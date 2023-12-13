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Kopenhag Teknik Direktörü Neestrup: Türk takımları bizi küçük gördüler, büyük olduğumuzu gösterdik - Son Dakika
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Kopenhag Teknik Direktörü Neestrup: Türk takımları bizi küçük gördüler, büyük olduğumuzu gösterdik

Kopenhag Teknik Direktörü Jacob Neestrup, Galatasaray maçının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Türk takımlarının kendilerini küçük gördüklerini söyleyen Danimarkalı antrenör, ''Maalesef, Türk takımları bizi küçük gördüler. Biz büyük kulübüz, bunu da gösterdik. Galatasaray ve herkese saygılıyım. Ancak bundan sonra Türk takımları bizim gibi takımları nasıl yenebileceklerini düşünmeli'' ifadelerini kullandı.

13.12.2023 - 10:08,  Güncelleme: 13:34
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Kopenhag Teknik Direktörü Jacob Neestrup, Galatasaray karşılaşmasının ardından basın toplantısında yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"BİZİ KÜÇÜK GÖRDÜLER"

Kendilerini güçlü bir takım olarak gördüklerini belirten Neestrup, ''Maalesef, Türk takımları bizi küçük gördüler. Biz büyük kulübüz, bunu da gösterdik. Galatasaray ve herkese saygılıyım. Ancak bundan sonra Türk takımları bizim gibi takımları nasıl yenebileceklerini düşünmeli" dedi.

"OKAN BURUK SAYGIZLIK YAPTI"

Maçtan önce Okan Buruk hakkında da konuşan Danimarkalı teknik adam, "Bence Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, bize biraz saygısızlık yaptı. Biz Bayern deplasmanına gittiğimizde en iyi şekilde mücadele ettiğimizi düşünüyorum, Bayern de aynı şekilde. Bunun bana ve oyuncularımıza saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'a karşı sonsuza kadar saygımız var. Büyük kulüp olduklarını, önemli sonuçlar aldıklarını biliyoruz. Şunu sormak istiyorum, Galatasaray 2-0 öndeyse ve maç 2-2 biterse ben seni tebrik edersem, sen bunu nasıl görürsün. Biz İstanbul'da 1 puan almadık, 2 puan kaybettik" demişti.

Kopenhag Teknik Direktörü Neestrup: Türk takımları bizi küçük gördüler, büyük olduğumuzu gösterdik
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol
YORUMLAR (2)
  • Serkan Basar: adam haklı hacııı dağılabiliriz :) Yanıtla 56 8
  • Vecdi Murat Soydan: Ben verdiği demeçte bir saygısızlık yaptığını düşünmüyorum. Adamın tespitleri doğru. Maalesef Türk takımları olarak kendimizi avrupada dev aynasında görüyoruz. Basın da çok şişiriyor. Galatasaray da yenebilirdi rakibini, olmadı. Yanıtla 102 2

Galatasaray, Kopenhag, Futbol, Spor, Son Dakika

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