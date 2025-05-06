Saldırganın kızı CHP'yi aradı! 21 yıl önce balkondan atlayarak elinden kurtulmuştu - Son Dakika
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Saldırganın kızı CHP'yi aradı! 21 yıl önce balkondan atlayarak elinden kurtulmuştu

Saldırganın kızı CHP\'yi aradı! 21 yıl önce balkondan atlayarak elinden kurtulmuştu

CHP lideri Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun 21 yıl önceki katliamından balkondan atlayarak kurtulan kızı Yasemin, CHP Genel Merkezi'ni arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti. Babasının tahliyesinin ardından korktuğunu ifade eden kadın "Diyecek bir şey bulamıyorum, çok üzgünüm" dedi.

06.05.2025 07:44
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreni sonrası saldırıya uğramıştı. Saldırganın 21 yıl önce evlatlarını katleden Selçuk Tengioğlu olduğu ortaya çıkmıştı. Tengioğlu'nun Hatay'da 21 yıl önceki saldırısından balkondan atlayarak kurtulan kızı Yasemin'in yurt dışına çıkmıştı. Saldırının ardından Tengioğlu'nun kızı Yasemin, CHP Genel Merkezi'ni aradı.

AĞLAYARAK YAŞADIKLARINI ANLATTI

CHP Genel Merkezi'ni ağlayarak aradığı belirtilen Yasemin'in babasının saldırısından balkondan atlayarak kurtulduğunu ifade ettiği, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e geçmiş olsun dileklerini ilettiği ifade edildi.

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Babasının tahliyesinin ardından korktuğunu, CHP yetkilileriyle iletişime geçmek istediğini belirten kişinin, "Diyecek bir şey bulamıyorum, çok üzgünüm" dediği kaydedildi.

ANNELER GÜNÜNDE KATLİAM YAPMIŞTI

2004 yılı Anneler Günü'nde 5 çocuk babası Selçuk Tengioğlu, sabah saat 04.00 sularında geldiği evinde, silahını çekerek bağırıp çağırmaya başladı.

Tengioğlu bağırma sesleri üzerine uyanan çocuklarından oğlu Barış'ı (19) ve kızı Mutlu'yu (17) silahla vurdu.

Kurşunlarla yaralanan çocuklarının ölmediğini fark eden Tengioğlu, bu kez ekmek bıçağı ile silahla yaraladığı çocuklarını bıçaklayarak öldürdü.

Olay sırasında Tengioğlu'nun diğer kızı Yasemin (16), 2. kattaki evin arka balkonundan aşağı atlayarak kurtuldu.

Silah sesini duyan komşuların polise haber vermesiyle olay yerine gelen polis Tengioğlu'nu evde bıçak ve silahıyla birlikte yakaladı.

Özgür Özel, 3-sayfa, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Saldırganın kızı CHP'yi aradı! 21 yıl önce balkondan atlayarak elinden kurtulmuştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Saldırganın kızı CHP'yi aradı! 21 yıl önce balkondan atlayarak elinden kurtulmuştu - Son Dakika
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