3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, 38.ölüm yıldönümünde devlet töreni ile anıldı
BURSA - Türkiye Cumhuriyetinin 3.Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın vefatının 38. yıldönümü nedeniyle Celal Bayar'ın anıt mezarının bulunduğu Gemlik'in Umurbey Mahallesi'nde devlet töreni ile anıldı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin 3.Cumhurbaşkanı olan Celal Bayar'ın vefatının 38. yıldönümü nedeniyle Gemlik ilçesi Umurbey Mahallesi'nde bulunan anıt mezarda devlet töreni düzenlenerek anıldı. Törene, Celal Bayar'ın torunları, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Hakkı Susmaz, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban, Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Gemlik Kaymakamı Uğur Turan, Belediye başkanı Şükrü Deviren, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşunun temsilcileri katıldı. Celal Bayar'ın özgeçmişinin okunmasıyla başlayan tören, çelenkler bırakılması, saygı duruşunda bulunulmasıyla devam etti. Bayar ailesinin taziyeleri kabul etmesinin ardından tören sona erdi.
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