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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Iğdır'da coşkuyla kutlandı

IĞDIR - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve 18 silah arkadaşının Milli Mücadele'yi başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 105. yıl dönümü Iğdır'da düzenlenen törenle kutlandı.

Iğdır Valiliği tarafından hazırlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 105. yıl dönümü kutlama programı Iğdır Merkez Atatürk Mahallesi Atatürk Futbol Sahasında yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşından sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Kutlu yürüyüşün başlangıcının temellerin 105 yıl önce atıldığını belirten Iğdır Valisi Ercan Turan; "Gazi Mustafa Kemal Atatürk kurtuluş mücadelesini başlatmış ve bir güçlü devletin temelini sağlam bir şekilde Samsun'a atmıştır. Bugün güçlü bir Türkiye'nin temelleri o güzel azim ve kararlılık ile büyük bir birlik ve beraberlik de atılmıştır. Bu 19 Mayıs ruhu bir asırdır güçlü bir şekilde devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti ikinci asra da güçlü bir şekilde gençlerimiz ile beraber yürüyor" dedi.

Program, düzenlenen spor etkinliklerinden sonra sona erdi.