Adriana Lima’nın son görüntüsü korkuttu! 80 kilodan 45 kiloya düştü - Son Dakika
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Adriana Lima’nın son görüntüsü korkuttu! 80 kilodan 45 kiloya düştü

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Victoria’s Secret defilesinde yeniden podyuma çıkan 45 yaşındaki Adriana Lima’nın son görüntüsü endişe yarattı. Modelin 80 kilodan 45 kiloya düştüğü öne sürüldü.

Brezilyalı model Adriana Lima, 18 Ekim’de Los Angeles’ta düzenlenen Victoria’s Secret defilesinde podyuma çıktı. 45 yaşındaki modelin son görüntüleri, fiziksel değişimiyle ilgili yorumları yeniden gündeme getirdi. Hamilelikte aldığı kilolarla bir dönem gündeme gelen Adriana Lima’nın son görüntüsü korkuttu. 45 yaşındaki modelin 80 kilodan 45 kiloya düştüğü konuşuluyor.

Adriana Lima’nın son görüntüsü korkuttu! 80 kilodan 45 kiloya düştü
Adriana Lima’nın son görüntüsü korkuttu! 80 kilodan 45 kiloya düştü

80 KİLODAN 45'E

Hamilelikte aldığı kilolarla bir dönem gündeme gelen Adriana Lima’nın son görüntüsü korkuttu. 45 yaşındaki modelin 80 kilodan 45 kiloya düştüğü konuşuluyor. Ünlü model, defileye hazırlık sürecinde çocuklarının antrenmanlarına eşlik ettiğini ve beslenmesini takip ettiğini anlatmıştı.

Adriana Lima’nın son görüntüsü korkuttu! 80 kilodan 45 kiloya düştü
Auto OlaysızAdriana LimaMagazinSon Dakika

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SON DAKİKA: Adriana Lima’nın son görüntüsü korkuttu! 80 kilodan 45 kiloya düştü - Son Dakika
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