05.05.2025'te Evlilik Yoğunluğu

Aylar öncesinden evlilik için '05.05.2025' tarihini seçen çiftler nikah dairesinde yoğunluk oluşturdular

Gelin Merve Ulaş: "Her yılın özel bir tarihi ve dönemi olduğu için bizde bu yıl bu tarihi yakalanmak istedik"

Damat Resul Kırılmaz: "Evlilik yıldönümünü unutamayacağımız ve sürekli aklımızda kalacak bir tarih olması içinde bu tarihi seçtik"

Nikah Memuru Niyazi Yalçın: "Bu gün yaklaşık 18 nikahımız var ve Hatay şehrimizde evlendirme dairelerimizde yaklaşık 200 çiftin nikahlarını kıyıyoruz"

HATAY - Hatay'da evlenmek için aylar öncesinden'05.05.2025' tarihini tercih eden çiftler, nikah dairelerinde yoğunluk oluşturdular.

Evlilik tarihini unutulmaz hale getirmek isteyen çiftler, aylar öncesinden '05.05.2025' tarihini tercih etti. Antakya ilçesinde evlenmek için 3 adet beşin bir araya gelmesini bekleyen çiftler, Antakya ilçesi Kışlasaray Mahallesi'nde kurulan prefabrik nikah dairesinde yoğunluk oluşturdular. Depremin yaralarının sarıldığı kent genelinde '05.05.2025' tarihinde yaklaşık 200 çift nikah kıyarak dünyaevine girmesi planlanıyor.

"Her yılın özel bir tarihi ve dönemi olduğu için bizde bu yıl bu tarihi yakalanmak istedik"

Özellikle bu tarihi seçtiklerini ifade eden Gelin Merve Ulaş, "Bu gün '05.05.2025' tarihinde bir tutulma gibi oluyor. Her yılın özel bir tarihi ve dönemi olduğu için bizde bu yıl bu tarihi yakalanmak istedik. Bu güzel bir günde mutlu bir evlilik olsun. Bu gün çok mutluyum. Çünkü mükemmel bir seçtim. Bu nedenle umarım güzel günler nasip olur" dedi.

"Evlilik yıldönümünü unutamayacağımız ve sürekli aklımızda kalacak bir tarih olması içinde bu tarihi seçtik"

Evlilik yıldönümünü unutmamak için özel bir günde seçtiklerini söyleyen damat Resul Kırılmaz, "Evlilik için '05.05.2025'tarihini seçmek istedik. Bu özel günde nikahımızı kıymayı çok istedik. Mutlu zamanlar, evlilik ve gelecek nasip olur inşallah. Evlilik yıldönümünü unutamayacağımız ve sürekli aklımızda kalacak bir tarih olması içinde bu tarihi seçtik. Evlilik tarihini inşallah unutmayacağım" şeklinde konuştu.

"Bu gün yaklaşık 18 nikahımız var ve Hatay şehrimizde evlendirme dairelerimizde yaklaşık 200 çiftin nikahlarını kıyıyoruz"

Hatay'da '05.05.2025' özel günde yaklaşık 200 nikahın kıyılacağını ifade eden Nikah memuru Niyazi Yalçın, "Bu günün '05.05.2025' tarihinde özel günde baya yoğunluk var. Evlenmek isteyen çiftlerin bu yıl, '05.05.2025' ve '25.05.2025' tarihlerinde yoğunluk oluyor. Bu gün yaklaşık 18 nikahımız var ve onları kıyacağız. Her yılın özel tarihlerinde bizde yoğunluk yaşanıyor. Bu gün gibi belirgin tarihlerde evlenen çiftlerin özellik damatların evlilik tarihlerini unutmaması açısından iyi oluyor. Hatay şehrimizde evlendirme dairelerimizde yaklaşık 200 çiftin nikahlarını kıyıyoruz. Ömürlerinin son nefeslerinin demine kadar mutlu olmalarını diliyorum. Hayata sımsıkı sarılmalarını, birbirlerine sahip çıkmalarını, mutlu, huzurlu ve sağlıklı evlilikler olsun diliyorum" ifadelerini kullandı.