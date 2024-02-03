-1 yıllık acı bekleyiş
-Depremde kaybettikleri yakınlarından 1 yıldır haber alamıyorlar
NEVŞEHİR - Nevşehir'de yaşayan Taşkın ailesi, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da kaybettikleri yakınlarına 1 yıldır ulaşamıyor. Taşkın ailesi evlatlarından geriye kalan resimleri ve torunlarının doğum gününde çekilen videolarına ve resimlere bakarak teselli olmaya çalışıyor.
İlk günden itibaren yıkılan binanın enkazında nöbet tuttuklarını, ancak yakınlarının ne ölüsüne, ne de dirisine ulaşamadıklarını söyleyen Taşkın ailesi, evlatlarından geriye sadece enkazda buldukları resimlerin ve torunlarının doğum gününde çekilen videosunun kaldığını söyledi. Depremin vurduğu illerin başında gelen Hatay'ın Güzelburç Mahallesi Zümrüt Caddesi üzerinde bulunan İlke Apartmanı'nda ikamet eden Mustafa Kılıç (31), eşi Hasret Kılıç ve kızları Asel Kılıç'tan 1 yıldır haber alınamıyor. Hasret Kılıç'ın Nevşehir'de yaşayan ailesi, evlatlarının bir an önce ölü ya da diri bulunmasını istiyor.
Depremlerde kızı, damadı ve torununu kaybettiklerini söyleyen baba Ahmet Taşkın, "6 Şubattan beri çocuklarımızı arıyoruz. Şu ana kadar bir çok yere başvurduk, ancak hiçbir sonuç alamadık. Enkazdan çıkmadılar, DNA testi verdik ama uyuşma olmadı. Dilekçeler verdik, dava açtık, hastaneleri aradık, DNA örnekleri verdik, hiçbir sonuç alamadık" dedi.
"6 Şubatta bizde Hatay'da olacağız"
6 Şubat tarihinde 1 yılını tamamlayacak olan asrın felaketinin yıl dönümünde ailece Hatay'da düzenlenecek programlara katılacaklarını söyleyen Anne Hatice Taşkın'da çocuklarının biran önce bulunmasını istiyor. Anne Taşkın "Artık dayanacak gücümüz kalmadı. 12 aydır bir haber alamadık. Eğer sağlar ise sağ olarak bulalım. Eğer ölmüşlerse ölülerini bulup bir mezarları olsun" şeklinde konuştu.
"Mezarları bari olsun"
Asrın felaketinde ablasını yeğenini ve eniştesini kaybeden Buse Taşkın'da "6 Şubat günü de yine Hatay'a gidip sesimizi duyurmaya çalışacağız" dedi.
Hafize Gaye Erkan'ın istifası sonrası Merkez Bankası'nın başkanlık koltuğuna halihazırda Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Fatih Karahan getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın istifasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunması sonrası dolarda hareketlilik yaşandı. Gaye Erkan'ın istifasını açıklamasından 5 dakika önce saat 22.00'de 30.43 lira olan dolar/TL kuru, Gaye Erkan'ın istifasını açıklamasından sonra 10 kuruş birden yükselerek 30.53'e çıktı.
Galatasaray antrenörü Okan Buruk, Samsunspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Muhabirin "direkten dönen topunuz yok" sözlerine karşılık veren Buruk, "Direkten dönen top yok ama verilmeyen penaltı var, onu atlamayalım. Birçok maçta olduğu gibi" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın istifası sonrası açıklama yaptı.Hafize Gaye Erkan'ın aldığı kararın tamamen şahsi ve kendi takdiri olduğunu belirten Bakan Şimşek, "Önerim doğrultusunda yeni atanacak Merkez Bankası Başkanı ve ekibine başarılar diliyorum. Bu çerçevede ekip olarak güçlü iş birliği ve koordinasyon içinde fiyat istikrarı hedefimize emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, istifa etti. Erkan, "Tüm bu olumlu gelişmelere karşın kamuoyunun malumu olduğu üzere son dönemde şahsıma yönelik büyük bir itibar suikasti kampanyası düzenlenmiştir. Bu süreçten ailem ve dahası henüz bir buçuk yaşına bile girmemiş günahsız evladımın daha fazla etkilenmemesi için, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum." ifadelerini kullandı.
CHP'de 4'ü büyükşehir 103 belediye başkanı adayı daha belli oldu. CHP'nin adayları Gaziantep'de Muzaffer Ertürk, Kahramanmaraş'ta Zeynep Özbaş Arıkan, Kocaeli'de Atasoy Bilgin, Mardin'de Ömer Durak oldu.
Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor'u Nelsson ve Barış Alper'in attığı gollerle 2-0 yendi.
Güldür Güldür adlı programda yer alan bir skeçte, gazilere atıfta bulunularak, ''Kurşun yemek seni ayrıcalıklı yapmaz'' ifadeleri sosyal medyada tepki çekti. Konuya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ''Vücudunun herhangi bir parçasını gözünü kırpmadan bu vatana feda eden gazilerimizi incitecek çirkin söylemler amacına bakılmaksızın asla kabul edilemez.'' ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Genel › 1 yıllık acı bekleyiş - Depremde kaybettikleri yakınlarından 1 yıldır haber alamıyorlar - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?