Özel\'den "saldırı" açıklaması: Emniyet müdür yardımcısı hakkında soruşturma açsınlar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'i anma töreni için gittiği Atatürk Kültür Merkezi çıkışında saldırıya uğradı.

"SALDIRININ PLANLI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Özel'e yönelik yumruklu saldırı kamuoyunda infiale neden olurken, gazeteci İsmail Saymaz'a saldırıyla ilgili açıklamalarda bulunan CHP lideri dikkat çeken ifadeler kullandı. Özel, "Saldırının kesinlikle planlı olduğunu düşünüyorum. Anlık olmadı. Ben iki saat önce uzatılan mikrofonlara konuştuğum sırada orada. Ve bana vurduğu yerde… Planlamış. Hatta belki denk getirse o sırada vuracak. Geleceğimi biliyor. Beni husumet içinde dinliyor, kötü kötü bakarak. Hazırlıklar yapmış. Eliyle koluyla açma-germe hareketleri; müsabakaya hazırlanıyormuş gibi" dedi.

"BİZİM KORUMALARA KIZIP OTOPARKA SOKMADILAR"

Saldırının yaşandığı gün beklenmedik bir olay yaşandığını belirten Özel "Bizim ekip dedi ki, 'Aracımızı otoparka almadılar, girdiğimiz kapıdan çıkacağız' Dedim ki 'Niye almasınlar.' Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Özbek, bizim korumalara birazcık kızarak, bizi otoparka sokmuyor. Bizimkiler güvenlik açısından otoparkı tercih ediyorlar. Asansöre bindirip indirmek istiyorlar. O yüzden oradan (kapıdan) yürüyerek geçmem lazım. Adam tam orada bekliyor, önceden planlı bir iş olduğu çok belli. Adamın hazırlığından, bulunduğu yerden… Yürürken onu görüyorum, yüzü bana dönük. Sırtını verip yol verirmiş gibi dönüyor. Golf sopasıyla vuracakmış gibi sağa doğru kaykılıyor. Hızla gelip vurmaya çalışıyor. Gelişini gördüm. Refleksle kafamı çektim.

"ŞÜPHEYLE YAKLAŞTIĞIM TEK KİŞİ EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI"

İçişleri Bakanı'nın, İstanbul Emniyeti'nin, valinin tutumlarına şüpheyle yaklaşmıyorum. Şüpheyle yaklaştığım bir kişi var: O emniyet müdür yardımcısı bizi zorla oradan geçirtti. Aracı niye almasın? Her milletvekilinin aracı her resmi kurumun otoparkına girer. 13 yıldır milletvekiliyim, giremediğim bir otopark yok. "Siz giremezsiniz, burada duracaksınız" diyor. Beni zorla çıkarttırıyor. "seni oradan kim geçirtti?" dersen emniyet müdür yardımcısı geçirtti. Ama benim ciddi bir şüphem var. Şoförümden tut olayı benimle yaşayan herkes aynı şeyi aktarıyor. Emniyet müdür yardımcısı hakkında soruşturma açsınlar. Bizim koruma ekibi, şöför ve milletvekillerimiz muhakkike gerekli bilgileri versin. Eğer bu yapılmazsa yük devletin sırtına kalır. Bu yapılırsa, varsa bir hatası, bir bağlantısı ortaya çıkar.

"SOKAKTAN ÇEKİLİN MESAJI VERİYORLAR"

Bu bir azmettirmedir. Birileri bana, CHP'ye ve muhalefete mesaj veriyor "Ayağınızı denk alın" diye. Kendiliğinden yapmış olsa bu kişi "kutuplaştırıcı dilin, sert söylemlerin etkisi var" derim. Bir çevre, grup, kimse, bana mesaj veriyor. Adam ilk ifadesinde söyledi; "Sokak çağrılarına sinirliydim." "Sokaktan çekilin, miting yapmayın, yeni dönem yaptığınız muhalefeti, attığınız adımları gözden geçirin, yoksa…" Üç nokta koydular."