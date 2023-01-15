Son Dakika Gebelik Haberleri

13:18 Oyuncu Fahriye Evcen, ikinci bebeğini dünyaya getirdi 2017 yılında Burak Özçivit'le nikah masasına oturan güzel oyuncu Fahriye Evcen, bugün ikinci bebeğini dünyaya getirdi. İstanbul'daki özel bir hastanede doğum yapan oyuncu bebeğine "Kerem" adını verdi.

12:42 Tunç Soyer'den "Bütçe" Eleştirisi: "İzmir'e Karşı Şaşı Bakış Açısı Var… Bu İzmir'in Cezalandırıldığı Bir Tablo" İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bütçe ve yatırım programı ile ilgili olarak hükümeti, "İzmir’e şaşı bakış açısı var. Objektif olmayan belki bir takım siyasal tercihlerle şekillenen ve sonuç itibariyle İzmir’in cezalandırıldığı bir tablo bu” sözleriyle eleştirdi.

11:53 Cansu Köksal Öngüner, basketbola Çukurova ile geri döndü A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncularından Cansu Köksal Öngüner, hamilelik süreci nedeniyle ara verdiği basketbola geri döndü.

10:43 Gebelik okulları sezaryeni azaltıyor Gebelik okulları sezaryeni azaltıyor Oltu Devlet Hastanesi bünyesinde kurulan gebelik okulu anne adaylarının daha sağlıklı, rahat, güvenli bir gebelik geçirmeniz için gebelik okulu eğitimleri uzmanlar tarafından veriliyor.

10:57 Yozgat Şehir Hastanesi'ndeki Gebe Okulu'nda 10 Bin Anne Adayına Eğitim Verildi Yozgat Şehir Hastanesi bünyesinde, 2017 yılında hastanenin açılışıyla birlikte hizmet vermeye başlayan Gebe Okulu eğitimleri devam ediyor. Gebelik süreci, doğum ağrısı ile baş etme, doğuma hazırlık, doğum sonu bakım, bebek bakımı ve aile planlamasıyla ilgili eğitimlerin verildiği gebe okuluna anne adaylarının ilgisi her geçen gün artıyor. Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, 2017 yılından itibaren başlatılan Gebe Okulu sürecinin devam ettiğini 2022 yılı sonu itibariyle 10 bin anne adayına eğitim verildiğini söyledi.

08:53 Anne adayları 'gebe okulu' ile doğuma bilinçli hazırlanıyor Anne adayları 'gebe okulu' ile doğuma bilinçli hazırlanıyorYOZGAT Yozgat Şehir Hastanesi'nde hizmete sunulan "Gebe Okulu" ile anne adaylarının doğuma sağlıklı ve huzurlu hazırlanması amaçlanıyor.

19:57 Pele'nin eski sevgilisi yaşadıkları aşkı anlattı: Saatlerce cinsel ilişkiye giriyorduk Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Pele'nin eski kız arkadaşı, efsane futbolcu ile yaşadıkları aşk hikayesini anlattı. Pele'nin gençken sevgilisi olduğunu iddia eden fotoğrafçı ve yazar Selma Fonseca, "Saatlerce cinsel ilişki yaşıyorduk, uykuya daldığımı bile hatırlamıyorum. Sanki her şey bir rüya gibiydi" dedi. Efsane futbolcudan hamile kaldığını da belirten Fonseca, daha sonra bebeğin düştüğünü söyledi.

19:17 Hamilelere "grip" uyarısı: "Gebeler gripten korunmak için grip aşısı yaptırmalılar" Hamilelere "grip" uyarısı: "Gebeler gripten korunmak için grip aşısı yaptırmalılar" Acıbadem Kayseri Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Dr. Ayşe Dişli Gürler, gebelerin gripten korunmalarının çok önemli olduğunu belirterek, "Gebeler gripten korunmak için grip aşısı yaptırmalılar" dedi.

14:11 En acı mutluluk! Yılın annesi, ikizlerini kucağına aldı Ekim ayında Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada eşini kaybeden 24 yaşındaki Sena Sıla Yıldırım, "Yılın annesi" seçildiği şehir hastanesinde eşinin emaneti ikizleri Deniz ve Nefes'i dünyaya getirdi.

10:34 "Düzenli tarama ile rahim ağzı kanseri önlenebilir" Her yıl dünyada 600 bini aşkın kadında rahim ağzı kanseri vakası saptandığını ve 300 bini aşkın vakada kansere bağlı ölüm görüldüğünü söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Canan Yılmaz, 1-31 Ocak Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Ayı'na özel açıklamalarda bulundu.

08:10 İkinci bebeğini kucağına almaya hazırlanan Hazal Kaya, karnı burnunda pozlarını paylaştı İkinci bebeğini dünyaya getirmek için gün sayan başarılı oyuncu Hazal Kaya, sosyal medya hesabından karnı burnunda pozlarını paylaştı. "Leyla Süreyya" adını vereceklerini duyurduğu kız bebeği bekleyen oyuncunun pozlarına yorum ve beğeni yağdı.

23:16 Ünlü Oyuncu Hazal Kaya'dan Hamilelik Pozu Ünlü oyuncu Hazal Kaya, ikinci çocuğunu kucağına almak için gün sayıyor. Ünlü oyuncu Hazal Kaya, karnı burnunda pozunu sosyal medya hesaplarından paylaştı. İşte haberin detayları...

11:02 Bakan Koca'dan Hdp'li 21 Kadın Milletvekilinin 6 Yaşında Evlendirilen Çocukla İlgili Soru Önergesine 19 Kelimelik Yanıt: "Süreç Takip Edilmektedir,... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, HDP’li kadın milletvekillerinin İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken evlendirmesiyle ilgili soru önergelerine “Soru önergesinde yer alan konuya ilişkin olarak bakanlığımızca müfettiş görevlendirilmiş olup süreç takip edilmektedir. Konuya gösterilen ilgiye teşekkür ederim” yanıtını verdi.

12:16 Gamze Akkuş İlgezdi: "Tüik Kız Çocuklarının Yaptığı Doğumları Gizledi, AKP İktidarı Boyunca Haftada 1777 Günde 253 Çocuk Doğum Yaptı" CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, TÜİK’in kız çocuklarının doğum sayılarını veri perdeleme yöntemiyle gizlediğini belirterek, “10-19 yaş grubunda doğum yapan kızımız, Türkiye’de son 19 yılda 1 milyon 755 bin 375’e ulaştı. 17 yaş altındaki kız çocukları doğum oranı son 19 yılda sözde yüzde 82 azalırken, yaş grubu belirsiz doğumlar ise yüzde 389 arttı. AKP iktidarı boyunca haftada 1777, günde 253 kız çocuğu doğum yaptı. 2012-2021 yılları arasında reşit olmadığı halde 129 bin 547 çocuk mahkemelerce evlenebilir kararı ile evlendirildi” dedi.

21:52 Meclis çocuk istismarının önlenmesi için gereken tedbirleri araştıracak TBMM Genel Kurulunda, "6 yaşındaki bir kız çocuğunun evlilik adı altında cinsel istismara maruz bırakılması olayının araştırılarak benzer olayların yaşanmaması ve her türlü çocuk istismarının önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu...

20:27 Hdp'li Kerestecioğlu: "İstanbul Sözleşmesi'nden Çıkıldığından Beri Denetimsizlik Arttı ve Artık Ne Kadın Cinayetleri Ne de Çocuk İstismarları... HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, TBMM Genel Kurulu’nda, çocuk istismarına ilişkin araştırma komisyonu kurulması ile görüşmeler sırasında; “Aslında hepimiz utanç duymalıyız bu karardan. İstanbul Sözleşmesi’nden çıkıldığından beri denetimsizlik arttı ve artık ne kadın cinayetleri ne de çocuk istismarları konusunda sağlıklı veriler edinemiyoruz” dedi.

17:01 9 aylık hamile oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, karnı burnunda pozunu takipçileriyle paylaştı Geçtiğimiz sene Ceyhun Ergin ile evlenen ve şimdilerde ilk bebeğini kucağına almaya hazırlanan güzel oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, sosyal medya hesabından karnı burnunda pozunu paylaştı.

15:24 Gaziantep'te 2022'de binlerce kişiye destek verildi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yürüttüğü projelerle 2022 yılı boyunca binlerce kişiye destek sağladı.

09:43 İkinci bebeğini kucağına almaya hazırlanan Hazal Kaya, influenza oldu İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayan ünlü oyuncu Hazal Kaya, sosyal medya hesabından influenza olduğunu duyurdu. Daha önce de iki kere koronavirüse yakalanan oyuncu, yaptığı paylaşımda "Artık dalga geçeceksiniz diye bir şey demiyorum da influenza olduk. Bütün virüsleri olduğuma göre lohusalığı rahat geçiririm" dedi.

16:16 Deva Partisi Kadın Politikaları Başkanı Elif Esen: "Politikalarımızla Kadının Güvenliğini Sağlayacak ve Kadın Ölümlerinin Önüne Geçeceğiz" Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Kadın Politikaları Başkanı Elif Esen, partisinin Kadın Eylem Planı’na ilişkin “Kadınlar üzerinden değil kadınlar için politikalar yapıyoruz. Kadının karar ve yönetim düzeyinde temsiliyetini artıracak kriterler belirleyeceğiz. Merkezi ve yerel yönetimde cinsiyete duyarlı bütçe uygulamasını geliştireceğiz. Politikalarımızla kadının güvenliğini sağlayacak ve kadın ölümlerinin önüne geçeceğiz. Tek kapı sistemi ile kadının kapı kapı dolaşmadan çözüme kavuşmasını sağlayacağız. Kadını şiddet gördüğü yere yeniden itmeyeceğiz. Boşanma sürecinde ve sonrasında kadının insanca yaşamasını kadın ve çocuk için tesis edeceğiz. Kadını güçlendiren ve kadınla güçlenen Türkiye için kadın varsa çözüm var” dedi.

16:12 Hekimler, Bakan Koca'nın Kurucusu Olduğu Hastanenin Önünde İzin Verilmeyen Açıklamayı İTO'da Yaptı: "Tekelci Sağlık Sermayesinin Gerçek Yüzü, Bu... Özel hastanelerde çalışmalarını kısıtlayan yönetmelik değişikliğine karşı çıkan hekimler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Hastanesi’nin önünde yapmalarına izin verilmeyen basın açıklamasını İstanbul Tabip Odası’nda (İTO) yaptı. Dr. Hasan Oğan, “Hastalarımızın sağlığı ve hekim seçme özgürlüğü, sizlerin üzerinde kirli oyunlar oynayacağınız bir alan değildir. Çıkarı için her yolu mübah gören tekelci sağlık sermayesinin gerçek yüzü, bu yönetmelik ile bir kez daha ortaya çıkmış bulunmaktadır” dedi.

11:16 EVDE DOĞURDUĞU BEBEĞİNİ PENCEREDEN ATAN ANNEYE MÜEBBET BÜYÜKÇEKMECE'de 18 Mayıs 2020'de evinde doğurduğu bebeğini pencereden atarak öldürdüğü iddia edilen Ece Çoban'a mahkeme heyeti oy çokluğuyla 'Beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan çocuğuna karşı kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi.

11:08 Evinin tuvaletinde doğurduğu bebeğini camdan atıp öldüren cani anneye müebbet hapis cezası verildi Büyükçekmece'de evinin tuvaletinde doğurduğu bebeğini camdan dışarı atarak ölümüne neden olan cani anne Ece Çoban, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

10:28 Riskli gebe takip sistemi Türkiye'ye örnek oldu Riskli gebe takip sistemi Türkiye'ye örnek oldu -Düzce Sağlık Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Yüksek Riskli Gebe Takip' sistemi iyi örnek uygulamaları arasına girdi -Uygulama ile riskli 91 gebe sağlıklı bir şekilde doğum yaptıDÜZCE Düzce Sağlık Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen...

14:54 Bir hastanın karnından 8 kilogramlık kitle çıkarıldı Amasya'da 54 yaşındaki bir hastanın karnından ameliyatla 8 kilogramlık kitle çıkarıldı.

14:02 KARIN AĞRISIYLA HASTANEYE GİTTİ, KARNINDAN 8 KİLOLUK KİTLE ÇIKTI AMASYA'da, karın şişliği ve ağrısı şikayetleriyle hastaneye başvuran Münevver Hilal Yiğit'in (54) karnından başarılı operasyonla 8 kilogram kitle alındı.

12:54 Rahim nakliyle doğan "Ömer ve Özlenen" bebekler ilk kez bir arada görüntülendi Rahim nakliyle doğan "Ömer ve Özlenen" bebekler ilk kez bir arada görüntülendi Türkiye'nin ikinci rahim naklinin yapıldığı Havva Erdem, 86 gün sonra bebeğiyle taburcu edildi Nakilleri gerçekleştiren Ömer ve Özlenen Özkan çifti, isimlerinin verildiği bebekleri kucaklarına alarak sevdi...

09:54 310 GRAM DÜNYAYA GELEN BEBEK, YAŞAM SAVAŞI VERİYOR TEKİRDAĞ'da Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde dünyaya gelen 310 gram 23 santim boyunda bebek hayata tutunma mücadelesi veriyor.

16:18 Tekirdağ'da 310 gramlık bebek doğdu Tekirdağ'da 310 gramlık bebek doğdu Türkiye'nin en küçük bebeklerinden birinin daha doğumu gerçekleşti: Tam 310 gram ağırlığında Tekirdağ'da doğumu gerçekleştirilen bebek, 310 gram ağrılığında dünyaya gelerek ülkenin sayılı bebekleri arasına girdi.

09:55 Çikolata kisti kadınların hayat kalitesini düşürüyor Çikolata kisti kadınların hayat kalitesini düşürüyor Adana'da "Endometriozis" konulu sempozyum düzenlendi Prof. Dr. Hüsnü Çelik: "Endometriozis, üreme çağındaki kadınların hastalığı" Prof. Dr. Bülent Urman: "Çocuk sahibi olamamanın en büyük nedenlerinden biri" Prof. Dr.

09:53 Bulgar çiftin bebek özlemi Türkiye'de sona erdi Bulgaristan'da yaşayan ve 4 yıl önce hayatını birleştiren Yurkyush-Radostın Rahneva çifti doğal yolla çocuk sahibi olamayınca Türkiye'ye geldi.

11:12 KIRIKKALE - Yahşihanlılar ücretsiz diyetisyenlik hizmetiyle fazla kilolarından kurtuluyor Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde belediye tarafından kilo problemi yaşayan vatandaşlara, daha sağlıklı yaşam için ücretsiz diyetisyenlik hizmeti sunuluyor.

11:16 Burak Özçivit, ikinci bebeğine hamile olan eşi Fahriye Evcen'e 10 milyon TL'lik cip aldı Oyuncu Burak Özçivit, geçtiğimiz günlerde eşi Fahriye Evcen ile Etiler'de baş başa yemek yerken görüntülendi. Özçivit'in hamile Fahriye Evcen'e 10 milyon TL değerinde cip aldığı ortaya çıktı.

14:21 Şanlıurfalı çift 30 yıl sonra çocuk sahibi oldu Şanlıurfa'da 30 yıldır evlat özlemi çeken çift, tüp bebek tedavisiyle dünyaya gelen çocuklarına kucağına aldı.

11:54 Avustralya'da Bir Hayvanat Bahçesi, Dev Panda Bölmesine Giren Öğrencinin Ardından Güvenliği Gözden Geçirecek KANBERRA, 13 Aralık (Xinhua) -- Avustralya'nın önde gelen hayvanat bahçelerinden Adelaide Hayvanat Bahçesi, bir öğrencinin çitleri aşarak dev panda bölmesine girmesinin ardından güvenlik incelemesi başlattı.

10:29 Uzmanlardan hamileliğin tetiklediği gizli hastalıklara ilişkin uyarı Medipol Esenler Üniversite Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Emine Zeynep Yılmaz, "Bazı hastalıkların hamilelikte şiddeti artar. Bu durum bebekte büyüme, gelişme geriliği, erken doğum ile anne ve bebekte hayati risk oluşturur.

08:27 Ukrayna'da yenidoğan bebeklere mobil araçla kuvöz hizmeti Ukrayna'da riskli gebelik sonucu yeni doğan bebeklere mobil araçla kuvöz hizmeti verilebilmesi için tasarlanan araç, Ukrayna'nın Harkiv kentinde bulunan doğum hastanesinin hizmetine sunuldu.

12:13 Besicinin ayağına götürülen hizmetle veterinerlik öğrencileri de tecrübe kazanıyor Erzurum'da "Hayvan Hastanesi Gezici Hizmet Aracı" ile besicinin ayağına götürülen veterinerlik hizmeti, Atatürk Üniversitesinde öğrenim gören öğrencileri de uzmanlaştırıyor.

10:57 "Parmak bebek" sağlık çalışanlarının çabasıyla hayata tutunuyor Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde görevli sağlık çalışanları, 400 gram olarak dünyaya gelen bebeğe hayata tutunması için özenle bakıyor.

12:31 Devlet desteğiyle kurduğu çiftlikte aylık 70 ton süt üretiyor Niğde'de yaşayan Orhan Cancı, Tarım ve Orman Bakanlığından aldığı yüzde 50 hibe desteğiyle kurduğu büyükbaş hayvan çiftliğinde aylık yaklaşık 70 ton süt üretiyor.

12:38 Hdp'li Kadın Milletvekillerinden Fuat Oktay ve 4 Bakana 'Hiranur' Soruları: "Hiranur Vakfı'nın MEB ile 'İş Birliği' İçinde Yürüttüğü Eğitim Projeleri... HDP’li 21 kadın milletvekili, İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşında imam nikahıyla evlendirmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanıtlaması istemiyle 105 soru önergesi verdi. Milletvekilleri, “Hiranur Vakfı’nın Milli Eğitim Bakanlığı ile ‘iş birliği’ içinde yürüttüğü eğitim projeleri nelerdir? Hangi okullarda bu projeler yürütülmüştür/yürütülmektedir? Son 5 yılda, çocuk istismarı başta olmak üzere çocuklara yönelik şiddet dolayısıyla hastanelere sağlık hizmeti için başvuran 18 yaş altı kişi sayısı kaçtır? Kaç çocuk gebelik dolayısıyla hastaneye başvurmuştur” diye sordu.

11:03 Lif deposu karnabahar kış aylarının favorisi! Faydaları saymakla bitmiyor Kış aylarının en sık tercih edilen besinlerinden biri de karnabahar. Bu sebzeyi sevenler kadar sevmeyenler de fazlalıkta. Ancak karnabahar, faydaları ve içerdiği yüksek lifle özellikle şeker hastalarına büyük yarar sağlıyor.

09:14 'Eminoğlu' çiftçinin 26 yıl süren evlat özlemi mutlu sonla bitti 'Eminoğlu' çiftçinin 26 yıl süren evlat özlemi mutlu sonla bitti Sekizinci kez tüp bebek uygulaması sayesinde kız evlatları dünyaya geldi Trabzon'da Yücel-Semiha Eminoğlu çiftinin 26 yıllık çocuk özlemi 8. kez gerçekleştirilen tüp bebek uygulaması sonucu mutlu sonla bitti.

19:29 Kadın doğum profesöründen uyku ilacı kullanan hamilelere uyarı Kadın doğum profesöründen uyku ilacı kullanan hamilelere uyarı Hamilelerde son günlerde artan uykusuzluk şikayetleri ilaç kullanımına yönlendirdi.

14:38 Gebelik testinde yeni yöntem! Tükürük bazlı test yüzde 95 doğru sonucu gösteriyor İsrail'de bir biyoteknoloji firması, Kovid-19 test kitlerinden ilham alarak hazırladığı dünyadaki ilk tükürük bazlı hamilelik testini yakın zamanda piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yüzde 95 doğru sonucu veren testin, 2023 yılında bazı ülkelerde satılması bekleniyor.