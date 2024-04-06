15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 'Bayram' yoğunluğu
İSTANBUL - Ramazan Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu.
9 gün olan bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyen ve otobüsleri tercih vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu. Otobüs firmalarının talebe yetişebilmek için ek seferler koyduğu öğrenildi. Vatandaşlar ise bayram nedeniyle bilet fiyatlarında yükseliş olduğunu ifade etti.
"Bayramın 1'inci gününe kadar araçlarımız tamamen dolu"
Firma temsilcisi Yaşar Dursun, "Araçlarımız bir hafta öncesinde doldu. Ek seferlerimizi de yaptık. Bayramın 1'inci gününe kadar araçlarımız tamamen dolu. Mazotun litresi 42 lira olmuş. Buradan Malatya bin 200 lira" dedi.
"Bileti rahatça bulduk"
Bayram için Çanakkale'ye gideceğini söyleyen Altan Yılmaz, "Çanakkale'ye gidiyoruz. Bileti rahatça bulduk, 1 gün önce almıştım. Bayramda 1 hafta memlekette kalacağız" ifadelerini kullandı.
"Bilet konusunda zorlandım"
Bilet konusunda zorlandığını söyleyen bir yolcu ise, "Çanakkale Çardak'a gidiyorum. Bilet konusunda zorlandım. Geç saatlere almak zorunda kaldım. Gidiş biletimi 1 hafta önceden aldım, dönüş biletimi de otogardan aldım. Yer bulunmuyor, geç saate aldım" diye konuştu.
Son Dakika › Genel › 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 'Bayram' yoğunluğu - Son Dakika
Obilet'in verilerine göre, yerel seçimler nedeniyle vatandaşlar memleketlerine oy kullanmak için seyahat etti. En yoğun seyahat hareketliliği Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yaşandı. Oy kullanmak için dönen vatandaşlar genellikle otobüs ve uçakla seyahat etti. Online bilet satışlarında en çok artış olan iller ise Siirt, Ağrı, Batman, Mardin, Muş, Kars, Giresun, Ordu, Rize ve Tokat oldu.
Ümraniye Belediyesi, Roman vatandaşlara yönelik bir iftar organizasyonu düzenledi. Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, iftar yemeğinde Roman vatandaşlarla bir araya gelerek oruç açtı. Yıldırım daha sonra gençlerle buluştu.
Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile İHH İnsani Yardım Vakfı iş birliğiyle, Bitlis-Tatvan kara yolundaki tesiste yetim çocuklar ve aileleri için iftar programı düzenlendi. Ayrıca, Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 6 ilde 8 noktada yetim ve öksüz çocuklar için iftar programı gerçekleştirildi. Bu etkinlikler ramazan boyunca devam edecek.
Bitlis'te dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonucunda çatılarda biriken karlar tehlike oluşturuyor. Bir binanın çatısında biriken kar yığınları havanın ısınmasıyla gevşeyerek zemine çığ gibi düştü. Olayda yaralanan olmazken, bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
ANKA HABER AJANSI 27 MART ÇARŞAMBA GÜNDEMİ
Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indiriminin zamanlamasına ilişkin belirsizlik risk iştahını törpülerken, haftanın geri kalanında ABD'de açıklanacak veriler ve Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin varlık fiyatlarında oynaklığı artırması bekleniyor.
Dolar, İstanbul serbest piyasada 32,2270 TL'den, euro ise 34,9070 TL'den güne başladı. Dünya piyasalarında Fed'in yarın açıklayacağı büyüme verileri takip edilirken ülkelerin merkez bankalarının faiz indirimine ne zaman geçeceği ise belirsizliğini koruyor.
Mersin polisi, motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığına karşı gerçekleştirdiği uygulamalarda 2'si çalıntı 4'ü hacizli motosiklet ele geçirirken, 22'si de trafikten men edildi. Uygulamada bin 819 kişinin kaydı sorgulandı ve 758 bin 510 TL idari para cezası kesildi.
Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok kesimde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Fiber optik kablo altyapı çalışması, şev kayması, yapım çalışmaları ve heyelan gibi durumlar sebebiyle sürücülerin dikkatli olmaları gerekiyor. Bazı kesimlerde ise trafiğe tamamen kapanan yollar bulunuyor.
Bitrix24 gibi şirketler, yapay zeka teknolojilerini kullanarak iş süreçlerini optimize etme ve satışları artırma konusunda işletmelere güçlü bir destek sunuyor. Yapay zeka destekli sistemler, işletmelere hızlı ve etkili kararlar alma, müşteri memnuniyetini artırma ve satışları optimize etme imkanı sağlıyor. Ayrıca yapay zeka destekli otomasyon araçları, işletmelerin zaman ve kaynaklarını daha verimli kullanmalarını sağlıyor. Bitrix24'ün yapay zeka destekli özellikleri, işletmelerin dijital dönüşüm yolculuklarında güçlü bir müttefik oluyor.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde başlayan sahte diploma kriziyle ilgili olarak YÖK'ten destek talep ettiklerini ve sıkıntıların giderileceğini belirtti. YÖK heyetinin KKTC'ye gelerek sistem kuracağını ve her bir diplomaya barkod verileceğini ifade etti.
Türkiye 3 gün sonra yapılacak yerel seçimlere kilitlenirken, seçimlerde oy kullanmamanın cezası olup olmadığına yönelik sorular sosyal medyada gündem oldu. Seçimlerde oy kullanmanın yasal bir zorunluluk olduğu ülkemizde YSK tarafından oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda cezai işlem uygulanmaktadır. 2023 yılında yapılan genel seçimlerde oy vermeme cezası 300 lira olarak belirlenirken, bu kişilere ceza tebligatı gönderiliyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?