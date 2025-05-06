Özel'den "saldırı" açıklaması: Emniyet müdür yardımcısı hakkında soruşturma açsınlar - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Özel'den "saldırı" açıklaması: Emniyet müdür yardımcısı hakkında soruşturma açsınlar

Geniş Video İzle

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'i anma töreni için gittiği AKM'den çıkışında saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özel "Saldırının kesinlikle planlı olduğunu düşünüyorum. Bizim aracımızı otoparka aldırmayan Emniyet müdür yardımcısı hakkında soruşturma açsınlar. Saldırıyı azmettirenler ayağınızı denk alın, sokaktan çekilin mesajı veriyor" dedi.

06.05.2025 08:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'i anma töreni için gittiği Atatürk Kültür Merkezi çıkışında saldırıya uğradı.

"SALDIRININ PLANLI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Özel'e yönelik yumruklu saldırı kamuoyunda infiale neden olurken, gazeteci İsmail Saymaz'a saldırıyla ilgili açıklamalarda bulunan CHP lideri dikkat çeken ifadeler kullandı. Özel, "Saldırının kesinlikle planlı olduğunu düşünüyorum. Anlık olmadı. Ben iki saat önce uzatılan mikrofonlara konuştuğum sırada orada. Ve bana vurduğu yerde… Planlamış. Hatta belki denk getirse o sırada vuracak. Geleceğimi biliyor. Beni husumet içinde dinliyor, kötü kötü bakarak. Hazırlıklar yapmış. Eliyle koluyla açma-germe hareketleri; müsabakaya hazırlanıyormuş gibi" dedi.

"BİZİM KORUMALARA KIZIP OTOPARKA SOKMADILAR"

Saldırının yaşandığı gün beklenmedik bir olay yaşandığını belirten Özel "Bizim ekip dedi ki, 'Aracımızı otoparka almadılar, girdiğimiz kapıdan çıkacağız' Dedim ki 'Niye almasınlar.' Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Özbek, bizim korumalara birazcık kızarak, bizi otoparka sokmuyor. Bizimkiler güvenlik açısından otoparkı tercih ediyorlar. Asansöre bindirip indirmek istiyorlar. O yüzden oradan (kapıdan) yürüyerek geçmem lazım. Adam tam orada bekliyor, önceden planlı bir iş olduğu çok belli. Adamın hazırlığından, bulunduğu yerden… Yürürken onu görüyorum, yüzü bana dönük. Sırtını verip yol verirmiş gibi dönüyor. Golf sopasıyla vuracakmış gibi sağa doğru kaykılıyor. Hızla gelip vurmaya çalışıyor. Gelişini gördüm. Refleksle kafamı çektim.

"ŞÜPHEYLE YAKLAŞTIĞIM TEK KİŞİ EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI"

İçişleri Bakanı'nın, İstanbul Emniyeti'nin, valinin tutumlarına şüpheyle yaklaşmıyorum. Şüpheyle yaklaştığım bir kişi var: O emniyet müdür yardımcısı bizi zorla oradan geçirtti. Aracı niye almasın? Her milletvekilinin aracı her resmi kurumun otoparkına girer. 13 yıldır milletvekiliyim, giremediğim bir otopark yok. "Siz giremezsiniz, burada duracaksınız" diyor. Beni zorla çıkarttırıyor. "seni oradan kim geçirtti?" dersen emniyet müdür yardımcısı geçirtti. Ama benim ciddi bir şüphem var. Şoförümden tut olayı benimle yaşayan herkes aynı şeyi aktarıyor. Emniyet müdür yardımcısı hakkında soruşturma açsınlar. Bizim koruma ekibi, şöför ve milletvekillerimiz muhakkike gerekli bilgileri versin. Eğer bu yapılmazsa yük devletin sırtına kalır. Bu yapılırsa, varsa bir hatası, bir bağlantısı ortaya çıkar.

"SOKAKTAN ÇEKİLİN MESAJI VERİYORLAR"

Bu bir azmettirmedir. Birileri bana, CHP'ye ve muhalefete mesaj veriyor "Ayağınızı denk alın" diye. Kendiliğinden yapmış olsa bu kişi "kutuplaştırıcı dilin, sert söylemlerin etkisi var" derim. Bir çevre, grup, kimse, bana mesaj veriyor. Adam ilk ifadesinde söyledi; "Sokak çağrılarına sinirliydim." "Sokaktan çekilin, miting yapmayın, yeni dönem yaptığınız muhalefeti, attığınız adımları gözden geçirin, yoksa…" Üç nokta koydular."

Özel\'den "saldırı" açıklaması: Emniyet müdür yardımcısı hakkında soruşturma açsınlar

Sırrı Süreyya Önder, Özgür Özel, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Hukuk, AKM, Son Dakika

Son Dakika Politika Özel'den 'saldırı' açıklaması: Emniyet müdür yardımcısı hakkında soruşturma açsınlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Muzaffer Matlı:
    yemin ediyorum böyle muhalefet olmaz sana verdiğim oylara yazık her yere saldırıyorsun belediyelerinde grev var başta Beşiktaş Sarıyer kartal çöpler dağ olmuş siz hep algı peşindesiniz millet herşeyi görüyor tribüne oynamayın ?? 68 30 Yanıtla
  • Hls157128:
    soytarı 47 20 Yanıtla
  • Gez Gez Bitmiyor:
    ziyaaaaa. biz de yedik 49 15 Yanıtla
  • Security Specialist:
    Keşke birkereçikte olsun mitinglerinde çıkıp arkadaşlar Polislerin üzerlerine Otobüs veya Arabalarla gidilmez deseydin :( 28 7 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    neden bir millet vekilinin aracı otoparka alınmaz ? ciddi bir suçlama, eğer iftira ise gereği yapılmalı, yok iftira değil gerçekten de müdür yardımcısı otoparka girmeye izin vermemiş ise bazı şeyler kafamda netleşecek. birileri çöpler dağ olmuş size verdiğim oylar haram olsun gibisinden laflar söylüyor. her yere saldırıyormuşmuş. Dayak yemiş adam öyle çomar çomar dursun mu? size göre bu konu burada kapansın, altı hiç eşelenmesin! 16 18 Yanıtla
  • nev tu:
    KONTROLLÜ SALDIRI OLMASIN !!!!! HANİ SİZİN DEDİĞİNİZ GİBİ !!! GÜNDEMDE KALMAK İÇİN 24 10 Yanıtla
  • barış özcan:
    İlk günler sağduyu çağrısı yaptı ama baktı reyting yok hemen U dönüşü başkadı mağdırumda mağdurum diye ortalığı karıştırmaya. Bu yumruğu tasvip etmiyorum ama hükümet niye sana yumruk attırsın ne çıkarı olacak bundan, hırsıza hırsız dediler binlercesi arkasından yürüdü, o yüzden kesinlikle bunların içinden bu tiyatroyu planlıyan vardır. 25 7 Yanıtla
  • or ac:
    çorba içerken kameraları kapatın diyen adam kameralar olmasa bunları söyleyemeyecek 17 4 Yanıtla
  • SELO:
    BU CHP NİN HALİ NE OLACAK ACIYORUM YEMİNLE NE ZAMAN AKLI BAŞINDA BİRİSİ GELECEK BUNLARIN BAŞINA 12 7 Yanıtla
  • 1Belinay:
    biraz agır ol ya çocuk gibisin 12 6 Yanıtla
  • Elisa21:
    SEN ÖNCE KENDİ HIRSIZINI PARTİDEN İHRAÇ ET 11 6 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Barış Özcan ne çıkarı olacak diye yazmış, Ne çıkarı olacak? Özgür Özel çayır çayır meydanlarda. tokatlattırıyor ki çıkmasın meydanlara. Bu adam yarın öbürgün cumhurbaşkanının bakanların çıkamadığı pazara çıkacak. 5 6 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    biride çıkıp demiyor ki bu adam nasıl dışarda. sizin öve öve bitiremediğiniz akp bunları dışarı çıkarttı. çocuk katilinin yaptiklarini takdir edecek hale gelmişiz. Allah daha nasıl bir bela versin ki ? İsrail'den farkımız mi var şimdi bu konuda bizim ? akp nin lehine olaunda ne olursa olsun anlayışı ile ülkeyi yok ettiniz bitirdiniz 5 3 Yanıtla
  • Security Specialist:
    Polis durdurduğunda Polislere Tşk. Ederek hayırlı görevler dileyerek Polislerimisi Motive eden Bakanlarımız var bizim Güzel ülkemizde. Arkadaşlar daima dediğim gibi, ben ikinci darbe çıkaraçaklar diye korkuyorum bu chp den :( 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaçtı sanılan mahkumun adliyede unutulduğu ortaya çıktı Kaçtı sanılan mahkumun adliyede unutulduğu ortaya çıktı
Aile hekimliklerinde yeni dönem 6 Mayıs’ta devreye giriyor Aile hekimliklerinde yeni dönem! 6 Mayıs'ta devreye giriyor
İmamoğlu’ndan CHP kurultayı ifadesi 9 soruya tek yanıt verdi İmamoğlu'ndan CHP kurultayı ifadesi! 9 soruya tek yanıt verdi
Ayşe Barım hakkında 30 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi Ayşe Barım hakkında 30 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi
Harry Kane’in laneti 31 yaşında bitti Harry Kane'in laneti 31 yaşında bitti
Sırrı Süreyya Önder’in “Kürt müsünüz“ sorusuna yanıtı yeniden gündem oldu Sırrı Süreyya Önder'in "Kürt müsünüz?" sorusuna yanıtı yeniden gündem oldu
Bakan Şimşek yıl sonu enflasyon hedefi için net rakam verdi Bakan Şimşek yıl sonu enflasyon hedefi için net rakam verdi
İrfan Can Eğribayat Beşiktaş derbisi sonrası üzüntüden konuşamadı İrfan Can Eğribayat Beşiktaş derbisi sonrası üzüntüden konuşamadı
Gülden Karaböcek şimdi de kızını susturdu: Konuşursan seni de silerim Gülden Karaböcek şimdi de kızını susturdu: Konuşursan seni de silerim
Bir döneme damga vuran Ragga Oktay seneler sonra görüntülendi Bir döneme damga vuran Ragga Oktay seneler sonra görüntülendi
Bakan Şimşek: İmamoğlu soruşturmasının piyasaya etkisi 3 gün sürdü Bakan Şimşek: İmamoğlu soruşturmasının piyasaya etkisi 3 gün sürdü

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 09:48:07. #7.12#
SON DAKİKA: Özel'den "saldırı" açıklaması: Emniyet müdür yardımcısı hakkında soruşturma açsınlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.