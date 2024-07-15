15 Temmuz şehidi unutulmadı: Doğum gününde kabri ziyaretçi akınına uğradı - Son Dakika
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Genel

15 Temmuz şehidi unutulmadı: Doğum gününde kabri ziyaretçi akınına uğradı

Kırıkkale Şehitliği'nde düzenlenen törende, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında doğum gününde şehit olan özel harekat polisi Hakan Yorulmaz'ın kabri ziyaret edildi. Vali Mehmet Makas ve protokol üyeleri, şehit Yorulmaz'ın amcasına başsağlığı diledi.

15.07.2024 23:09
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15 Temmuz şehidi unutulmadı: Doğum gününde kabri ziyaretçi akınına uğradı

KIRIKKALE - Kırıkkale Şehitliği'nde düzenlenen törene katılan Vali Mehmet

Makas ve protokol üyeleri, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında doğum gününde şehit olan özel harekat polisi Hakan Yorulmaz'ın kabrini ziyaret ederek, yakınlarına baş sağlığı diledi.

Kırıkkale Şehitliği'nde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Valilik tarafından yapılan törene il protokolü, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Tören, şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından, Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Vali Mehmet Makas, Garnizon ve Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Ahmet Önal, AK Parti Milletvekili Mustafa Kaplan ve diğer protokol üyeleri, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakarak, ailelerine de başsağlığı dileklerinde bulundu.

Vali Makas ve beraberindekiler, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yapılan saldırıda doğum gününde şehit olan özel harekat polisi Hakan Yorulmaz'ın kabrini de ziyaret etti. Vali Makas ve protokol üyeleri, şehit Yorulmaz'ın amcasına başsağlığı diledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel 15 Temmuz şehidi unutulmadı: Doğum gününde kabri ziyaretçi akınına uğradı - Son Dakika

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