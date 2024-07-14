Genel

15 Temmuz şehitleri Niğde'de Aladağlar zirvesinde anıldı

NİĞDE - Niğde'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında dağcılar, 253 şehidin isimlerinin yazılı olduğu tişörtlerle Aladağlar'da 3 zirveye tırmandı.

Niğde Valiliği ve Niğde Belediyesi tarafından Aladağlar'da düzenlenen etkinliğe Niğdeli sporcuların yanı sıra 17 şehirden 21 kulüp, KKTC'den dağcılar katıldı.

Çamardı Sokullu Pınar Kamp Alanı'nda ilk olarak şehit yoklaması yapan katılımcılar gece 04.00'te Niğde Valisi Cahit Çelik ve Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in öncülüğünde 15 Temmuz'da şehit olan 253 şehidin adına yazılı tişörtlerle Aladağlar 3 bin 562 rakımlı Karasay Zirvesi, 3 bin 551 rakımlı Eznevit Zirvesi ve 3 bin 723 rakımlı Emler Zirvesine tırmanış gerçekleştirdi.

Her üç zirvede şehitlerin anısına Türk bayrağı dikilen etkinlikte Emler - Karasay ve Eznevit zirvelerine ulaşmasıyla eş zamanlı olarak dualar edildi, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Zirve faaliyetine katılanlara teşekkür eden Niğde Valisi Cahit Çelik şu ifadelere yer verdi; "Sadece Niğdeli dağcılar değil uzaktan, yakından buraya gelen dağcı arkadaşımız var. 15 Temmuz'da şehit olan 253 vatandaşımızın isimlerinin yazılı olduğu tişörtleri giydik ve onların ruhlarını burada andık. Ben bu vesileyle bu memleket için, bu toprak için bu bayrak için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Devlet olarak, millet olarak, birlik, beraberlik içerisinde olduğumuz zaman bizleri hiç kimse yenemez. "

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise zirvede yaptığı konuşmada birliğimizin daim olmasını diledi.

Özdemir; " 15 Temmuz'un 8. yıldönümünde Aladağlar zirvesindeyiz. Valimizin öncülüğünde bugün 253 şehidimizin anısına üstümüzde şehitlerimizin yazılı olduğu tişörtlerimizle onları ilelebet yaşatmak adına zirve yaptık, İstiklal Marşı'mızı okuduk. Dualarımızı okuduk. Şehitlerimizi rahmetle andık. Gazilerimize de Allah'tan şifalar diliyoruz. Allah bir daha bizlere böyle kara gece yaşatmasın. O kara geceden sonra demokrasi anlamında bir bayram oldu, bundan sonra da bu birliğimiz daim olsun, Cumhuriyetimiz ilelebet var olsun." İfadelerine yer verdi.