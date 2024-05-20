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19 Mayıs Kartal'da coşkuyla kutlandı

İSTANBUL - Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 105'inci yıl dönümünde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kartal'da coşkuyla kutlandı.

Kartal Belediye'si tarafından, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 105'inci yıldönümünde, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle bir etkinlik düzenlendi. Yapılan etkinlik Kartallı Kazım Meydanından, Kartal meydana kadar devam eden fener alayı yürüyüşüyle başladı. Yürüyüşe yüzlerce Kartallı ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de katılım gösterdi. Kartal Meydanında toplanan yüzlerce Kartallı vatandaş, meydanda kurulan sahnede sanatçı Derya Uluğ'un en sevilen şarkılarını dinleyerek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Ayrıca Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, sanatçı Derya Uluğ'a çiçek takdim etti.

"19 Mayıs ruhunu Kartal'da, İstanbul'da, Türkiye'de yaşatmaya devam edeceğiz"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "19 Mayıs ruhuyla şu an Kartal'dayız. Kartallı Kazım Meydanı'ndayız. Aynı zamanda Türkiye'nin gözü kulağı da Türkiye'deki derbide. Tabii ki spor çok kıymetli ve önemli ama biz yine milli bayramlarda Kartallı Kazım meydanından yürüyüşümüzü aksatmıyoruz. Birazdan yürüyüşümüz başlayacak. Burada 7'den, 77'ye birçok komşumuz var. 19 Mayıs ruhunu Kartal'da, İstanbul'da, Türkiye'de yaşatmaya devam edeceğiz. 'Bütün ümidim gençliktedir' diyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bu gençlik ülkeyi daha iyi yerlere götürebilmek için hiç durmadan çalışmaya devam edecek. Umut her zaman var. Umudu büyütmeye devam edeceğiz. Kartal'da ülkemizin bir güneş gibi doğmasını, daha iyi yerlere gelmesini sağlayacak olan gençleri yetiştirmeye gayret gösteriyoruz. Bir Atatürk genci olarak da 19 Mayıs 1919 ruhunun Kartal'da yaşamasını ve yaşatılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Etkinliğe katılan vatandaşlardan biri, "Çok güzel bir etkinlik. Gençlerimiz bize umut vaad ediyor. Coşuyoruz, eğleniyoruz, bu günümüzü kutluyoruz" dedi. Etkinliğe katılan gençler ise, "Öncelikle ulu önder Atatürk'e, onun silah arkadaşlarına ve bize bugünleri yaşatan bütün şehit ve gazilerimize sonsuz şükranlarımızı sunuyorum. Kartal Belediyesi'ne sonsuz teşekkürler, iyi ki varlar" diye konuştu.