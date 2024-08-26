17 Yıl Önce İş Kazası Geçiren İşçi Hakkını Alamadı

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17 yıl önce iş kazası geçirdi, mahkeme lehine sonuçlanmasına rağmen hakkını alamadı

İşler: "17 sene bu dava devam etti, bir 17 sene daha devam etmesini istemiyorum"

İSTANBUL - 17 yıl önce İstanbul'da bir vakfın binasının dış cephe boyasını yaptığı sırada, iskelenin düşmesi sonucu ağır yaralanan Hüseyin İşler, hukuk mücadelesini sürdürüyor. Mahkeme kararlarının lehine sonuçlanmasına rağmen hakkını alamayan İşler, "Kaza geçirdiğimde çocuğum 10 aylıktı, şu anda üniversiteye başlayacak yaşta. 17 sene bu dava devam etti, bir 17 sene daha devam etmesini istemiyorum" dedi.

17 yıl önce İstanbul'da bir vakfın binasının dış cephe boyasını yaptığı sırada, iskele bağlantılarından kaynaklı çökme sonucu düşen ve vücudunun birçok yerinde kırıklar oluşan Hüseyin İşler, 18 ay tedavi gördü. Vakıf tarafından bir yardım alamayan İşler daha sonra mahkemeye başvurdu. 17 yıl süren hukuk mücadelesi 2024 yılında neticelendi. Yerel, İstinaf ve Yargıtay mahkemeleri tarafından davalar İşler'in lehine sonuçlanmasına rağmen, hakkını alamadı.

Yaşadığı kazayı anlatan İşler, "Bundan 17 sene önce, 2007 yılında İstanbul'da bir vakıf binasının dış cephe boyasını yaparken, iskele bağlantılarından kaynaklı bir sorundan dolayı iskele düştü. Kazada bir arkadaşımla birlikte düştük. Bedenimin birçok yerinde kırıklar oluştu. Kolum, ayak bileğim ve belimde. 18 ay tedavim sürdü. Bu süre sonucunda vakıf başkanı herhangi bir yardımda bulunmadı. Dolayısıyla 2008 yılında hakkımızı aramak için dava açtık. Davamız tam 17 sene sürdü. 17 sene sonrasında dava bu yıl neticelendi. Mahkeme sonucunda icra takibi başladı ancak bugüne kadar Yerel, İstinaf ve Yargıtay kararları lehime sonuçlanmasına rağmen halen hakkımızı alamadık. Ben kaza geçirdiğimde çocuğum 10 aylıktı, şu anda üniversiteye başlayacak yaşa geldi. 17 sene bu dava devam etti, bir 17 sene daha devam etmesini istemiyorum" diye konuştu.

İşler, 2021 yılında yerel mahkeme kararı sonrası icra takibi başlamasına rağmen hakkını alamadığını söyledi. 17 yıl önce yaşadığı kazaya ilişkin bilgi veren İşler, "Kaza iskele bağlantılarından dolayı oldu. İskele bağlantılarının bizle herhangi bir ilgisi yok. Onların kurmuş olduğu iskelenin düşmesi sonucu kaza yaşadık. Şu anda çalışamıyorum, yüzde 61 iş göremezlik raporum var. Tek istediğim hak yerini bulsun" diyerek sözlerini tamamladı.