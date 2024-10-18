20 Ay Sonra Mezarı Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

20 Ay Sonra Mezarı Bulundu

Geniş Video İzle

Depremde hayatını kaybeden Merve Ateş'in naaşı, 20 ay sonra aile mezarına nakledildi.

18.10.2024 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Depremden 18 ay sonra izine rastlanan genç kızın naaşı, 20 ay sonra anne ve babasının yanına nakledildi

Abla İlknur Karaca, "Kardeşimin 20 ay sonra mezarı oldu, duasını edebileceğiz"

Karaca, "Biz kardeşimi Merve Ateş olarak aradık ama fakat Yağmur Uçmaz olarak defnedilmiş"

HATAY - Hatay'da depremin 18.ayında başka bir isimle defnedildiği fark edilen Merve Ateş'in naaşı, asrın felaketinde vefat eden anne ve babasının yanına taşındı. Kardeşine ait bir mezara kavuşmanın buruk mutluluğunu yaşadığını dile getiren İlknur Karaca, "Kardeşimin 20 ay sonra mezarı oldu, duasını edebileceğiz" dedi.

Depreme İskenderun ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde yakalanan Merve Ateş'in anne ve babası enkazda kalarak hayatını kaybetmişti. Ateş'in ailesiyle birlikte yaşadığı evlerinin enkazında genç kadına ait her hangi bir ize rastlanamamıştı. Genç kadından acı haber asrın felaketinin 18.ayında gelmiş ve DNA eşleşmeleri ile resimlerle yapılan kontroller sonucunda Ateş'in cenazesinin İskenderun ilçesinde bulunan Çankaya Mezarlığına Yağmur Uçmaz ismiyle defnedildiği fark edilmişti. Mezarı açılan genç kadının naaşında kendisine ait kolye ve eşyalara rastlanırken 2. kez yapılan DNA'da kesin sonuç ortaya çıktı. Ateş'in naaşı ablaları tarafından Arsuz ilçesi Kışla Mahallesi mezarlığına babasının ve annesinin yanına nakledildi.

Kardeşinin naaşının bulunmasına destek verenlere teşekkürlerini dile getiren Merve Ateş'in ablası İlknur Karaca, "6 Şubat'tan bu yana kız kardeşim Merve Ateş kayıptı. Hiçbir yerde ulaşamamıştık. 18 ay sonra çok şükür, mezarını bulduk. Bunun şükrünü ediyoruz. Kız kardeşimi biz hep sağ aradık, fakat ölmüş olabileceği ihtimalini de bulunduruyorduk. Ama kimsesizler mezarlığı tarandığında DNA'larda eşleşmede olmadı. Bundan 5 ay kadar önce İç İşleri Bakanımız Ali Yerlikaya'nın verdiği destekle kurulan arama komisyonuyla kardeşimin mezarı bulundu, rabbim razı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Biz kardeşimi Merve Ateş olarak aradık ama fakat Yağmur Uçmaz olarak defnedilmiş"

Kardeşinin Yağmur Uçmaz ismiyle defnedildiğini dile getiren Karaca, "Biz kardeşimi Merve Ateş olarak aradık ama fakat Yağmur Uçmaz olarak defnedilmiş. Savcılıktan bize gelen haberle fotoğrafın eşleşip, eşleşmediğini öğrenmek istediklerini söylediler. Yağmur Uçmaz adına tutulan kayıtta fotoğrafta kız kardeşimin fotoğrafı vardı. Farklı isimle defnedilmiş. Biz hep kimsesizler mezarlığında aradık ama Yağmur Uçmaz olarak defnedilmişti" dedi.

"Kardeşimin 20 ay sonra mezarı oldu, duasını edebileceğiz"

Depremden bu yana umutla aradığı kardeşinin 20 ay sonra bir mezarı olduğunu dile getiren Karaca, "Mezarda Yağmur Uçmaz olarak defnedilen kişinin kız kardeşim olduğundan emin olmak için tekrar DNA istedik. Mezar bundan 2 hafta önce açıldı. Mezarın başında açıldığında eniştem vardı. DNA'ya gerek kalmadan üzerinden kardeşimin kolyesi çıktı. DNA sonucunda da kız kardeşim Merve Ateş olduğu çıktı. Bundan 3-4 gün öncesinde de kız kardeşimin mezarını annemin ve babamın yanına taşıdık. Yani çok şükür bulduk, bir mezar taşı olsun istemiştik ve rabbime şükürler olsun artık bir mezarı var. Kardeşimin 20 ay sonra mezarı oldu, duasını edebileceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

3-sayfa, Deprem, Hukuk, Genel, Yaşam, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Genel 20 Ay Sonra Mezarı Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:00 Dilan Polat, Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştü Dilan Polat, Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştü
07:33 Abdi İbrahim’in patronu Nezih Barut, Fenerbahçe’nin başkan yardımcısı oldu Abdi İbrahim'in patronu Nezih Barut, Fenerbahçe'nin başkan yardımcısı oldu
01:24 Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı
00:07 Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor Bebek katilleri ’Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek’ demiş Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor! Bebek katilleri 'Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek' demiş
21:48 Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu
11:22 Hikmet Karaman’ın yeni takımı herkesi şaşırttı Hikmet Karaman'ın yeni takımı herkesi şaşırttı
11:07 Oktay Kaynarca’dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı Oktay Kaynarca'dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı
11:06 Güncellenen hileli gıda listesi yayımlandı Güncellenen hileli gıda listesi yayımlandı!
11:01 Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş
10:51 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum
10:32 Hindistan’da yılan tarafından ısırılan adam, yılanı boynuna sarıp hastaneye gitti Hindistan'da yılan tarafından ısırılan adam, yılanı boynuna sarıp hastaneye gitti
10:23 Gıda denetimleri okulları da kapsayacak Gıda denetimleri okulları da kapsayacak
10:18 Aksaray’da 7 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı görüntüsü ortaya çıktı Aksaray'da 7 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı görüntüsü ortaya çıktı
10:10 İçişleri Bakanlığı, terörist kategorisinde ödül tarifesini değiştirdi İçişleri Bakanlığı, terörist kategorisinde ödül tarifesini değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2024 08:24:00. #1.12#
SON DAKİKA: 20 Ay Sonra Mezarı Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.