3. Kattan Düşen Kadın Yaralandı - Son Dakika
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Genel

3. Kattan Düşen Kadın Yaralandı

Mersin'de oturduğu binanın 3. katından havalandırma boşluğuna düşen kadın yaralandı. Kadının yardımına komşuları ve sağlık ekipleri yetişti. Ayağındaki kırıklar nedeniyle acı içinde bağıran kadın hastaneye kaldırıldı.

07.09.2024 20:36
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3. kattan havalandırma boşluğuna düşen kadın yaralandı

MERSİN - Mersin'de oturduğu binanı 3. katından havalandırma boşluğuna düşen kadın yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Nusratiye Mahallesi'nde Tabiat Verdi adlı kadın, oturduğu binanın 3. katının balkonunda dengesini kaybederek havalandırma boşluğundan aşağıya düştü. Acı içinde kıvranan kadının yardımına önce komşuları yetişti, ardından haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerince düştüğü yerde ilk müdahalesi yapılan kadın, daha sonra itfaiye ekiplerince sedye ile duvarın üzerinden geçirilerek ambulansa taşındı. Ayağındaki kırıklar dolayısıyla acı içinde bağıran kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel 3. Kattan Düşen Kadın Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 3. Kattan Düşen Kadın Yaralandı - Son Dakika
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