLER

Sergio Conceiçao, futbolculuk kariyerinde Inter forması giydiği dönemde Türk futbolunun tanınmış isimlerinden Emre Belözoğlu ve Okan Buruk ile aynı kadroda yer aldı. Üç futbolcunun Inter formasıyla yan yana görüntülendiği fotoğraf, aradan geçen yılların ardından ilginç bir tesadüfü ortaya koydu.

Bu nasıl tesadüf! Conceiçao'nun yanındaki isimler tanıdık çıktı

ŞİMDİ RAKİP OLABİLİRLER

O dönem Inter'de takım arkadaşı olan Sergio Conceiçao ve Okan Buruk'un yolları, bu kez Türkiye'de rakip teknik direktörler olarak kesişebilir. Galatasaray'ın başında bulunan Okan Buruk'un eski takım arkadaşı Conceiçao, Fenerbahçe ile anlaşmasının resmiyet kazanması halinde sarı-lacivertli takımın teknik direktörü olacak.

Bir dönem aynı formayı giyen iki ismin yıllar sonra ezeli rakiplerin başında karşı karşıya gelme ihtimali, fotoğrafı daha da dikkat çekici hale getirdi.

Ve mutlu son! Fenerbahçe, Sergio Conceiçao ile anlaştıVe mutlu son! Fenerbahçe, Sergio Conceiçao ile anlaştı Fenerbahçe, Conceiçao ile anlaştı: İstanbul'a geliyorFenerbahçe, Conceiçao ile anlaştı: İstanbul'a geliyor İstanbul'a gelmesi beklenen Conceiçao, bakın nerede ortaya çıktıİstanbul'a gelmesi beklenen Conceiçao, bakın nerede ortaya çıktı
Emre BelözoğluGalatasarayOkan BurukFenerbahçeFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Stuttgart’tan Galatasaray’ı kızdıran paylaşım Apar topar sildiler Stuttgart'tan Galatasaray'ı kızdıran paylaşım! Apar topar sildiler
Ev sahibine soğuk duş 25 bin liraya kiraladığı evi hostele çevirmiş Ev sahibine soğuk duş! 25 bin liraya kiraladığı evi hostele çevirmiş
Televizyon kanallarından radikal karar Bu akşam üç dizi yayınlanmayacak Televizyon kanallarından radikal karar! Bu akşam üç dizi yayınlanmayacak
Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
6 suç kaydı vardı, hiç tanımadığı kadına dehşeti yaşattı Hayat karartan tokat kamerada 6 suç kaydı vardı, hiç tanımadığı kadına dehşeti yaşattı! Hayat karartan tokat kamerada
Enflasyon rakamları açıklandı Enflasyon rakamları açıklandı
Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın
12:28
Ortak basın toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Korece teşekkürü damga vurdu
Ortak basın toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Korece teşekkürü damga vurdu
12:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore’de Nükleer santral için iş birliği zaptı imzalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de! Nükleer santral için iş birliği zaptı imzalandı
11:56
Futbol dünyası yasta Kaleciyle çarpışan futbolcu öldü
Futbol dünyası yasta! Kaleciyle çarpışan futbolcu öldü
11:48
Yıldız ismi duyurdular Türk futbol tarihine geçecek rekor bonservis
Yıldız ismi duyurdular! Türk futbol tarihine geçecek rekor bonservis
11:42
Çektiği video başına iş açan Ronaldo Jr.’dan yeni haber
Çektiği video başına iş açan Ronaldo Jr.'dan yeni haber
11:18
Bakan Gürlek: Fon soruşturmasında kapsamlı suç yapısı tespit edildi
Bakan Gürlek: Fon soruşturmasında kapsamlı suç yapısı tespit edildi
10:07
Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın
Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 12:31:06. #.0.3#
SON DAKİKA: Bu nasıl tesadüf! Conceiçao'nun yanındaki isimler tanıdık çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android