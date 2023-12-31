 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu: Terör ve suçlarla mücadelemiz amansız devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu: Terör ve suçlarla mücadelemiz amansız devam ediyor

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Rize'ye yaptığı ziyarette terör, mafya, çete suçları ve organize suçlarla mücadelelerinin devam ettiğini belirtti. Karaloğlu, ayrıca askerlik görevini yapan ikiz kardeşlerin ailesiyle de görüşerek yeni yılını kutladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu: Terör ve suçlarla mücadelemiz amansız devam ediyor
31.12.2023 - 21:27,
Abone Ol

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, "Terör ve terörizmle mücadele olmak üzere, toplumun huzurunu bozan mafya, çete suçları, organize suçlar, zehir tacirleri, kaçak göç hareketlerinde bulunanlar her kim varsa, vatandaşın huzurunu bozan her birisi ile mücadelemiz amansız devam ediyor" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, bir dizi ziyaretler için memleketi Rize'ye geldi. Rize Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Yardımcısı Karaloğlu, şeref defterini imzalayıp, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ile görüştü. Ardından Rize Belediyesi'ne geçen Karaloğlu, Belediye Başkanı Rahmi Metin'den projeleri ile ilgili bilgi aldı. Belediyeden ayrılan Bakan Yardımcısı Karaloğlu, beraberindeki Vali Baydaş, Başkan Metin, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör ile itfaiye, sahil güvenlik karakol komutanlığı, il jandarma komutanlığı, polis uygulama noktası ve AFAD Müdürlüğü'nü de ziyaret edip, görevli personelin yeni yılını kutladı.

'2024, TÜRKİYE 100 YILININ İLK YILI OLACAK'

Açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Karaloğlu, "Vatadaşlarımızın huzurunu güvenliğini sağlayan arkadaşlarımızı görev başlarında ziyaret ediyoruz. Bir taraftan başta terör suçlarıyla amansız mücadelemiz devam ediyor. Daha bugün 3 terör mensubunu Mardin'de jandarmamız etkisiz hale getirdi. Başta terör ve terörizmle mücadele olmak üzere, toplumun huzurunu bozan mafya, çete suçları, organize suçlar, zehir tacirleri, kaçak göç hareketlerinde bulunanlar her kim varsa, vatandaşın huzurunu bozan her birisi ile mücadelemiz de amansız devam ediyor. 2024 yılı Türkiye 100 yılının ilk yılı olacak. Vatandaşın huzurunu bozan her türlü eylemle mücadelemiz yeni yılda da inşallah İçişleri Bakanlığı olarak devam edecek" dedi.

ASKERLİK YAPAN İKİZ KARDEŞLERİN AİLESİ İLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, İl Jandarma Komutanlığı ziyaretinde askerlik görevini yapan ikiz kardeşler Kemal ve Kenan Saraç ile görüştü. Karaloğlu ikizlerin ailesini telefonla arayarak yeni yılını kutladı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Münir Karaloğlu, Türkiye, Rize, Güvenlik, Valilik, Terör, Belediye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu: Terör ve suçlarla mücadelemiz amansız devam ediyor - Son Dakika


20:53
Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi
19:41
Hakkari'de peş peşe 3 deprem meydana geldi Hakkari'de peş peşe 3 deprem meydana geldi
18:59
İşte 2024'e adım atan ülkelerin yeni yıl kutlamaları İşte 2024'e adım atan ülkelerin yeni yıl kutlamaları
18:43
Süper Kupa krizine ilişkin Fenerbahçe'den açıklama: İftira ve yalan iddialar ortaya atanlarla ilgili hukuki adımlar atacağız Süper Kupa krizine ilişkin Fenerbahçe'den açıklama: İftira ve yalan iddialar ortaya atanlarla ilgili hukuki adımlar atacağız
18:09
Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı
17:27
Selahattin Demirtaş, babasının ölümüyle ilgili mesaj yayınladı Selahattin Demirtaş, babasının ölümüyle ilgili mesaj yayınladı
16:47
Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin kız arkadaşıyla sahnede öpüşmesi tartışma yarattı Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin kız arkadaşıyla sahnede öpüşmesi tartışma yarattı
15:54
Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu

Son Dakika
20:53 Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi
19:41 Hakkari'de peş peşe 3 deprem meydana geldi
18:59 İşte 2024'e adım atan ülkelerin yeni yıl kutlamaları
18:43 Süper Kupa krizine ilişkin Fenerbahçe'den açıklama: İftira ve yalan iddialar ortaya atanlarla ilgili hukuki adımlar atacağız
18:09 Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı
17:27 Selahattin Demirtaş, babasının ölümüyle ilgili mesaj yayınladı
16:47 Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin kız arkadaşıyla sahnede öpüşmesi tartışma yarattı
15:54 Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu
15:33 İçki masasında küfürlü şarkı söyleyen fenomen Azad Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
15:12 Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 22:13:23. #1.12#
SON DAKİKA: İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu: Terör ve suçlarla mücadelemiz amansız devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement