Adriana Lima’nın son görüntüsü korkuttu! 80 kilodan 45 kiloya düştü

Brezilyalı model Adriana Lima, 18 Ekim’de Los Angeles’ta düzenlenen Victoria’s Secret defilesinde podyuma çıktı. 45 yaşındaki modelin son görüntüleri, fiziksel değişimiyle ilgili yorumları yeniden gündeme getirdi. Hamilelikte aldığı kilolarla bir dönem gündeme gelen Adriana Lima’nın son görüntüsü korkuttu. 45 yaşındaki modelin 80 kilodan 45 kiloya düştüğü konuşuluyor.

80 KİLODAN 45'E

Hamilelikte aldığı kilolarla bir dönem gündeme gelen Adriana Lima’nın son görüntüsü korkuttu. 45 yaşındaki modelin 80 kilodan 45 kiloya düştüğü konuşuluyor. Ünlü model, defileye hazırlık sürecinde çocuklarının antrenmanlarına eşlik ettiğini ve beslenmesini takip ettiğini anlatmıştı.