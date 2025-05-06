Villasına çöküp TikTok'ta paylaştılar: Sezon açıldı, akıyor bugün maşallah - Son Dakika
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Yaşam

Villasına çöküp TikTok'ta paylaştılar: Sezon açıldı, akıyor bugün maşallah

Villasına çöküp TikTok\'ta paylaştılar: Sezon açıldı, akıyor bugün maşallah

İzmir'de yaşayan Cengiz Ünal, villasını Nuri Yıldırım'a taksi plakası ve 300 bin lira karşılığında satmayı planladı. Ancak Yıldırım ailesi, villayı alıp taksiyi devretmedi. Daha sonra Hasan Yıldırım'ın yeğeni Recep Yıldırım'a ait TikTok hesabından 3 milyon lira banknotların videosu paylaşılarak, ''Sezon açıldı, akıyor bugün maşallah'' yapıldı. Günlerce oyalanan Ünal, şikayetçi oldu.

06.05.2025 08:21
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Cengiz Ünal, İzmir'de Menemen'de bulunan villasını satmak için 2 yıl önce tanıştığı Nuri Yıldırım ile taksi plakası ve 300 bin lira karşılığında anlaştı. Yıldırım ve ailesi gayrimenkul satışı için anlaştıkları Cengiz Ünal'a akıl almaz bir tuzak kurdu.

VİLLA VE TAKSİ PLAKASI TAKASI

oto yedek parça işiyle uğraşan Cengiz Ünal (54), 2 yıl önce arkadaşı vasıtasıyla perdeci Nuri Yıldırım ile tanıştı. Ünal, Menemen'deki villasını, Yıldırım'a ait olan taksi plakası ve 300 bin lira nakit karşılığında takas etmek için anlaşma sağlandı.

VİLLA DEVREDİLDİ, TAKSİYİ DEVRETMEDİLER

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, Yıldırım ailesi, Cengiz Ünal'ın hesabına 3 milyon lira gönderdi. Ünal'a bu parayı çekip kendilerine vermesi gerektiği söylendi. Cengiz Ünal, Yıldırım ailesinin hesabına gönderdiği 3 milyon lira parayı bankadan çekip bavulla Hasan Yıldırım'a verdi. Ardından taksinin satışı için gittiği noterde aracın borcu olduğu için üzerine alamadı. Ancak villanın devrini gerçekleştirdi.

TOKATLADIKLARI 3 MİLYONU TİKTOK'A ATTILAR

Aradan günler geçmesine rağmen taksinin borcunun kapanmadığı bahanesiyle Cengiz Ünal'ı oyalayan Hasan Yıldırım, taksinin devrini yapmadı. Hasan Yıldırım'ın yeğeni Recep Yıldırım'a ait TikTok hesabından bavuldan çıkartılan 3 milyon lira banknotların videosu paylaşıldı. Paylaşımlarda, 'Reis Hasan Yıldırım', 'iyi seyirler', 'aslan kuzenim yaptığın ticaretten dolayı senle gurur duyuyorum. Allah bahtını açık etsin', 'aslan yeğenlerim benim', 'sezon açıldı, akıyor bugün maşallah' şeklinde ifadeler yer aldığı görüldü. Günlerce oyalanan, villasından olan ve taksi plakasına kavuşamayan Cengiz Ünal, Yıldırım ailesi mensubu 4 kişi hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan şikayette bulundu.

EKSİK SORUŞTURMA YAPILDI BAKANLIK DUR DEDİ

Savcılık bu soruşturmada aralarında villa ve taksi takası için yazılı bir belge bulunmadığından dolayı takipsizlik verdi. Ünal, Yıldırım ailesiyle ilgili daha önce dolandırıcılık yaptıklarıyla ilgili sosyal medyada haberlerin bulunduğunu ancak savcılığın eksik soruşturma yaparak takipsizlik verdiğini belirterek avukatı aracılığıyla takipsizlik kararına itiraz etti ve İzmir 5. Sulh Ceza Hakimliği bu talebi reddetti. Dosya Adalet Bakanlığı'na gitti. Bakanlık eksik soruşturma yapıldığı gerekçesiyle takipsizlik kararının bozulmasına karar verdi. Dosya şimdi yeniden ele alınacak.

Recep Yıldırım, Hasan Yıldırım, Nuri Yıldırım, Cengiz Ünal, İzmir, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Villasına çöküp TikTok'ta paylaştılar: Sezon açıldı, akıyor bugün maşallah - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • mustafa sagdic:
    Türkiye de suç değil ki bu ? Polatlar dışarda. emsal karar var der çıkar 13 0 Yanıtla
  • Şener Yüngül:
    İçeri atılmalıdır.. 13 0 Yanıtla
  • Cengiz Sahin:
    Mermi 50 tl silah her yerde 5 0 Yanıtla
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